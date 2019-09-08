Кого Украина передала России? Список

Копірайт зображення Посольство России в Украине Image caption Посольство России в Украине опубликовало фото российской части списка на обмен. Но на этом фото 24 человека

BBC News Украина из собственных источников получила полный список 35 человек, которых Украина 7 сентября обменяла на 35 украинцев, заключенных в России.

Среди них: главред "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский, "зенитчик ДНР" и фигурант дела по MH17 Владимир Цемах, участники событий 2 мая 2014 года в Одессе и люди, которые воевали на Донбассе.

В Россию из Украины полетели как граждане РФ, так и люди с украинскими паспортами.

В частности: 12 россиян, 22 украинца и один гражданин Молдовы.

Среди 35 человек, которые отправились в Россию, - четыре женщины.

Копірайт зображення СБУ

Полный список:

1. Кирилл Вышинский. Бывший руководитель отделения информагентства "РИА Новости-Украина". После аннексии Россией Крыма получил награду "За возвращение Крыма". Был задержан в мая 2018 года по обвинению в государственной измене. До августа 2019 года содержался под стражей.

2. Виктор Агеев, гражданин России. 24 июня 2017 был взят в плен в районе села Желобок на территории самопровозглашенной ЛНР. В апреле 2018 года приговорен к 10 годам заключения.

Мать Агеева обращалась к Владимиру Путину, Дональду Трампу, лидерам стран "нормандской четверки" с просьбой посодействовать освобождению ее сына. Украинский суд приговорил Агеева к десяти годам лишения свободы за участие в террористической организации.

3. Владимир Цемах, бывший командующий ПВО города Снежного, когда рядом с ним был сбит малайзийский "Боинг" МН17. Похищен украинскими спецслужбами с территории ДНР в конце июня 2019 года.

4-5. Александр Баранов и Максим Одинцов, граждане России. Бывшие украинские военные, перешедшие на службу в российскую армию в 2014 году после аннексии Крыма Россией. В ноябре 2016 года были задержаны на границе Крыма с Херсонской областью, обвинены в дезертирстве и государственной измене, приговорены к 13 годам заключения.

6-9. Елена Бобова, Валерий Пикалов, Денис Хитров, Петр Мельничук. Участники антиукраинских митингов в Одессе в мае 2014 года. Мельничук - гражданин Молдовы, остальные трое - украинцы.

10. Евгений Мефёдов, гражданин России. Участник одесского "Антимайдана", был задержан в 2014 году по обвинению в причастности к событиям 2 мая в Одессе, когда в Доме профсоюзов погибли 42 человека. С тех пор находился в СИЗО, 19 августа был выпущен под залог.

11. Александр Ракушин, гражданин Украины. Офицер запаса вооруженных сил Украины, задержанный в июле 2019 года по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

12. Александр Саттаров, гражданин Украины. Бывший милиционер, служил в "Беркуте", задержан в декабре 2017 года в Днепре по обвинению в сепаратизме.

13. Игорь Кимаковский, гражданин России. Был задержан СБУ в июне 2015 года в поселке Березово Донецкой области. В СБУ заявляли, что он передавал в ДНР информацию о дислокации и перемещениях украинских войск.

14. Алексей Седиков, гражданин России. Лейтенант запаса вооруженных сил РФ, воевал на стороне самопровозглашенной ЛНР. Был взят в плен в июле 2016 года, через год приговорен к 11 годам лишения свободы.

15. Юлия Просолова, гражданка Украины. Была задержана в конце октября 2017 года и обвинена в организации взрыва в Мариуполе, в результате которого погиб полковник СБУ Александр Хараберюш.

16. Станислав Ежов, гражданин Украины. Работал переводчиком у бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана. Задержан 20 декабря 2017 года и обвинен в шпионаже и сотрудничестве с российскими спецслужбами.

17. Александр Валехидис, гражданин России. Был задержан в июле 2014 года в Львове и обвинен в шпионаже в пользу России.

18. Андрей Васьковский, гражданин Украины. Бывший сотрудник СБУ, задержанный в августе 2018 года и обвиненный в шпионаже в пользу России.

19. Владимир Галичий, гражданин Украины. Бывший депутат Севастопольского горсовета, который в марте 2014 года проголосовал за вхождение в состав России. Был задержан в сентябре 2015 года.

20. Сергей Гнатьев, гражданин Украины. Осужден за покушение на добровольца ОУН и участие в незаконных вооруженных формированиях.

21. Сергей Егоров, гражданин России. Попал в плен в апреле 2017 года на Донбассе, осужден на 10 лет за участие в незаконных вооруженных формированиях.

22. Аркадий Жидких, гражданин России. Воевал на стороне самопровозглашенных республик, попал в плен в сентябре 2015 года.

23. Ольга Ковалис, гражданка России. Была задержана на блокпосту возле Мариуполя в апреле 2015 года и обвинена в шпионаже.

24. Павел Черных, гражданин России. Муж Ольги Ковалис, задержанный вместе с ней.

25-26. Дмитрий Кореновский и Виктор Федоров, граждане Украины. Были задержаны в июне 2018 года в Николаеве и обвинены в шпионаже.

27. Сергей Лазарев, гражданин Украины. Полковник ВВС Украины был задержан в 2017 году и приговорен к 4 годам заключения за шпионаж в пользу России.

28. Юрий Ломако, гражданин Украины. Был задержан в декабре 2018 года в Очакове за шпионаж. Капитан 1-го ранга Военно-морских сил ВСУ. По данным следствия, был завербован в Крыму в 2015 году.

29. Антонина Родионова, гражданка Украины. Экс-сотрудница Нацгвардии, задержанная за шпионаж.

30. Денис Сидоров, гражданин России. Воевал на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Был задержан в сентябре 2016 года на Донбассе.

31-35. Аслан Басханов, Александр Тарасенко, Николай Еремин, Андрей Костенко, Олег Хоменко, граждане Украины. Информация о том, за что они были задержаны и осуждены, на момент их обмена в Россию отсутствует.

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