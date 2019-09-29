Закон о рынке земли уже в Раде. Что в нем?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Уже через год земля в Украине может стать настоящим товаром

Правительство подало на рассмотрение парламента законопроект, который должен запустить продажу земли сельскохозяйственного назначения в Украине.

Это чуть ли не первый случай, когда проект закона разместили изначально не на сайте Верховной Рады, а на сайте министерства, занимающегося его разработкой, - развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Кроме того, главные тезисы проекта также обнародовал в своем Facebook министр экономики Тимофей Милованов.

Проект, который впоследствии был опубликон на сайте парламента, несколько отличается от обнародованного министерством.

Параллельно с этим в парламент свой законопроект подали и депутаты во главе с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко. Но текст этого проекта пока отсутствует.

Авторы правительственного проекта считают, что документ должен сформировать "законодательное поле для введения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения", а также обеспечить конституционное право граждан свободно распоряжаться своей собственностью.

В результате, как рассчитывают авторы земельной реформы, аграрная отрасль будет развиваться, инвестиции возрастут, вырастет и стоимость земли, поскольку сделки купли-продажи выйдут из тени.

Ранее ожидалось, что запуск рынка земли состоится после принятия отдельного закона "Об обращении земли". Собственно, такой вариант предлагали и во Всемирном банке, который пытался спрогнозировать последствия введения рынка земли.

Однако новое правительство решило пойти по пути внесения изменений в уже существующие законы, в том числе и в Земельный кодекс. Сам проект закона, который должен кардинально решить земельный вопрос, содержит 4 страницы. Сравнительная таблица к нему - 9 страниц.

Земельный кодекс, закрепивший гарантии права собственности на землю, был принят в 2001 году. Одновременно с этим был введен временный запрет на отчуждение земель сельхозназначения.

Тогда объясняли, что через некоторое время будет подготовлена вся законодательная база для успешного внедрения рынка земли. С тех пор Верховная Рада только регулярно продлевала мораторий на продажу земли. Последнее такое продление состоялось в конце 2018 года и действует до конца этого года.

За время действия моратория, считают в правительстве, в Украине сложился теневой рынок земли, на котором активно используются коррупционные схемы, а отсутствие конкуренции привело к падению арендной платы.

Кроме того, за это время, как заявил президент Зеленский, умерло около 1 млн владельцев участков, которые так и не смогли воспользоваться своим правом распоряжаться землей.

То, что владельцы земли де-факто не могут ею распоряжаться, подтвердил и Европейский суд по правам человека, который в мае 2018 года вынес решение в пользу двух украинских граждан, подавших жалобу на земельный мораторий.

Когда отменят мораторий?

Согласно тексту проекта, запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения отменят 1 октября 2020 года.

Кто сможет купить землю?

Граждане Украины;

юридические лица, образованные в соответствии с законодательством Украины

территориальные общины;

государство.

Иностранные граждане и лица без гражданства могут получать землю в собственность, если они унаследовали ее. Однако они будут обязаны продать земельный участок в течение года.

Без инопланетян, но с иностранцами?

Этот вопрос, как и в предыдущие годы, вызвал наибольшее количество замечаний, критики и возражений.

На аграрной конференции, где было представлено правительственное видение земельной реформы, президент Зеленский сразу заявил: "Первое и главное: земля принадлежит украинцам". Он также заверил, что "страшилки о китайцах, арабах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами, - это бред".

Однако впоследствии, отвечая на вопросы участников конференции, премьер-министр Алексей Гончарук признал, что конечными бенефициарами украинских юридических лиц могут быть и иностранцы:

"В существующей модели могут быть иностранцы. В той модели, по которой мы сейчас дискутируем, это возможно".

По словам Гончарука, сейчас в Украине насчитывается более тысячи случаев, когда граждане других государств обрабатывают украинскую землю, хоть и не на правах собственности, а на правах аренды, и они заслужили право так или иначе принять участие в открытии рынка:

"Если сейчас ограничить и не предоставить никакого юридического инструмента для защиты подобных людей, это будет выглядеть так, словно Украина выгоняет иностранных инвесторов. Лично для меня это неприемлемая история".

По словам премьера, иностранцы также приносят современные технологии и инвестиции в украинское сельское хозяйство, создают рабочие места.

"Бояться нужно не юридических лиц. Не иностранцев или украинцев. Нужно бояться "черных "денег", - также прокомментировал "фобии", связанные с рынком земли министр экономики Тимофей Милованов.

Есть ли какие-то ограничения?

Совокупная площадь участков "в одних руках" (включая связанных лиц или юридических лиц, имеющих общего конечного бенефициарного владельца) не может быть больше 15% в одной области и 0,5% в Украине.

Арендатор будет иметь "преимущественное право" на покупку земельного участка.

Владельцы фермерских хозяйств на земле, принадлежащей им по праву постоянного пользования или наследования, будут иметь право выкупить землю с рассрочкой в ​​5 лет по цене нормативной денежной оценки такой земли без торгов.

Землю не смогут покупать физические или юридические лица, в отношении которых действуют санкции и список которых вводится решением СНБО, согласно закону "О санкциях". Прямого запрета на покупку земли российскими гражданами или компаниями нет.

Без "совка" и "схематоза"?

По словам президента Зеленского, очень важно, чтобы право на владение землей было настоящим, а не "гибридным".

"Очень важно: "полноценное" - это право владеть, пользоваться и распоряжаться своей землей, - заявил Владимир Зеленский. - Иначе у нас начинается Советский Союз, "совок". Когда граждане получали якобы свои квартиры, но не могли их продавать легально. И это - неправильно. Что появилось в результате? Незаконные "серые" схемы и махинации. То же сейчас происходит у нас с землей".

О том, что определенное "обращение" земли в Украине уже существует, заявил и министр экономики.

"Я хочу подчеркнуть - мы не запускаем оборот земли, ведь он уже есть. Мы хотим вывести его из тени, сделать его прозрачным и обеспечить одинаковые правила игры для всех украинцев", - заявил Милованов.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Чиновники утверждают, что на рынке земли хотят поддержать фермеров. Однако на удешевление кредитов в проекте бюджета пока что заложено 4,4 млрд грн

Вместе с тем, чиновники отмечали и то, что главная "целевая аудитория" свободного рынка земли - не большие, а средние и малые фермерские хозяйства, которых нужно поддержать финансово при открытии рынка.

"Рынок земли может быть открыт только при условии, что у украинского гражданина, украинского бизнеса и фермера есть доступ к финансовым ресурсам, который позволят ему принять активное участие в этом рынке, с одной стороны, а с другой - если такой гражданин и фермер будут защищены , если не будет рейдерства, коррупции и прочего "схематоза", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

На сегодня в бюджете заложено 4,4 млрд грн на удешевление кредитов для фермеров.

"Это будет сделано в двух формах. Форма номер один - прямое дотирование ставки. Форма номер два - создание фонда, в который будут вносить средства, в том числе и наши международные партнеры, чтобы гарантировать часть кредита, чтобы банки выдавали кредиты с большей готовностью", - заявила министр финансов Оксана Маркарова.

По данным, приведенным в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время тремя четвертями сельскохозяйственных угодий владеют частные лица - это более 30 млн га.

В Украине в общей сложности 42 млн га земли сельскохозяйственного назначения.

Что говорят люди?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Украинцы традиционно негативно относятся к рынку земли

Согласно результатам опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" и социологической службой Центра Разумкова в сентябре 2019 года, 49% украинцев не поддерживают закон о рынке земли. Поддерживают - лишь 31%.

Но, как отметила директор Фонда Ирина Бекешкина в интервью ЛигаБизнесИнформ, если спросить респондентов "должен ли человек, владелец земли, иметь право ее продать?", то та же половина отвечает, что владелец имеет такое право.

По словам Ирины Бекешкиной, опрос также свидетельствуют, что почти половина владельцев земли сдают ее в аренду, а не обрабатывают. "Обрабатывают только 48% владельцев. Причем 38% ведут на ней фактически натуральное хозяйство, для себя выращивают продукты, а не на продажу", - заявила ученый.

Другой опрос, также проведенный в сентябре Киевским международным институтом социологии, показал, что 52% опрошенных не поддерживают отмену моратория на продажу земли, а 64% опрошенных считают, что этот вопрос должен решаться на референдуме.

Положительно относятся к отмене моратория на продажу земли 35% опрошенных.

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