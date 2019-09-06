Цемах на свободе: измена или победа?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Можно или нельзя обменивать фигуранта расследования гибели MH17? На фото - Владимир Цемах (слева) и его адвокат после решения апелляционного суда отпустить "зенитчика ДНР" под личные обязательства

Решение суда отпустить фигуранта расследования авиакатастрофы MH17 Владимира Цемаха с его возможным обменом в Россию вызвало кардинально разные оценки.

Сторонники такого решения говорят, что Цемах не является таким уж важным свидетельством международного расследования, которое и без него имеет достаточно доказательств о причастности российских военных к сбитому "Боингу".

Кроме того, в медиа появилась информация, что следователи из Нидерландов уже некоторое время находятся в Киеве и могли допросить его. В Генпрокуратуре Украины не подтвердили и не опровергли это в беседе с BBC News Украина.

Следовательно Владимир Цемах представляет большую ценность как важный "аргумент" для обмена с Россией.

Противники же выхода "зенитчика ДНР" из-под стражи говорят, что он в любом случае воевал против украинской армии - украинская прокуратура обвиняет его в "создании террористической группы или террористической организации". В своем интервью Цемах сам рассказывал об участии в боях с силами АТО.

Кроме того, говорят оппоненты освобождения Цемаха, такой шаг украинского суда крайне негативно повлияет на имидж Украины на Западе и в Нидерландах в частности - до непродления экономических санкций против России зимой. Примечательно, что голландская прокуратура предоставила ему статус подозреваемого по делу MH17.

Какими же могут быть причины и последствия выхода Владимира Цемаха из-под стражи, BBC News Украина рассказали политологи.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Участники акции "Красная линия" против освобождения фигуранта дела о катастрофе MH17 Владимира Цемаха на Майдане Независимости в Киеве, 5 сентября 2019 года

"Обмен - не равноценный"

Анатолий Октисюк, политический эксперт центра "Дом демократии":

Освобождение Цемаха идет в контексте большого обмена, но вопрос в том, насколько равноценным будет этот обмен.

Россияне в списки на обмен включили много шпионов и таких нужных для них людей, как Цемах.

Украина же будет обменивать моряков, которые и так должны быть освобождены по решению международного трибунала, а также политических заключенных.

Поэтому сам по себе обмен не равноценен.

Копірайт зображення Getty Images

С другой стороны, не следует забывать и о поведенческой линии и аргументах украинской власти. А здесь - непоследовательность и отсутствие продуманной стратегии действий.

Когда задерживали Цемаха, то говорили: смотрите, вот ключевой свидетель.

А потом стали говорить: в принципе, Цемах и не ключевой свидетель и его можно обменять, ведь западные страны вернули Россию в ПАСЕ.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Возможный обмен Цемаха - ответ на решение западных стран вернуть Россию в ПАСЕ?

Такая последовательность бросает тень на действия украинской власти и дипломатии.

Впрочем, здесь нельзя говорить об "измене" или "победе", а нужно смотреть с точки зрения "обменного фонда".

Что касается отношений с Нидерландами, то из своих источников мне известно, что позиция украинской власти такова: Нидерланды сами ничего не делали и затягивали.

К Украине, мол, у них специфическое отношение еще со времен референдума о ратификации ассоциации с ЕС. И есть нюансы даже со "скифским золотом", о котором Нидерланды никак не примут решение, куда возвращать: в Крым или в Украину.

• "Скифское золото" пока не вернут Украине. Суд требует дополнительной информации

Поэтому, считают в украинской власти, надо решать вопрос сейчас и возвращать наших граждан.

Надо говорить о прагматизации внешней политики - Запад вернул Россию в ПАСЕ и не решал украинский вопрос, поэтому у Украины есть моральное право решать свои вопросы самостоятельно.

А на экономические санкции это не повлияет, это совсем другой вопрос.

Глобально же крупные игроки будут заинтересованы в обмене "всех на всех", ведь это первый шаг к какому-то политическому урегулированию.

Копірайт зображення УНИАН

"Насколько целесообразно обменивать Цемаха?"

Владимир Фесенко, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента":

Ключевой вопрос - статус Цемаха. Если он ценный свидетель по MH17, то его нельзя обменивать, ведь от этого зависит правосудие в этой трагедии.

Но мы не имеем всей информации о том, насколько он ценный свидетель.

Если он уже официально дал показания, или если его показания не имеют большой ценности, тогда его можно обменять. Ведь вернуть украинских моряков и заключенных очень важно.

В любом случае, здесь есть моральная дилемма... и все это уже привело к резкой критике в адрес власти.

Копірайт зображення nationalcorps.org Image caption Акция возле Апелляционного суда Киева против его решения относительно Владимира Цемаха

Поэтому уже после обмена президенту или, лучше, следователю СБУ нужно будет объяснить, насколько целесообразно было обменивать Цемаха.

А к санкциям Цемах не имеет никакого отношения - эта тема сейчас разгоняется абсолютно неадекватно.

Тема с возможным обменом Цемаха известна уже неделю, но страны, причастные к переговорному процессу, такие как Германия и Франция, не делали каких-либо серьезных замечаний.

Заявления делали представители Bellingcat и голландские следователи - и украинской власти нужно было бы отреагировать на это хотя бы в закрытом режиме. Возможно, она так и сделала.

Но причастные к переговорному процессу - нет Меркель, ни Макрон, ни Трамп - таких заявлений не делали.

Поэтому тема с Цемахом и непродлением экономических санкций против России - надуманная и манипулятивная.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram