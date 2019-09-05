Антикоррупционный суд заработал: кого будут сажать и когда

Копірайт зображення UNIAN Image caption Глава Высшего антикоррупционного суда - 37-летняя Елена Танасевич

После двухлетней эпопеи с созданием Высшего антикоррупционного суда, 5 сентября он наконец начнет работу и рассмотрение первых дел.

Создание суда, рассматривающего дела топ-коррупционеров страны, было требованием западных партнеров и МВФ.

Украинская власть долго пыталась избежать создания такого суда, однако сдалась под давлением Запада.

Это произошло в конце 2017 года, Верховная Рада приняла необходимый закон летом 2018 года, а весной 2019-го завершился конкурсный отбор судей.

Назначал судей ВАС еще президент Петр Порошенко, а запускать его работу выпало новому президенту Владимиру Зеленскому. Который, к слову, пообещал "посадки" коррупционеров уже этой осенью.

Несмотря на то, что 5 сентября работа суда началась под торжественную речь президента Зеленского, некоторые проблемы до сих пор остаются нерешенными.

Уже сегодня в Высший антикоррупционный суд должны передать все дела НАБУ, включая громкие производства против Романа Насирова, Николая Мартыненко и даже апелляцию Геннадия Труханова.

Кто и как требовал создать

Западные партнеры Украины говорили о необходимости такого суда еще со времени запуска новых антикоррупционных структур, в частности, Национального антикоррупционного бюро.

При содействии США и ЕС в Украине создали независимое от власти антикоррупционное бюро. Антикоррупционный суд должен был быстро рассматривать расследуемые ими дела.

Копірайт зображення President.gov.ua Image caption Членов Высшего антикоррупционного суда назначал Петр Порошенко

Украинская власть пыталась избежать этого шага, но это стало одним из ключевых условий для сотрудничества с МВФ и получения помощи Евросоюза.

После переговоров в конце 2017 года Петр Порошенко наконец внес в парламент проект создания антикоррупционного суда, который Верховная Рада приняла летом 2018 года.

Антикоррупционный суд страха

Рассмотрение проекта в парламенте происходило сложно. Были дебаты относительно формата создания суда и влияния международных партнеров на отбор судей.

Как признавали тогда депутаты, у многих из них был страх перед созданием независимого антикоррупционного суда, который будет рассматривать дела, расследуемые детективами НАБУ. Поскольку так создавалась полная вертикаль независимых от власти и поддерживаемых западными партнерами антикоррупционных органов.

Принятию закона о Высшем антикоррупционном суде предшествовали споры о предоставлении совету иностранных экспертов решающего права голоса в отборе судей.

Как рассказывали депутаты, перед принятием закона 7 июня 2018 года переговоры о формате "права вето" продолжались всю ночь. Украинская власть согласилась на это требование.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Создание ВАС трудно давалось Верховной Раде

Однако впоследствии выяснилось, что в уже принятом законе появилась еще одна норма, которую раскритиковали активисты и западные партнеры.

Закон предусматривал, что коррупционные дела, приговоры по которым общие суды вынесут уже после создания антикоррупционного суда, будут проходить апелляцию в общих судах.

Вскоре зазвучали предостережения, что многие громкие дела НАБУ против чиновников, которые на тот момент уже были в судах, минуют апелляцию в новом антикоррупционном суде. Назывались фамилии Романа Насирова, Николая Мартыненко и Геннадия Труханова.

Верховная Рада учла эти замечания. Будущий суд получил все коррупционные дела, которые ему должны были передать все суды сразу же после создания.

Хотя уже тогда озвучивалось, что передача в суд всей массы антикоррупционных дел может усложнить работу.

Именно эта проблема и актуализировалась накануне запуска суда 5 сентября.

Прозрачный конкурс

Летом 2018 года Высшая квалификационная комиссия судей объявила конкурсный отбор судей Высшего антикоррупционного суда, который длился до марта 2019 года.

Каждый претендент проходил несколько этапов отбора. И самое главное, был создан совет иностранных экспертов, получивший фактически право вето на отсев "нечестных" кандидатов.

Международные эксперты на последних этапах отбора отсеяли 42 претендента, в отношении которых были предостережения о добродетели, репутации и доходах.

Эксперты заблокировали практически всех кандидатов, в отношении которых у общественных активистов были предостережения.

Image caption Директор НАБУ Артем Сытник положительно оценивает результаты конкурсного отбора ВАС

19 марта конкурс завершили. 38 кандидатур передали для назначения президентом.

За десять дней до второго тура президентских выборов Петр Порошенко назначил 38 судей нового антикоррупционного суда. 11 апреля они приняли присягу.

Всего в состав первой инстанции Высшего антикоррупционного суда вошли 27 судей, а в состав апелляционной палаты - 11.

ВВС News Украина подробно разбирала каждого новоизбранного судью, большинство из которых являются молодыми и малоизвестными судьями, адвокатами и учеными из регионов.

Уже 7 мая они выбрали себе руководителя. Председателем стала 37-летняя судья из Харьковской области Елена Танасевич.

Тогда же решили, что суд начнет полноценно работать 5 сентября 2019 года.

К этому времени должны были завершиться технические работы по подготовке помещения суда, которому Фонд государственного имущества выделил здание на проспекте Победы 41 в Киеве.

До 5 сентября на открытом конкурсе был набран аппарат суда, который возглавил бывший руководитель офиса омбудсмена Валерии Лутковской Богдан Крикливенко.

Когда будут посадки

"Я думаю, что осенью все начнется", - спрогнозировал Зеленский посадки коррупционеров в интервью 31 августа.

Одной из предпосылок обещания он назвал начало работы антикоррупционного суда 5 сентября.

Однако сам президент знает, что с началом работы суда не все так хорошо и быстрых посадок ждать не стоит.

После поправок и споров вокруг подсудности дел, которые должны зайти в антикоррупционный суд, выяснилось, что он почти сразу будет завален тысячами производств.

Еще в начале лета представители суда начали бить тревогу.

Проблема в том, что в ВАС с 5 сентября направляют не только коррупционные дела, которые расследовало НАБУ. Таких около двух сотен.

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На рассмотрение ВАС должны передать еще более трех тысяч антикоррупционных производств других правоохранительных органов. По ним общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 500 тысяч гривен.

Председатель аппарата суда Богдан Крикливенко в августе заявлял, что такая ситуация может привести к коллапсу работы суда, в состав которого входят лишь 38 судей.

По подсчетам экспертов, на которые сослался Крикливенко, в таких условиях первых приговоров можно ждать годами.

Об этой ситуации знали в Офисе президента, пытались решить ее еще в июле. Однако тогда Рада не смогла рассмотреть поправки к закону о Высшем антикоррупционном суде.

29 августа президент еще раз направил свой законопроект в Верховную Раду.

Зеленский предлагает изменить переходные положения закона о суде и сделать так, чтобы с началом работы в него попали только две сотни дел, которые расследовало НАБУ.

Все остальные коррупционные дела и дальше должны рассматривать общие суды, а в ВАС будут направляться только те, расследование которых было начато 5 сентября.

В таких обстоятельствах Высший антикоррупционный должен получить к рассмотрению все дела НАБУ, не зависимо от того, на каком этапе апелляции они находились до момента завершения апелляции.

Однако Верховная Рада не успела принять проект Зеленского. 5 сентября другие суды начнут передавать коррупционные дела в ВАС.

Не раньше 2020

В самом антикоррупционном суде надеются, что коллапса все-таки не будет.

"Не думаю, что будет одномоментный вал дел. Судам нужно время для подготовки передачи, думаю, процесс пойдет постепенно. В том числе ввиду того, что Верховная Рада может принять поправки к закону", - рассказал ВВС News Украина судья ВАС Маркиян Галабала.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Судья Маркиян Галабала не прогнозирует быстрых приговоров

Судья предположил, что в законопроекте о внесении изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде, который должны одобрить в ближайшее время, можно прописать норму о возвращении дел, неподсудных ВАС, обратно в "родные суды".

В "Слуге народа" обещали принять поправки в закон на следующей пленарной неделе 10-13 сентября.

Однако даже при самом оптимистичном сценарии, если в ВАС оставят только дела антикоррупционного бюро, Галабала не ожидает быстрых вердиктов.

"Осенью вряд ли стоит ждать приговоров. Возможны только соглашения между обвинением и защитой. Не думаю, что приговоры по серьезным делам могут быть вынесены раньше начала следующего года", - считает судья.

Он предполагает, что в апелляционной палате решения могут появиться чуть быстрее, но и там в громких делах высших должностных лиц со многими эпизодами быстрых решений не будет.

Ожидается, что 5 сентября в суд должны передать все громкие расследования НАБУ, включая апелляции Труханова. Суд первой инстанции оправдал политика, но его апелляция еще не рассмотрена и будет передана ВАС.

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