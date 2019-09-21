Украинка, фотографирующая сестер Кардашьян: в "голых" съемках главное - доверие

Копірайт зображення instagram.com/sashasamsonova Image caption В американском Playboy вышла фотосессия с Кайли Дженнер, которую сделала Саша Самсонова

Она фотографировала Диту фон Тиз, Джессику Альбу и сестер Кардашьян. В ее портфолио - клипы Pink, работы для Adidas и Playboy, Topshop и Nike.

Фотограф Саша Самсонова родилась в Ужгороде, выросла и работала в Киеве, а пять лет назад переехала в США, где живет и снимает знаменитостей.

Ее фото обнаженной Кайли Дженнер для Playboy имели эффект разорвавшейся бомбы, собрав 14 млн лайков в Instagram. На них самая молодая миллиардерша планеты, бизнесвумен и звезда Instagram была одета только в шляпку.

Лос-Анджелес Саша Самсонова уже считает своим домом. Здесь планирует жить и снимать фильмы. Голливудских звезд украинка называет своими друзьями. Во время разговора ей приходит сообщение от певицы Сиары, которая поздравляет ее с обложкой в ​​Playboy.

О работе и дружбе со знаменитостями, об атаках хакеров, которые хотят узнать их тайны, Саша Самсонова рассказала в интервью BBC News Украина.

Копірайт зображення https://www.instagram.com/kyliejenne Image caption Фото звезды Instagram Кайли Дженнер и ее мужа Трэвиса Скотта

BBC News Украина: Вы уже были уже известным фотографом в Украине, когда решили переехать в США, чтобы начать все сначала. Почему и как вы это сделали?

Саша Самсонова: Я с детства знала, что буду жить в США, я мечтала работать в Нью-Йорке. Я очень люблю Украину, но, к сожалению, надо быть реалисткой и признать, что Украина не может дать мне таких возможностей в сфере, в которой я хочу развиваться.

Так получилось, что в 2013 году я полетела в Италию на съемку клипа Джона Ледженда и Криси Тейген All of Me. Я делала с ними фото.

Skip Youtube post by johnlegendVEVO Warning: Third party content may contain adverts End of Youtube post by johnlegendVEVO Image Copyright johnlegendVEVO johnlegendVEVO

После того, как я побывала на этой съемочной площадке, увидев, как там идет работа, я решила, что вместо Нью-Йорка я перееду в Лос-Анджелес и займусь режиссерской карьерой параллельно с карьерой фотографа.

Так получилось, что я тогда начала работать со звездами, и потихоньку меняла направление от работы над фэшн-фотографией к фото с интересными людьми. Когда главный герой - не мода, а человек в кадре, это совсем другое дело. Мне нравилось. И я подумала, что таким образом мои фото будут иметь больший вес и возможность донести что-то до людей сейчас, а не через сто лет.

Все эти причины вместе и привели к тому, что я собралась с силами и переехала. Вместе со мной переезжала моя лучшая подруга. Она приехала учиться, а я - жизнь менять. Было очень сложно. Но сейчас мне нравится жить в Лос-Анджелесе, теперь это мой дом, я здесь уже более пяти лет.

Копірайт зображення facebook.com/alice.and.white.rabbit Image caption Кроме фото Саша Самсонова сейчас работает над короткометражным фильмом, фотокнигой о женщинах и планирует снять фильм

Но процесс переезда и первый год были невероятно сложными. Тебе надо бросить всю свою жизнь, место, где тебя знают и любят. А Лос-Анджелес так далеко от всего, это как отдельный мир. Я здесь никого не знала. Всем было плевать, что я существую, что я хорошо снимаю. Здесь все по-другому работает. Здесь о себе надо заявить каким-то образом, чтобы на тебя обратили внимание.

ВВС News Украина: Как вы о себе заявили?

Саша Самсонова: Мне удалось поработать с певицей Теяной Тейлор. Кто-то из знакомых показал кому-то мои кадры. И она позвонила мне и предложила съемку. Мы хорошо поговорили и обо всем договорились. Съемка получилась очень крутая, она разлетелась в интернете, по всем ресурсам.

Копірайт зображення samsonovasasha.com Image caption Теяну Тейлор Саша Самсонова снимала более десяти раз. На фото - кадр из клипа на песню Champions freestyle

После этого ко мне обратилась команда Кайли Дженнер и спросила, не хочу ли я поработать для нее. Конечно, я хотела. В этот момент я вообще не знала, чем заняться. Я здесь никого не знала, а у меня очень плохо с нетворкингом, я не умею заводить знакомства для работы. Никогда не подойду, чтобы сказать: "Привет, я - фотограф. Давай что-то сделаем".

В августе 2015 года мы сняли первую фотосессию для Кайли Дженнер. И это, по сути, помогло мне найти место на американском рынке.

Однако никто не давал гарантию, что мы сработаемся, что ей понравится и у нас будет больше одной съемки. На самом деле после съемки с Кайли прошло еще девять месяцев до моего нового большого проекта. Одна съемка еще ничего не решала.

Надо было продолжать расти, становиться лучше. Это вообще никогда не прекращается.

Копірайт зображення Sasha Samsonova samsonovasasha.com Image caption Одна из работ Саши Самсоновой с Кендалл Дженнер. С сестрами Кардашьян украинка работала десятки раз

ВВС News Украина: Как вы считаете - соцсети помогли в том, чтобы вас заметили?

Саша Самсонова: Да, конечно. Instagram сыграл большую роль в моей жизни. Он как бы представил мои работы этим людям, сделал их доступными. Можно просто открыть страницу и посмотреть. Мне кажется, что интернет очень сильно влияет на работу фотографов. Потому что он коннектит знаменитостей, моделей, фотографов, дизайнеров. Он, как клей, склеивает нас всех.

Копірайт зображення Sasha Samsonova samsonovasasha.com Image caption Фото Саши Самсоновой певицы Кейши Коул, обладательницы платиновых альбомов и звезды реалити-шоу

ВВС News Украина: В вашем портфолио известные люди - Дита фон Тиз, Джессика Альба, сестры Кардяшьян, Pink. Расскажите об особенностях работы с ними.

Саша Самсонова: Мне всегда казалось, что работать фотографом - это на 50% быть психологом и уметь находить подход к человеку. Я всегда ставлю их интересы на первое место, и я всегда их защищаю, неважно при этом, для кого я работаю - например, моя знаменитость снимается для какого-то бренда или журнала.

Я никогда не сделаю такой кадр, когда им будет некомфортно. Я всегда много разговариваю во время съемки и просто отношусь к ним по-человечески. Учитываю их интересы, пожелания, делаю все, чтобы им было комфортно на площадке.

На самом деле, они абсолютно простые люди. У меня были гораздо более сложные съемки с некоторыми клиентками в Украине, чем с Pink или Дитой фон Тиз. Они менее привередливы, у них нет этой неадекватной самокритичности, а есть здоровое принятия себя, плюс профессионализм. Все эти потрясающие женщины и мужчины - они профессионалы своего дела и это очень помогает в работе.

ВВС News Украина: С Кайли Дженнер вы делали очень откровенные фотосессии. Она вам настолько доверилась. Как это случилось?

Саша Самсонова: У меня много "голых" съемок, не только с Кайли, но и с другими моделями, звездами. Я думаю, что она видит, что моя фотография вращается вокруг сексуальности. В женщинах все настолько хорошо, как ни поверни, все закрутится вокруг чего-то сексуального, романтического и эротического. Мне кажется, что это все произошло постепенно, потому что мы снимали вместе очень много раз.

Наши первые съемки были очень сексуальны, но не были "обнаженные". Но со временем она меня лучше узнала, а я - ее. Мы всегда все обсуждаем перед съемкой, что кому нравится. Я бы никогда ей не сказала: "Послушай, я хочу, чтобы ты здесь была голая, давай раздевайся".

Обстановка на моей съемочной площадке очень мягкая и безопасная. Я не допускаю лишних людей, ассистентов, агентов. У меня все ассистенты - женщины.

Мы с Кайли работаем вместе уже столько лет и знаем, что ничего странного во время съемок не произойдет. Мне кажется, что все дело во взаимном доверии и во времени.

ВВС News Украина: Сколько у вас уже было съемок с сестрами Кардашьян?

Саша Самсонова: Мне кажется, что с одной только Кайли более 30. Мы много снимаем - для разных брендов, для журналов. Я снимала только для нее, когда она была беременна. То есть то, что никто никогда не увидит.

ВВС News Украина: Ваша съемка с Кайли для Playboy была очень откровенной. Фото получили огласку, их перепостили многие издания. Чья это была идея?

Саша Самсонова: Идея была ее мужа, Трэвиса Скотта. Стиль - ощущение 70-х, природа, что-то очень мягкое, настоящее, честное, сексуальное, не кричащее. Мы нашли подходящую для такого стиля локацию - это ранчо Big Sky Movie Ranch, где снимали много фильмов, например, "Джанго Освобожденный".

Перед этим мы поговорили с Playboy и они рассказали, как они это видят. Я очень люблю команду американского Playboy, там в основном работают женщины, я и раньше для них снимала, у нас есть чувство полного взаимопонимания. Мы обсудили, что обложка должна быть особенная, это не может быть просто лицо или обычный портрет.

Сначала мы думали выбрать для обложки какое-то из фото с мокрой голубой тканью, но потом решили снимать еще один дополнительный день. Без никого. Только вдвоем. Во время этого дня и сняли обложку для Playboy - в красном белье.

Ко мне из Киева в это время прилетела мама. Она была единственным ассистентом, которого допустили на съемку с Кайли, единственной, кто мог помогать. Потому что Кайли любит мою маму. Мама помогала со светом, с камерами.

ВВС News Украина: Настолько откровенные съемки со знаменитостями требует каких-то специальных мер безопасности. Как вы это организовываете, чтобы кто-то не подсмотрел?

Саша Самсонова: Если такую ​​съемку проводить в студии, то проблем нет. Обычно, если я снимаю с Кайли Дженнер, Кендалл Дженнер или Хейли Бибер, то под студией сидят папарацци и ждут. После выхода сделают несколько фото и на этом все.

Но если снимать на локациях, то это трудно. У нас были экстремальные случаи, когда мы снимали с Кендалл Дженнер и Кайли Дженнер в кампании для Topshop. Это были купальники, и на пляж в Лос-Анджелесе их никак не выведешь. Поэтому мы взяли в аренду дом на вершине холма в Малибу, чтобы рядом не было других домов и никто не подсмотрел. Мы специально построили подиум с песком. То есть у нас был песок и небо. Не пляж, конечно, но зато они были в безопасности.

У нас строгие правила на съемках. Никто никогда не снимает никаких бэкстейджев на площадке, только если это их телефоны.

Копірайт зображення Sasha Samsonova samsonovasasha.com Image caption Для съемок с Кайли и Кендал Дженнер пришлось прибегнуть к особым мерам безопасности и построить подиум с песком

ВВС News Украина: Вы говорили о доверии во время съемок. Вы можете сказать, что кто-то из этих звезд теперь ваши друзья?

Саша Самсонова: Мне кажется, что о Кендалл Дженнер и Кайли Дженнер я точно могу сказать, что мы друзья и у нас дружеские отношения. Я со многими люблю снимать. Например, певица Таяна Тейлор - люблю ее до бесконечности. Когда я снимала ее беременной в Кливленде, я останавливалась в их с мужем доме, мы вместе готовили ужин, шили ей парик, много говорили. Я люблю сближаться с людьми, с которыми снимаю, люблю за ними наблюдать, это помогает мне понять, чего я хочу от съемки.

Копірайт зображення Sasha Samsonova samsonovasasha.com Image caption Работа Саши Самсоновой с Дитой фон Тиз

ВВС News Украина: Как работа со знаменитостями повлияла на вашу жизнь?

Саша Самсонова: Эта работа означает огромную ответственность. И эта ответственность очень нервная. Нужно сделать так, чтобы они, звезды, чувствовали себя в безопасности. Чтобы их фото никуда не попали, нести ответственность за каждый кадр.

Мы каждый раз как-то договариваемся, как пересылать эти фото. Меня много раз пытались взломать, чтобы получить к ним доступ. Еще мне порой присылают письма, якобы от имени артиста с просьбой прислать фото с наших съемок. А это оказываются фейковые аккаунты.

Работа с такими звездами - очень деликатная, и ошибка здесь недопустима.

Skip Youtube post by PinkVEVO Warning: Third party content may contain adverts End of Youtube post by PinkVEVO Image Copyright PinkVEVO PinkVEVO

ВВС News Украина: Как проходили съемки клипа Pink под названием Wild Hearts Can not Be Broken? Это была очень чувственная черно-белая работа, которую Pink посвятила всем детям Земли. Как вы это делали, чья это была идея?

Саша Самсонова: Когда ко мне обратились представители Pink, они уже знали, что хотят простое видео, и дали мне направление. Я послушала песню, придумала концепт с тканью позади нее, со светом. Pink, когда увидела, как мы все выставили, она прямо расплакалась.

Это не песня для попсовго клипа, или для танцев. Это песня, которая должна вызывать чувства. Очень опасно снимать клипы на такую ​​музыку. Не хочется ставить идею этой музыки под удар тем, как ты делаешь вижуал.

Поэтому то, насколько песня минималистичная, и черно-белая, и Pink в простом наряде - это все, что нужно было для клипа. Она пела вживую, пока мы снимали. Это было потрясающе - просто слышать ее голос и видеть ее лицо. Все строилось вокруг нее. Это не оставило нам никаких шансов провалить клип.

ВВС News Украина: У вас еще есть это волнение - что, вот, передо мной звезда? Когда впервые видите Pink, или Джессику Альбу, как происходит ваш первый контакт, что вы им говорите?

Копірайт зображення Sasha Samsonova samsonovasasha.com Image caption Саша Самсонова снимала Джессику Альбу

Саша Самсонова: Волнения, наверное, нет. Потому что съемочная площадка - это самое комфортное место на планете для меня. Я прихожу и говорю: "Привет, я - Саша, я буду фотографировать, приятно познакомиться".

Я рассказываю, в первую очередь, что я хочу получить во время съемки, какие у меня идеи, видение. Пока, например, им делают макияж, мы просто болтаем, об их жизни и карьере, обо мне.

С Джессикой Альбой у нас был интересный разговор - мы говорили о Джеймсе Кэмероне, который снял "Терминатора", "Аватар", с которым она работала. А он - мой любимый режиссер.

И то, как она о нем говорит, было очень интересно слушать. Она настолько уравновешенный и сбалансированный человек. Подходит к своей работе, как бизнес-вумен, а не как типичная актриса. Было круто и вдохновляющее с ней работать.

Копірайт зображення Sasha Samsonova samsonovasasha.com Image caption Работа Саши Самсоновой для певицы Сиары. Суммы гонораров за съемки Саша не раскрывает

Так же певица Сиара. До того, как начать съемки, я просто поехала в Сиэтл, чтобы с ней познакомиться. Она поставила мне свою музыку, мы классно поговорили. Я показала ей свои фото. Такие вещи очень важны. Потому что так мы можем понять друг друга лучше.

ВВС News Украина: Что планируете делать дальше, кого снимать? Не хотите вернуться в Украину?

Саша Самсонова: Нет, мой дом здесь, хотя по Украине я скучаю. Сейчас я работаю над фотокнигой. Она будет только о женщинах, о том, как их вижу. Там будут хорошие фото, все о женской красоте и силе.

Клипы сейчас не снимаю. В этом месяце планирую сделать два-три короткометражных фильма. Кроме того, планирую снять полнометражный фильм в феврале, разрабатываем сейчас сценарий.

Мой следующий шаг - это точно кино, это моя мечта. Я никогда не брошу фото, но я хочу снять полнометражный (фильм. - Ред.), Для меня это мегаважно.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram