Анна Новосад - о зарплатах учителей, туалетах в школах за миллион и сокращении вузов

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Анне Новосад - 29, она - один из самых молодых членов нового правительства и для кого-то ее возраст - это трагедия.

Будут ли закрывать школы, где учится мало детей, как сократится количество вузов, стоит ли ожидать повышения зарплат учителям, и как в школах устанавливают туалеты за миллион гривен - об этом министр образования и науки рассказала в интервью BBC News Украина.

"Было собеседование с президентом"

ВВС News Украина: Расскажите, как вы стали министром, как вам предложили эту работу и сразу ли вы согласились?

Анна Новосад: За несколько дней до начала работы нового парламента проводились встречи с потенциальными будущими членами правительства. Меня пригласили в офис президента на одно из таких собеседований с руководством страны.

ВВС News Украина: Президент с вами беседовал и лично предлагал стать министром?

Анна Новосад: Да, президент беседовал со мной.

ВВС News Украина: Как проходила эта беседа, сразу ли вы согласились на работу министра?

Анна Новосад: Не то чтобы президент так нас всех ждал и уговаривал. Задача была в другом - предложить план действий, свое понимание того, что необходимо делать. Показать команду. Это, скорее, было собеседование, чем беседа, на которой меня уговаривали стать министром.

ВВС News Украина: Вас обвиняют в отсутствии опыта для такой должности. Хотя последние пять лет вы работали в министерстве образования. Как вы считаете, вашего опыта будет достаточно для работы на посту министра образования?

Анна Новосад: Опыт и возраст - это такие неоднозначные категории. Для кого-то то, что мне 29 является просто какой-то трагедией. Кто-то это воспринимает спокойно. Думаю, нужно смотреть на конкретные действия и оценивать по результатам, а не по каким-то возрастным категориям.

У меня есть сильная команда заместителей и людей, которые работают в министерстве. Уверена, что с ними мы сможем достичь результатов и убедить тех людей, которые скептически относились к нашим способностям.

Что изменится в школах?

ВВС News Украина: Как будет меняться школа, школьная реформа при министре образования Анне Новосад?

Анна Новосад: Изменения в образовании - процесс чрезвычайно медленный. И делать громкие заявления, что сейчас мы придем и все изменим, или все сделаем лучше - это несколько неправильно. Потому что любые начинания требуют времени.

Я была здесь с предыдущей командой, я видела, как много усилий было вложено в старт новой украинской школы, и уже есть промежуточные результаты. И я считаю, что одной из задач нашей команды является максимально сохранить те правильные вещи, которые были начаты, сделать максимум, чтобы продолжить образовательную реформу.

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Наша задача - завершить изменения в начальной школе. В этом году пошли в новую украинскую школу первые и вторые классы. Дальше пойдут третьи и четвертые. Нужно завершить процесс повышения квалификации учителей.

Что главное - мы уже должны иметь четкий план, как будем внедрять реформу базовой школы, 5-9 классы. Начнем с того, что необходимо утвердить проект Государственного стандарта образования (требования к обязательным результатам обучения - Ред.). Далее нужно разрабатывать программы на основе стандарта, разрабатывать программы повышения квалификации учителей. И работать над тем, чтобы появилось новое образовательное пространство и в базовой школе.

ВВС News Украина: Что может измениться в 5-11 классах прямо сейчас?

Анна Новосад: Для тех, кого реформа еще не коснулась, точечно будут меняться программы обучения. Мы думаем над отдельным сквозным курсом повышения квалификации учителей - например, как развивать креативность, как работать с задачами, в команде. Такие вещи, которые могут использовать учителя независимо от предмета.

Мы хотим уже, не дожидаясь старта реформы базовой школы, дать учителям инструмент, как менять образовательный процесс. То есть отдельные точечные изменения в программах и обучении учителей - это то, что мы хотели бы сделать в ближайшее время.

Запрещать пить воду - недопустимо

ВВС News Украина: Порой любые начинания и желание перемен могут закончиться на учителе, который этих изменений не хочет. Не хочет учиться, курсы повышения квалификации проходит "для галочки", а в классе продолжает кричать на детей, или ссориться, например, из-за того, что ребенок в классе пьет воду. О таком случае в Ровенской области мне недавно рассказали.

Как работать с такими учителями, как их менять, чтобы они начали преподавать по-новому?

Анна Новосад: Я думаю, что здесь в первую очередь необходимо больше обращать внимание на то, как мы готовим учителей. Мы думаем сейчас над тем, как системно подойти к тому, чтобы повысить качество педагогического образования. Бесспорно, очень сложно в корне изменить взрослого сложившегося человека. Однако, как показывает практика, очень многие учителя принимают изменения, новые методики, которые им предлагаются.

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Но о таких случаях, о которых вы сказали, мне кажется, что здесь очень важна роль директора, который должен принимать определенные управленческие решения и делать так, чтобы учителя, которые неадекватно себя ведут по отношению к детям, не имели места в школе. Запрещать пить детям воду, которая является базовой физиологической потребностью, это совершенно недопустимо.

ВВС News Украина: Расскажите о планах по переобучению учителей. Сколько еще учителей должны его пройти?

Анна Новосад: По нашим предварительным подсчетам, около 100 тысяч учителей в следующем году должны пройти обучение. Обучение для учителей 5-9 классов мы еще должны спланировать. Это будет значительно более сложная задача, ведь учителей предметников значительно больше. Это большие финансовые расходы, которые нужно заложить в бюджет.

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Школы с интернетом и туалетами?

ВВС News Украина: И о финансовых расходах. В проект бюджета на следующий год на новое образовательное пространство заложено около 1,2 миллиарда гривен. Этих денег хватит, чтобы во всех школах были новые парты, оборудование?

Анна Новосад: Нельзя за один год обновить новое образовательное пространство по всей стране. Именно поэтому мы двигаемся постепенно год за годом. Большую часть классов мы покроем.

В конце месяца мы будем иметь статистику по использованию субвенций этого года. Тогда можно будет сказать четко, как была использована субвенция на этот год и не только по Новой украинской школе. У нас также есть субвенция на повышение качества образования, на интернет. И там не все очень хорошо, потому что процент использования денег невысок. Есть вопрос, смогут ли на местах использовать средства до конца этого года. Но я очень надеюсь, что до конца года это произойдет.

ВВС News Украина: То есть эта субвенция на интернет, она не была полностью использована на местах?

Анна Новосад: Пока сложно сказать, год еще не закончился. В регионах есть проблемы с использованием средств. Поскольку одно дело - закупить мебель, а другое - провести интернет. В отдаленных селах - это еще та задача.

ВВС News Украина: То есть в случае полного использования этой субвенции до конца года, все школы должны быть охвачены интернетом и такой проблемы, как школа без интернета не должно быть?

Анна Новосад: Из тех расчетов, которые мы делали в начале года, этих средств должно было хватить на две вещи - покрыть все школы, где интернета не было вообще. Их было около 700. И вторая - повысить скорость интернета в школах, где его скорость была менее 30 Мбит/с. Таких школ было около 9 тысяч.

Этих денег должно хватить. В октябре будем собирать статистику из школ и можно будет делать выводы.

ВВС News Украина: Как обстоят дела с туалетами в школах, все ли школы обустроили туалеты внутри помещений?

Анна Новосад: Насколько я знаю, тех средств, которые были выделены, должно было хватить на все учебные заведения, где туалеты находились на улицах. Нужно получить последние данные статистики, чтобы проверить, все ли было сделано.

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Но я разговаривала с несколькими управленцами от образования на местах и мне сказали, что иногда цены на работы (по установке туалетов. - Ред.) завышались. Там, где можно было сделать туалет за 200 тысяч гривен, он почему-то обходился в сумму порядка миллиона. Поэтому сложно сказать, действительно ли мы покрыли все потребности.

Повышение зарплат не планируется, но деньги будут искать

ВВС News Украина: Вопрос, который очень беспокоит учителей, - повышение зарплат. Какого уровня зарплат могут ожидать учителя со следующего года, учитывая этот проект бюджета?

Анна Новосад: Буду откровенной - в проект бюджета на следующий год образовательная субвенция, это средства на заработную плату, осталась на уровне этого года, плюс индексация.

Однако мы настроены выполнять нормы закона об образовании, который гласит, что к 2023 году заработная плата должна составлять четыре минимальных прожиточных минимума (прожиточный минимум сейчас - 1936 грн. - Ред.). К этому мы должны идти. Мы в ближайшее время должны показать обществу, как мы будем это делать.

Конечно, существующий уровень заработных плат, особенно у воспитателей, мастеров производственного обучения, недопустим.

ВВС News Украина: То есть в проект бюджета не заложены деньги на повышение зарплат учителей?

Анна Новосад: Задача, которую поставил перед всеми министрами премьер, это ко второму чтению сделать так, чтобы этот проект бюджета был максимально приближен к приоритетам нового правительства.

Я считаю, что мы должны сделать максимум, чтобы заработная плата выросла и объяснить, из каких источников мы будем это покрывать.

Будут ли закрывать школы?

ВВС News Украина: Вас часто спрашивают о проблемах переполненности школ, когда в классах по 35 детей. Хотя это вопрос к местной власти. Но все же, что делает МОН для того, чтобы дети в школах не учились во вторую смену, а, например, в Вышгороде, где есть по 7 первых классов, появлялись новые школы? Работаете ли вы с местными органами власти?

Анна Новосад: Прямых инструментов воздействия у министерства образования нет. Школы финансируются из местных бюджетов, а Минобразования и науки из госбюджета финансирует только заработную плату учителей.

Это все зона ответственности властей: строить школы и заниматься демографическим прогнозом. Понимать, сколько у нас детей родилось и сколько пойдет в первый класс, формировать сеть школ. Во многих городах средства на это есть, было бы желание.

Но есть другая проблема - малокомплектные школы, их около 1 тысячи. Это школы, где может учится менее 30-40 детей.

И если средняя стоимость подготовки ученика по Украине - 21 тыс. гривен, то есть регионы, где эта стоимость может достигать порядка 100 тыс. гривен. Потому что показатель числа учителей к количеству учеников очень низкий.

Другой вопрос, что несмотря на такую высокую стоимость подготовки, дети получают в таких школах плохое образование.

Поэтому с вопросом сети школ надо работать. Если мы хотим, чтобы у нас были большие заработные платы, чтобы было больше денег на развитие школ, нам необходимо эффективнее использовать те средства, которые идут на образование.

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ВВС News Украина: А что в вашем понимании является эффективным использованием средств, есть ли смысл закрывать школы, если в классе по 2-3 детей?

Анна Новосад:Есть смысл открывать опорные школы, иметь филиалы опорных школ и делать так, чтобы других детей подвозили в опорные школы. Это позволит иметь одну хорошую опорную школу, где будет соответствующее количество учителей, где будут средства на нормальное, качественное образовательное пространство, которое сможет обеспечивать хорошие результаты обучения для всех детей. А не содержать пять школ в одном районе ужасного качества.

Но сначала мы должны сделать школу такой, чтобы в нее стоило ехать. Сделать так, чтобы было на чем ехать, то есть иметь школьные автобусы и иметь по чем ехать. Потому что очень часто там нет дорог.

ВВС News Украина: То есть малокомплектные школы закрывать не будут, пока не создадут сеть опорных школ, не построят дороги, не выделят деньги на автобусы?

Анна Новосад: Я думаю, что эти процессы должны происходить параллельно.

Мы должны показать родителям и ученикам, что у вас будет более качественная опорная школа, в ней будут более подготовленные учителя, вам будет на чем туда доехать. Это вопрос инвестиций, времени и готовности местных властей к сотрудничеству.

Деньги - только лучшим вузам и лучшим преподавателям

ВВС News Украина: Каковы ваши приоритеты в реформе высшего образования? Что в ближайшее время будет сделано?

Анна Новосад: В отношении высшего образования у меня есть два желания. Я хочу, чтобы наши вузы готовили таких выпускников, которые чего-то стоят на рынке труда. И я бы хотела, чтобы к нашему высшему образованию было больше доверия, потому что часто наши дипломы - это некая девальвированная вещь.

Также нам нужно сделать так, чтобы поступающие поняли, чего стоит тот или иной университет. Очень часто абитуриенты и их родители не понимают, как выбрать университет. С 8 и 9 класса необходимо работать с детьми, говорить с ними о карьерных возможностях.

Мы должны показать, куда идут выпускники университета и какие у них зарплаты. В следующем году мы хотим сделать мониторинг трудоустройства выпускников университетов.

В высшей школе мы стремимся перейти от принципа финансирования всех до финансирования лучших. Мы содержим огромное количество университетов, не вознаграждая лучших, и не применяя никаких санкций к тем, кто делает эту работу хуже.

Сейчас мы по принципу уравниловки через государственный заказ финансируем всех примерно одинаково плохо. Те средства, которые у нас есть на высшее образование, с одной стороны большие, а с другой - на такую большую сеть их недостаточно.

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Поэтому мы хотим изменить подход к финансированию, который будет стимулировать университеты к ответственности за средства, вкладываемые в них государством. Мы бы хотели выстроить определенный набор индикаторов, по которым мы будем проверять успешность того или иного университета, - трудоустройство выпускников, место университета в рейтингах, активность в международной деятельности.

Также мы хотим сделать так, чтобы система финансировала лучших преподавателей.

Третье - это вопросы управления. Мы хотели бы сделать так, чтобы руководство высших учебных заведений, которые заключают соглашения с министерством, имели определенные обязательства. Перед своим академическим сообществом, перед студентами, которые они обязуются, как стратегический управленец, выполнять.

ВВС News Украина: Касательно поддержки лучших университетов, значит ли это, что количество университетов в Украине уменьшится?

Анна Новосад: Постепенно, если этот подход будет внедряться, их количество должно естественным путем уменьшиться.

ВВС News Украина: То есть их будут закрывать, или они будут закрываться сами по причине уменьшения финансирования?

Анна Новосад: Они не будут получать государственное финансирование. Но они могут набирать студентов по контракту. Но, конечно, финансирование будет уменьшаться.

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