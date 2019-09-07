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Ник Уорд был участником регаты "Фастнет-Рок" в 1979 году. Она закончилась трагедией.

Тогда из-за шторма погиб 21 человек. Ник стал последним спасенным. Но перед этим он провел много часов на борту яхты - у тела мертвого товарища.

Вот его история.

"Последнее, что я помню - гигантскую волну у меня за спиной. Выше многоэтажного дома", - рассказывает Ник Уорд, англичанин, который в 1979 году стал участником величайшей трагедии в истории яхтенного спорта.

Тогда мощный шторм унес жизни 15 яхтсменов парусной гонки, которые направились от берегов Англии в Ирландию, и еще шести других моряков, которые не принимали участие в регате.

Гигантская волна ударила по яхте Ника, и он потерял сознание. А придя в себя, понял, что полностью дезориентирован и не понимает, где он.

Один в море

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мачта яхты упала с началом шторма

Ник выяснил, что спасательная шлюпка исчезла, а на борту яхты никого не осталось.

"Первое, о чем я подумал, - куда все делись?" - вспоминает Ник.

Он оглянулся и заметил в воде Джерри Уинкса, одного из членов экипажа".

"Тот был без сознания, но жив. Я вытащил его на палубу и попытался сделать ему искусственное дыхание. Но он так и не пришел в себя, его губы все больше синели, он пробормотал несколько слов о жене и умер".

Все это произошло четыре десятилетия назад, но те события еще живы в памяти Ника.

"Я до сих пор просыпаюсь среди ночи с тем же чувством ужаса и одиночества", - признается он.

В радиопрограмме Outlook Всемирной службы BBC Ник рассказал о своей страсти к приключениям и бедствии, постигшем его 40 лет назад.

Он с детства увлекался морем. Вырос на южном побережье Англии и рано начал выходить в море - сначала на небольших лодках, а после обучения - на парусных яхтах.

"Я с раннего детства мечтал принять участие в регате "Фастнет-Рок", - рассказывает Ник.

И вот в возрасте 23 лет он получил шанс и стал членом экипажа из шести человек на девятиметровой яхте "Грималкин".

Начало

В августе 1979 года более 300 яхт с 2,5 тысячами яхтсменов на борту отплыли из порта Кауес на острове Уайт, направляясь в сторону Фастнет-Рок - небольшого острова в Атлантическом океане к югу от Ирландии.

Именно этот скалистый клочок суши дал название престижным гонкам, которые проходят каждые два года.

Копірайт зображення Nick Ward Image caption Ник Уорд вспоминает, как остался один в бушующем море

Участникам соревнования нужно было преодолеть почти 1000 километров.

Но Ник вскоре заметил, что с погодой происходит что-то странное: "Море выглядело, как будто на него что-то давило. В воздухе висело ощущение тревоги. Ветер становился все сильнее, а волны - круче, выше сильнее".

Члены экипажа с беспокойством слушали сводки погоды, которые передавали французские и британские радиостанции.

"Мы все одевались в штормовое снаряжение. Затем нас накрыл первый удар шторма. Это был нокдаун - мачта легла на воду почти горизонтально. Нас всех сбило с ног".

SOS

Вскоре волны стали захлестывать яхту, она стала неуправляемой.

Шкипер яхты решил послать сигнал бедствия - это значит, что любое судно в этом районе должно прийти на помощь морякам, которые попали в беду.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ник Уорд с детства мечтал принять участие в регате "Фастнет-Рок"

К этому времени береговые службы уже развернули в море масштабную спасательную операцию.

В воздух подняли вертолеты, спасательные самолеты, а в район шторма направился военный фрегат, чтобы помочь в поисках уцелевших моряков.

Но шторм не утихал.

Ник остался на борту яхты в полном одиночестве. Огромные волны швыряли его суденышко вверх и вниз, как щепку, и ему ничего не оставалось, кроме как покорно ждать помощи.

Эпилепсия

"У меня в голове звучали слова отца - он говорил, что надо перестать бояться и не падать духом", - рассказывает Ник.

Сделать это Нику было непросто. В возрасте 15 лет он пережил кровоизлияние в мозг.

Он выздоровел, но у него время от времени случались эпилептические припадки.

Во время шторма волна смыла в море запас его лекарств, и Ник боялся повторения приступа.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ника Уорда спасли военные моряки

Разговор с мертвым другом

"Я продолжал обращаться к Джерри, хотя я знал, что он мертв и меня не слышит", - вспоминает Ник.

"Я рассказывал ему, что происходит", - говорит он.

И добавляет: "Я привязался к перилам на корме яхты, а в голове у меня звучала рок-музыка".

Запаса продовольствия не было. Осталась только банка со сгущенным молоком, которую он растянул на 12 часов.

Ник постепенно слабел от усталости и истощения.

Спасение

Копірайт зображення Getty Images Image caption Регата "Фастнет" все еще очень популярна

Ник даже не заметил вертолет, который приблизился к яхте со стороны кормы.

Сохранились кинокадры, запечатлевшие момент спасения.

На них видно, что Ник сидит в рубке и смотрит перед собой - вертолет он не замечает и не делает попыток привлечь к себе внимание.

Эти удивительно спокойные кадры изобразили одинокого человека, который равнодушно ожидает свою судьбу среди бушующего океана.

Когда на борт яхты спустили спасателя, Ник не знал, что ему сказать: "Он хотел меня прицепить к тросу, но я заявил, что сначала мне нужно найти паспорт. Ясно, что я был не в себе. Я застыл от холода".

Что же произошло с экипажем?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Из-за трагедии 1979 года пришлось разрабатывать новые стандарты безопасности в парусном спорте

Ника доставили на берег в больницу, где он узнал о том, что случилось с другими членами экипажа его яхты.

Шкипера, который потерял сознание, смыло волной за борт, он утонул.

Трое других яхтсменов покинули яхту на спасательном плоту, который в течение нескольких страшных часов носили волны, впрочем позже их все же обнаружили спасатели.

"Я узнал впоследствии, что другие члены экипажа решили, что меня и Джерри уже не спасти. Но я не сержусь на них", - рассказывает Ник.

Он говорит, что не испытывает ни гнева, ни огорчения.

"В больнице я попросил дать мне бумагу и записал все, что со мной произошло", - говорит мужчина.

Память

Копірайт зображення Nick ward Image caption Ник снова принял участие в регате "Фастнет-Рок" в 2009 году

Из 303 яхт, участвовавших в регате, 75 перевернулись, 24 были покинуты экипажами и пять затонули.

По словам Ника, в течение многих лет он не мог заставить себя говорить о том, что с ним произошло в море.

Но потом ему предложили написать о пережитом книгу, и все воспоминания, которые он хранил в себе, вылились на ее страницы, что стало неожиданностью и для него, и для его близких.

В 30-ю годовщину трагедии на регате Ник принял участие в гонке "Фастнет-Рок", на этот раз уже в составе экипажа большей яхты.

Шторм 1979 года заставил утвердить новые требования по безопасности океанских регат и парусных соревнований.

Несмотря на гибель яхтсменов, регата "Фастнет" по сей день остается одной из самых престижных гонок в парусном спорте.

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