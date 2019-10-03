Штайнмайер по-зеленски. Как соцсети и политики реагируют на договоренности в Минске

Копірайт зображення Getty Images Image caption Франк-Вальтер Штайнмайер (слева) предложил свой план урегулирования еще в 2016 году. Теперь критики говорят, что этот план больше устраивает Владимира Путина

Согласие Украины на так называемую формулу Штайнмайера повлекло за собой шквал протестов в политических кругах. Президента Владимира Зеленского его оппоненты обвиняют в предательстве национальных интересов и капитуляции перед Россией.

Владимир Зеленский и руководство "Слуги народа" уверяют, что в Минске украинская делегация только подтвердила возможность проведения выборов на территории ОРДЛО по украинским законам и под контролем ОБСЕ, а также принятие нового закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

В документе, под которым поставил подпись представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, действительно речь идет только о выборах и о законе.

Однако оппоненты призывают обнародовать другие договоренности, которые не были зафиксированы в документе и могут стать ценой достижения мира на Донбассе.

"Это не мир"

Бывший депутат парламента Вадим Денисенко отмечает, что, несмотря на публичные обещания президента Зеленского, много вопросов остается без ответов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Цель Зеленского - установить мир на Донбассе. Однако теперь его спрашивают, какова будет цена этого мира

Вот лишь некоторые из них: "Он не сказал ничего о контроле над границей миссии ОБСЕ, как это прописано в Минских соглашениях. Он ничего не сказал о том, что нужно прекратить выдачу российских паспортов на наших территориях".

Вадим Денисенко также подчеркивает, что подписание формулы может стать ключевой причиной отмены санкций против России, а также не исключает, что Зеленского "будут заставлять сесть за стол переговоров с главарями "ЛДНР", признать, что это гражданский конфликт" и "пойти на амнистию всех на всех ".

"Согласится ли на эти условия Зеленский? Он, к сожалению, уже на них согласился, возможно, сам того не осознавая. Станет ли подписание нормандских соглашений концом войны? Вероятность, к сожалению, равна 50%", - признает Вадим Денисенко.

О многих вопросах без ответов говорит и фракция "Голос". Команда Святослава Вакарчука требовала закрытого заседания Верховной Рады, чтобы услышать, на какие уступки готов пойти президент. Но Владимир Зеленский ограничился закрытой от прессы встречей с лидерами фракций парламента. Как объясняли представители "Слуги народа", есть вещи, которые пока нельзя придавать огласке.

Не существует в природе

Бывший президент Петр Порошенко в очередной раз подчеркивает, что "никакой формулы Штайнмайера не существует в природе".

"Это вымысел Путина. Украинская сторона никогда не утверждала эту формулу, но это то, что Владимир Путин неоднократно пытался продавить на переговорах. Со вчерашнего дня, как бы вас не убеждали в обратном, Украина стала частью этого процесса. Результат - министр иностранных дел Сергей Лавров уже сказал, что будет так, как в Приднестровье, а главари боевиков заявили, что согласие Украины на формулу Штайнмайера означает право народа Донбасса на самоопределение", - заявил Петр Порошенко с парламентской трибуны.

"Это не мир, а перенос войны в Киев. На худших для Украины условиях", - убежден политолог Сергей Таран.

"После легитимизации переодевания боевиков из камуфляжа в костюмы депутатов эти территории должны затянуть в украинскую политику. Ждите боевиков, убивавших украинцев, на ваших телеэкранах и в парламенте. Теперь они нам будут рассказывать, как нам жить."Формула Штайнмайера" - это путь не к миру, а к еще большей войне", - убежден Сергей Таран.

"Нет никакой измены", есть красные линии

"Нет никакой измены. Мы не можем раскрывать всех подробностей переговоров, но я гарантирую, что все нормально. Для меня лично, как и для всех наших депутатов, есть красные линии, которые мы не пересечем", - уверяет лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Давид Арахамия считает, что обвинения в "капитуляции" - безосновательны

"Фактически, это технический шаг, чтобы перейти из минского формата в другой формат, нормандский. Но пока много неопределенности. Закона об особом статусе Донбасса еще нет, и он не может быть принят быстро. Нет ни текста, ни концепта. Поэтому давайте снизим градус напряжения", - говорит Арахамия.

Председатель комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко также отмечает, что украинская власть не уступит национальным интересам.

"Цель президента Зеленского - установление мира. Мы спешим, потому что ежедневно поступает информация о погибших на Донбассе. Да, мы должны установить контроль на границе, войска должны быть отведены, и эти красные линии установил Владимир Зеленский. Именно это мы и будем защищать на переговорах. И Россия никогда не заставит нас переступить через эти красные линии", - сказал он журналистам.

"Я слышу, что красные линии в вопросе Донбасса останутся нетронутыми. Хочу эти красные линии увидеть. Четко и недвусмысленно сформулированными. Уверен, что этого хочет все украинское общество. Каждый украинец имеет право знать, какую цену и за что мы платим", - подчеркивает экс-министр иностранных дел Павел Климкин в Facebook.

Скепсис и сценарии

Однако и в отношении самого саммита в нормандском формате с участием Украины, России, Франции и Германии среди политиков много скепсиса.

"Нормандского формата также уже не существует. Позиция Макрона в отношении России и визит министра обороны Франции в Россию свидетельствуют о том, что Франция признает себя русским союзником. А значит, французы больше не могут выполнять функции посредника", - указывает Оксана Сыроид, вице-спикер парламента предыдущего созыва.

Между тем, в соцсетях уже звучат прогнозы дальнейшего развития событий.

"В октябре будет встреча нормандского формата. Объявление мира. Место - Потсдам или Мюнхен. К концу года Рада проголосует новый закон об особом статусе, с местной милицией и широкой автономией. В январе стартует избирательный процесс. Параллельно в Киеве, всей Украине и в ОРДЛО. И по одному закону. В апреле пройдут выборы, их признают украинский ЦИК и миссия ОБСЕ. С июня 2020 года - поэтапное снятие санкций с РФ. Осенью 2020 года от нас уедет СММ ОБСЕ. Юридически ОРДЛО вернется под контроль Украины, но фактически это будет самоуправляемая территория с полной амнистией и игнорированием приказов из Киева", - пишет экс-депутат парламента Игор Попов.

Дьявол в деталях?

Блогер Сергей Фурса считает, что пока не станут известны все планы Киева, говорить наверняка, что теряет и уступает Украина, невозможно.

"Штайнмайер по-зеленски. Капитуляция или нет? А черт его знает. Дьявол ведь как всегда в деталях. Ключевое, что было сказано - выборы должны пройти по Конституции Украины. И вопрос - что под этим понимают обе стороны. И что под этим понимает президент Украины", - пишет он в Facebook.

Один из лидеров фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, который является сторонником формулы Штайнмайера, приветствовал шаги украинской власти.

В то же время он настаивает на том, что эта формула не предусматривает установление контроля Украины над украинско-российской границей до проведения местных выборов на территории ОРДЛО.

"Зеленский неправ в части того, что выборы будут тогда, когда границы перейдут под контроль Украины. Это тоже не отвечает ни "формуле Штайнмайера", ни Минским соглашениям. В Минских соглашениях четко написано, что контроль над границей между Украиной и Россией устанавливается в первый день после выборов и заканчивается после внесения изменений в Конституцию, которые должны касаться особого статуса Донбасса. Кроме того, Зеленский не сказал, что этот закон должен согласовываться с представителями Донецка и Луганска", - сказал Виктор Медведчук журналистам в кулуарах парламента.

Что ожидает парламент

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко утверждает, что формула Штайнмайера действительно не предусматривает установления контроля над украинско-российской границей до проведения выборов.

"В дипломатическом мире сейчас понимают это так: сначала - выборы, а потом как-то оно будет. Но формула Украины должна заключаться в том, что сначала - демилитаризация, а потом выборы", - заявила лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко также сказала, что главная роль в защите национальных интересов при реализации плана по урегулированию на Донбассе будет отведена парламенту, поскольку именно Верховная Рада будет принимать закон об особом статусе Донбасса.

"Хочу посмотреть, как это барахло попробуют пропихнуть через парламент, - отмечает блогер и журналист Соня Кошкина. - Под каким соусом. По-хорошему, попытка ратификации 25-летки для Черноморского флота РФ должна показаться детским садом (речь идет о так называемых Харьковских соглашениях, подписанных Виктором Януковичем в 2010 году. - Ред.) Но, учитывая нынешний состав ВР, сильно я сомневаюсь. По сути, для девятого созыва этот закон станет тестом не просто на субъектность, но честь, достоинство и здравый смысл".

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram