Вернувшиеся домой. Фото

Копірайт зображення Getty Images Image caption Денис Гриценко с сыном

В субботу наконец состоялся долгожданный обмен пленными между Украиной и Россией. Как это было?

Копірайт зображення УНИАН Image caption Денис Гриценко, Роман Мокряк, Юрий Безъязычный и другие освобожденные

До последнего не было известно, кто именно будет в списке 35 украинцев, которые возвращаются домой.

Копірайт зображення УНИАН Image caption На первом плане - Богдан Небылица

В конце концов, около 13:30 украинский самолет сел в "Борисполе" под аплодисменты и скандирование "Слава Украине".

Копірайт зображення Пресс-служба "Слуги народа" Image caption Алексей Сизонович

Родные не сдерживали слез.

Image caption Роман Сущенко и Олег Сенцов

Олег Сенцов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Олег Сенцов

Украинский режиссер впервые показал жест "victory" уже не за решеткой, а на свободе.

Копірайт зображення УНИАН

Александр Кольченко.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Александр Кольченко

Павел Гриб.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Павел Гриб

Богдан Небылица.

Image caption Богдан Небылица

После встречи с родными всех 35 освобожденных из России украинцев доставили в больницу на медобследование.

Копірайт зображення УНІАН

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