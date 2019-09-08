"Я жалею, что не стал отцом": голос мужчины в дискуссии об абортах

Копірайт зображення Alexandra Bowman

Жаркие дебаты по поводу абортов в США обычно сосредоточены на правах матери и будущего ребенка. Но недавний иск, поданный жителем Алабамы на свою девушку из-за того, что она сделала аборт против его воли, добавляет к этой дискуссии третий голос.

Гнев постепенно утих, с алкоголем, в котором мужчина пытался утопить горе, было покончено, у него появилась новая замечательная семья, но за всем этим все еще остается большая грусть, и она, видимо, будет всегда.

Это признание мужчин, которым пришлось пережить аборт партнерши. Их голоса редко когда слышны среди страстных дебатов по поводу абортов.

А сторонники права на выбор утверждают, что среди многих мужчин, вовлеченных в эту дискуссию, эта группа является маленьким исключением.

Я просил и умолял ее, но в конце концов я не смог изменить ее решение

Мужской взгляд на вопросы представлен преимущественно законодателями, которые настаивают на жестком ограничении права на искусственное прерывание беременности, вызывая праведный гнев сторонников выбора женщины.

Но теперь заговорили и мужчины, которым было отказано в праве стать отцом.

Мужчина предъявил иск клинике абортов в Алабаме, где в 2017 году его девушка против его воли сделала аборт на шестой неделе беременности. Дело является первым в своем роде, поскольку суд признал плод истцом, а его отца представителем интересов ребенка.

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"Я выступаю от имени всех мужчин, которые хотели оставить своего ребенка", - заявил мужчина в комментарии журналистам на прошлой февраля.

"Я просил и умолял ее, я пытался поговорить с ней о том, как я могу помочь. Но в конце концов я не смог изменить ее решение".

Сейчас законом США не предусмотрено право отца воспрепятствовать прерыванию беременности. Верховный суд отменил законы штатов, требовали, чтобы мужчина имел право голоса в этом вопросе или хотя бы право быть оповещенным о беременности.

"Мне было 30, я жил прекрасной холостяцкой жизнью в Далласе, - рассказывает 65-летний Карл Локер. - Когда девушка, с которой я встречался, сказала, что беременна, я почувствовал себя так, будто попал в ловушку".

Впрочем, он решил, что ребенка нужно оставить.

"Я попробовал все, я предложил жениться на ней, забрать ребенка себе или отдать на усыновление, - говорит Локер. - Она ответила, что никогда не отдала бы своего ребенка на усыновление, - мне показалось это совсем не логичным".

В конце концов он сам отвез женщину в клинику и заплатил за операцию. Затем мужчина переехал в Калифорнию. По его словам, он просто не мог простить себе то, что сделал.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Калифорнии протестуют против запрета абортов

"Я не знал, как жить дальше. Я не собирался прыгать с моста, но я столько пил, что чуть не умер от алкоголизма", - признается мужчина, которого в конце концов спасло возвращение к вере и семья, которую он создал с другой женщиной.

"Но каждый день в течение последних 32 лет я думаю о том, что произошло".

Мужчины, которым пришлось столкнуться с ситуацией нежелательной беременности, как правило, выступают в одной из четырех ролей.

Мужчина может принуждать женщину к аборту или говорить, что поддержит любое решение, но на самом деле незаметно склонять ее к прерыванию беременности.

Ежедневно в течение последних 32 лет я думаю о том, что произошло

Кому-то сообщают о прерванной беременности постфактум, а кто-то знает, что аборт состоится, но никак не может этому помешать.

Каждая из этих ролей может оставить у мужчины психологическую травму, когда позже он начнет обдумывать свое решение, отмечают психологи.

В опросах большинство женщин отмечает, что они не жалеют о том, что прервали беременность, но исследований относительно реакции мужчин почти не проводилось.

Данные, поступающие от групп психологической поддержки, куда мужчины обращаются сами, не позволяют делать обобщения. Но эмоции, которые они переживают, имеют схожие черты - гнев, вина, стыд и глубокая печаль в каждую годовщину события.

"У мужчин природой заложено желание быть защитником, поэтому они так тяжело переживают невозможность защитить мать и неродившегося ребенка, и тот факт, что они не справились с ответственностью", - говорит 61-летний Чак Рэймонд.

В конце 1970-х его будущая жена, тогда еще 18-летняя девушка, сделала аборт.

"Ты чувствуешь невероятную вину и стыд за то, что не смог защитить", - добавляет мужчина.

Копірайт зображення Charles Raymond Image caption Чак Рэймонд и его будущая жена Линда в 1976 году. Они до сих пор женаты

Рэймонд говорит, что он думал, что ребенок помешает его учебе в военной академии Вест-Пойнт, где курсантам запрещено жениться или воспитывать детей.

"Когда я начал учиться, я подавил в своем сознании память об этом событии. Однако годы спустя я понял, что произошла трагедия и мы сделали трагический выбор".

Мужчина сравнивает психическую и эмоциональную боль, которая может стать следствием аборта, с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

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Решение Верховного суда в 1976 году в деле "Планируемое отцовство против Данфорта" отменило согласие отца на аборт. А в деле 1992 года "Планируемое отцовство против Кейси" суд пошел еще дальше, заявив, что мужчины не имеют права на обязательное сообщение о прерывании беременности.

"Вокруг этого всего существует так много противоречий - с одной стороны, аборт, с другой - проклятие, если он не состоится", - говорит католический священник Стивен Имбаррато, который выступает против абортов.

В 1975 году, до того как он принял сан, он уговорил свою девушку сделать аборт, а лишь через несколько десятилетий узнал, что у нее были близнецы.

"Мужчины жалеют об утраченном отцовстве, потому что быть отцом - их естественное призвание".

Копірайт зображення Father Stephen Imbarrato Image caption Священник Стивен Имбаррато на акции против абортов перед Верховным Судом

Впрочем, по мнению многих, мужчины, переживающие из-за аборта, являются исключительным меньшинством.

Джиллиан Франк, который изучает историю сексуальности в Университете Вирджинии, указывает на вывод судей по делу "Планируемое отцовство против Кейси"в 1992 году.

Они установили, что "в большинстве ситуаций, где существуют стабильные и любящие отношения, мужчина и женщина принимают это решение вместе".

"Если мужчина не участвует в решении, это может быть признаком того, что в отношениях есть риск насилия или принуждения. Такие решения суда возлагаются на факт, что речь идет не о ребенке, а ситуация не аналогична установлению опеки над ребенком", - добавляется в заключении.

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"Уже неоднократно было признано, что требование услышать мужской голос на самом деле является попыткой контролировать женщин и влиять на их решения", - отмечает Франк.

Когда отношения стабильные и любящие, супруги принимают это решение вместе

"И я не заметил, чтобы мужской голос не был слышен, наоборот, мужчины всегда громко высказывались о праве женщин контролировать свою репродуктивную судьбу".

Ранее женщина должна была предстать перед комиссией из врачей, преимущественно мужчин, чтобы просить о разрешении на прерывание беременности.

И ситуация не слишком изменилась сегодня, когда "мужчины, контролирующие фармацевтику, принимают законодательные решения".

"С другой стороны, существует очевидное противоречие, - отмечает Локер. - Мужчины несут ответственность, как и должно быть, если ребенок родится, они должны будут платить алименты, но в то же время они не имеют никаких прав на прерывание беременности".

Копірайт зображення Theo Purington Image caption Тео Перингтон и его семилетняя дочь Сиенна

"Люди этого не понимают, они считают, что вопрос будущего отцовства мужчины не касается", - говорит 34-летний Тео Перингтон. В 2006 году его девушка сделала аборт против его желания, что оставило его "подавленным и растерянным".

Этот опыт вдохновил его стать активистом против абортов, а также консультировать мужчин, переживших подобную ситуацию.

"Если бы мужчинам пришлось давать официальное согласие на аборт, думаю, количество операций уменьшилось бы вдвое, поэтому клиники, которые делают аборты, и выступают против участия мужчин в этом решении", - отмечает Перингтон.

Если бы мужчинам пришлось давать официальное согласие на аборт, количество операций уменьшилось бы вдвое

Эми Хэгстрем Миллер, управляющая сетью гинекологических клиник Whole Woman's Health в пяти американских штатах, отмечает: "Да, мужчины однозначно вовлечены в процесе в начале, когда женщина беременеет".

"Впрочем, когда дело доходит до ее организма, надо проводить четкую линию. Женщине быть беременной, женщине вынашивать ребенка", - отмечает специалист.

"Вы не можете говорить другому человеку, что делать со своим организмом, заставлять его вынашивать ребенка. Если такое когда-то будет разрешено, наступят жуткие времена", - заключает она.

По мнению Хэгстрем Миллер, движение за право на прерывание беременности заботится не только о правах женщин. "Аборт может быть выгоден и женщинам, и мужчинам, и семьям. Миллионы мужчин получили пользу от доступа к абортам".

Она отмечает, что более 60% женщин, решивших прервать беременность, уже имеют детей. В ее клиники приходят пары, которым пришлось столкнуться с незапланированной беременностью и всем комплексом проблем, связанных с ней.

Им приходится решать, как появление еще одного ребенка повлияет на их семью и их экономическое положение.

Психологи из групп психологической помощи рассказывают, однако, о рисках, связанных с замалчиванием чувств мужчин, чья партнерша сделала аборт против их воли.

Кэвин Берк, социальный работник, который работает в частности с заключенными мужчинами из расовых меньшинств, говорит, что негативные последствия аборта могут усиливаться, если у мужчины было трудное детство.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Акция против абортов около клиники репродуктивного здоровья и планирования семьи в штате Миссури

"Мужчины, которые росли в неполных семьях, испытали жестокое обращение или психологические травмы, могут очень остро отреагировать на прерывание их девушкой беременности. Боль и ярость из-за насилия над ребенком, которые они переживают, могут вызвать деструктивное поведение", - объясняет Берк.

Многие отмечают, что не обязательно быть противником абортов, чтобы отчаиваться из-за содеянного прерывания беременности.

Хэгстрем Миллер считает, что дискуссия "должна перейти от разговора о правах к разговору о достоинстве, уважении и сочувствии".

Вы не поможете женщине, отговаривая ее прервать беременность

"Я ненавижу, когда люди выходят с акциями под стены клиники и кричат "Вы попадете в ад!", - говорит Локер. Он участвует в группах поддержки молитвой.

"Вы не поможете женщине, отговаривая ее, вы не проявляете таким образом сочувствие, а только осуждаете мать, которая и без того чувствует себя загнанной в ловушку", - говорит мужчина.

Однако мы будем слышать все больше возмущенных голосов мужчин, предупреждает Тереза ​​Бонопартис, директор компании Lumina, которая консультирует мужчин и женщин, переживших аборт.

Она связывает это и с технологическим прогрессом, ведь ультразвук теперь позволяет наглядно понять, что происходит в утробе матери, и со временем, прошедшим с момента разрешения абортов в США.

"Мужчинам надоело молчать, - говорит Бонопартис. - Они все больше ощущают на себе негативные последствия 45 лет разрешенных абортов".

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