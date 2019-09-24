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"Пресловутая аббревиатура РРО - регистраторы расчетных операций - уходит в небытие. Правительство совместно с ДФС предлагает бизнесу обновленную систему e-receipt, которая ударит по серому импорту, нелегальной торговле и контрабанде. Принципиально важно, чтобы в стране был порядок и все честно платили налоги" - так описывал новации для предпринимателей премьер-министр Владимир Гройсман в 2018 году.

Теперь изменения, о которых писал бывший премьер, воплощает новый парламент. Депутаты приняли два законопроекта, изменяющие использование кассовых аппаратов предпринимателями, которые платят единый налог.

Один из законопроектов (1073) предусматривает изменения в Налоговый кодекс - в отношении детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, а другой (1053-И) - закона О применении РРО - регистраторов расчетных операций или кассовых аппаратов.

Оба законопроекта были приняты благодаря голосам фракции "Слуга народа" и набрали 237 голосов "за". Депутаты от других фракций за проекты преимущественно не голосовали.

По мнению авторов законопроектов, "значительные объемы" тенизации "экономики создают необходимость внедрения отдельных мотивационных мероприятий, направленных на вывод из теневого оборота доли наличных расчетов и "отбеливания" обращения товаров, реализуемых без официального отображения субъектами хозяйствования".

Проще говоря, авторы законопроектов рассчитывают на лучший учет доходов предпринимателей, пользующихся преимуществами упрощенного налогообложения, вывода из тени больших и средних торговых компаний, которые злоупотребляют упрощенной системе, а также хотят привлечь покупателей к фиксации нарушений при расчетах в сфере торговли и услуг.

Депутаты разрешили бизнесменам применять программные средства регистрацию операций, а также повысили штрафы за нарушения в использовании РРО и узаконили так называемый "кэшбек" - возможность покупателя пожаловаться в контролирующие органы относительно невыдачи чека или его несоответствия требованиям закона и получить вознаграждение.

Кого это касается и что изменится?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Мелкие предприниматели протестовали против введения расчетов через кассу и 10, и 20 лет назад. На ФОТО - акция предпринимателей в 2010 году

Кассовые аппараты (РРО - Регистраторы расчетных операций) должны иметь предприниматели-плательщики единого налога, имеющие доход более 1 млн грн в год.

Однако есть и исключения - так называемая "группа риска". К тем, кто должен иметь РРО, независимо от доходов, относятся плательщики единого налога, которые:

продают товары или услуги в интернете, или предоставляют услуги доставки (курьерские услуги),

торгуют сложной техникой, подлежащей гарантийному ремонту,

пункты обмена валют, АЗС,

торгуют лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, оказывающих услуги в сфере здравоохранения,

торгуют ювелирными изделиями,

торгуют подержанными товарами,

работают в сфере общественного питания,

предоставляют туристические услуги или услуги по бронированию,

предоставляют гостиничные услуги,

торгуют запчастями к автомобилям.

Применение РРО не касаются ФЛП первой группы, предпринимателей, рассчитываются в безналичной форме, производителей.

Изменения в законы предусматривают, что вместо РРО, предприниматели могут использовать ПРРО (Программные регистраторы расчетных операций), - собственно, это программа, которую можно установить на обычный смартфон, и использовать как альтернативу классическому РРО.

К тому же, сама процедура регистрации РРО будет упрощена - через Электронный кабинет без подачи регистрационных документов, и, как ожидают авторы законопроектов, станет дешевле за счет исключения необходимости получения эквайринговых услуг, услуг ЦСО (Центр сервисного обслуживания).

Срок для введения этой системы по сравнению с первым чтением продлен до 1 октября 2020 - для "рисковых отраслей", а с 1 января 2021, и для остальных ФЛП на едином налоге - до 1 января 2021 года.

Кроме этого "лимит" оборота ФЛП второй группы увеличили с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.

Председатель парламентского комитета по вопросам налоговой политики Данил Гетманцев при рассмотрении законопроекта особенно подчеркнул, что изменения "не будут распространяться на тех, кто работает на рынке".

Также будет создана система учета данных РРО и ПРРО, которая должна помочь с проверкой подлинности и достоверности расчетных документов.

Эту подлинность и достоверность покупатели смогут проверять через Электронный кабинет, хотя подробно этот процесс не прописан. Если покупатели заметили ошибку, они могут пожаловаться, если стоимость товаров или услуг, которые они приобрели, превышает 850 гривен.

Вознаграждением такому покупателю, если нарушения подтвердятся, будет полное возмещение стоимости товара или услуги. А выплачиваться все это - так называемый "кэшбек" - будет за счет штрафных финансовых санкций, которые будут применяться в ФОТ.

Правда, для этого покупатель должен предоставить ряд сведений о себе - свои паспортные данные, идентификационный номер, реквизиты банковского счета, а также отсканированные копии всех документов, которые он получил от продавца.

Изменения вступают в силу через 6 месяцев со дня их обнародования.

Штрафы увеличатся

Законодательные изменения также предусматривают увеличение штрафов за нарушение расчетных операций, хотя одним из первых указов президент Зеленский отменил штрафы за нарушение кассовой дисциплины. Впрочем, они вырастут не так резко, как предусматривал законопроект после первого чтения.

За нарушение, совершенное впервые, в переходный период - до 1 октября - штраф составит 10% от стоимости товара, проданного с нарушениями. Сейчас этот штраф составляет всего 1 грн.

За каждое следующее нарушение сумма штрафа - 50% стоимости товара.

После завершения переходного периода, штраф за первое нарушение составит 100% стоимости товара, а за второе - 150%.

Принтер против смартфона

Ожесточенные споры во время обсуждения законопроекта, касались фактически отказа от бумажных чеков в случае, когда предприниматель решит перейти на программный РРО.

"А тут самое страшное, - заявила председатель налогового комитета в парламенте прошлого созыва, а ныне депутат от "Европейской солидарности" Нина Южанина. - Мы делаем упрощения, которое действительно ожидает бизнес. Когда ты применяешь программное РРО, программу, идет электронный чек или через QR-код ты можешь покупателю дать возможность убедиться в покупке. Но мы также убираем обязательность выдачи бумажного чека! Вы представляете себе, что это - единственное физическое подтверждение осуществления купли-продажи? Что мы делаем?" - заявила депутат, предполагая, что это избавит потребителей, которые не умеют или не могут себе позволить пользоваться смартфоном, защитить свои права, как потребителей.

"Это предложение является предложением для ФЛП, для частных предпринимателей установить принтеры - ответ на эту критику нынешний глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев. - Мы считаем, что в этом естественном конфликте между предпринимателем и потребителем, мы должны стать на сторону предпринимателя".

Гетманцев говорит, что мы просим предпринимателей купить принтер. Но он не сказал другое: иными словами мы просим бабушку купить смартфон, - сказала Ольга Белькова из "Батькивщины". - Потому что в случае, если он выбрал программный РРО, который выдает только QR-код, то это означает, что у бабушки должен быть смартфон".

"Всем начинать интересоваться, что там принимают"

Эту новую систему штрафов, и особенно то, что к контролю, или "стукачеству" на предпринимателей "новая власть хочет привлечь и рядовых украинцев, от первого до второго чтения упорно критиковали в соцсетях.

"Ввести "кэшбек"- то есть еще один способ контроля бизнеса через использование потребителей-стукачей. Кто подаст жалобу на розничного торговца - получит компенсацию части штрафных санкций (пока вопрос - какой части)", - возмущается Юлия Дроговоз, вице-президент УСПП.

Она также считает, что предложение программного РРО как альтернативы традиционному - "только вид диджитализации", и что "в действительности кассовые аппараты никто менять не собирается", ведь даже новые модели РРО пока не проходят регистрацию в налоговой. Она также обращает на кулуарный и закрытый характер обсуждения законопроектов, которые будут определять жизнь бизнеса в ближайшую перспективу.

Однако есть и более широкие оценки ситуации на примере двух конкретных законопроектов.

"С первых дней назначения новая власть пошла в наступление на бизнес", - написал в Facebook совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк.

"Законопроекты 1053, 1073, возвращающие так называемую "пятикратку", которую ранее отменил президент, внедряют систему клеветы покупателя на предпринимателя, расширяют применение регистраторов (РРО) и другие инициативы по "закручиванию гаек" для бизнеса", - считает предприниматель и добавляет "Мы это уже проходили это с их предшественниками".

Есть и такие, кто обращает внимание на то, что законодательные инициативы "Слуги народа" расходятся с обещаниями президента Зеленского во время выборов.

"Правильные положения президента в его программе, но почему-то полностью искажаются и появляются законопроекты, в основе которых - контроль за всем - от гражданина до бизнеса, увеличение налоговой нагрузки и жесткие штрафы", - пишет в Facebook эксперт Украинского института будущего Даниил Монин. Он даже подает сравнительную табличку обещаний Зеленского и инициатив главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, представителя "Слуги народа".

"Эйфория от концентрации законодательной и исполнительной власти под зонтиком АП скоро пройдет. К сожалению, без подъема экономики все озвученные на ближайшие 5 лет цифры и планы - невозможны!" - считает предприниматель Александр Соколовский и советует "всем начинать интересоваться, что там планируют принимать на этой неделе - нам потом с этим жить и работать!"

Впрочем, есть и более положительные оценки, которые, в основном, сводятся к тому, что направление на детенизацию и создание равных правил для всех участников рынка верно, но законопроекты - "сырыми", и такими, которые не учитывают реалий жизни - от монополизации рынка РРО и их стоимости до возможных перебоев с электричеством или связью, когда регистрация покупки может сорваться по причине, не зависящей от предпринимателя, и за что он заплатит штраф.

Впрочем, большинство этих обвинений председатель парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев назвал "мифами" в колонке "Украинской правде". Он пояснил, что изменения коснутся в основном "большого бизнеса, который выдает себя за малый".

"С весны 2020 мы планируем фискализировать несколько отраслей, которые несут наибольший риск уклонения от налогов, - это прежде всего продажа ювелирных изделий, ресторанный бизнес и торговля электронным оборудованием с гарантией. Там большой бизнес чаще всего выдает себя за малый".

Инициатор изменений также заверил, что "никаких дорогих кассовых аппаратов не понадобится":

"Речь идет об обычном мобильном приложении, которое похоже на программы интернет-банкинга. Такая система будет выдавать электронные чеки, которые покупатель сможет получить, например, по e-mail или в мессенджер".

Он также пояснил, что "кэшбек" действительно будет, но его введение - дело неблизкого будущего:

"Мы действительно предусмотрели процедуру "кэшбека", то есть премии покупателю, который сообщил в фискальные органы о фиктивном чек. Но ее введение - длительный процесс, как и сама процедура. Все проверки, судебные процессы и начисления выплат продолжаться год-полтора с момента представления покупателем заявления".

В то же время в ЕБА приветствовали принятие законопроектов, которые "активно поддерживались Европейской Бизнес Ассоциацией".

"Бизнес приветствует это решение и благодарит за государственную позицию в направлении вывода экономики Украины из тени и очередного шага в направлении создания равных правил игры", - сказано в заявлении ассоциации.

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