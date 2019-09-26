Скандал с людьми Супрун: что происходит в Минздраве?

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"Нам прямо говорят, что теперь надо работать "по понятиям", что "в Минздраве начались репрессии", что от работников требуют "уйти по-хорошему".

На третьей неделе работы нового руководства в МОЗ вспыхнул крупный скандал, пока сама министр Зоряна Скалецкая находилась с визитом в США.

Сотрудники министерства обратились с открытым письмом к премьер-министру, пожаловавшись на преследования и угрозы медреформы со стороны команды Скалецкой.

В Минздраве все эти обвинения отрицают и говорят, что чиновники просто боятся нового аудита.

Своих бывших коллег поддержала Ульяна Супрун, а премьер Алексей Гончарук пообещал во всем разобраться и защитить медреформу.

Что происходит в министерстве здравоохранения, из-за чего возник скандал и кого хотят уволить, рассказывает ВВС News Украина.

Скандальная встреча

23 сентября в Минздраве состоялся очень непростой разговор - заместитель Скалецкой Михаил Загрийчук поговорил с несколькими десятками чиновников Минздрава. Во время разговора прозвучало много серьезных обвинений.

Аудиозапись встречи обнародовала Українська правда, что и повлекло большую волну возмущения в соцсетях и дальнейшее развитие скандала.

На записи слышно, как Загрийчука просят объяснить, почему он требует уволить гендиректора Директората медицинских услуг Оксану Сухорукову, и почему в министерстве происходит давление на людей, имеющих собственное мнение.

Представители директоратов, большинство из которых пришли работать в Минздрав на основе конкурсов, проводимых в течение последних трех лет, то есть во времена Ульяны Супрун, возмущались, что в министерстве вводится ручное управление, что в ведомстве пытаются внедрять принятие решений в обход законодательства.

В качестве примера, Оксана Сухорукова заявила, что советник министра Ольга Голубовская пришла к ней с угрозами и требовала, чтобы Минздрав начал закупать за государственные средства препараты, стоимость некоторых из которых составляет 4 тыс. долларов.

"Я ее попросила написать свои замечания для общественного обсуждения. На что она сказала, что покажет "кузькину мать" и вышла из комнаты", - заявила Сухорукова во время встречи с заместителем министра.

На все это Загрийчук ответил, что Сухорукову увольняют из-за "некоторых расхождениях во взглядах". Впоследствии в комментарии изданию lb.ua он заявил, что речь идет о некоторых непрофессионально подготовленных программах ее директората.

Ситуацию с Голубовской заместитель министра комментировать отказался, а еще одного руководителя директората - стратегического планирования и евроинтеграции Ирину Литовченко обвинил в хамском отношении к академикам Академии наук.

В ответ на эти слова Загрийчук, чиновники возмутились, значит ли это, что будут увольнять других людей, имеющих свое мнение, с которыми у руководства МОЗ есть расхождения во взглядах.

Защита у премьера

После этого чиновники Минздрава заявили о давлении на руководство директоратов и политические репрессии в ведомстве. Они попросили защиты у премьера Алексея Гончарука, обратившись к нему с открытым письмом.

"Действия нового руководства МОЗ ставят под угрозу продолжение реформы здравоохранения в Украине ... То есть для того, чтобы вам предложили уволиться "по-хорошему", достаточно просто иметь собственное мнение и силу защищать закон и изменения, которые должны стать ощутимыми для всех украинцев как можно скорее. Нам прямо говорят, что теперь надо работать "по понятиям", - говорится в документе.

Руководство Минздрава чиновники этого же ведомства обвинили в блокировании работы: мол, не подписываются документы по закупкам и поставки лекарств, блокируются закупки машин экстренной помощи, блокируются документы, необходимые для запуска следующего этапа медреформы.

Премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook ответил, что письмо от чиновников Минздрава получил. Он пообещал внимательно изучить ситуацию, сделать так, чтобы "ни один профессиональный и компетентный человек" не был уволен без оснований.

При этом он выразил уверенность в профессиональных качествах Зоряны Скалецкой, а также в том, что она решит все противоречия в своем ведомстве.

О давлении со стороны руководства Минздрава заявили три из четырех руководителей директоратов министерства. Кроме Литовченко и Сухоруковой, с заявлением выступил и Андрей Скипальский, который возглавляет директорат Общественного Здоровья. Он заявил, что, несмотря на то, что чиновники были готовы работать с новой командой и дистанцироваться от политического контекста, "с самого начала большинство директоратов ощущали недоверие нового руководства".

По его словам, ввиду отсутствия качественной коммуникации в Минздраве, появилось множество сплетен, страшилок и домыслов, и до него дошла информация, что его хотят заменить, и "ищут на него криминал", написал он в Facebook.

Кого хотят уволить?

Кто такая Оксана Сухорукова, уволить которую хотят в Минздраве, и как она пришла работать в министерство?

Оксана Сухорукова родилась в Крыму, жила на Донбассе, а после начала войны на Востоке в 2014 году переехала в Киев. Она является одной из основательниц известного благотворительного фонда "Свои", который помогал пострадавшим от конфликта.

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В Министерстве Сухорукова возглавляет Директорат медицинских услуг. Директората - это недавно образованные подразделения Минздрава, руководители которых проходили жесткие конкурсы в шесть этапов по европейскому образцу и которые должны работать независимо от смены руководства министерства.

Директорат медицинских услуг Сухоруковой работает над такими задачами: трансформация семейной медицины, экстренной медицинской помощи, работа системы электронного здравоохранения и подготовка к запуску изменений на уровне специализированной медицинской помощи.

"Оксана - прекрасный менеджер, аналитик и стратег. Это именно то, что нужно для этой должности. Она умеет убеждать людей и отстаивать свои решения, но при этом очень спокойная и уравновешенная", - описывала работу Сухоруковой Ульяна Супрун в одном из своих прощальных постов.

Известная волонтер и основательница фонда "Свои" Леся Литвинова описывала Сухорукову, как человека "с железными яйцами", что, по ее мнению, и являются теми "непреодолимыми противоречиями", из-за которых Сухорукову хотят уволить.

Соцсети возмущены

Обнародование беседы с замминистра в СМИ и публичное обращение к премьеру, а также его ответ вывели внутренний скандал Минздрава на новый уровень.

Общественные активисты, блогеры и прежнее руководство Минздрава выразили возмущение ситуацией и поставили под сомнение возможность независимой работы госслужащих в министерстве.

"Минздрав в эти дни - это линия фронта реформы госслужбы ... С далеко идущими выводами о дозволенности политического давления и нивелирования колоссальных усилий и инвестиций в то, чтобы госслужба стала более компетентной", - заявила Анастасия Леухина, руководитель общественной организации "горизонтали", которая много лет сотрудничала с Минздравом и была одним из поборников открытия реанимаций в Украине.

Член Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Евгений Глибовицкий назвал разговор чиновников Минздрава с Загрийчуком "столкновением миров".

"Новое руководство хочет "своих" людей на должностях, которыми можно управлять в ручном режиме", - возмутилась и бывшая глава МОЗ Ульяна Супрун.

По ее словам, госслужащие имеют полное право озвучивать свою позицию, потому что они "не являются "чьими-то", не являются "людьми Супрун".

"Если новые профессиональные государственные служащие пишут коллективное письмо к премьеру и говорят о давлении - это очень серьезно и тревожно, - написал в Facebook бывший заместитель Супрун Павел Ковтонюк, - государственный служащий не должен быть как флюгер, не должен работать по принципу "я начальник - ты дурак".

Конфликт в Минздраве является признаком возвращения к старой политике и это необходимо остановить, заявили в парламентской фракции "Голос", депутатом которой является Ольга Стефанишина, бывший заместитель Ульяны Супрун.

Что говорят у Скалецкой?

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Загрийчук по просьбе ВВС News Украина отказался комментировать подлинность записи, однако, в комментарии lb.ua подтвердил, что предлагал Сухоруковой уволиться.

Профессор университета Богомольца Ольга Голубовская, которая недавно стала советником министра, а во времена Раисы Богатыревой занимала должность главного эксперта-инфекциониста Минздрава, в комментарии ВВС News Украина подтвердила, что разговор с Сухоруковой относительно препарата за 4 тыс. долларов (омбитасвир/паритапревир/ритонавир + дасабувир) действительно был.

Однако, по ее словам, ни о каком давлении и угрозах с её стороны речь не идет, она лишь пыталась выяснить, "почему из списка закупок исключили жизненно необходимый препарат для лечения проблемных больных с гепатитом С, который был там в прошлом году".

По ее словам, эти лекарства крайне необходимы для лечения больных.

"Я что, не могу зайти в департамент и спросить, почему в обход экспертной группы по гепатиту приняли такое решение? Мне что, для этого необходимы какие-то официальные документы?"- заявила Голубовская.

В Минздраве ситуацию с конфликтом вокруг сотрудников сводят к тому, что в ведомстве будет проведен аудит, а чиновники его боятся.

Так, Зоярна Скалецкая, которая прокомментировала скандал, находясь в США, заявила, что в ведомстве запланировали аудит всех сотрудников Минздрава, и это "вызвало ряд заявлений и необоснованных обвинений, что мы что-то сворачиваем".

"Мы не обнуляем принятые ранее решения, но есть много вопросов. Жду все стороны "заявлений" к себе на встречу сразу по возвращении. Минздрав будет работать", - написала министр в Facebook.

В дополнение к этому заявлению советник Скалецкой Дмитрий Раимов на брифинге в Киеве в среду, 25 сентября, заявил, что аудит нужен, потому что новая команда встретилась с фактами неэффективности, когда "на бумаге одно, а по факту - другое".

Публичный конфликт в Минздраве он назвал информационной кампанией.

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"Талантливые люди должны оставаться и работать. Никто никого не выгоняет, но аудит будет безусловно. Будет оптимизирована структура министерства для того, чтобы были продолжены реформы", - заявил Раимов.

При этом он отрицал то, что работа Минздрава была заблокирована:

"Новая команда зашла и пытается организовать работу. Есть споры, это нормально. Ненормально, что это выходит на публику. Все работает".

В своем обращении к премьеру чиновники Минздрава заявили, что аудита не боятся.

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