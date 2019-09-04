Энергетика или экология - что главное в объединенном министерстве

Копірайт зображення UNIAN Image caption Новое министерство будет заниматься и энергетикой, и экологией

Министерство энергетики и защиты окружающей среды стало одним из нескольких ведомств, получившее не только нового руководителя, но и полностью новую структуру.

В одно ведомство объединили два, которые раньше часто конкурировали. Это министерство энергетики и министерство экологии и природных ресурсов.

В сфере ответственности ведомства - как энергетический баланс страны, энергетическая инфраструктура, вопросы добычи, импорта и транспортировки энергоносителей, так и экология, природные ресурсы. Не только энергетические, но и водные и лесные.

Мировой тренд с практическими подходами

Как пояснил премьер Алексей Гончарук, речь идет об "объединении экологии и природных ресурсов и министерства энергетики на базе Минэкологии". То есть во главе угла поставят окружающую среду.

"Это министерство энергетики присоединяется к министерству, которое отвечало за защиту окружающей среды, - заявил Гончарук. - Для нас защита окружающей среды - это приоритет. Но в мире есть тренд на то, чтобы энергия была чистой. Потому что энергетика традиционно является одним из крупнейших загрязнителей. Поэтому данный вектор не только в том, чтобы делать электроэнергию доступнее, дешевле, но вектор должен заключаться и в том, чтобы при этом минимально вредить окружающей среде".

Решение об объединении содержит не только хорошие намерения, но и сугубо практические подходы.

"Минэнергетики по большому счету отвечало за добычу угля. Уголь - это природные ресурсы. В то же время Минэкологии отвечало за Госгеонедр. У кого должен быть уголь - у Минэнерго или Госгеонедр - непонятно".

По замыслу новой власти, к сфере компетенции министерства будут относиться не только недра, но и природные ресурсы. Алексей Гончарук говорит, что этому же ведомству будут подчинены и Агентство лесных ресурсов, и Госкомзем.

"Нужно объединить базу данных по управлению природными ресурсами. Земля, вода, недра, лес - это все сейчас бестолково разорвано между разными органами. Нет одной нормальной кадастровой карты, которую ты можешь открыть и посмотреть, что есть в Украине", - говорит премьер.

Он добавляет: "Министерства не высечены из камня. Если мы увидим, что какое-то из этих решений было не очень удачным, мы сделаем работу над ошибками".

Что говорит министр Оржель

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Новое министерство энергетики и защиты окружающей среды возглавил 35-летний Алексей Оржель, бывший подчиненный нового премьера в BRDO - Офисе эффективного регулирования.

Там он заведовал сектором энергетики. Окончил КПИ, имеет степень магистра в области энергетического менеджмента,

Согласно официальной биографии, с 2006 по 2014 год работал в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики, а с 2014-го возглавлял Украинскую ассоциацию возобновляемой энергетики.

Сам Оржель объяснил логику слияния двух министерств на своем первом брифинге так: "Учитывая глобальные тенденции, которые есть в мире, в частности о защите климата, мы не можем и дальше оставлять конфликт на уровне министерств. Мы должны решать, какие ресурсы будут использоваться, какие недра будут добываться".

Впрочем, новый министр обратил внимание и на более приземленную проблему: "Когда люди не могут себе позволить платить за энергию". И ее решение - ответственность всего нового правительства, считает Алексей Оржель.

Что говорят обозреватели

Обозреватели рынка пока весьма осторожно относятся как к идее объединения двух министерств, так и к новому руководителю ведомства.

"Посмотрим на этот новый подход", - говорит председатель Бюро комплексного анализа и прогнозирования Сергей Дяченко. Он отмечает, что опыт работы нового министра является весьма специфическим.

"Президент - это политик, он может себе позволить иметь ограниченный опыт, он может исходить из опыта людей, которые его окружают. А на такой должности (министра энергетики. - Ред.) человек должен быть профессионалом, потому что дальше не на кого переводить, надо принимать сложные решения", - говорит эксперт по энергетике и добавляет, что до этого министерство энергетики было одним из тех, где опыт практической работы в области был очень полезен:

"На таких должностях человеку всегда лучше иметь собственный накопленный опыт, а не приобретать его в процессе работы. Чтобы учиться, потребуется много времени, - в Украине у них его не будет".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Энергетика - слишком сложная вещь, чтобы разбираться с ней "на ходу"

"Сейчас есть решение. Определенное. Я так понимаю, что задачи, которые стоят перед министерством, будут немного меняться по сравнению с теми, какие когда-то стояли перед двумя прежними. Пока это все", - говорит директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

Он обращает внимание на то, что при всех масштабных планах, новый министр четко обозначил первоочередную задачу - подготовка к отопительному сезону, заготовка угля.

Кто будет платить за зеленую энергетику?

Эксперты отмечают, что пока не услышали ни от премьера, ни от нового министра четкого сигнала о том, в каком направлении будет двигаться украинская энергетика, особенно, учитывая "зеленый" бэкграунд министра.

"Скептически смотрю на то, как у нас развивается зеленая энергетика. От этого уже давно все отказались. Эти заоблачные тарифы могут себе позволить только очень богатые страны, но и они уже так не делают, и совсем по-другому регулируют зеленые тарифы", - говорит Сергей Дяченко.

Он напоминает, что сейчас предприятия "зеленой" энергетики производят только 1,5% тока в стране, тогда как получают около 10% платежей.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Уголь загрязняет воздух, газ чище, но стоит дороже. "Зеленая" энергия - замечательная, но может оказаться слишком дорогостоящей даже для богатых стран

"Альтернативная энергетика - это прекрасно. Чистая, хорошая, нетрадиционная. Но кто будет платить за это? Например, в той же Германии есть уже протесты конечных потребителей по поводу увеличения тарифов на электроэнергию за счет поддержки зеленой энергетики", - отмечает Валентин Землянский.

Он говорит, что до того, как правительство обнародует проект бюджета, программу деятельности и новую энергетическую стратегию, анализировать, критиковать или поддерживать что-то очень трудно: "Как будет рассчитываться (энергетический) баланс, что будет с углем, будут ли электроэнергетику переводить с угля на газ - и это же касается экологии - но, опять же, газ дороже угля. А если все-таки газ, то что будут делать с угольной отраслью и шахтерами? Это клубок проблем, если серьезно, и ответа пока нет".

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