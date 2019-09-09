План Штайнмайера и Зеленский: пойдет ли Киев на уступки Москве?
После обмена пленными в политических кругах не утихает дискуссия о том, что будет происходить дальше в отношениях Украины и России на Донбассе.
Президент Зеленский заявил, что обмен - это только начало, и что Киев будет продолжать добиваться возвращения украинцев на родину и достижения мира.
Большинство экспертов уверены в том, что обмен - это лишь один из пунктов широких договоренностей между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным при посредничестве влиятельных политиков Запада.
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Аналитики не исключают, что речь может идти о реализации закрытых договоренностей, в частности так называемой "формулы Штайнмайера", на которой настаивает Россия и которую категорически отвергала предыдущая власть.
Возвращение в 2015-й?
Бывший министр иностранных дел, а ныне - президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в 2015 году обнародовал формулу урегулирования конфликта на Донбассе, которая предусматривает одновременное выполнение двух частей Минских соглашений - политической и по безопасности. Сторонники этого плана - лидеры самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и Россия.
Этот план предусматривает одновременное проведение местных выборов на оккупированных территориях Донбасса и отвод войск.
После того, как ОБСЕ признает выборы легитимными, предлагается внести изменения в Конституцию и закрепить особый статус Донбасса. Только после этого предполагается вывод войск с украинской территории и установление контроля Украины над границей с Россией.
Предшественники Владимира Зеленского считали такой план недопустимым и настаивали, что сначала должна быть выполнена часть Минских, касающаяся безопасности, а затем - политическая, то есть вывод войск и контроль над границей должны предшествовать выборам и обсуждению статуса Донбасса.
"На пути к нормализации диалога"
В течение последних недель появляется все больше признаков того, что на встрече лидеров "норманнской четверки", которая должна состояться до конца сентября, именно этот план станет главным в переговорах.
Стоит также обратить внимание на хронологию последних событий, которые подтверждают, что переговоры движутся в быстром темпе:
- 19 августа во Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон возлагают надежды на то, что при новой украинской власти появляются шансы на установление мира на Донбассе и на саммите "нормандской четверки" следует попытаться положить конец войне.
- 2 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко принимает участие во встрече министров иностранных дел стран-участниц нормандского формата. После переговоров он сообщает: речь шла о выполнении "конкретных договоренностей", которые открывают путь ко встрече на высшем уровне. Никаких деталей он не назвал.
- 7 сентября после обмена заключенными Владимир Зеленский заявляет: "Я думаю, что мы вернем не только людей, но и наши территории". В этот же день президенты Украины и России общаются по телефону и отмечают положительный результат "выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога". Конкретики о последующих этапах офис президента не предоставляет, говоря лишь, что они обсуждаются.
- 8 сентября Кремль распространил информацию о разговоре Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.
Российский президент связывает успех саммита "нормандской четверки", который должен состояться до конца сентября, именно с закреплением "плана Штайнмайера" в письменном виде.
В последние годы противники этого плана в Украине называли его "полной капитуляцией" перед Россией. И сейчас в соцсетях звучат те же комментарии.
Осталось дождаться, что скажет в ответ Владимир Зеленский. В дипломатических кругах Украины звучат предположения, что, воспользовавшись "нормандским форматом", украинская власть предложит свой план урегулирования.
Главное - где будет граница компромиссов, на которые готова будет пойти Украина.