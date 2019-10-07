Отдаст ли Россия Украине крымских татар, которых считает "террористами"?

Копірайт зображення Facebook "Кримської солідарності"

Их лишают намаза, заставляют брить бороды, они спят по несколько человек в одной постели. Родные и адвокаты не сразу узнают об их местонахождении.

Около 90 крымчан, среди которых в основном - крымские татары, сейчас находятся в следственных изоляторах и тюрьмах на территории Крыма и России. Многие из них - это молодые и активные люди, которых обвиняют в причастности к исламистской организации Хизб Ут-Тахрир, запрещенной в РФ.

Президент Владимир Зеленский, встречая в начале сентября 35 освобожденных украинцев, обещал, что второй этап освобождения - в ближайшем будущем. И что среди тех, кто вернется, будут крымские татары, то есть те люди, которых ФСБ России обвиняет в терроризме и посягательстве на государственный строй РФ.

Украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова уверяла, что подготовка к очередному обмену продолжается.

Однако, когда обмен может состояться - не берется говорить никто. А в последнее время и заявления президента выглядят слишком оптимистичными.

Спикеры Кремля заявили, что следующий обмен произойдет лишь после саммита "нормандской четверки". Дата саммита неизвестна. Сначала называли конец сентября, затем - начало октября. Но в Москве ставят в четкую зависимость освобождение или обмен украинских граждан от того, согласится ли Киев на путь урегулирование кризиса на Донбассе по так называемой "формуле Штайнмайера".

Копірайт зображення Facebook Айдер Азаматов Image caption Из этого списка, в котором преобладают крымские татары, освободили по обмену только Эдема Бекирова

На последних переговорах трехсторонней контактной группы в Минске украинская делегация дала согласие на ее реализацию, но получается, что Киев и Москва вкладывают в этот план урегулирования разный смысл. 7 октября Юрий Ушаков, один из помощников президента Путина, заявил, что после согласия Киева на "формулу Штайнмайера" "шансы на проведение саммита в ближайшем будущем увеличиваются".

Но ситуацию с освобождением крымских татар осложняет то обстоятельство, что после аннексии Крыма Россия считает их своими гражданами.

Унижение и "тайные свидетели"

"Мой подзащитный Сейран Муртаза был в СИЗО Таганрога. Рассказывал, что двое суток после сильного ливня вода стояла в камере. Они два дня не спали, пока вода не отошла", - рассказывает ВВС News Украина адвокат Айдер Азаматов.

"Еще говорил, что работники изолятора заставляли татар брить бороды. А когда приближалось время намаза, отправляли их на какие-то мероприятия, чтобы лишить этой возможности. Даже не позволяли передать Коран. Я лично объяснял работникам изолятора, что эта священная книга не запрещена в России", - добавляет защитник.

"В камере СИЗО Краснодара размером 4 на 5 метров было около 50 человек. На одной постели приходилось спать пяти-семи людям. Посреди камеры - бак с мусором. Дышать невозможно, антисанитария", - рассказывает в Facebook адвокат Эмиль Курбединов.

"Моего подзащитного, журналиста Ремзи Бекирова поместили в подвалы симферопольского СИЗО. Их называют карантинные камеры. Это помещение с куполом, чуть выше роста человека. В самой камере можно находиться только в полусогнутом положении", - рассказывает Эмиль Курбединов о другом подозреваемом в терроризме.

Адвокаты также рассказывают, что на судах сторона обвинения использует "тайных свидетелей", и именно на их "показаниях" формируется доказательная база против этих людей.

Защитники признают, что особо тяжкие статьи Уголовного кодекса РФ, которые инкриминируются крымским татарам - "терроризм", "экстремизм", "посягательство на территориальную целостность РФ", за которые предусмотрено до 20 лет тюрьмы, - обусловливают и более жесткое по сравнению с другими заключенными отношение со стороны работников СИЗО.

"Их заводят на заседание суда в позе "ласточки", то есть лицом вниз, и поднятыми руками за спиной. В самих СИЗО сотрудники их называют "террористами", хотя они еще не имеют приговоров", - возмущается Айдер Азаматов.

ВВС News Украина по объективным причинам не может точно проверить эти факты.

Однако подобные истории родные подозреваемых, которые получают письма, а также защитники, которые общаются с ними лично, рассказывают постоянно.

Копірайт зображення Facebook "Крымской солидарности" Image caption Матери, жены и сестры преследуемых крымских татар надеются только на договоренности об обмене на самом высоком уровне

"Террористы" или активисты

Подавляющее большинство тех, кого обвиняют в терроризме и посягательстве на территориальную целостность России, - это общественные активисты, журналисты, правозащитники, утверждает соучредитель общественной организации "Крым SOS" Тамила Ташева.

Среди них, в частности, Сервер Мустафаев, основатель и лидер "Крымской солидарности" - движения, действующего с 2014 года и объединяющего родственников заключенных, правозащитников. Эмир Усеин Куку - лидер Крымской контактной группы по правам человека, которая отслеживает нарушения прав людей на полуострове и оказывает правовую помощь родным и близким тех, кого преследует российская власть, за решеткой с 2016 года. На днях получил приговор - 2,5 года тюрьмы - общественный журналист и блогер Нариман Мемедеминов за то, что на своем Youtube-канале еще до аннексии Крыма разместил видео с митинга сторонников Хизб Ут-Тахрир.

ФСБ РФ включило Хизб Ут-Тахрир в перечень террористических организаций.

В Украине это легальное исламское движение, которое занимается религиозной, политической и просветительской деятельностью.

Правозащитники и лидеры крымскотатарского движения убеждены, что главная цель преследования активных людей - вытеснение их с исторической родины.

"Как инструмент для притеснений и преследований используется антитеррористическое законодательство. Формальной причиной "причастности" к Хизб Ут-Тахрир является наличие религиозной литературы, которую часто подбрасывают крымским татарам во время обысков, и вообще религиозных взглядов. Однако настоящей причиной является нелояльность к российской власти. Соответственно, через механизмы уголовного преследования цель добиться лояльности или выезда этих людей из Крыма", - говорит в комментарии ВВС News Украина Тамила Ташева.

Российские власти настаивают на том, что ФСБ преследует не крымских татар, а "экстремистов" и "террористов", которые занимались противоправной деятельностью на территории Крыма.

У большинства крымских татар нет судебных приговоров, несмотря на то, что некоторые дела тянутся с 2016 года. Суды продолжаются, подследственные из Крыма этапируются в Ростов-на-Дону - именно там военный суд рассматривает дела о "терроризме".

В целом по обвинению в "терроризме" уже осуждены семь человек. Наибольшие сроки заключения - по 17 лет - получили Теймур Абдуллаев, отец пяти детей, и Энвер Мамутов, у которого семеро детей.

Российский паспорт - помеха?

После аннексии Крыма большинство жителей полуострова получили российские паспорта. Крымские татары, как рассказывали их лидеры, вынуждены были это делать, иначе не имели бы никаких прав.

Тамила Ташева признает, что ФСБ России преследует крымских татар как своих граждан, однако она убеждена, что это не может помешать их освобождению в результате договоренностей между Киевом и Москвой.

"С точки зрения международного права паспорта, выданные на территории Крыма после аннексии, являются незаконными. Действительно, Россия заявляет, что подследственные являются их гражданами и поэтому не могут быть выданы другой стране. Но считаю, что это не может быть препятствием, если речь пойдет о межгосударственных политических договоренностях", - говорит правозащитница.

Элеонора Бекирова, дочь освобожденного во время двустороннего обмена Эдема Бекирова, уверяет, что далеко не все крымские татары получили российские паспорта.

"Россия утверждает, что это их граждане. Когда мы еще жили в Крыму, нас обязывали получить паспорт РФ. Я не соглашалась, но автоматически Россия всех ввела в свое гражданство. Так и те, кого сейчас держат за решеткой. Я не уверена, что они лично получали российские паспорта", - говорит она в интервью ВВС News Украина.

Как говорит адвокат Айдер Азаматов, "судебная система по уголовным делам против крымских татар не работает". Но именно политическая ангажированность этих дел, считает он, дает ему основания надеяться на то, что освобождение крымчан произойдет также в результате политических договоренностей между Украиной и Россией.

В то же время, один из лидеров крымских татар Рефат Чубаров отмечает, что когда украинская власть соглашается на условия, которые диктует Россия, и при этом не включает в список обмена крымских татар, как это было при обмене в начале сентября, она тем самым "только поощряет страну-агрессора в ее потугах укрепиться во временно оккупированном Крыму".

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