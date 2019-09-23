Почему курс доллара падает, а цены - нет. Объясняем коротко

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Нацбанк в очередной раз укрепил курс гривны и установил его на уровне 24,43 за доллар. Последний раз такое было три года назад - в августе 2016-го.

Почему укрепляется гривна, как долго это будет продолжаться и становятся ли товары дешевле? Объясняем максимально коротко.

Почему гривна укреплялась в течение последних месяцев

Еще в начале года официальный курс составлял более 28 гривен за доллар, сейчас - менее 25.

Такие тенденции - следствие сразу нескольких факторов, которые и определяют благоприятную для гривны ситуацию.

Чаще всего эксперты выделяют следующие причины укрепления национальной валюты:

Иностранцы скупают украинские ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа). Это ценные бумаги, которые выпускает министерство финансов и которые обещают инвесторам высокую доходность - более 15% годовых. По последним данным, объем вложений нерезидентов в украинские ценные бумаги уже достиг почти 88 млрд гривен.

Высокие цены на товары, которые Украина экспортирует. В частности - на аграрную продукции и металлургию.

Сезонность. Укрепление гривны летом - традиционный для этого времени года процесс, связанный прежде всего с экспортом украинской аграрной продукции в другие страны.

Но эксперты прогнозировали падение гривни с осени. Почему этого не произошло?

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Действительно, предыдущие прогнозы предполагали, что с наступлением осени тенденции на валютном рынке должны измениться. Ожидалось, что гривна постепенно начнет ослабевать. Впрочем, этого не произошло - по крайней мере пока.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса в разговоре с BBC News Украина связал это с общим оптимизмом инвесторов относительно Украины, который наблюдается после обновления власти.

"Прогнозы об ослаблении гривны учитывали сезонный фактор, но, как видим, на все это наложился оптимизм, который есть у всех - как у внутренних, так и у внешних игроков. Есть очень позитивные ожидания от реформ, которые были анонсированы новой властью - они нравятся как инвесторам, так и большинству украинцев", - говорит Сергей Фурса.

"Я бы сказал, что именно этот оптимизм пока и является главным фактором усиления национальной валюты", - добавляет эксперт.

"Другое дело - вопрос, как долго этот оптимизм будет сохраняться и насколько он будет сильным. Ответа на этот вопрос мы не знаем, поэтому и прогнозировать будущий курс в нынешней ситуации невозможно", - добавляет эксперт.

В то же время главный редактор журнала "Деньги" Александр Крамаренко говорит, что преувеличивать влияние позитивных экономических ожиданий на курс не стоит. Нынешнее укрепление гривны он называет ситуативным и прогнозирует неизбежный откат к предыдущим показателям.

Если меняется курс, почему не меняются цены?

Это - вопрос, который волнует многих украинцев больше всего. При существенных изменениях курса должны меняться и цены, рассуждают пользователи соцсетей.

Часть из них даже подозревают торговые сети и других продавцов на рынке в умышленном удержании цен на предыдущем - высоком - уровне.

Не все так просто, объясняет в разговоре с BBC Александр Крамаренко.

"Бизнес закупал товарные партии, которые сейчас реализует, иногда несколько месяцев назад. Сейчас все это стоит на полках и снижать цены просто нет возможности - не всегда есть место для этого ценового маневра. Есть вещи, которые так быстро не меняются", - говорит он.

"Следует понимать, что бизнес работает еще и на ожиданиях. А сейчас многие ожидают, например, увеличения налогового бремени, административного давления, штрафов - все это тоже влияет на ситуацию с ценами. Желание власти проводить детенизацию экономики за счет таких методов давления - не лучшая идея", - считает эксперт.

"Принцип прост: это рынок, и я вас уверяю: если бы на рынке действительно была возможность отпускать товары дешевле, кто-то бы первым это уже сделал".

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