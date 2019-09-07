Возвращение политзаключенных: почему Зеленскому удалось, а Порошенко - нет?

Копірайт зображення AFP Image caption Зеленский встречает освобожденных украинцев

Президенту Владимиру Зеленскому удалось сделать то, чего не добился его предшественник, Петр Порошенко, - вернуть домой украинцев, которые были осуждены или находились в СИЗО по политическим обвинениям.

Эксперты, с которыми общалась BBC News Украина, уверены, что причины кроются в готовности Зеленского идти на уступки, а также в изменении внешней конъюнктуры.

Кроме того, аналитики убеждены, что обмен заключенными - это только часть договоренностей, которых достигли Киев и Москва.

Освобождение заложников - "элемент большого заговора"

Руководитель Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что освобождение украинцев является лишь одним из элементов гораздо более широких договоренностей, которые он называет "заговором".

"Я не исключаю, что в кейсе, кроме освобождения украинцев, следующим шагом предусмотрено внесение в Верховную Раду пакета проектов законов об амнистии для боевиков и конституционное закрепление особого статуса оккупированных территорий. Фактически, обмен - это элемент большого заговора.

Почему Зеленскому удалось то, чего не смог сделать Петр Порошенко? Потому что Зеленский демонстрирует готовность к уступкам, он абсолютизировал и даже фетишизировал идею личных переговоров с Путиным и самого освобождения украинских заложников.

Готовность к уступкам - это позиция не стрелять, это позиция асимметричного, а не зеркального, как было у предшественников, выполнения обязательств по разведению войск, процессов в демилитаризованных зонах. То есть, Зеленский закрывает глаза на невыполнение обязательств другой стороной и берет больше обязательств, чем другая сторона. Это то, чего не могло быть во времена президента Порошенко, потому что на Банковой понимали риски таких действий.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Эксперты считают, что Порошенко и Путин имели "специфические отношения"

К тому же, Порошенко был ограничен в своих решениях, прежде всего, из-за сопротивления во властной коалиции.

Кроме того, Порошенко эксплуатировал идею "Путин - личный враг", особенно в последние два года своей каденции. Ну и еще одна особенность - на милитаристской риторике экс-президент пытался удержаться у власти.

Кроме того, во времена Порошенко не было и внешних обстоятельств, которые свидетельствовали бы о готовности Запада к таким уступкам. Теперь, похоже, ситуация меняется. И Россия не была тогда готова отдавать украинцев, потому что не все выжала из Украины".

В зоне ответственности украинской власти - те люди, которых бросят за решетку уже завтра

Глава Центра гражданских свобод и инициатор кампании LetMyPeopleGo и SaveOlegSentsov Александра Матвийчук предупреждает, что "уже завтра" за решеткой в ​​России могут оказаться другие украинцы.

"Процесс переговоров продолжается довольно давно. Он проходит в закрытом режиме, и, в принципе, это оправдано. Поэтому достаточно трудно сказать точно, что на этот раз сработало. Мы действительно не знаем, существует ли скрытая от широкой общественности часть договоренностей.

Но фактор "Цемаха" (Владимира Цемаха считают ключевым свидетелем по делу MH17. - Ред.) еще раз подтверждает, что брать украинцев в заложники выгодно.

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Если Цемах окажется в России, то никто из причастных к военным преступлениям, которые могли дать показания и раскрутить цепочку приказов, до Путина и его окружения, не будут этого делать ни при каких условиях. Ведь Путин может их обменять на украинцев. А ему есть где разгуляться: только на оккупированных территориях проживают более 5,5 млн человек.

Президенту Зеленскому и его советникам, которые ведут переговоры и определяют "bargaining zone" (англ. "границы переговоров". - Ред.), следует понять, что они отвечают не только за всех незаконно заключенных людей. В их зоне ответственности и те люди, которых бросят за решетку уже завтра.

А цена неудачных решений и стратегических уступок может определить будущее страны на десятилетия".

"Мы являемся свидетелями изменения акцентов в европейской политике в отношении России"

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что одним из факторов, повлиявших на обмен заключенными, является изменение политической конъюнктуры на Западе.

"Во-первых, это связано с определенной надеждой Путина на то, что с новой властью в Украине можно будет продвигаться в реализации Минских договоренностей. Находясь в Париже, он сказал, что у него есть осторожный оптимизм в отношении президента Зеленского. Думаю, эти его слова были сигналом президенту Украины. То, что из тюрьмы вышел журналист Кирилл Вышинский, могло быть ответом Путину украинской власти о готовности договариваться.

Во-вторых, мы являемся свидетелями изменения акцентов в европейской политике в отношении России. С одной стороны, Путин хочет снятия или ослабления санкций. С другой, меняется риторика западных лидеров.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент Франции едва ли не чаще всех мировых лидеров обсуждает Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе говорил о целесообразности качественно новых отношений между Европой и Россией.

Также стоит обратить внимание на заявления советника президента США Джона Болтона, который недавно был в Киеве. Фактически он поддержал Зеленского в целесообразности переговоров с Путиным и активизации "нормандского формата".

Все это вместе подталкивает Москву к компромиссам.

Путин начинает отношения с новой властью с "жеста с барского плеча"

Политолог Константин Бондаренко считает, что этим обменом Владимир Путин демонстрирует, что хочет строить новые отношения с новой властью в Украине.

"Раньше обмен не был возможен из-за специфических отношений Петра Порошенко и Владимира Путина. Они не доверяли друг другу. К тому же, Путин не хотел идти на уступки Порошенко, не хотел, чтобы он оставался у власти, а потому не делал ему такой подарок.

А с новым руководством Украины российский президент хочет начать отношения с некоего жеста с барского плеча: забирайте своих пленных, мы забираем своих и после этого начинаем работать в новом режиме.

Кроме того, Россия хочет продемонстрировать миру, что на самом деле она не является тем корнем зла, которым ее выставлял Киев. И что она готова к конструктивным действиям.

Но в то же время руководство России хотело бы "застолбить" свои интересы. Конечно, Россия не собирается присоединять эти территории и не хотела бы и в дальнейшем тратить на Донбасс значительные средства бюджета (по разным оценкам, около 4 млрд долларов ежегодно). Но она хочет вернуть Донбасс Украине на своих условиях. А это автономные права, особый статус.

Что касается ее интересов во внешней политике, то они остаются неизменными - внеблоковый статус Украины. И это, по моему мнению, единственная уступка, на которую Украина могла бы согласиться. По крайней мере, сейчас.

Поэтому обмен - это лишь прелюдия к основным торгам, и они - впереди".

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