Импичмент. Как это было в истории США

Копірайт зображення Getty Images Image caption Процедура импичмента ни разу не была доведена до конца в политической истории США

Процедура объявления импичмента в США несколько проще, чем в Украине, однако за многовековую историю страны ни один президент США не был устранен с поста в порядке импичмента.

Хотя реальная угроза импичмента все-таки заставила одного президента добровольно подать в отставку. И этот случай касался противостояния между конкурентами на выборах в США.

Еще один президент, которого пытались подвергнуть импичменту, купил у России Аляску.

Сейчас из-за скандала вокруг разговора Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в США вновь заговорили о возможном импичменте. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры.

Она дала указание шести комитетам Палаты представителей (нижняя палата Конгресса) провести собственные расследования и определить, есть ли основания для импичмента.

Демократы, контролирующие нижнюю палату Конгресса, обвиняют республиканца Трампа в злоупотреблении служебным положением.

Речь идет о телефонном разговоре Трампа и Зеленского, во время которого президент США мог оказывать давление на своего коллегу. Он якобы просил его расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

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Джо Байден - один из лидеров Демократической партии и, как считается, наиболее вероятный конкурент Трампа на предстоящих президентских выборах.

Критики Трампа убеждены, что он просил Зеленского инициировать расследование, чтобы таким образом подпортить рейтинг своего соперника.

Как происходит импичмент в США, и кого в истории этой страны пытались ему подвергнуть?

Процесс импичмента

Для импичмента в США необходимо, чтобы за это проголосовало простое большинство Палаты представителей (сейчас контролируется демократами), а затем - две трети Сената.

Сейчас большинство в Сенате принадлежит республиканцам, что делает импичмент маловероятным.

Для сравнения, для объявления импичмента президенту Украины необходимы голоса не менее 3/4 депутатов Верховной Рады.

Импичмент предусматривает выдвижение обвинения в Конгрессе, что может стать основой для судебного разбирательства.

В Конституции США сказано, что президент "должен быть снят с должности в порядке импичмента за государственную измену, взяточничество или другие серьезные преступления и правонарушения".

Авторы конституции рассматривали понятие нарушения закона президентом довольно широко, предполагая, что поводом для импичмента может стать не только формальное нарушение закона, но и использование президентом своего поста в личных целях.

Копірайт зображення AFP Image caption В последний раз Палата представителей Конгресса США голосовала за импичмент президента Билла Клинтона в декабре 1998 года. Но в Сенате не хватило голосов

Как уточнял в 1788 году один из отцов-основателей США Александр Гамильтон, поводом для импичмента может стать "использование или злоупотребление общественным доверием", если это было сделано в политических целях.

Процесс импичмента должна начать Палата представителей. После того, как комитеты Палаты представителей соберут достаточные, по их мнению, доводы в пользу импичмента, они будут рекомендовать проголосовать Палате за импичмент.

Чтобы поддержать вопрос и передать его в Сенат, требуется простое большинство.

После этого обвинения рассмотрит Сенат в формате слушаний, что очень напоминает судебное заседание. Председательствовать на них будет глава Верховного суда США.

Группа членов Палаты представителей будет представлять на слушаниях сторону обвинения, а президента будут защищать его личные адвокаты. Сенаторы выполняют роль присяжных.

Если две трети сенаторов признают виновность президента, то импичмент считается состоявшимся. Президент покидает свой пост, а его место занимает вице-президент.

Сколько законодателей поддерживают импичмент Трампа

Количество сторонников импичмента президента Трампа растет, но пока нельзя говорить о том, что они имеют большинство.

Всего в нижней палате Конгресса 435 мест. По данным New York Times, импичмент сейчас поддерживают 179 законодателей, 73 выступают против, еще 183 пока не заявили о своей позиции.

При этом конституция США не обязывает Сенат проводить "судебное заседание", позволяя лидеру партийного большинства в верхней палате (ныне контроль принадлежит республиканцам) просто отказаться проводить такие слушания.

Также он имеет право провести голосование, во время которого резолюция Конгресса об импичменте может быть отклонена без рассмотрения доказательств, собранных законодателями.

Билл Клинтон

Несмотря на то, что реальная угроза импичмента в истории США возникала довольно часто, до Трампа эту процедуру серьезно начинали только в отношении нескольких президентов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Билл Клинтон и стажер Белого дома Моника Левински

Последний раз под обвинениями оказался 42-й президент США Билл Клинтон. Речь идет о деле Моники Левински.

В случае с Биллом Клинтоном поводом для начала процедуры импичмента стали не его отношения с Моникой Левински, а то, что президент США солгал об этих отношениях под присягой.

Палата представителей тогда проголосовала большинством в пользу импичмента президента Клинтона по первому обвинению, которое касалось ложных показаний на суде присяжных, и по второму - препятствование правосудию.

Следует отметить, что в то время, в декабре 1998 года, рейтинг Билла Клинтона на посту президента был на уровне 72%.

Копірайт зображення AFP

Когда дело перешло в Сенат в 1999 году, предложение об импичменте не набрало двух третей голосов.

Эндрю Джонсон

Первым лидером, в отношении которого была объявлена процедура импичмента, был 17-й президент США Эндрю Джонсон, занимавший пост с 1865 года.

В 1864 году демократа Джонсона избрали вице-президентом Авраама Линкольна.

После убийства Линкольна весной 1865 году он стал президентом.

Его политика существенно отличалась от линии, проводимой предшественником, в частности, он наложил вето на почти единогласно принятый Конгрессом закон о возвращении в Союз южных штатов и гражданском равноправии чернокожих.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дело об импичменте президента Эндрю Джонсона

Президент имел длительный конфликт с Конгрессом, в том числе и из-за попытки уволить военного министра.

Президент несколько раз увольнял министра Эдвина Стантона, но Сенат каждый раз признавал недостаточными основания для увольнения и восстанавливал его в должности.

Поэтому Палата представителей начала процедуру импичмента в 1868 году и большинство ее представителей проголосовала за.

Импичмент для Эндрю Джонсона был очень реальной перспективой, но для отстранения от должности 2/3 в Сенате не хватило лишь одного голоса сенатора.

Кроме процедуры импичмента, среди прочего, Эндрю Джонсон запомнился тем, что купил у России Аляску.

Что с Ричардом Никсоном?

Еще одним президентом США, которому реально угрожал импичмент, был Ричард Никсон.

В 1972 году Ричарда Никсона во второй раз избрали президентом США, однако весь второй срок его президентства прошел на фоне Уотергейтского скандала.

Команду Никсона обвиняли в прослушивании штаба конкурента от Демократической партии на выборах.

Скандал набирал обороты, и Палата представителей даже начала подготовку обвинения для импичмента. Комитет по вопросам правосудия подготовил резолюцию по признанию Никсона виновным в злоупотреблении властью.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ричард Никсон делает заявление об отставке перед угрозой импичмента

В августе 1974 года были обнародованы записи разговоров президента Никсона касательно скандала и намерений помешать расследованию с помощью ФБР и ЦРУ.

После этого полная поддержка импичмента в обеих палатах Конгресса стала решенным делом. Многие представители партии Никсона в обеих палатах, которые ранее его поддерживали, заявили, что будут голосовать за импичмент.

Вечером 7 августа лидер Палаты представителей и Сената встретились с Никсоном и сообщили ему, что он потерял поддержку Конгресса. Тогда большинство в обеих палатах принадлежали республиканцам, которых представлял и президент.

Однако Никсон сделал то, что делает каждый разумный человек, который понимает, что ситуация обернулась против него. 8 августа он добровольно подал в отставку.

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