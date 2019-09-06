Как это в Британии. Первый день в школе по-английски

Копірайт зображення Ольга Мальчевская Image caption Любомир - не первоклассник, а "кролик"

В Британии учебный год стартует в любой день до середины сентября - каждая школа сама решает, когда им удобнее. Ни мои дети, ни соседские в школу после лета идти не хотели, потому что школа - она ​​и в Англии школа.

Возможно, поэтому англичане не делают из этого праздника - хотя, когда сравниваешь здешнюю школьную нагрузку с украинской, создается впечатление, что у них тут праздник каждый день.

Правда, английские родители именно на это часто и жалуются, требуя давать ученикам больше "домашки" - чтобы меньше тратиться на репетиторов.

В нашей школе учеба началось во вторник, 3 сентября. Почему? Потому что в понедельник выходят учителя и им нужно подготовиться к работе - это называется inset day. Дочь друзей идет в школу завтра, 5 сентября, у других друзей - на следующей неделе.

Моему Любчику только исполнилось пять. Он и еще одна девочка - самые младшие в школе.

По местным законам, в первый класс должен идти ребенок, которому на момент 1 сентября исполнилось пять лет.

У подруги Любчика из соседнего дома день рождения 1 сентября, но ей идти в первый класс в один год с Любчиком не разрешили - хотя он старше ее всего на три дня. Правила жесткие и бескомпромиссные.

Английский режим

Любчик проснулся рано, в шесть, как обычно. Ему очень подошел местный режим: английские коллеги научили меня укладывать детей в семь вечера (в 19.15 - 19.30 Любчик уже спит), поэтому просыпаются они с братом сами - без будильника и меня, которая в Киеве поднимала их с кровати, чтобы в стрессе успеть довезти по пробкам в школу/садик, а себя - на работу.

Копірайт зображення Ольга Мальчевская

Здесь дети встают сами и раньше меня - хорошо отдохнувшие и в хорошем настроении. Английская дисциплина и планирование - это отдельная тема.

Любчик пришел меня будить, чтобы я вела его в школу, и гордо сообщил, что уже почистил зубки, а следовательно заслуживает мультик, пока я буду собираться, - конечно, после того, как поест овсянку.

Он тянется ко мне, как котенок, и говорит, что на самом деле не очень хочет в школу, потому что туда нельзя пойти в его любимой пижаме.

Прибегаю к запрещенной тактике и подкупаю обещанием подарка после занятий - и тем, что я пойду с ним, а потом и заберу его из школы. Радуется и соглашается.

Меня мучает совесть, что его день рождения я провела на съемках, которые невозможно было перенести. Хотя в первый класс отведу и заберу.

Мне повезло с компанией и руководством: сегодня пошли навстречу и отпустили частично работать из дома. А вообще жизнь в Лондоне - несмотря на то, какой она представлялась из Киева - значительно менее благоприятна для тех, кто имеет детей, но это тоже другая тема.

Линейки, деньги на ремонт и темно-серые носки

Я держу его маленькую ручку в своей руке и в памяти возникает моя школьная линейка, на которую мама ведет меня под неизменное "Учат в школе", и слезы наворачиваются - кто-то, может, думает, что от умиления, но на самом деле от крупных гофрированных бантов, которые выдирают мне волосы. Хотя у мамы, может, и от умиления - я это понимаю только сейчас, когда сама стала мамой.

Коричневая советская форма с белым фартуком, хотя это был 1991-й, первый год независимости. И будто сразу за ней - линейка моего старшего сына - память умеет делать лучший монтаж.

Копірайт зображення Ольга Мальчевская

И вот он, Любчик, идет в свой первый класс. Другая страна и язык, линейки нет вообще. Никаких подарков, цветов и вышиванок - обычная школьная форма, как в любой другой день.

В нашей школе для мальчиков начальных классов это - белая трикотажная футболка поло, серые шорты, темно-серые носки (это тоже не обсуждается), черные закрытые туфли или черные кроссовки и ярко-синяя кофточка.

Любчику было холодно утром, поэтому надели школьную куртку, синюю с эмблемой школы. Это также часть формы.

Денег на ремонт мы, конечно, тоже не сдавали - здесь и речи об этом нет. И книги покупать не нужно. И даже школьную сумку с эмблемой выдала школа - это своеобразное поздравление для самых маленьких учеников.

На что придется сдавать деньги - так это на экскурсии и благотворительные события, которые регулярно устраивает школа и что-то вроде нашего родительского комитета. Но это можно спланировать заранее - расписание экскурсий на год опубликовано на школьном сайте.

Не первый 1-й класс и странные имена

Даже самого понятия первого класса - со всеми его радостями или родительскими ужасами - в Англии вообще нет.

Школа для большинства английских детей начинается не с первого класса, а с подготовительного (reception). В него идут с 4-х лет.

Именно перед подготовительным классом родители покупают новичкам форму на ближайшие годы, а школа "торжественно" дарит им брендированные сумки.

Но и это происходит не 1 сентября.

Когда наш марафон с поиском школы завершился долгожданным письмом-приглашением (да, именно красиво сложенным бумажным письмом, которое направили из школы в подтверждение того, что наши документы успешно рассмотрены и для Любчика нашлось место), нас также пригласили на три ознакомительные встречи в течение лета.

Одна для родителей и две для детей, чтобы они познакомились друг с другом и поиграли в школе, в которую пойдут учиться с сентября.

То есть, на момент начала занятий дети уже не могли дождаться, когда снова пойдут туда играть. И этот принцип везде - школа привлекает детей, а не принуждает.

Впрочем, игры играми, а подготовительный класс - вовсе не детский сад: к концу учебного года дети должны уметь читать по слогам и писать простые предложения. Кроме того, интересно рассказать перед классом историю на заданную тему.

Копірайт зображення Ольга Мальчевская

Для Любчика это означало, что в свои четыре года он должен до начала лета не просто научиться все это делать, но и делать это на иностранном языке, так же, как и его носители.

Мы только переехали. Любчик на тот момент часть своей жизни прожил в Чехии, большую часть в Украине - английский слышал в обеих странах, а в Киеве даже занимался английским в саду плюс занятия с репетитором.

То есть, ребенок подготовлен, надеялась я. Но из всех киевских занятий малыш запомнил лишь несколько названий цветов и "здравствуйте", "спасибо" и "извините". Хотя они, конечно, главные.

Никакими словами не описать, сколько страхов перекрикивали друг друга в моей голове, когда я вела Любчика за ручку в первый день "ресепшена" - в полностью английскую школу, где он ничего не понимал.

Но других вариантов не было. Впоследствии оказалось, что страшно было мне, но не ему.

К концу первой недели его учительница сказала мне: "У вас такой замечательный и умный ребенок - он хватает слова на лету. А потом так интересно что-то рассказывает на каком-то другом языке, что мне и ассистентам становится неловко, что мы ничего не понимаем!".

За первый год в школе малыш научился свободно говорить с местным акцентом, читает и пишет, конечно, не так виртуозно, как его сверстники, родившиеся в Лондоне, но все буквы знает и понемногу составляет в слова, правда, написать может пока только свое имя и "Мама, я тебя люблю".

Школа за этот год научилась произносить его имя. Так и говорят: Лю-бо-мир, без сокращений. Это победа - имя старшего сына произнести так и не смогли и сократили "Володар" к "Биг Ви", то есть, мой ребенок теперь "Большой В" (по росту), и я с этим смирилась.

Пол вместо парты, кролики и никакого 1-а

- Любчик, ну как тебе первый класс, понравилось сегодня? - спрашиваю, когда забираю его из школы.

- Да.

- А что вы там делали?

- Ничего! - смеется ребенок и достаетт из сумки рисунок-раскраску.

Он уже даже не спрашивает о новой игрушке, он и так счастлив (но я все равно купила, потому что обещания надо выполнять).

Это нечто новое, что здесь я заметила у своих детей - они не хотят идти в школу только после длительных каникул, но как только начинается учеба, не хотят выходных, потому что на выходных им "скучно, а в школе весело и интересно".

Сидят, кстати, первоклассники - как и в "ресепшене" - на полу. А учитель перед ними показывает все на интерактивной стене, где все расположено на уровне глаз ребенка, и с помощью проектора.

Стульчики и стулья тоже есть, - но только для выполнения отдельных задач и без конкретных мест.

Больше всего Любчику понравилось название его класса - "Кролик". Всего на параллели три класса - еще есть "Выдры" и "Совы".

Цифры и буквы (а, б, в и т.д.) не используются для обозначения классов на протяжении всей учебы в школе. При переходе в старший класс просто увеличивается животное или растение, в честь которого он называется.

Например, в прошлом году Любчик был в классе "Мышь", поэтому все его одноклассники назывались "мышата", а теперь они выросли и стали "кроликами".

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