Роберт Мугабе: жизнь и смерть африканского диктатора

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В возрасте 95 лет после болезни скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе, который правил страной 30 лет и обрел репутацию диктатора.

Информацию о смерти политика ВВС подтвердили в его семье. С апреля 2019 года он находился в больнице в Сингапуре.

В 1980 году он выиграл выборы в Зимбабве и стал премьер-министром, когда страна обрела независимость. Впоследствии, вступив в должность президента, Роберт Мугабе обещал демократию и примирение.

Но надежды, порожденные обретением страной независимости в 1980 году, обернулись огромной коррупцией и экономической катастрофой.

Свою политическую карьеру Роберт Мугабе начал как ярый критик Запада и особенно Великобритании, чьей колонией в прошлом была Зимбабве. Он называл Великобританию враждебной страной.

Несмотря на жестокие расправы над политическими оппонентами и некомпетентное руководство экономикой некогда процветающей страны, он имел поддержку многих ведущих африканских политиков как один из лидеров революционной борьбы против господства белых.

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Идеи панафриканизма

Роберт Габриэль Мугабе родился в семье плотника 21 февраля 1924 года в Кутаме, в то время британской самоуправляемой территории Южная Родезия (нынешняя Зимбабве), где у власти находилось правительство белого меньшинства.

Мугабе принадлежал к народности шона, этническому большинству страны.

Его незаурядные лидерские способности проявились еще в католической школе, после которой он продолжил обучение в университете Форт-Хари в Южной Африке.

После окончания университета он отправился преподавать в Гану, где попал под влияние панафриканских идей лидера этой страны Кваме Нкрумы. Его жена Салли была родом из Ганы.

Поработав преподавателем в Гане, в 1960 году он вернулся в Южную Родезию и вступил в ряды освободительного движения.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Отношения между Мугабе (слева) и Нкомо (справа) осложнились после обретения страной независимости

Сначала он присоединился к движению борца за независимость Зимбабве Джошуа Нкомо, а затем стал одним из основателей зимбабвийского африканского национального союза.

В 1964 году, когда он в одном из своих выступлений назвал премьер-министра Родезии Иэна Смита и его правительство ковбоями, Мугабе арестовали и без суда посадили на 10 лет.

Революционная деятельность, за которую Мугабе пришлось расплатиться годами тюрьмы, во многом сформировала его как политика. Этим же революционным прошлым можно частично объяснить его многолетнее пребывание у власти.

Его ребенок умер, когда Мугабе сидел в тюрьме, но ему не разрешили присутствовать на похоронах.

В 1973 году, как и раньше, находясь за решеткой, он был избран президентом зимбабвийского африканского национального союза.

После освобождения Мугабе уехал в Мозамбик, откуда руководил партизанскими рейдами в Родезии.

Его организация сформировала альянс с Союзом африканского народа Зимбабве, которым руководил Джошуа Нкомо.

Независимость

Во время сложных переговоров о независимости Родезии Мугабе проявил себя как непримиримый и самый бескомпромиссный из африканских лидеров.

В 1976 году во время своего визита в Лондон он объявил, что решить вопрос о независимости Родезии можно только вооруженным путем.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сначала Мугабе заявлял, что цель его правительства - примирение

Способности переговорщика принесли Роберту Мугабе уважение многих его критиков. Пресса называла его "партизаном мыслящих людей".

Соглашение 1979 года утвердило конституцию новой Республики Зимбабве, как теперь называлась Родезия. На февраль 1980 года были назначены первые выборы руководства страны.

Выступив на выборах независимо от Нкомо, Мугабе победил на них с огромным преимуществом. Его партия получила большинство. Однако голосование было омрачено многочисленными обвинениями в подтасовке и запугивании избирателей обеими сторонами.

Победа Мугабе, который провозгласил себя марксистом, заставила многих белых жителей страны бежать, пока сторонники нового лидера еще танцевали на улицах, празднуя его успех.

Однако умеренный, примирительный тон его первых выступлений подбодрил многих его оппонентов.

Мугабе пообещал сформировать правительство единства. По его словам, его главной задачей будет примирение.

Перераспределение земли

Вскоре победа нового лидера была омрачена конфликтом в провинции Матабелеленд, где правительственные войска убили тысячи людей, которых обвинили в подготовке восстания. Несколько лет назад Мугабе охарактеризовал произошедшее как безумие и возложил вину на обе стороны.

На президентских выборах 1996 года конкуренты Мугабе отозвали свои кандидатуры, мотивировав это несправедливыми условиями борьбы, в частности - доминированием действующего главы государства в СМИ и неровным финансированием предвыборной кампании.

Тогда же Мугабе принял свое противоречивое политическое решение - перераспределение земли.

По его словам, цель этого шага заключалась в искоренении неравенства во владении земельными участками, лучшие из которых и после обретения Зимбабве независимости оставались во владении нескольких тысяч белых поселенцев.

Копірайт зображення AFP Image caption После провозглашения независимости сторонники Мугабе захватили фермы белых землевладельцев

Однако методы, с помощью которых реализовывалась эта идея, привели к катастрофическим последствиям.

Сторонники правящей партии бросились на участки белых землевладельцев, а полиция самоустранилась от происходящего.

Оппозиция и "внешняя угроза"

Одновременно с этим, предложенная Мугабе реформа конституции провалилась на референдуме, и он начал поощрять еще более масштабные захваты земель.

В результате несколько белые фермеры были казнены, а несколько их чернокожих работников были изгнаны из своих домов. Несмотря на международную реакцию на эти события, Мугабе заявил на одном из митингов, что будет бороться с белыми землевладельцами, которые откажутся отдать свои участки без компенсации.

Вскоре в стране зазвучали протесты против Мугабе уже от нового поколения политиков. Движение за демократические перемены под руководством Моргана Цвангираи на выборах в 2000 году получило более 40 мест в парламенте страны и стало, таким образом, официальной оппозицией. Власть Мугабе оказалась под серьезной угрозой.

Мугабе выступил против фермеров, которых считал сторонниками этого движения. Критики Мугабе обвиняли его в том, что он раздавал хозяйства своим друзьям, а не сельским беднякам.

После этих событий из крупнейшего производителя продовольствия в Африке Зимбабве превратился в страну, которая нуждается в иностранной помощи, чтобы прокормить свое собственное население.

Однако Мугабе нашел объяснение экономическим проблемам в сговоре Великобритании и других западных стран с целью свергнуть его.

В стране началась галопирующая инфляция: цены удваивались практически ежедневно.

Лидерские позиции Мугабе оказались под вопросом и во время президентских выборов 2008 года. Неофициальные результаты первого раунда, прошедшего достаточно спокойно, показали безоговорочную победу Цвангираи, что, судя по всему, стало неожиданностью для власти.

С тех пор в стране началась новая фаза политического противостояния, и через три месяца провели новый тур голосования, от участия в котором Цвангираи в конце концов отказался, заявив, что опасается за свою жизнь.

После долгих переговоров при посредничестве ЮАР было сформировано правительство национального единства.

В нем Роберт Мугабе оставался главой государства и главнокомандующим, а Морган Цвангираи получил пост премьер-министра, на котором ему еще не раз пришлось отстаивать свои властные полномочия.

Разногласия между Мугабе и Цвангираи так и не были преодолены, и в ноябре 2011 года премьер-министр призвал к роспуску правящей коалиции и "разводу" своей партии с президентом страны.

88-летний Мугабе не собирался уходить от власти и на выборах 2013 года победил, набрав 61% голосов.

Эти выборы, также как и предыдущие, были омрачены обвинениями в подтасовках. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал провести расследование. Однако на этот раз голосование не сопровождалось многочисленными актами насилия, как это было на предыдущих выборах в Зимбабве.

"Пока не позовет Господь"

На этих выборах Мугабе подтвердил свои позиции неоспоримого лидера страны.

Его преклонный возраст и слабеющее здоровье породили множество спекуляций по поводу его возможного преемника.

Однако политические маневры возможных преемников показали, насколько раздроблены политические силы в Зимбабве.

Между тем, Мугабе, кажется, получал удовольствие от своей политики "разделяй и властвуй", которая мешала любым попыткам создания дееспособной оппозиции.

В 2015 году 91-летний Роберт Мугабе объявил, что намерен принять участие в выборах 2018 года.

И чтобы окончательно развеять любые сомнения в своих намерениях оставаться у власти как можно дольше, в феврале 2016 года Роберт Мугабе объявил, что продолжит руководить страной, пока его не позовет Господь.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Роберт Мугабе - народный герой Зимбабве или диктатор?

Однако это был не Господь, а подразделения Национальной армии Зимбабве, которые пришли за ним. В ноябре 2017 года в результате военного переворота Мугабе отстранили от власти и арестовали. Под давлением армии он был вынужден подать в отставку.

Через четыре дня диктатора сменил на посту его заместитель Эммерсон Мнангагва.

Мугабе заключил соглашение с новой властью страны, которая защитила его и семью от судебного преследования и позволила сохранить различные бизнесы. Ему предоставили дом, служащих, машины и полный дипломатический статус.

Роберт Мугабе, которого многие считали аскетом, одевался консервативно и не пил - не только алкоголь, но даже кофе или чай.

К друзьям и врагам он относился с одинаковым подозрением, граничащим с паранойей. По большому счету, личная трагедия Мугабе стала трагедией Зимбабве.

Нынешний президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва уже выразил соболезнования в связи со смертью экс-лидера страны. Он назвал Мугабе "отцом-основателем Зимбабве" и "иконой освобождения".

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