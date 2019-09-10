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Верховная Рада приняла закон об особой процедуре отстранения от должности президента - объявлении парламентом импичмента.

Проект закона, несмотря на протесты оппозиции, приняли сразу в первом чтении и в целом. За документ проголосовали 245 депутатов фракции "Слуга народа".

Единственным представителем фракции большинства, нажавшим кнопку "воздержался", стал Юрий Мисягин.

Оппозиция требовала рассматривать проект по полной процедуре, чтобы иметь возможность подать поправки ко второму чтению, что предусмотрено регламентом.

"Прошу вас не ломать парламент через колено, соблюдайте нормы регламента. Регламент гарантирует право депутатам внести поправки ко второму чтению", - заявил Нестор Шуфрич. Его поддерживали представители всех фракций и групп, кроме "Слуги народа".

Главное научно-экспертное управление парламента также указывало, что проект нуждается в доработке.

В целом документ рассматривали всего 28 минут.

Документ в общих чертах повторяет конституционную процедуру импичмента, которая предусматривает поддержку сначала 226 голосами, потом 300, а также финальное голосование 338 депутатами.

Также для объявления импичмента нужны положительные выводы Конституционного и Верховного суда.

Парламент предыдущего созыва принимал закон о временных следственных комиссиях, который также нормировал процедуру импичмента. Однако тот документ так и не подписал президент Владимир Зеленский.

Сложная и малореальная процедура

338 голосов - именно столько депутатов должны проголосовать в Верховной Раде, чтобы объявить президенту Украины импичмент и сместить его с должности.

В 111-й статье Конституции четко выписана процедура импичмента, которая фактически предусматривает три голосования в Верховной Раде.

Сначала простое большинство в 226 депутатов должно инициировать импичмент в случае "государственной измены или иного преступления".

Для этого создается специальная временная следственная комиссия, результаты расследования которой должно одобрить конституционное большинство - более 300 депутатов.

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После этого Конституционный суд должен проверить дело на конституционность процедуры, а Верховный суд - на обоснованность обвинений.

И если все это будет, то окончательно утвердить импичмент и отставить президента должны три четверти депутатов - не менее 338.

При принятии Конституции Украины в 1996 году сложная процедура импичмента стала одним из компромиссов и условием тогдашнего президента Леонида Кучмы.

"Вопрос тогда стоял просто - импичмент должен быть прописан в Конституции так, чтобы реально его никогда нельзя было осуществить", - рассказывал ранее ВВС News Украина Сергей Головатый.

Он был среди разработчиков Конституции, а сейчас является судьей Конституционного суда.

Головатый считает, что для того, чтобы импичмент стал реальным, надо менять Конституцию и уменьшать порог результативного голосования за импичмент.

Что нового в законе

Президентский проект закона об импичменте состоит из 23 статей и четко регулирует процедурные моменты увольнения президента.

В то же время, этот же документ убирает из закона о регламенте Верховной Рады почти 20 статей, которые до этого регулировали процедуру импичмента. Однако в регламенте ранее было требование, что для импичмента нужен отдельный закон о специальных временных следственных комиссиях.

Сейчас же это требование из регламента убирается, а все процедуры по увольнению президента прописаны в новом законе.

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Инициировать импичмент могут не менее 226 депутатов, которые должны подать специальное письменное представление.

В случае такого обращения в Верховной Раде должны создать специальную временную следственную комиссию, которая будет расследовать возможное преступление президента.

В состав комиссии также избираются специальный прокурор и специальные следователи, которые будут готовить обвинения.

Специальная временная следственная комиссия создается за 30 дней с момента инициирования процедуры импичмента.

Эта комиссия будет расследовать факты и обстоятельства совершения президентом преступления, проверять все обстоятельства и готовить постановление об обвинении президента.

Комиссия имеет право заслушивать президента Украины, а президент может иметь специальных защитников в процедуре импичмента.

Срок работы комиссии - не более шести месяцев.

После этого комиссия должна передать парламенту на рассмотрение обвинительное заключение в отношении президента.

Тайное голосование

Верховная Рада может либо согласиться с обвинениями и принять постановление не менее чем 300 голосами - либо не согласиться, или решить дополнительно заслушать свидетелей и экспертов, которые фигурируют в обвинении.

Голосование за это постановление происходит тайно бюллетенями.

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В случае результативного голосования за постановление об обвинении президента, документ передается в Конституционный и Верховный суд.

КС должен проверить соблюдение конституционной процедуры расследования дела об импичменте. Верховный суд - дать заключение, что действия, в которых обвиняется президент, содержат признаки государственной измены или преступления.

В случае положительных заключений от обоих судов, Верховная Рада может отправить президента в отставку тремя четвертями голосов - не менее 338. Голосование происходит в тайном режиме бюллетенями.

Если импичмент не состоялся, то председатель Верховной Рады в письменной форме извиняется перед президентом.

Показательно, что в любой момент процедуры импичмента президент может подать в отставку по собственному желанию. В таком случае процедура импичмента останавливается.

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