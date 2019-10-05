Глава Верховного суда: Зеленский нашел время для Тома Круза, а для меня - нет

Копірайт зображення Пресс-служба Верховного суда

Валентина Данишевская рассказала ВВС News Украина, какое будущее ожидает Верховный суд после реформы Зеленского и о том, как президент Украины избегает встречи с ней.

Верховный суд - высшая инстанция, которая ставит точку во всех судебных спорах Украины, включая обжалование всех видов выборов. В том числе и тех, которые могут пройти на Донбассе.

Он единственный в Украине (кроме вновь созданного специального антикоррупционного суда) - полностью реформирован, его аппарат был набран по результатам открытого конкурса при президенте Петре Порошенко. Но теперь суд ждет новая переаттестация.

Именно это предусматривает президентский законопроект 1008, который Верховная Рада планирует поддержать уже 4 октября.

Владимир Зеленский хочет провести переаттестацию всех судей Верховного суда и сократить их количество почти вдвое.

Документ касается также перезагрузки главных органов судейского самоуправления Украины - Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.

Западные партнеры Украины и Совет Европы призывают не сокращать Верховный суд, указывая, что этот реформированный орган показывает неплохие результаты.

Представители Общественного совета добродетели, которые занимались судебной реформой, также не поддерживают такой формат сокращения Верховного суда, опасаясь, что он может утратить свою независимость.

"Вам нужно разговаривать с президентом"

ВВС News Украина: Президентский законопроект запускает новую переаттестацию судей Верховного суда и сокращает их количества до 100 из 192. Его одобрение -дело решенное?

Валентина Данишевская: Я бы еще не спешила с утверждением, что решение уже принято, хотя, конечно, оснований так думать немало.

Есть надежда, что здравый смысл победит, и какие-то аргументы все-таки сработают.

Я была на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, где рассматривался законопроект 1008. Речь шла и о сокращении судей Верховного суда.

Пыталась хотя бы там выяснить, какой все-таки аргумент может служить основанием для сокращения? Ведь в пояснительной записке к этому законопроекту ни слова о Верховном суде не сказано.

Целью законопроекта является перезагрузка и улучшение деятельности Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.

Я пыталась услышать от автора законопроекта, почему он, а теперь уже и народные депутаты принимают такое решение. Знают ли они, для чего это нужно, каковы будут последствия?

К сожалению, ответа я не получила, хотя решение в поддержку законопроекта в комитете было принято.

Во время судебной реформы в 2017 году Верховный суд был создан заново. Это единственная на сегодня судебная организация, которая работает на полную мощность. Сначала у нас было только 118 судей, сейчас их 192, и это позволяет нам рассмотреть весь тот вал дел, который к нам поступил.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Валентина Данишевская жалуется, что Владимир Зеленский не нашел времени для обсуждения реформы Верховного суда

Мы за год и десять месяцев получили почти 230 тысяч дел. Только четыре месяца назад Верховный суд пополнился новыми судьями. Поэтому сейчас у нас появилась возможность наконец принимать решения в адекватные сроки.

Мы надеялись, что в ближайшее время рассмотрим все оставшиеся дела и перейдем на нормальный режим работы.

ВВС News Украина: У вас были встречи с руководством государства по этому поводу? Как они объясняют свои намерения?

В.Д.: У меня были встречи с руководством Верховной Рады. Я пыталась донести им, что сегодня эти изменения не ко времени.

Верховный суд со временем разберется с оставшимися делами и будет сокращаться естественным путем.

Возможно, на это уйдет год-полтора. Как раз к этому времени подойдет срок отставки судей. Некоторые уйдут в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи (65 лет).

Кажется, что мне в целом удалось убедить собеседников, но ответ был таков: "Вам нужно поговорить с президентом".

ВВС News Украина: Это политическое решение президента Зеленского?

В.Д.: Да. Дважды я предлагала президенту встретиться и поговорить. Один раз публично и второй раз письменно.

Но времени у него пока для главы Верховного суда не нашлось. Хотя я видела, что недавно он встречался с Томом Крузом.

ВВС News Украина: Почему? Усматриваете ли вы в этом какое-то личное отношение к вам?

В.Д.: Я с ним виделась на официальных мероприятиях в связи с открытием антикоррупционного суда. Мы приятно пообщались.

Также у меня была встреча по поводу помещения для антикоррупционного суда. Я не думаю, что он успел оценить, - тем более, ни с кем не общаясь, - ситуацию в судебной системе или в Верховном суде.

Копірайт зображення President.gov.ua Image caption Том Круз обсуждал с Владимиром Зеленским кинопроизводство в Украине

Наверное, они мне какие-то сигналы посылают, но я не знаю и, возможно, не понимаю их.

ВВС News Украина: В окружении президента есть кто-то, с кем у вас был конфликт?

В.Д.: Нет. В офисе президента работал Руслан Рябошапка, с которым у меня были очень хорошие отношения. Когда он работал в министерстве юстиции, я занималась правовыми реформами, - и мы сотрудничали. А с Андреем Богданом я не знакома.

ВВС News Украина: Есть надежда, что где-то между Томом Крузом и другими встречами все-таки удастся пообщаться с президентом?

В.Д.: Я его помощнице отсылала предложение. Мы с ней общались, она даже называла мне какие-то приблизительные даты, когда бы это могло произойти. Но так и не произошло.

Я бы с радостью побеседовала с президентом.

ВВС News Украина: А с Рябошапкой пытались поговорить поводу ситуации с Верховным судом? Как говорил Зеленский Трампу - Рябошапка на 100% его человек ...

В.Д.: Была попытка, но он уже перешел на другую должность - Генерального прокурора, поэтому разговор не состоялся.

Сокращение Верховного суда

ВВС News Украина: Как будет проходить переаттестация? Есть информация, что этим займется обновленная Высшая квалификационная комиссия судей, но без участия иностранных экспертов. Последние в отборе в антикоррупционный суд сыграли ключевую роль на этапе отсеивания "нечестных" кандидатов. А вот во время конкурса в Верховный суд, как считают активисты, часть "нечестных" прошла.

В.Д.: Общественность в ходе двух конкурсов в Верховный Суд не доказала свою позицию по 44 судьям. Это примерно 30% от того, что они предлагали.

Итак, цели достигнуты примерно на уровне 70%. 44 судьи остались под вопросом. Но законопроект предлагает уволить еще больше.

Если общественность будет настаивать, чтобы те, к кому у них были вопросы, все-таки прошли повторную аттестацию или проверку, они могут лишиться и тех, кого рекомендовали.

На заседании парламентского комитета ни общественность, ни Ассоциация юристов, ни международные эксперты - никто не поддержал сокращение Верховного суда.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Председатель ВС утверждает, что Петр Порошенко ни разу не оказывал давления на нее

Даже научно-экспертное управление Верховной Рады высказалось против, министерство юстиции написало свои замечания, в том числе относительно сокращения Верховного суда и снижения заработной платы.

Все международные организации, с которыми мы встречались, единогласны в том, что совершенствовать реформу и процедуры нужно. При этом их удивляет предложения по сокращению Верховного суда.

ВВС News Украина: По вашей информации, западные организации, призывающие не трогать Верховный суд, пытались дойти до Владимира Зеленского и получить какое-то объяснение?

В.Д.: Представительство Европейского Союза и посол Канады сразу обратились по этому поводу к председателю Верховной Рады, и я знаю, что они встречались. Другие международные организации также высказывали свою обеспокоенность, но это ни к чему не привело.

Они направили письма и президенту.

Позиция американского правительства, сформулированная через USAID, также подтверждает, что сокращение Верховного суда не поддерживается, несмотря на то, что они поддерживали общественность в стремлении не допустить к судейским должностям некоторых кандидатов.

Совет Европы подготовил письмо с критикой этого законопроекта, передал его украинской стороне и обнародовал на своем сайте. Но, несмотря на все это, 4 октября Верховная Рада планирует принять этот законопроект.

ВВС News Украина: Вспоминаю, как мы записывали интервью с председателем Верховного суда Василием Онопенко в начале президентства Виктора Януковича. Тогда его уволили, а Верховный суд значительно ослабили. Нет ли у вас ощущения, что история повторяется?

В.Д.: Это было даже не один раз. Еще начиная с 2004 года, когда началось разделение судебных институтов между политическими силами.

Суд всегда интересен для каждой политической силы. Пока они в оппозиции, хотят, чтобы суд был независим, когда становятся властью - хотят, чтобы суд зависел от них.

Копірайт зображення unian Image caption Глава Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков отвечал за окончательные выводы по конкурсу. ВККС должны полностью перезагрузить

Сейчас выглядит так, что новой власти показалось, что с приходом президента необходимо распустить правительство, Верховную Раду и суды.

44 недобропорядочных судей

ВВС News Украина: По вашему мнению, это благие намерения президента очистить суд или попытки взять его под контроль?

В.Д.: Мне кажется, что благие намерения так не реализуются. Благие намерения озвучиваются, аргументируются, согласовываются, происходит поиск взаимопонимания, ведь наши намерения также - благие.

Если бы ми объединили усилия в отношении благих намерений, у нас бы были просто неописуемые результаты.

ВВС News Украина: Эксперты настаивают на переаттестации 44 судей, которых во время конкурса 2017 года назвали "недобропорядочными". Вы бы согласились на это?

В.Д.: Я думаю, что это также ошибочный путь. В свое время и Высшая квалификационная комиссия судей, и общественность выполнили свою функцию. Эта работа была высоко оценена международными экспертами.

ВВС News Украина: Но из-за этих 44 человек доверие ко всему составу Верховного суда выглядит не таким однозначным, как могло бы быть ...

В.Д.: Да, это есть. Но когда судья уже назначен, люди не понимают, что в их интересах относиться к нему с уважением.

Когда у человека есть такие полномочия, а его унижают, он не будет должным образом мотивирован на защиту прав других.

Поэтому, я думаю, что после того, как эти судьи ужи были назначены, общественность может наблюдать за их деятельностью. И так может случиться, что эти судьи окажутся более сильными и добродетельными.

Я вам скажу больше - будет принят закон или нет, но от этого проекта судебная система не пострадает. Запуганный судья не может быть эффективным в защите чьих-то прав. Он будет заботиться, и это естественно, о своей судьбе, прежде всего.

ВВС News Украина: Судьи Верховного суда могут отказаться идти на переаттестацию?

В.Д.: Могут.

ВВС News Украина: То есть может быть такой вариант, что никто не пойдет на переаттестацию?

В.Д.: Не исключен и такой вариант. По результатам предварительной реформы есть судьи бывших высших специализированных судов и Верховного суда предыдущего состава, которые почти два года не осуществляют своих полномочий - их на сегодня 58.

Они получают заработную плату, и уволить их никто не решился, поскольку есть соответствующие гарантии.

Копірайт зображення ALEKSANDR MAMALUY Image caption Несмотря на то, что в Верховный суд прошли 44 недобропорядочных судьи, в его составе также есть известные ветераны АТО, как например Александр Мамалуй

Поэтому судьи, которым не позволят работать во вновь обновленном Верховном суде, могут занять такое же место. И тогда судей высшей инстанции без полномочий может стать в полтора раза больше чем тех, у кого такие полномочия будут.

А государство будет тратить не 60 тысяч в месяц на каждого судью, как это происходит сейчас, а 260 тысяч на каждого из таких судей ежемесячно. Это не очень разумно.

ВВС News Украина: Вы лично пойдете на переаттестацию, если она будет?

В.Д.: Подумаю об этом завтра. Нельзя проводить переаттестацию судей каждые три месяца. У нас 75 судей пришли только четыре месяца назад после 7-месячного конкурса. О чем говорят международные стандарты? Если судья назначен, уволить его можно только за проступок.

Зарплата 300 тысяч в месяц

ВВС News Украина: Вы упоминали о деньгах и независимости судей. Закон предлагает сократить зарплаты судей Верховного суда на треть. Это увеличит риск, что судьи будут более коррупционно уязвимы?

В.Д.: Конечно, уровень оплаты труда является одним из факторов борьбы с коррупцией. Если судейская работа ненадлежащим образом оплачивается, то есть риски того, что судьи начнут зарабатывать иначе. Поэтому в Верховном суде достойная заработная плата. Эта заработная плата была мотиватором того, чтобы профессиональные юристы оставили свой юридический бизнес или должности в научном секторе и пришли в Верховный суд.

ВВС News Украина: Сколько у вас в среднем зарабатывают судьи?

В.Д.: От 200 до 300 тысяч в месяц, или до 350 может быть. У всех разные зарплаты в зависимости от стажа работы. На сумму зарплаты влияет также научная степень, доступ к государственной тайне и административная должность. Стаж дает большую прибавку (до 80%).

ВВС News Украина: Зарплаты по 300 тысяч гривен в месяц дают людям из юридической сферы возможность не думать о заработке на стороне?

В.Д.: Я много лет получаю большую зарплату, достойную, я бы сказала. Мне это дает свободу.

Если бы у меня сейчас спросили, сколько я получаю, - а я не знаю. Мне нужно уточнить или подсчитать. Это и есть свобода. Мне хватает денег. (В декларации за 2018 год указано, что годовой заработок Валентины Данишевской составил 3,94 млн гривен. - Ред.)

Копірайт зображення UNIAN Image caption Валентина Данишевская надеется, что позиция западных партнеров изменит решение президента

ВВС News Украина: Вы уверены, что в Верховном суде коррупции не существует и судьи не берут деньги?

В.Д.: Я не могу быть ни в чем уверена, но я счастлива, что за эти два года, пока существует Верховный суд, и пока я здесь руковожу, ни одного скандала по этому поводу не было. Вообще, какого-нибудь скандала в отношении судей Верховного суда не было.

ВВС News Украина: Можете объяснить, почему ваш заместитель Богдан Львов в Верховной Раде не совсем разделял вашу точку зрения и якобы был не против сокращения количества судей? У вас разные взгляды?

В.Д.: Он сказал, что, когда обсуждался вопрос Верховного суда в парламентском подкомитете, ему не дали слова.

Я не слышала от него другой позиции. Я убеждена, что он разделяет позицию, тем более - он публично ее озвучивал на пленуме Верховного суда.

ВВС News Украина: Некоторые эксперты, с которыми мы общались, допускают, что эта история задумана для смещения вас с должности главы после переаттестации. Чтобы другой человек из руководства Верховного суда возглавил его.

В.Д.: Мой достаточно большой опыт и понимание жизни не позволяет мне понять это. Я не могу найти ответа. 2 октября, кстати, президент впервые собрал созданную комиссию по вопросам правовой реформы, куда меня не включили.

У меня спрашивали: "Как вы думаете, что за этим стоит? А я откровенно говорю: "Я даже не могу представить себе".

ВВС News Украина: Были ли попытки давления на вас для принятия нужных решений от администрации президента Порошенко и от президента Зеленского?

В.Д.: Нет. Ко мне ни разу ни президент Порошенко, ни новый президент Зеленский не обращались. Мы встречались только по торжественным поводам.

Я избегаю внепротокольного общения. Возможно, это и не устраивает.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Посол ЕС в Украине Матти Маасикас 3 октября поддержал позицию Совета Европы и обращения к Украине доработать проект закона 1008. Его тут же продублировал посол Канады в Украине Роман Ващук

ВВС News Украина: Активисты, с которыми мы общались, не высказывали больших претензий к работе суда, но приходилось слышать: "Мы ждали прорыва и революции от нового Верховного суда, а получается только эволюция". Почему не было прорыва?

В.Д.: Всем кажется, что можно быстро изменить людей. Скажем, по предписанию закона несознательных превратить в сознательных, некультурных - в культурных и так далее. Но это утопия. Для изменения сознания требуется время. Так же необходимо время и для изменения судебной практики. Судьи должны меняться вместе с обществом.

К примеру, те решения Верховного суда, которые были восприняты обществом как справедливые, не исключено, не будут считаться таковыми в Европейском суде по правам человека.

Главное для судей - верховенство права и права человека. План по увольнению судей или план посадки - это не для суда.

Суд должен рассматривать дело в соответствии с законом, с соблюдением прав человека, включая права обвиняемых. Иначе мы можем получить негативную реакцию Европейского суда.

Осенние "посадки"

ВВС News Украина: Президент сказал, что хочет, чтобы осенью были посадки. Вас просили ускорить эти процессы?

В.Д.: Один раз я присутствовала на совещании, когда начала работать Верховная Рада и новый Кабмин, которое лично я восприняла как знакомство всех со всеми.

Там было озвучено задание, которое касалось всей судебной системы. Было сказано, что если Высший совет правосудия не будет увольнять по пять судей в неделю, то мы его разгоним.

Более предметных разговоров у нас, к сожалению, не было. Работа над становлением судебной системы очень деликатная. То, что сейчас происходит, уже наносит невосполнимый вред. И речь не только о давлении на Верховный суд.

Всем стало понятно, что независимость судебной системы сейчас никого не интересует, и все перешли к ее разрушению.

ВВС News Украина: Если парламент примет закон 1008, каковы будут ваши действия?

В.Д.: Мы надеемся, что всех нас услышат.

Но в случае подписания закона, все не будет происходить так быстро. Сначала, возможно, создадут комиссию, которая должна назначить новую Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС). В состав этой комиссии должны войти иностранные эксперты.

Это длительная процедура, требующая финансирования. Этих людей необходимо найти, чтобы наши международные партнеры делегировали их.

Затем начнется сам конкурс в ВККС, но процедуры избрания еще нет.

К примеру, в 2014 году до назначения новой ВККС предыдущая комиссия не работала девять месяцев. Остались не рассмотренными 40 тысяч жалоб на судей, которые после изменений законодательства были переданы в Высший совет правосудия.

В последние годы Высший совет правосудия рассмотрел большую часть из них.

Копірайт зображення Пресслужба Верховного суду

Сейчас проект предлагает обязать ВСП рассматривать не только официальные жалобы, но и просто обращения и публикации, фактически "анонимки". Это может привести к травле судей. Они будут писать больше объяснений, чем судебных решений.

Это также отвлечет ВСП от решения реальных проблем. К тому же члены ВСП физически не смогут осуществить всю эту работу. Мне кажется, что ситуация превратится в какой-то коллапс.

Обжалование в Конституционном суде

ВВС News Украина: Переаттестация судей Верховного суда займет более полугода?

В.Д.: Положения проекта - непоследовательны. Из них нельзя понять, что же это будет за процедура. В одном случае указан отбор, в другом - конкурсный отбор. Что это значит - неизвестно.

Есть разные версии. Одни говорят, что выстроят всех судей Верховного суда по рейтингу предыдущего конкурса и просто "обрежут" на сто человек.

Другие - что нужно пересмотреть 44 судьи, к которым есть вопросы относительно добродетели.

Третьи говорят, что рейтинги здесь не при чем, и всех снова отправят сдавать экзамены. Но из проекта закона процедура непонятна.

ВВС News Украина: Все будет так, как решит Высшая квалификационная комиссия судей?

В.Д.: Скорее всего, первое толкование будет исходить от них. Но потом будет обжалование. Есть основания обратиться и в Конституционный суд по поводу конституционности положений закона.

ВВС News Украина: Вы будете обжаловать в КС нормы этого закона?

В.Д.: Это решит пленум Верховного суда. Пока мы делаем все, чтобы не были приняты неправильные положения законопроекта, а по результатам будем решать с судьями, какими будут наши следующие шаги.

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