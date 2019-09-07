Вернувшиеся домой. Фото
В субботу наконец состоялся долгожданный обмен пленными между Украиной и Россией. Как это было?
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До последнего не было известно, кто именно будет в списке 35 украинцев, которые возвращаются домой.
В конце концов, около 13:30 украинский самолет сел в "Борисполе" под аплодисменты и скандирование "Слава Украине".
Родные не сдерживали слез.
Олег Сенцов.
Украинский режиссер впервые показал жест "victory" уже не за решеткой, а на свободе.
Александр Кольченко.
Павел Гриб.
Богдан Небылица.
После встречи с родными всех 35 освобожденных из России украинцев доставили в больницу на медобследование.
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