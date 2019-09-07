Один в море. История невероятного спасения 1979 года
Ник Уорд был участником регаты "Фастнет-Рок" в 1979 году. Она закончилась трагедией.
Тогда из-за шторма погиб 21 человек. Ник стал последним спасенным. Но перед этим он провел много часов на борту яхты - у тела мертвого товарища.
Вот его история.
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"Последнее, что я помню - гигантскую волну у меня за спиной. Выше многоэтажного дома", - рассказывает Ник Уорд, англичанин, который в 1979 году стал участником величайшей трагедии в истории яхтенного спорта.
Тогда мощный шторм унес жизни 15 яхтсменов парусной гонки, которые направились от берегов Англии в Ирландию, и еще шести других моряков, которые не принимали участие в регате.
Гигантская волна ударила по яхте Ника, и он потерял сознание. А придя в себя, понял, что полностью дезориентирован и не понимает, где он.
Один в море
Ник выяснил, что спасательная шлюпка исчезла, а на борту яхты никого не осталось.
"Первое, о чем я подумал, - куда все делись?" - вспоминает Ник.
Он оглянулся и заметил в воде Джерри Уинкса, одного из членов экипажа".
"Тот был без сознания, но жив. Я вытащил его на палубу и попытался сделать ему искусственное дыхание. Но он так и не пришел в себя, его губы все больше синели, он пробормотал несколько слов о жене и умер".
Все это произошло четыре десятилетия назад, но те события еще живы в памяти Ника.
"Я до сих пор просыпаюсь среди ночи с тем же чувством ужаса и одиночества", - признается он.
В радиопрограмме Outlook Всемирной службы BBC Ник рассказал о своей страсти к приключениям и бедствии, постигшем его 40 лет назад.
Он с детства увлекался морем. Вырос на южном побережье Англии и рано начал выходить в море - сначала на небольших лодках, а после обучения - на парусных яхтах.
"Я с раннего детства мечтал принять участие в регате "Фастнет-Рок", - рассказывает Ник.
И вот в возрасте 23 лет он получил шанс и стал членом экипажа из шести человек на девятиметровой яхте "Грималкин".
Начало
В августе 1979 года более 300 яхт с 2,5 тысячами яхтсменов на борту отплыли из порта Кауес на острове Уайт, направляясь в сторону Фастнет-Рок - небольшого острова в Атлантическом океане к югу от Ирландии.
Именно этот скалистый клочок суши дал название престижным гонкам, которые проходят каждые два года.
Участникам соревнования нужно было преодолеть почти 1000 километров.
Но Ник вскоре заметил, что с погодой происходит что-то странное: "Море выглядело, как будто на него что-то давило. В воздухе висело ощущение тревоги. Ветер становился все сильнее, а волны - круче, выше сильнее".
Члены экипажа с беспокойством слушали сводки погоды, которые передавали французские и британские радиостанции.
"Мы все одевались в штормовое снаряжение. Затем нас накрыл первый удар шторма. Это был нокдаун - мачта легла на воду почти горизонтально. Нас всех сбило с ног".
SOS
Вскоре волны стали захлестывать яхту, она стала неуправляемой.
Шкипер яхты решил послать сигнал бедствия - это значит, что любое судно в этом районе должно прийти на помощь морякам, которые попали в беду.
К этому времени береговые службы уже развернули в море масштабную спасательную операцию.
В воздух подняли вертолеты, спасательные самолеты, а в район шторма направился военный фрегат, чтобы помочь в поисках уцелевших моряков.
Но шторм не утихал.
Ник остался на борту яхты в полном одиночестве. Огромные волны швыряли его суденышко вверх и вниз, как щепку, и ему ничего не оставалось, кроме как покорно ждать помощи.
Эпилепсия
"У меня в голове звучали слова отца - он говорил, что надо перестать бояться и не падать духом", - рассказывает Ник.
Сделать это Нику было непросто. В возрасте 15 лет он пережил кровоизлияние в мозг.
Он выздоровел, но у него время от времени случались эпилептические припадки.
Во время шторма волна смыла в море запас его лекарств, и Ник боялся повторения приступа.
Разговор с мертвым другом
"Я продолжал обращаться к Джерри, хотя я знал, что он мертв и меня не слышит", - вспоминает Ник.
"Я рассказывал ему, что происходит", - говорит он.
И добавляет: "Я привязался к перилам на корме яхты, а в голове у меня звучала рок-музыка".
Запаса продовольствия не было. Осталась только банка со сгущенным молоком, которую он растянул на 12 часов.
Ник постепенно слабел от усталости и истощения.
Спасение
Ник даже не заметил вертолет, который приблизился к яхте со стороны кормы.
Сохранились кинокадры, запечатлевшие момент спасения.
На них видно, что Ник сидит в рубке и смотрит перед собой - вертолет он не замечает и не делает попыток привлечь к себе внимание.
Эти удивительно спокойные кадры изобразили одинокого человека, который равнодушно ожидает свою судьбу среди бушующего океана.
Когда на борт яхты спустили спасателя, Ник не знал, что ему сказать: "Он хотел меня прицепить к тросу, но я заявил, что сначала мне нужно найти паспорт. Ясно, что я был не в себе. Я застыл от холода".
Что же произошло с экипажем?
Ника доставили на берег в больницу, где он узнал о том, что случилось с другими членами экипажа его яхты.
Шкипера, который потерял сознание, смыло волной за борт, он утонул.
Трое других яхтсменов покинули яхту на спасательном плоту, который в течение нескольких страшных часов носили волны, впрочем позже их все же обнаружили спасатели.
"Я узнал впоследствии, что другие члены экипажа решили, что меня и Джерри уже не спасти. Но я не сержусь на них", - рассказывает Ник.
Он говорит, что не испытывает ни гнева, ни огорчения.
"В больнице я попросил дать мне бумагу и записал все, что со мной произошло", - говорит мужчина.
Память
Из 303 яхт, участвовавших в регате, 75 перевернулись, 24 были покинуты экипажами и пять затонули.
По словам Ника, в течение многих лет он не мог заставить себя говорить о том, что с ним произошло в море.
Но потом ему предложили написать о пережитом книгу, и все воспоминания, которые он хранил в себе, вылились на ее страницы, что стало неожиданностью и для него, и для его близких.
В 30-ю годовщину трагедии на регате Ник принял участие в гонке "Фастнет-Рок", на этот раз уже в составе экипажа большей яхты.
Шторм 1979 года заставил утвердить новые требования по безопасности океанских регат и парусных соревнований.
Несмотря на гибель яхтсменов, регата "Фастнет" по сей день остается одной из самых престижных гонок в парусном спорте.