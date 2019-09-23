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Предупреждение: статья содержит сексуальный контент

Откуда оно берется? Это моча? Как мне научиться это делать? Вся правда о "сквиртинге": выделении жидкости из женских половых органов во время оргазма.

Когда 41-летняя Гилли впервые сквиртила, она почувствовала себя на небесах. "Я была потрясена, это было невероятно, огромное высвобождение. Я сфотографировала мокрое пятно, чтобы убедиться, что это действительно произошло".

26-летняя Тэш отнеслась к делу более приземленно - и переживала из-за ковра. "Я использовала вибратор и сидела спиной к двери спальни на случай, если кто-то попытается войти, как вдруг брызнула струя, и я испугалась, потому что подумала, что обмочилась. Это было очень странное ощущение, я немного паниковала и стеснялась, не зная, что происходит. Я вытерла ковер, а потом пошла гуглить".

Давно известно, что во время сексуального возбуждения или оргазма из гениталий некоторых женщин может выделяться значительное количество жидкости - в некоторых случаях достаточно мощной струей. Гиппократ и Камасутра упоминают женскую "сперму" (первый считал, что она помогает зачать детей, а вторая содержит подробное описание, когда и почему этого следует ожидать). В ХVII веке голландский анатом Ренье де Грааф написал новаторский трактат "О женских половых органах", в котором описывал жидкость и связывал ее с эрогенной зоной внутри влагалища, очень напоминающей мужскую простату.

Но до сих пор непонятно, сколько женщин на самом деле способны сквиртить. Современные исследования утверждают, что в той или иной степени это случается с 10-54% женщин, а исследование 2013 года при участии 320 женщин показало, что количество эякулята варьируется от 0,3 до более 150 мл. То есть от нескольких капель до почти стакана.

Такой широкий спектр выводов частично объясняется различиями в проведении исследований и терминологии; но многие специалисты рассматривают женскую эякуляцию и сквиртинг как принципиально разные вещи.

Эта тема вызывает горячие споры - и привлекает все больше внимания по мере того, как мы начинаем лучше понимать женское тело.

Давайте в нее окунемся.

Что за жидкость образуется при эякуляции и откуда она берется?

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Один из главных вопросов, связанных со сквиртингом - не является ли таинственная жидкость обычной мочой. И некоторые исследования намекают, что может быть именно так.

В одном исследовании 2014 года участницам предлагали сходить в туалет перед сексуальной активностью, а затем сделать ультразвуковое исследование, чтобы убедиться, что их мочевой пузырь пуст. После сексуального возбуждения женщинам проводили повторное УЗИ, которое показало, что их мочевой пузырь значительно наполнился. Наконец, третье УЗИ, которое делали после сквиртинга, снова показало пустые мочевые пузыри, что свидетельствует о том, что жидкость, которая у них выделилась, вышла оттуда и, вероятно, является мочой (или по крайней мере частично).

"Сквиртинг, вероятно, происходит из мочевого пузыря, поскольку в той области женского организма нет никакого другого органа, способного удерживать столько жидкости или выбрасывать ее с такой силой, - утверждает фармацевт Аббас Канани. - Во время оргазма мышцы расслабляются и затрудняют удержание мочи, поэтому она выделяется через мочеиспускательный канал".

И все же многие другие исследователи считают, что со сквиртингом не все так просто.

Научный анализ выделенных жидкостей, проведенный американским сексологом Беверли Уиппл в начале 1980-х (а впоследствии и дальнейшие исследования других ученых) обнаружил, что мочевина и креатин - химические составляющие мочи - присутствовали лишь в очень незначительных количествах. Они также обнаружили другие вещества, которые, как правило, не рассчитывают найти в моче. Среди них - простат-специфический антиген, или ПСА.

У мужчин ПСА вырабатывает простата. В женском теле также есть ткань простаты - в так называемых парауретральных железах, расположенных на передней стенке влагалища. Некоторые исследования показывают, что они соединяются протоками с нижней частью мочеиспускательного канала. Некоторые специалисты считают, что эти железы играют решающую роль в создании жидкости, которая выделяется во время свиртинга.

"Разный уровень развития и размер этих желез у разных людей могут частично объяснить, почему некоторые женщины способны на мощные эякуляции, а другие - нет", - говорит секс-педагог Саманта Эванс.

"Но многих женщин от сквиртинга удерживает скорее психологический страх, что кто-то увидит, что они обмочились, чем какая-то физиологическая преграда. Выделяемая жидкость обычно прозрачная, а не желтая, и не имеет характерного запаха или вкуса мочи. Как бывшая медсестра, я часто непосредственно сталкивалась с мочой, и я не думаю, что это одно и то же!" - добавляет она.

Как показывает опыт, многие женщины, которые сквиртят, с этим соглашаются. "Бывали ситуации, когда я сквиртила, а после этого все равно хотела в туалет", - говорит 30-летняя Хэйзел.

"Жидкость, которая у меня выделяется во время сквиртинга, бесцветная, даже когда я достаточно обезвоженная, тогда как моя моча скорее напоминает Irn Bru (напиток оранжевого цвета. - Ред.)", - добавляет 25-летняя Рашми.

Ученые даже предполагают, что сквиртинг приносит не только удовольствие, но и пользу: помогает женщинам безболезненно мочиться после секса. Некоторые ученые высказывают предположение, что эякуляционная жидкость может вымывать вредные бактерии из уретры после того, как они поднялись туда во время полового акта, помогая предотвратить инфекции мочевыводящих путей.

Но в конце концов: как сквиртит тело, что оно при этом выделяет и имеет ли этот процесс дополнительные преимущества - разве это важно, если это доставляет вам удовольствие?

Договорились. Я хочу попробовать! Но как...?

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Многие женщины, которые эякулируют, говорят, что помогает им в этом стимуляция точки G: места, расположенного примерно на расстоянии 5-8 см от входа во влагалище. Она находится на передней стенке и иногда на ощупь кажется грубее или рельефнее, чем окружающая плоть. Точку G сейчас считают не каким-то отдельным органом, а скорее "зоной", через которую можно стимулировать парауретральные железы вместе с внутренними, скрытыми частями клитора. Он, как сейчас уже известно, похож на айсберг: капюшон и головка, которые видны снаружи, являются лишь окончанием гораздо большего органа, который простирается вниз вокруг вагинального прохода.

"Мой партнер массирует мою точку G пальцами, двигая ими по направлению к себе и сильнее нажимая, - говорит 34-летняя Саффрон. - Сексуальные игрушки, согнутые под специальным углом, помогают мне достичь такого же эффекта самой".

"Если я продолжаю использовать вибратор после оргазма, это может заставить меня сквиртить, - рассказывает 23-летняя Дафна. - Это интенсивное, почти непреодолимое чувство, мне приходится перетерпеть нечто похожее на позыв к мочеиспусканию, но после этого я обожаю это чувство первозданной свободы, когда из меня вытекает этот сумасшедший нектар!"

Другие советы? Не забудьте подложить полотенце. И, поскольку все мы разные, помните, что не всем действительно нравится такая стимуляция. Некоторым женщинам охота на G-точку доставляет дискомфорт - так что убедитесь, что вы экспериментируете для собственного удовольствия, а не потому, что чувствуете давление. И обязательно остановитесь, если вам это не нравится.

Так на женщин существует давление, заставляющее их сквиртить?

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Некоторые женщины считают, что их партнеры, насмотревшись порно сквиртинговой тематики, ждут из их гениталий Ниагарский водопад.

"Я встречала парней, которые считают, что девушки могут делать гейзеры на заказ - потому что они видели это в фильмах для взрослых", - говорит Тэш.

Поисковый запрос "сквирт" на одном из крупнейших порносайтов выдает более 110 тыс. результатов, хотя интересно то, что, по данным компании, женщины ищут такие материалы на 44% чаще, чем мужчины - возможно, проводят исследования?

Порноактрисы также говорят, что спрос на женщин, которые могут эякулировать, растет. Сильвия Сейдж, которая работает в порноиндустрии четыре года, говорит: "Об этом просят все чаще, и женщины, которые могут сквиртить, могут заработать значительно больше. Меня не берут на работу в фильмы, где нужно обязательно это делать, ведь я не могу гарантировать, что у меня это получится".

Другие актрисы, которые также не уверены, что смогут сквиртить по требованию, имитируют процесс - пьют много воды и мочатся, или прибегают к вагинальному спринцеванию: наполняют себя водой, а затем сжимают вагинальные мышцы, чтобы театрально ее катапультировать. Поэтому то, что зрители видят на экране - и пытаются повторить дома - может быть не вполне правдоподобным.

Женщины также могут испытывать давление по поводу сквирта потому, что они сами или их партнеры ошибочно полагают, что сквиртинг - "лучше" других видов оргазма и наивысшее чувственное достижение.

"Некоторые люди ошибочно считают женскую эякуляцию Святым Граалем сексуального удовлетворения, - говорит клинический психолог Карен Гурни. - Это отражает исторические отношения общества с сексом: мы часто рассматриваем его как цель; как нечто, чего нужно достичь, вместо того, чтобы наслаждаться процессом".

И в то время как некоторые люди отчаянно пытаются воссоздать водопады, которые видели в фильмах для взрослых, и думают, что это сделает их первоклассными любовниками, другие, наоборот, сдерживают себя или чувствуют унижение, когда с ними это происходит, из-за стигмы и страха.

"Я встречала женщин, которые глубоко стыдятся того, что с ними это произошло, поскольку они считают, что это неестественно, и думают, что партнеры будут шокированы или не почувствуют возбуждения, - рассуждает Карен. - Они напуганы, что любовники подумают, что они обмочились, и, к сожалению, это может добавить еще больше переживаний и стыда, которые некоторые женщины и так испытывают относительно своего тела и сексуальности".

Что же в итоге? Нет ничего плохого как в сквиртинге, так и в его отсутствии. Подойдите к этому с чувством открытости к развлечениям, а не обязательства или стигматизации.

Возможно, надо знать что-то еще?

Копірайт зображення ISTOCK / BBC THREE

Заключительное примечание - о сквиртинге в порно и законе. Поскольку до сих пор продолжаются дебаты по поводу того, является ли эякулят женщины мочой (или сколько он содержит мочи), материалы, показывающие свиртящих женщин, могут считаться уролагнией - фетишем к мочеиспусканию - и таким образом потенциально нелегальными согласно британским законам о непристойности.

"Британский совет классификации фильмов сейчас занимается пересмотром того, что разрешается в порно, и ведет консультации с Королевской прокурорской службой с целью уточнить, как женскую эякуляцию следует рассматривать юридически среди других актов, - комментирует Майкл Джекман, юрист, специализирующийся на порнографии и непристойности. - Сейчас эта сфера до конца не урегулирована".

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