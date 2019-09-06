Украинская неделя моды: девять трендов 2020 года

Праздник постмодернизма во время нынешнего сезона Ukrainian Fashion Week устроили украинские дизайнеры. В своих коллекциях они предлагали переосмыслить и совместить рэйверское движение и будуарную изысканность, граничащую с фривольностью, философию Востока и мистическую готику. Мы выделили несколько fashion-цитат, в которых дизайнеры были единодушны.

Копірайт зображення UFW Image caption Модели: FROLOV, DAFNA MAY, ARUTIUNOVA

Полная ассиметрия

К черту гармонию, побольше асимметрии - таков главный лозунг весенне-летнего сезона 2020 года. В чем он проявляется? Фасоны платьев и блуз с одним рукавом или на одно плечо, как в коллекциях Kir Khartley, THEO, Vorozhbyt & Zemskova. Elena Burenina, A.M.G. - делают акцент на жакетах с асимметричными бортами.

Копірайт зображення UFW Image caption Модели: SANNA ONE, ARUTIUNOVA

Отдельная ода любви к асимметрии в этом сезоне - юбки с асимметричным низом. Юбки с хаотичными вырезами, плиссировкой или украшенным каскадами рюшей шлейфом сбоку - хит следующего сезона. Просто знайте: чем выразительнее асимметрия - тем вы больше в тренде. Именно этот принцип последовали ARUTIUNOVA, Katerina Kvit х T.Mosca, Sanna One.

Никаких намеков

Быть женственной, но не вульгарной - настоятельно советуют украинские дизайнеры. И свои советы подкрепляют трендом на прозрачность.

Копірайт зображення UFW Image caption Модели: FROLOV, VOROZHBYT&ZEMSKOVA

Прозрачные юбки цвета фуксии, украшенные блестками поверх боди или платья-футляра предлагает носить Dafna May. Невесомые накидки - будь то тренчи или пеньюары, украшенные лентами на манжетах, рекомендует ARUTIUNOVA.

Vorozhbyt&Zemskova - за сочетание цветов и многослойность: прозрачный сарафан мятного оттенка сочетают с полосатой майкой и розовыми брюками.

Наряды от Frolov - для самых смелых. Украшенные вставками из кружева туники и пеньюары дерзкий дизайнер предлагает носить поверх белья... Как говорится, ни отнять, ни прибавить! Ну разве что сделать образ более драматичным, добавив длинные перчатки, украшенные ажурными аппликациями.

Доспехи из будуара

Корсеты давно перестали ассоциироваться с образами легкомысленных девушек. Сейчас этот элемент гардероба выглядит органично как на светской вечеринке, так и в офисе.

Копірайт зображення UFW Image caption Модели: FROLOV, SANNA ONE

В коллекции украинских дизайнеров затесались как дерзкие варианты из металлизированной кожи и латекса, так и вполне "целомудренные" модели.

Так, повседневный образ - удлиненный блейзер дополнить элегантным корсетом на пуговицах советует Sanna One. В то время как для смелого вечернего образа LALLIER предлагает металлизированный кожаный корсет на шнуровке совместить с полупрозрачным платьем цвета неба и высокими ботфортами.

Море - по колено

Уже не шорты, еще не кюлоты - не сходят с подиума. Длина "чуть выше колена" - самая актуальная для следующего года. Если классические костюмы с брюками вызывают у вас зевоту, это актуальное сочетание пиджака и удлиненных шорт - именно ваш вариант.

Копірайт зображення UFW Image caption Модели: A.M.G., ELENA BURENINA

A.M.G. и Dafna May предлагают эту fashion-пару в пастельных тонах сочетать с еще одним бесспорным хитом, перекочевавшим из прошлого сезона - кроп-топом. Тогда как Elena Burenina - сохранять интриг, и подражать тренду прошлого лета - "пиджак на голое тело".

И, конечно, вы помните, что носить такие вещи можно только весной и летом - то есть с обувью на низком ходу: плоскими сандалиями на ремешках, босоножками "kitten heels" или кедами. Обувь, закрывающая щиколотку, в сочетании с такими шортами может визуально нарушить пропорции вашего тела.

Короткий привет из 90-х

Один из неоднозначных трендов 90-х - сексуальный укороченный топ - не сдает позиций. Оголенный живот уже который сезон подряд выглядит актуально не только на пляже, но и в рамках светского дресс-кода.

Копірайт зображення UFW Image caption Модели: POUSTOVIT, KATERINA RUTMAN, DAFNA MAY

Katerina Rutman в своей коллекции призывает обладательниц плоских животиков и рельефных прессов экспериментировать с принтами. GASANOVA предлагает сочетать микро топы и бюстье с узкими брюками с завышенной талией и надевать под брючные костюмы серо-голубого цвета. Также кроп-топам в этом сезоне симпатизировали POUSTOVIT, Dafna May, Frolov.

Нежность суфражистки

Обязательная деталь модниц викторианской эпохи - пелерина, накинутая на плечи. Именно по этой детали мы узнавали Мэри Поппинс и Шерлока Холмса, и именно она станет приметой нового fashion-сезона.

Копірайт зображення UFW Image caption Модели: DZHUS і LAKE studio

Lake предлагает совместить блестящую накидку с платьем с нежным растительным принтом. Katerina Kvit х T.Mosca кожаное платье дополнила воротником-пелериной. Дополненная прозрачным черным шлейфом в композиции с кожаными брюками и блейзерами от Gudu пелерина делает образ футуристичным.

Из Японии с любовью

Копірайт зображення UFW Image caption Модели: LAKE studio и ELENA BURENINA

Свободный прямой силуэт, рукава "летучая мышь", v-образный глубокий вырез, широкий пояс - по всем признакам в этом сезоне украинские дизайнеры искали вдохновение в японских мотивах.

В частности, элегантные модели из коллекции Lake напоминают традиционные японские кейкоги - кимоно, в которых занимаются единоборствами. Дизайнеры предлагают их сочетать с узкими юбками-миди. Kir Khartley за многослойность, поэтому спортивные брюки, лонгсливы и водолазки подойдут вам в любом случае.

Черно-белое кино

Звездный дуэт снова в игре и прекрасно реализует себя не только с помощью старой доброй формулы "белый верх, черный низ", но и в геометрическом, растительном и абстрактном принтах.

Копірайт зображення UFW Image caption Модели: DZHUS, KATERINA RUTMAN

Изысканность 50-х и отголоски new look - в "цветочных" платьях Katerina Rutman. THEO смешивает черно-белые принты с бело-черными и советует остановиться на свободном крое и длине миди. Jean Gritsfeldt украсил платья карманами и игривой английской проймой, которая обнажает плечи.

Небесные ласточки

Спокойный, гармоничный голубой подходит практически всем, независимо от пола и возраста. И к тому же позволяет большое количество цветовых сочетаний. Он одинаково хорошо смотрится как в образах total look, так и в дуэте с другими оттенками. Стоит только выбрать свой - "serenity" или "airy blue".

Копірайт зображення UFW Image caption Моделі: DAFNA MAY, LALLIER

Образы, созданные украинскими дизайнерами, утверждают, что сделав выбор в пользу голубого - не значит превратиться в пуританина. ARUTIUNOVA советует выбрать к костюму с укороченными брюками красные шпильки. Katerina Kvit х T.Mosca - максимальные декольте, тогда как LALLIER и GASANOVA - за вырезы от бедра и на бедрах.

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