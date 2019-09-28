Курт Волкер и его миссия. Что он сделал для Украины?

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Специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер покидает свой пост на фоне скандала из-за давления Дональда Трампа на Украину.

Американские СМИ сообщили, что отставка состоялась после обнародования отчета информатора о давлении Дональда Трампа на Украину, в котором фигурирует и сам Волкер.

Официально эту информацию пока не подтвердили.

Курт Волкер был назначен на пост спецпредставителя по Украине в 2017 году. С тех пор он не раз посетил Донбасс, вел переговоры об урегулировании конфликта с украинскими и российскими властями, озвучивал предложения по мирному урегулированию.

Дипломат со стажем

Курт Волкер является ведущим американским экспертом по вопросам национальной безопасности, Европы и России.

Имеет репутацию "ястреба", неоднократно призывал администрацию Дональда Трампа противодействовать вызовам со стороны России. Его высказывания о России были достаточно резкими и прямолинейными.

"Россия пытается разрушить порядок, установленный после "холодной войны" в Европе, меняя границы посредством военной силы. Российские войска оккупировали часть Украины, Грузии и Молдовы, нагло демонстрируя силу, Россия также аннексировала Крымский полуостров", - говорил Курт Волкер на слушаниях в Сенате в 2017 году.

Он является профессиональным дипломатом и представлял США в НАТО и при президенте-республиканце Джордже Буше, и при президенте-демократе Бараке Обаме.

На момент своего назначения был исполнительным директором Института Маккейна, аналитического центра, связанного с сенатором Джоном Маккейном и Университетом штата Аризона.

Позиция по конфликту на Донбассе

После назначения спецпредставителем Курт Волкер дал большое интервью BBC.

Он назвал события на Донбассе "горячей войной, а не замороженным конфликтом", в результате которого гибнет много людей.

Копірайт зображення USA EMBASSY Image caption Курт Волкер во время визита на Донбасс

По его словам, Россия присутствует на Востоке Украины и "принимает в конфликте непосредственное участие". "Мы хотим положить конец этому конфликту. Мы не стремимся вступать в войну, никто не хочет вступать в войну с Россией", - говорил он.

"Думаю, здесь Россия просчиталась, ведь ее попытки захватить эту территорию не увенчались успехом. Это все больше поворачивает Украину к Западу, а это, пожалуй, совсем не то, чего хочет Россия".

Также он постоянно поддерживал выполнение Минских договоренностей, считая их единственным механизмом урегулирования конфликта. "Если мы сможем повлиять на желание России решить этот конфликт, нам понадобится механизм для этого, а он уже есть в виде "Минских соглашений", - считает он.

Много шума вызвало его заявление в 2018 году о том, что Украина не сможет вернуть себе захваченные территории. "Конечно, украинцы никак не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией. Россия слишком сильна", - сказал он в другом интервью BBC.

В 2018 году Волкер передал украинской и российской сторонам предложения от США по урегулированию ситуации на Донбассе, обе стороны назвали их конструктивными.

Как утверждал представитель России Владислав Сурков, главным в предложениях США является то, что детальный план развертывания миротворческой миссии привязан к реализации политических пунктов Минских соглашений. Он также назвал их "пригодными для реализации".

Сам Волкер заявил, что хотел бы видеть миротворческую миссию на Донбассе, которая бы гарантировала безопасность. "Это создало бы фундамент, на котором можно проводить местные выборы, амнистию, введение пунктов об особом статусе Донбасса и выполнение Минских соглашений. И в результате этих процессов, как сказано в соглашениях, эти территории вернулись бы под контроль Украины".

Однако эти переговоры завершились ничем, стороны так и не смогли договориться о миротворцах, а переговоры в "нормандском формате" вообще на несколько лет находились в замороженном состоянии.

Волкер и Зеленский

Курт Волкер провел переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским 26 июля. Это произошло на следующий день после телефонного разговора президентов Украины и США, оказавшейся в центре скандала о давлении Трампа за расследование в отношении сына Байдена.

Skip Twitter post by @USEmbassyKyiv Спеціальний представник Держдепартаменту з питань України Курт Волкер та Посол США в ЄС Гордон Сондленд зустрілися з Президентом Зеленським, обговорили співпрацю між Україною та США і висловили непохитну підтримку Сполученими Штатами демократії, безпеки та добробуту України. pic.twitter.com/VXYDF0ABJu — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 26 июля 2019 г.

Тогда Волкер и Зеленский, согласно официальным сообщениям, обсудили сотрудничество между странами и поддержку со стороны США.

Теперь же Волкера могут допросить в Палате представителей в связи с расследованием импичмента президента США Дональда Трампа.

Адвокат Трампа Руди Джулиани рассказал, что Волкер был причастен к организации встреч с людьми из команды Зеленского, в частности, с помощником президента Андреем Ермаком. Он даже опубликовал в Twitter скан переписки с Волкером об организации встречи.

Skip Twitter post by @RudyGiuliani Why does this text and date render the hearsay so-called whistleblower useless and not credible? If you get even one reason I might recommend you for Law School. Two and it’s LawReview. Answers later. Watch Laura at 10 pm. pic.twitter.com/fN1kOtclaM — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 26 сентября 2019 г.

В Киеве политики выразили разочарование в связи с отстранением Волкера, который занимался мирным урегулированием конфликта на Донбассе. Предыдущий президент Петр Порошенко назвал отставку Волкера "тревожной новостью".

А вот Владимир Зеленский, так же как и Офис президента, эту ситуацию не комментирует. Еще во время встречи с Дональдом Трампом 25 сентября в Нью-Йорке он заявил, что не хотел бы вмешиваться во внутриполитические дела США.

Копірайт зображення Пресс-служба президента Украины Image caption 25 сентября Владимир Зеленский впервые встретился с Дональдом Трампом в Нью-Йорке

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