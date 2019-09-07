Вернувшиеся домой. Фото

  • 7 сентября 2019
Пленные Копірайт зображення Getty Images
Image caption Денис Гриценко с сыном

В субботу наконец состоялся долгожданный обмен пленными между Украиной и Россией. Как это было?

Моряки Копірайт зображення УНИАН
Image caption Денис Гриценко, Роман Мокряк, Юрий Безъязычный и другие освобожденные

До последнего не было известно, кто именно будет в списке 35 украинцев, которые возвращаются домой.

Моряки Копірайт зображення УНИАН
Image caption На первом плане - Богдан Небылица

В конце концов, около 13:30 украинский самолет сел в "Борисполе" под аплодисменты и скандирование "Слава Украине".

Возвращение Копірайт зображення Пресс-служба "Слуги народа"
Image caption Алексей Сизонович

Родные не сдерживали слез.

Сенцов
Image caption Роман Сущенко и Олег Сенцов

Олег Сенцов.

Сенцов Копірайт зображення Getty Images
Image caption Олег Сенцов

Украинский режиссер впервые показал жест "victory" уже не за решеткой, а на свободе.

Сенцов Копірайт зображення УНИАН

Александр Кольченко.

Кольченко Копірайт зображення УНИАН
Image caption Александр Кольченко

Павел Гриб.

Гриб Копірайт зображення УНИАН
Image caption Павел Гриб

Богдан Небылица.

Небылица
Image caption Богдан Небылица

После встречи с родными всех 35 освобожденных из России украинцев доставили в больницу на медобследование.

Ейдер Копірайт зображення УНІАН

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

...

Новости по теме