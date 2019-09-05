Цемах и MH17: что известно о ключевом свидетеле, которого суд отпустил

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"Зенитчика ДНР" Владимира Цемаха, которого Апелляционный суд Киева отпустил под личное обязательство, считают одним из виновников затягивания обмена заключенными и пленными между Украиной и Россией.

Сейчас он - единственный причастный к делу MH17, к которому теоретически может получить доступ международное следствие.

Российские СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что якобы именно из-за Цемаха так и не состоялся обмен в минувшую пятницу. Мол, Кремль категорически настаивал на включении его в списки на обмен.

Официальный Киев о Цемахе почти не упоминает.

Недавно к информационному полю вокруг него добавился еще и "западный фронт".

Кто такой Цемах?

Копірайт зображення vk Image caption В подписи к распространяемых в соцсетях фото сообщалось, что так Владимир Цемах выглядел после задержания

Считается, что Владимир Цемах был задержан украинскими спецслужбами в конце июня в Снежном, который находится под контролем так называемой "ДНР". В День Конституции он был доставлен в Киев.

Цемах - бывший "командир противовоздушной обороны Снежного", воевавший за "ДНР" в 2014-2015 годах.

4 июля ему исполнилось 58 лет.

Ни в СБУ, ни в Силах спецопераций BBC News Украина эту историю никак не прокомментировали. Но киевский адвокат Цемаха тогда подтвердил, что Шевченковский суд Киева действительно арестовал его подзащитного.

"Боинг теперь попытаются повесить на него", - предположила тогда дочь Цемаха Мария, которая настаивала, что "командиром ПВО" он был в октябре 2014 года, поэтому отношения к сбитому MH17 не имеет.

Копірайт зображення OK.RU Image caption Празднование 9 мая в "ДНР" на Саур-Могиле, Цемах - в темных очках

Спустя несколько дней издание "Настоящее время" нашло видео, опубликованное в 2015 году на канале Раменского отделения российской партии "Родина". На нем Владимир Цемах все-таки упоминает малайзийский "Боинг", а также рассказывает, как вытаскивал некоего "пацана" и что-то прятал (что именно - авторы оригинального видео перекрыли звуковым сигналом).

Журналисты сделали вывод, что на самом деле Цемах рассказывал о "Буке", с которого, по версии международного следствия, сбили "Боинг", а также об эвакуации по меньшей мере одного из членов его экипажа ("пацана").

Копірайт зображення Раменское отделение "Родина"/Currenttime.tv Image caption Скриншот с удаленного интервью Цемаха YouTube-каналу российской партии "Родина"

Впоследствии к такому же заключению пришли и расследователи международной группы Bellingcat.

Первым официальным лицом, что-то сообщившем о "зенитчике ДНР", стал секретарь СНБО Александр Данилюк. Он к годовщине гибели MH17 написал в Facebook, что показания Цемаха будут "доказательством против России и подконтрольных ей боевиков".

30 июля уже сам Владимир Цемах через видеосвязь рассказал в суде: "Я был в бессознательном состоянии. Очень долго. Задержание проводили два незнакомых мне человека. Они зашли ко мне домой. Затем провозили через Марьинку".

Заверил, что "защищал свою землю от тех, кто ее расстреливал. Российских военнослужащих там не видел".

Что писали о Цемахе в России и в Украине

Копірайт зображення Getty Images Image caption Цемаха считают человеком, который может много рассказать о сбитом MH17

После широкой огласки Раменское отделение партии "Родина" убрало свое интервью с Цемахом со своего YouTube-канала, а заодно полностью удалило канал.

Однако из российского медиапростраства его имя не исчезло.

Начали появляться сообщения, имевшие целью доказать непричастность Цемаха к гибели MH17, - например, заявление бывшего "экс-главы ДНР" Александра Бородая российскому "Интерфаксу" о том, что летом 2014 года в Снежном "ни о каком начальнике ПВО района речи быть не может".

Далее имя Цемаха начали больше упоминать в контексте возможного обмена пленными и заключенными между Россией и Украиной.

В начале августа "РИА Новости" со ссылкой на "омбудсмена самопровозглашенной ДНР" Дарью Морозову сообщали, что "республика" включила Цемаха в свои списки на обмен с Киевом.

Позже сайты, подконтрольные "ДНР", передавали слова той же Морозовой, что Киев подтвердил его включение в списки.

Копірайт зображення "Новости донецкой республики" Image caption Сепаратистские сайты говорят, что Киев "подтвердил" наличие Цемаха в списках на обмен

Официально украинские власти никаких заявлений о включении Цемаха в списки не делали.

30 августа (день, когда якобы должен был состояться обмен между Киевом и Москвой, а информпространство заполонили фейки о "самолете, который уже сел в Киеве") российский ресурс расследователей The Insider со ссылкой на свои источники, "знакомые с ходом переговоров", сообщал, что Кремль действительно добавил Цемаха в список на обмен.

"Российская сторона поставила условие: без Цемаха обмена не будет вообще. По данным источников, Владимир Зеленский пока склоняется к тому, чтобы согласиться на это условие, чтобы вернуть украинских моряков и Олега Сенцова (уже согласованных в списке на обмен), однако это может вызвать сильное недовольство со стороны Голландии", - писали The Insider.

Похожие сообщения о затягивании обмена именно из-за Цемаха тогда же написали некоторые украинские журналисты, в частности, Юрий Бутусов и Мустафа Найем.

"Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование (по MH17. - Ред.) заставило Путина пойти на переговоры по освобождению пленных. Россия всеми силами хочет сорвать судебный процесс по "Боингу", который начнется в Нидерландах в 2020 году", - считает Юрий Бутусов.

"Западный фронт"

Параллельно сообщения о возможном обмене Цемаха появились и в западных СМИ.

29 августа, за день до несостоявшегося "обмена", один из расследователей Bellingcat Христо Грозев написал в Twitter: "Украина отпускает единственного причастного к сбитию MH17, который был задержан".

На вопрос украинской мониторинговой группы "UA Черговий" об источнике такой информации Христо Грозев ответил, что не может его назвать.

Но информация, по словам Грозева, поступила "напрямую от переговорной группы", причем с украинской стороны.

Копірайт зображення Twitter Image caption Христо Грозев настаивает, что информацию о Цемахе ему сообщил источник из украинской переговорной группы

Позже это же повторил и основатель Bellingcat Элиот Хиггинс, который эти данные, впрочем, назвал слухами.

"Достаточно бесхребетная договоренность украинского правительства, которая повлияет на дело MH17", - добавил он.

3 сентября Международная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием причин катастрофы MH17, выразила желание поговорить с Цемахом - "как с лицом, представляющим интерес" для следствия.

"Голландский прокурор хотел бы, чтобы Цемах находился в Украине и был доступен для следствия, и мы могли задать ему дополнительные вопросы", - рассказала пресс-секретарь JIT Брехтье ван де Мосдейк в телефонном интервью Associated Press.

"Но если его обменяют, то, конечно, трудно предположить, что мы сможем поговорить с ним в России", - отметила она.

Издание theБабель также опубликовало текст письма главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке украинской Генпрокуратуре, в котором говорится, что голландцы считают Цемаха "подозреваемым" по делу MH17, а потому его допрос имеет "первостепенное значение".

Значение Цемаха

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Пост секретаря СНБО Данилюка был чуть ли не единственным упоминанием о нем со стороны официальных лиц Украины.

В Офисе президента в ответ на запрос BBC News Украина прокомментировать ситуацию вокруг Владимира Цемаха, а также кто из украинских переговорщиков мог якобы "слить" такую информацию, ответили: "В международной практике официальные источники не комментируют чрезвычайно сложный процесс освобождения заложников и пленных, чтобы не навредить ему. Любые комментарии возможны только после его завершения".

В то же время член парламентского комитета по нацбезопасности от "Слуги народа" Ирина Верещук (она, правда, не участвует в переговорном процессе) в недавнем интервью изданию "Главком" выразила сомнения относительно важности Цемаха для обмена.

"Почему он ключевой свидетель, почему важная персона? Вы о нем знали еще год назад? Потому что Путин сказал, что нам это нужно? Но даже он не говорил этого, это СМИ объявили его таким", - сказала она в интервью изданию "Главком".

"Надеюсь, что политическое решение будет в пользу Украины, наших людей, которые сейчас там, в пользу процесса, происходящего на Донбассе. Прежде всего речь идет об отводе сил и средств, об установлении устойчивого режима прекращения огня. Я не думаю, что фамилия Цемаха имеет в этом вопросе огромное и решающее значение", - добавила Верещук, которая представляет пропрезидентское большинство в Раде.

Между тем российский "Интерфакс" со ссылкой на собственные "дипломатические источники" назвал новую возможную дату начала обмена - суббота, 7 сентября.

Копірайт зображення katipiri.nl Image caption Обращение евродепутатов к Владимиру Зеленскому относительно Цемаха

Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири опубликовала официальное обращение сорока своих коллег из разных стран к президенту Зеленскому, в котором те фактически призывают Украину не передавать Цемаха России.

3 сентября украинский суд продлил арест Владимира Цемаха, но уже 5-го, в четверг, Киевский апелляционный суд освободил Цемаха из-под стражи под личное обязательство.

"Как я понимаю, теперь господин Цемах будет достаточно сложно доступен для международной совместной следственной группы", - прокомментировал решение суда украинский прокурор Олег Пересада.

"Не могу комментировать вопросы обмена... Ко мне как к руководителю группы прокуроров никакой официальной информации относительно обмена не поступало", - добавил он.

В четверг заявление по обмену заключенными c Украиной сделал и Владимир Путин. Он отметил, что обмен будет достаточно масштабным, а все переговоры находятся на стадии финализации.

Впрочем, даты обмена российский президент не назвал.

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