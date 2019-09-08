Денисова об идее Москальковой закрыть дела против узников: "Россия к нам не обращалась"

Копірайт зображення Униан Image caption Людмила Денисова и Владимир Зеленский в аэропорту во время встречи украинских узников, прибывших из России

Омбудсмен Людмила Денисова причастна к процессу освобождения украинцев, которые находились в российских тюрьмах и СИЗО. Она ездила на судебные заседания моряков, посещала пленных, контактировала по поводу их состояния здоровья со своей российской визави Татьяной Москальковой.

7 сентября Украина и Россия обменялись по формуле "35 на 35". Денисова вместе с родственниками встречала группу украинцев в аэропорту. Как и президент Владимир Зеленский, она обнимала почти каждого сразу после того, как они ступали на родную землю.

Из аэропорта освобожденных повезли в больницы на обследование, далее их ждут фильтрационные мероприятия со стороны украинской спецслужбы - это формальность, однако, ее нельзя избежать.

BBC News Украина расспросила Людмилу Денисову, когда ждать следующего этапа освобождения и что означает заявление Москальковой о необходимости прекратить уголовное преследование всех, кого обменяли стороны.

BBC News Украина: Украинцы, которые вчера прилетели, из аэропорта поехали в больницы. Так каково же состояние здоровья этих людей?

Людмила Денисова: Сейчас такой информации нет, потому что они только проходят обследование. Как только оно завершится, люди уже сами о себе расскажут, если сочтут нужным. Ведь это персональные данные.

BBC News Украина: Сегодня прозвучало заявление омбудсмена России Татьяны Москальковой по поводу того, чтобы прекратить уголовное преследование всех тех, кого обменяли. Как вы на это реагируете?

8 сентября Татьяна Москалькова заявила, что сторонам следует подписать соглашение о прекращении уголовного преследования.

"Есть необходимость в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, имеющих гражданство России и Украины и желающих вернуться домой, которое также могло бы правовыми средствами решить вопрос о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах", - сказала она.

Людмила Денисова: Я, как и вы, прочитала об этом в новостях. Если она обратится официально и будет это предлагать, то мы будем этот вопрос рассматривать. Необходимо обращение, ведь так можно говорить о чем угодно. Сегодня нет никаких предложений.

Мы дальше будем работать над тем, чтобы состоялись следующие освобождения.

Копірайт зображення Униан Image caption Российская омбудсмен предложила Украине прекратить уголовные дела в отношении тех, кого обменивают

BBC News Украина: Владимир Зеленский говорил о том, что это первый этап освобождения. Когда будет второй?

Людмила Денисова: В списках, которые я передала г-же Москальковой и тем органам, которые занимаются вопросами освобождения, было 150 наших граждан. Сейчас была первая группа из 35 человек, которых уже вернули на родину.

Мы продолжаем дальше работать над тем, чтобы вернуть всех. Я думаю, что именно это и имел в виду президент. Переговоры продолжаются, это только начало.

BBC News Украина: Если говорить об освобождении крымских татар, какова ситуация с переговорами?

Людмила Денисова: Они тоже в этом списке, ведь мы не можем разделять так, что вот это - украинцы, а это - крымские татары. Все они - граждане Украины и они все в списке. Мы обо всех заботимся.

Image caption Людмила Денисова приветствует в Украине журналиста Романа Сущенко. Он находился в российской тюрьме с 2016 года

BBC News Украина: Следующий этап будет "всех на всех" или определенными группами?

Людмила Денисова: Я не могу ничего говорить по этому поводу. Ведь как говорят: если хочешь что-то сделать - нужна тишина. Многое говорилось, много фейковых новостей было. И когда мы ничего никому не рассказывали - обмен состоялся.

Я думаю, что так же надо делать и сейчас.

BBC News Украина: Если говорить о тех, кто из Крыма, например, о Сенцове и Кольченко, где они будут жить по возвращении?

Людмила Денисова: Сейчас они в больнице, а мы организовали временное жилье и для Олега, и для Кольченко. Относительно постоянного жилья - мы будем решать, президент уже поставил соответствующую задачу, ведь, безусловно, им возвращаться туда (в Крым. - Ред.) нельзя.

Ведь у них есть семьи. Например, у Олега Сенцова есть мама, дети, которые тоже хотят быть со своим отцом. И мы вчера этот вопрос обсудили с Олегом, будем его решать.

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