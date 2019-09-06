Цемах на свободе: измена или победа?
Решение суда отпустить фигуранта расследования авиакатастрофы MH17 Владимира Цемаха с его возможным обменом в Россию вызвало кардинально разные оценки.
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Сторонники такого решения говорят, что Цемах не является таким уж важным свидетельством международного расследования, которое и без него имеет достаточно доказательств о причастности российских военных к сбитому "Боингу".
Кроме того, в медиа появилась информация, что следователи из Нидерландов уже некоторое время находятся в Киеве и могли допросить его. В Генпрокуратуре Украины не подтвердили и не опровергли это в беседе с BBC News Украина.
Следовательно Владимир Цемах представляет большую ценность как важный "аргумент" для обмена с Россией.
Противники же выхода "зенитчика ДНР" из-под стражи говорят, что он в любом случае воевал против украинской армии - украинская прокуратура обвиняет его в "создании террористической группы или террористической организации". В своем интервью Цемах сам рассказывал об участии в боях с силами АТО.
Кроме того, говорят оппоненты освобождения Цемаха, такой шаг украинского суда крайне негативно повлияет на имидж Украины на Западе и в Нидерландах в частности - до непродления экономических санкций против России зимой. Примечательно, что голландская прокуратура предоставила ему статус подозреваемого по делу MH17.
Какими же могут быть причины и последствия выхода Владимира Цемаха из-под стражи, BBC News Украина рассказали политологи.
"Обмен - не равноценный"
Анатолий Октисюк, политический эксперт центра "Дом демократии":
Освобождение Цемаха идет в контексте большого обмена, но вопрос в том, насколько равноценным будет этот обмен.
Россияне в списки на обмен включили много шпионов и таких нужных для них людей, как Цемах.
Украина же будет обменивать моряков, которые и так должны быть освобождены по решению международного трибунала, а также политических заключенных.
Поэтому сам по себе обмен не равноценен.
С другой стороны, не следует забывать и о поведенческой линии и аргументах украинской власти. А здесь - непоследовательность и отсутствие продуманной стратегии действий.
Когда задерживали Цемаха, то говорили: смотрите, вот ключевой свидетель.
А потом стали говорить: в принципе, Цемах и не ключевой свидетель и его можно обменять, ведь западные страны вернули Россию в ПАСЕ.
Такая последовательность бросает тень на действия украинской власти и дипломатии.
Впрочем, здесь нельзя говорить об "измене" или "победе", а нужно смотреть с точки зрения "обменного фонда".
Что касается отношений с Нидерландами, то из своих источников мне известно, что позиция украинской власти такова: Нидерланды сами ничего не делали и затягивали.
К Украине, мол, у них специфическое отношение еще со времен референдума о ратификации ассоциации с ЕС. И есть нюансы даже со "скифским золотом", о котором Нидерланды никак не примут решение, куда возвращать: в Крым или в Украину.
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Поэтому, считают в украинской власти, надо решать вопрос сейчас и возвращать наших граждан.
Надо говорить о прагматизации внешней политики - Запад вернул Россию в ПАСЕ и не решал украинский вопрос, поэтому у Украины есть моральное право решать свои вопросы самостоятельно.
А на экономические санкции это не повлияет, это совсем другой вопрос.
Глобально же крупные игроки будут заинтересованы в обмене "всех на всех", ведь это первый шаг к какому-то политическому урегулированию.
"Насколько целесообразно обменивать Цемаха?"
Владимир Фесенко, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента":
Ключевой вопрос - статус Цемаха. Если он ценный свидетель по MH17, то его нельзя обменивать, ведь от этого зависит правосудие в этой трагедии.
Но мы не имеем всей информации о том, насколько он ценный свидетель.
Если он уже официально дал показания, или если его показания не имеют большой ценности, тогда его можно обменять. Ведь вернуть украинских моряков и заключенных очень важно.
В любом случае, здесь есть моральная дилемма... и все это уже привело к резкой критике в адрес власти.
Поэтому уже после обмена президенту или, лучше, следователю СБУ нужно будет объяснить, насколько целесообразно было обменивать Цемаха.
А к санкциям Цемах не имеет никакого отношения - эта тема сейчас разгоняется абсолютно неадекватно.
Тема с возможным обменом Цемаха известна уже неделю, но страны, причастные к переговорному процессу, такие как Германия и Франция, не делали каких-либо серьезных замечаний.
Заявления делали представители Bellingcat и голландские следователи - и украинской власти нужно было бы отреагировать на это хотя бы в закрытом режиме. Возможно, она так и сделала.
Но причастные к переговорному процессу - нет Меркель, ни Макрон, ни Трамп - таких заявлений не делали.
Поэтому тема с Цемахом и непродлением экономических санкций против России - надуманная и манипулятивная.