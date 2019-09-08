"Я должна нарушать закон, чтобы бороться с раком"

Эта женщина борется с раком почти семь лет. На условиях анонимности она рассказала ВВС News Украина о своем опыте употребления медицинского каннабиса в Украине.

Записала разговор и создала иллюстрации Мирослава Пеца.

О своем диагнозе рак молочной железы я узнала в марте 2013 года.

У меня эта опухоль была видимой. На обследование меня отправил друг. Он сказал, что это может быть как доброкачественное, так и злокачественное.

И для меня, конечно, было шоком, когда я узнала, что это рак.

Второй шок у меня был, когда я пошла к хирургу и он таким будничным тоном сказал: "Мы здесь отрежем, здесь зашьем".

Я прошла операцию, курс химиотерапии и облучения.

Потом у меня нашли метастазы. К сожалению, болезнь прогрессирует. Это третья стадия. Но я борюсь с этим, стараюсь как-то сдержать.

Когда у человека метастазы, нужны очень дорогие лекарства.

Сейчас я трачу где-то 6000 грн на основные свои лекарства, 1,5 тысячи - на гормональный препарат и около 1000 - на поддерживающие лекарства. То есть получается 8,5 тысячи в месяц.

У меня проявляются побочные действия препарата, который я сейчас принимаю, - это очень болезненные ощущения в руках и ногах. Иногда до слез доходит. Я не могу дойти даже до кухни.

Это таблетированная химия. Это как химиотерапия, но у меня волосы не выпадают. А вот кожа на руках и на ногах выглядит следующим образом. Это у многих людей.

Я принимаю каннабис уже более двух лет и не могу каким-то рукоделием заниматься, не могу вязать.

У меня муж стал хорошим домохозяином. Я даже бутылку с водой или йогуртом не могу открыть. Прошу его, потому что мне это очень больно.

Для того, чтобы хорошо себя чувствовать, мне нужен хороший сон, хороший отдых ночью.

Сон - это едва ли не самое важное для поддержания организма онкобольных. Он помогает иммунной системе. Мой организм надо поддерживать в рабочем состоянии для того, чтобы у него была возможность бороться с болезнью.

Для хорошего сна врачи выписывали мне только успокоительные препараты с недоказанной лечебной эффективностью. А то, что было с доказанной, мне не понравилось: его действие продолжается и днем. То есть я просыпаюсь, не проснувшись по-настоящему, и еще несколько часов после этого хожу, как биоробот. Поэтому я отказалась и не принимаю эти таблетки.

Я не буду говорить, как нашла препарат (на основе каннабиса. - Ред.). Я читала англоязычные статьи об этом. И есть опыт других онкобольных, проживающих в США. Им выписывают это и оно действует.

Я решила попробовать по рекомендациям. И мне помогло. В моем случае препарат помогает мне со сном, и я засыпаю, несмотря на свою боль.

Цена получается очень приемлемая - около 100 грн в месяц. По сравнению с той суммой, которую я плачу за лекарства - это копейки.

Масло из каннабиса покупают люди, покупают мои коллеги по болезни. И препарат помогает. Почти все покупают его для хорошего сна. Некоторым он облегчает боль. И все довольны этим. То есть, никаких жалоб на то, что это не помогает или стало хуже, я за несколько лет применения не слышала.

Я употребляю масло почти два года. Теперь я знаю, что могу нормально заснуть, нормально спать и это мне очень помогает

Это масло имеет очень мягкое действие. Перед сном я употребляю препарат размером с зернышко риса, и засыпаю очень мягко.

Если ночью мне надо проснуться, то потом я мгновенно засыпаю, несмотря на то, что тоже болят конечности и чешется кожа. Просыпаюсь я с ощущением того, что уже полностью отдохнула ночью.

Я употребляю масло почти два года. Теперь я знаю, что могу нормально заснуть, нормально спать и это мне очень помогает. Потому что иногда после визита к врачу, где он сообщает не очень приятные вещи относительно болезни, возникают мысли деструктивные. А во сне я как-то успокаиваюсь. И это очень хорошо.

Я стараюсь не афишировать это среди своей семьи. Мой ребенок и мама не знают об этом. Если же они спросят, то я скажу им правду (о применении каннабиса. - Ред.).

Мой муж поддерживает меня (в употреблении каннабиса. - Ред.), видя мой сон. Когда я употребляю масло, то не жалуюсь ему, что плохо спала. Я вижу, как он держится и ему важны наши отношения, и понимаю, что должна жить как можно дольше, чтобы его не расстраивать. Он - лучший человек, ангел. Он мне помогает и переживает за меня. Это мотивирует бороться.

А мой врач не знает о том, что я употребляю масло. Я пыталась осторожно спросить об этом, но врач считает, что это путь к наркомании.

Это очень смешно длч онкобольных, которым осталось жить, может, несколько лет. И волноваться о том, что они в течение этих лет могут стать наркоманами...

То есть у меня есть только зависимость от того, что я хорошо сплю. Я знаю, что если я приму это, то буду хорошо спать. Только одна зависимость.

У меня хорошие врачи. И я не могу сказать, что они мою опухоль и мою болезнь-то не так лечат. Но этот момент сочетания лекарств с марихуаной - еще недостаточно исследован. Врачи, я так думаю, не всегда могут прочитать какие-то англоязычные статьи, какие-то исследования, проводимые за рубежом. И, может, такова их позиция - это перестраховка какая-то со стороны врачей.

Но у меня возникает вопрос: почему я и в дальнейшем вынуждена буду нелегально употреблять медицинский каннабис? Я не понимаю, почему люди должны страдать.

У меня такое ощущение, что нашим чиновникам, тем, кто принимает законы, Бог выписал справку, что они не заболеют. Все можем заболеть. И это тоже нужно их родственникам, это нужно людям. Зачем гражданам страдать?

Я законопослушный гражданин. Мне неприятно то, что я должна нарушать закон. Но я должна, иначе не смогу бороться со своей болезнью

Я выступаю за легализацию медицинской марихуаны, потому что это помогает. Сейчас у меня появилась определенная надежда и я надеюсь, что здравый смысл у наших депутатов победит.

Для общества это означает, во-первых, что депутаты прислушиваются к мнениям не только олигархов, но и обычных украинцев.

Во-вторых, это какие-то инвестиции в производство медицинской марихуаны, какие-то бизнесы, которые будут у нас в Украине.

В-третьих, я не думаю, что это будут дешевые лекарства, но они будут и будут легальными. И это тоже налоги, которые идут в наш бюджет.

В-четвертых, это люди, которые смогут это легально приобрести. Они не будут ходить под статьей, их не будет прессовать полиция. И это очень хорошо.

В момент покупки масла из каннабиса я, конечно, боюсь, что меня схватит полиция. И мне это неприятно.

Я законопослушный гражданин. Мне неприятно то, что я должна нарушать закон. Но я должна, иначе не смогу бороться со своей болезнью. Это против моего мироощущения, я стараюсь жить честно. Я не понимаю, почему человек, которому нужно облегчить состояние, должен нарушать для этого закон.

Применение медицинского каннабиса в Украине не является легальным. Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун выступала за его легализацию.

На сайте парламента появилась петиция за узаконивание применения марихуаны в медицинских и научных целях, набравшая необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

На ее основе комитет по правам человека создал соответствующий законопроект.

Верховная Рада зарегистрировала его еще в мае, но он до сих пор не принят.

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