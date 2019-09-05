Копірайт зображення unian Image caption Зоряна Скалецкая рассказывает, что пока только входит в курс дел

Новый министр здоровья Зоряна Скалецкая провела первую встречу с прессой, во время которой рассказала, что ей оставило в наследство предыдущее руководство Минздрава. Она также обозначила свои планы и рассказала об отношениях с депутатом Михаилом Радуцким.

Сначала Скалецкая выглядела несколько растерянно. Однако в процессе общения с журналистами в ее голосе появились жесткие нотки.

А после завершения встречи, когда новый министр покидала зала, ее охрана оттеснила журналистов. Это некоторым напомнило времена, когда во главе Минздрава стояла "регионалка" Раиса Богатырева, которая, по воспоминаниям очевидцев, даже по зданию министерства иногда ходила с охраной.

Впоследствии в команде Скалецкой назвали инцидент позорным, заверили, что у министра нет охраны, она работает до часу ночи и за рулем ездит сама.

О себе министр рассказала, что уже 20 лет занимается правовым регулированием охраны здоровья, почти не пользуется соцсетями, но пообещала продолжить традицию своей предшественницы Ульяны Супрун - вести отдельный блог с советами.

К вечеру после пресс-конференции на странице Минздрава в Facebook появился пост, посвященный Всемирному дню сексуального здоровья.

О предшественниках

По словам самой Скалецкой, предыдущий состав Минздрава и правительство хорошо проработали вопрос вакцинации. Но сегодня нужно уже решать проблему вакцинации взрослых.

Прежнее руководство она и хвалила, говоря о том, как много было сделано в различных сферах медреформы, и критиковала, заявив, что в наследство ей оставили ряд острых ситуаций, требующих ответа уже сейчас.

Копірайт зображення facebook.com/pg/ulanasuprun Image caption 4 сентября Кабмин уволил Супрун и ее заместителей

Так, она заявила об отсутствии единой процедуры реагирования на вспышки инфекций в стране, которую еще предстоит разработать. О проблемах с вакцинацией взрослых, которую нужно решать, незавершенности реформы первичной медицины и неготовности к началу вторичной реформы.

По ее словам, не все население было покрыто "первичкой". Данные о 28 миллионах украинцев, которые нашли врачей, чем так гордилось предыдущее руководство, новый министр назвала недостаточными. Она заявила, что надо отработать механизмы, чтобы все население, "а не только 28 миллионов", имело доступ к врачу.

Также Скалецкая отметила, еще много не сделано для того, чтобы запустить в следующем году реформу "вторички", и назвала слабой работу по оптимизации учреждений здравоохранения. Она отметила, что запуск реформы на вторичном уровне состоится в апреле 2020 года.

Копірайт зображення unian Image caption Зоряна Скалецкая хвалит медреформу, но говорит, что многое было не сделано

Тезис о том, что "многое не сделано" она повторила и в отношении информационной системы eHealth. Речь идет о безопасности данных пациентов.

Новый министр пожаловалась и на то, что ей в наследство достался нерешенный вопрос с медицинскими вузами. Во времена Ульяны Супрун возник ряд скандалов с медучреждениями в Киеве и Одессе, руководство которых она обвиняла в коррупции.

Зоряна Скалецкая отметила, что из-за затягивания конфликтов преподавателям в Одессе задерживают выплату зарплаты.

"Ситуация должна быть сразу решена, а сегодня она ко мне пришла, и я должна с этим что-то делать", - отметила Скалецкая.

Копірайт зображення facebook.com/pg/moz.ukr Image caption В конце прошлой недели в Минздраве состоялась встреча старого и нового руководства

Зоряна - не Ульяна

В некоторых вопросах, где ее предшественница Ульяна Супрун занимала жесткую позицию, Скалецкая была довольно мягкой.

Например, Ульяна Супрун обвиняла учреждения Национальной академии медицинских наук (НАМНУ) в расходовании средств на фейковые пилотные проекты в рамках медреформы и предлагала сделать эти заведения открытыми для всех, а не только для своих.

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Зоряна Скалецкая, комментируя ситуацию в НАМНУ, заявила, что у них есть свое видение реформы, их предложения нужно выслушать.

Ульяна Супрун призвала самих врачей лучше защищать свои права. Говорила, что в вопросе формирования зарплат многое зависит именно от них.

Зоряна Скалецкая считает, что врачи нуждаются в защите. Необходимо установить определенный защищенный процент по зарплатам, ведь несправедливо, когда одни врачи получают высокие зарплаты, а другие - низкие.

На вопрос журналистов о том, поддерживает ли она легализацию медицинского каннабиса, как ее предшественница, Зоряна Скалецкая заявила что нужно проработать этот вопрос более детально и не исключила, что может появиться новый законопроект о легализации. Вопрос каннабиса она уже обсуждала с министром МВД Арсеном Аваковым.

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Люди вокруг министра

Одним из вопросов, который наиболее горячо обсуждали журналисты, была кадровая политика министерства и кто будет ее формировать.

Скалецкая заявила, что, хоть заместителей ей назначает правительство, работать они будут только по поручению министра.

"Если кто-то из них (заместителей) будет делать что-то вне рамок поручения министра, то это будет считаться саботажем", - заявила Скалецкая.

Она заверила, что не видит никакого конфликта интересов в том, что ее советником будет совладелец фарм-компании "ИнтерХим" Александр Чумак, который в Минздраве будет разрабатывать фармацевтическую политику.

"Сегодня меня интересует, готов ли он (Александр Чумак. - Ред.) написать фармполитику ... Он готов к работе и не будет иметь полномочий, которые позволят ему действовать в личных интересах", - сказала министр.

Еще одним советником министра стала профессор Ольга Голубовская, известная своей критикой, как медреформы, так и Ульяны Супрун.

В свою очередь Супрун считала Голубовскую близкой к Раисе Богатыревой, главе Минздрава при Януковиче. Команду Богатыревой Супрун обвиняла в коррупции и саботаже медреформы.

Ольга Голубовская во времена Богатыревой занимала должность главного эксперта-инфекциониста министерства.

На вопрос ВВС News Украина об Ольге Голубовской Зоряна Скалецкая ответила эмоционально: "Если у человека другое мнение, разве из-за этого она перестает быть специалистом? Я за то, чтобы мы двигались вперед, а не определяли, кто свой и кто кого критиковал".

Еще одним советником министра будет Андрей Гук, заместитель директора "Института нейрохирургии", который выступил за реформу медицины без Ульяны Супрун. Говоря о нем, Скалецкая заявила, что "он является представителем медицинского сообщества, ассоциации, которая очень активно работает".

За коммуникации в офисе Скалецкой будет отвечать политтехнолог Дмитрий Раимов. Он стал ее советником.

Раимов, основатель агентств кризисных ситуаций, известный также публикацией фото обнаженных женщин и провокационными комментариями в Instagram Киевской перепички. В интервью СМИ он откровенно рассказывал, как платил за подстраховку своего поступления в университет Шевченко, и как после конфликта с блогерами запустил онлайн-курсы по куннилингусу, на которых заработал несколько тысяч долларов.

А еще Дмитрий Раимов в апреле 2019 года пытался арендовать НСК "Олимпийский" перед дебатами кандидатов в президенты, чтобы, как он отметил, "войти в историю".

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Что с Радуцким?

После обнародования скандальной переписки депутата от "Слуги народа" Михаила Радуцкого, которого пророчили на должность министра, в которой он назвал Черненко (Скалецкую) "своим человеком", новый министр заявила, что встречалась с ним только на эфирах.

Копірайт зображення unian Image caption Михаил Радуцкий пока не хочет быть министром здравоохранения

"На одном из них (эфиров. - Ред.) я сказала, что я, как писала законопроекты, так и буду их писать, и если будет нужна помощь, обращайтесь. Мы общались только на эту тематику", - сказала Скалецкая.

По ее версии, она просто подала свое резюме на должность, ничего больше.

Также она рассказала, что введение страховой медицины, за которую выступал Радуцкий, для нее пока только на уровне разговоров.

Все зависит от того, какой именно законопроект по этому вопросу предложат в Раде.

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