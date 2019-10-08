Экс-президент Колумбии: советы, которые Украина может использовать для достижения мира

Копірайт зображення Олександр Індичий/YES Image caption Президент Колумбии в 2010-2018 годах Хуан Мануэль Сантос мечтал, чтобы его страна стала "скучной" - без сообщений в СМИ о терактах, повстанцах и наркоторговле. Ему удалось заключить мир с крупнейшей повстанческой группировкой, воевавшей с правительством с 1964 года

Колумбия - одна из стран Латинской Америки, о которой в Украине существует немало стереотипов.

Некоторые представления остаются на уровне 90-х, когда страна была известна всему миру не только благодаря произведениям Габриэля Гарсиа Маркеса, но также из-за длительной гражданской войны правительства с повстанцами, которые контролировали почти половину территории страны, и головокружительной судьбы наркобарона Пабло Эскобара.

Впрочем, за последние 20 лет стране удалось продвинуться как в преодолении засилья наркомафии, так и в прекращении военного конфликта. Правительство до сих пор не контролирует ситуацию в некоторых районах, политические убийства все еще происходят, но Колумбия демонстрирует невиданные для региона экономические успехи, за последние 20 лет ее экономика выросла в три раза, сделав страну четвертой экономикой Латинской Америки, и главное - страну охватило мощное движение за мир, которое стремится положить конец насилию.

В 2016 году произошло историческое событие: крупнейшая повстанческая группировка Колумбии - коммунистические Революционные вооруженные силы Колумбии (ФАРК) - согласилась на мирное соглашение.

В следующем году подавляющее большинство бойцов группировки сложили оружие. У многих колумбийцев возникла надежда, что война в стране, длившаяся более полувека и унесшая жизни 220 тыс. человек, наконец закончится.

Президент Колумбии в 2010-2018 годах Хуан Мануэль Сантос - один из людей, который внес наибольший вклад в мирный процесс. За "решительные усилия по завершению длительной войны" он получил в 2016 году Нобелевскую премию мира.

"Эта почетная награда не для меня, она для всех жертв конфликта. Вместе мы выиграем важнейшую награду из всех: МИР", - прокомментировал тогда награду Хуан Мануэль Сантос.

Недавно он посетил Киев, где прочитал "лекцию мира имени Шимона Переса" на конференции Yalta European Strategy, организованной Фондом Виктора Пинчука.

В разговоре с BBC News Украина Хуан Мануэль Сантос отметил, что хотя условия конфликтов в Украине и Колумбии отличаются, некоторые детали из колумбийского опыта решения конфликта могут быть полезными для Украины.

"Каждый конфликт имеет различные условия и пути решения. Но есть некоторые элементы, которые могут быть применены от одного конфликта к другому", - пояснил он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Эта почетная награда не для меня, она для всех жертв конфликта", - прокомментировал Хуан Мануэль Сантос получение Нобелевской премии мира

200 лет насилия

"Колумбия была страной с высоким уровнем насилия с самого начала независимости. Это 200 лет гражданских войн и насилия. Поэтому Габриэль Гарсиа Маркес и писал так много о насилии", - отмечает в интервью Хуан Мануэль Сантос.

Историки до сих пор не могут прийти к согласию, когда начался гражданский конфликт в Колумбии. Многие из них говорят про 1964 год, когда возникла группировка ФАРК. Однако история "изумрудной страны", как иногда называют Колумбию, гораздо сложнее.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Еще задолго до появления ФАРК в Колумбии произошло несколько войн между либералами и консерваторами. Главный персонаж романа Габриэля Гарсиа Маркеса "Полковнику никто не пишет" - полковник в отставке - был изображен как участник одной из таких войн - "Тысячедневной" (1899-1902). Участником этого же конфликта был один из героев романа "Сто лет одиночества" полковник Аурелиано Буэндиа

Еще до появления ФАРК страна пережила несколько гражданских войн между сторонниками ключевых партий - либералов и консерваторов.

Период с 1948 по 1958 год вообще получил название la Violencia ("Насилие"), когда во время войны, вызванной убийством лидера либералов Хорхе Гайтана, погибли по меньшей мере 200 тыс. человек, применялись ужасные пытки. Проводники либералов и консерваторов после кровопролития достигли соглашения о разделе власти, но немногочисленные коммунистические группы, принимавшие участие в войне против консерваторов, к этой сделке не присоединились и создавали в сельских районах собственные "республики".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Группировка ФАРК возникла в 1964 году и вела вооруженную борьбу против правительства до 2017 года

После того, как армия попыталась их уничтожить, в 1964 году возникла группировка ФАРК (Революционные вооруженные силы Колумбии). В том же году сторонники кубинской революции и католические священники с левыми взглядами - сторонники "теологии освобождения" - создали еще одну леворадикальную организацию "Армия национального освобождения" (ELN), которая до сих пор ведет вооруженную борьбу.

В 1970-х годах к перечню проблем страны добавилась мощная наркомафия - кока по рентабельности во много раз превышала кофейные зерна.

В противовес левым группировкам, правые политики и землевладельцы начали создавать собственные вооруженные группировки.

Эти парамилитарные отряды не только воевали с повстанцами, но и убивали крестьян, чтобы захватить их землю, правозащитников и профсоюзных лидеров, которых они подозревали в симпатиях к повстанцам. В то же время такие отряды покрывали наркоторговлю и получали от этого выгоду.

Крупнейшая праворадикальная группировка "Объединенные силы самообороны Колумбии" имела связи с итальянской мафией, и из-за расправ над гражданскими, была, как и ФАРК, признана Госдепартаментом США террористической организацией. До 2008 года правительство уничтожило эту группировку, а нескольких ее руководителей выслали и осудили в США за причастность к наркоторговле.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Праворадикальная группировка "Объединенные силы самообороны Колумбии" в зените могущества имела 20 тысяч бойцов. Она не только воевала с леворадикалами, но и участвовала в наркоторговле и массовых убийствах гражданских

Поскольку и ультралевые, и ультраправые группировки убивали оппонентов, похищали людей и обвинялись в причастности к наркотрафику, для многих колумбийцев независимо от политических взглядов они стали преградой для мирной жизни и развития страны.

Перед мирным договором 2016 года колумбийское правительство несколько раз пыталось достичь мира с леворадикальными повстанцами. Однако каждый раз эти попытки завершались провалом и возобновлением боевых действий, в частности потому, что тех бойцов ФАРК, которые соглашались разоружиться, затем нередко убивали их оппоненты. Посредничество Габриэля Гарсиа Маркеса тоже не помогло решить конфликт.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Наиболее известный колумбиец - писатель Габриэль Гарсиа Маркес - в 2000-х годах принимал участие в попытках достичь мира между леворадикальными повстанцами и правительством. Впрочем, эта попытка была безуспешной

В 2000-х годах, с приходом к власти в соседних Венесуэле и Эквадоре левых президентов, ситуация обострилась и едва не превратилась в международный конфликт. Колумбия нанесла удары по позициям повстанцев в Эквадоре в 2008 году, что привело к конфронтации с соседями, а также неоднократно обвиняла правительство Венесуэлы в предоставлении убежища и вооружения повстанцам ФАРК.

Уго Чавес обвинения отвергал и выражал недовольство размещением в Колумбии 7 военных баз США. В 2009-2010 годах Венесуэла держала пятнадцатитысячную группу войск на границе с Колумбией и разорвала дипломатические отношения с ней. В таких условиях напряжения, охватившего целый регион, к власти пришел Хуан Мануэль Сантос.

"Чтобы достичь мира, надо жертвовать популярностью"

Хуан Мануэль Сантос стал президентом Колумбии в 2010 году, получив во втором туре выборов 69% голосов - это был наивысший результат в истории страны.

До этого, в 2006-2009 годах, он был министром обороны в правительстве правого президента Альваро Урибе (2002-2010), и координировал немало успешных операций против ФАРК, которые завершились гибелью нескольких лидеров группировки и привели к конфликту с левыми лидерами Венесуэлы и Эквадора.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Хуан Мануэль Сантос (справа) был министром обороны в администрации Альваро Урибе, сторонника жесткого решения конфликта с повстанцами, а затем его преемником в должности. С 2011 года они станут политическими оппонентами

Поэтому на президентских выборах 2010 года он выступал как сторонник силового решения конфликта. Когда Сантос начал мирные переговоры с повстанцами при посредничестве Норвегии, а позже Кубы, сторонники политики "сильной руки" стали обвинять его в измене.

"Меня избрали президентом с самым большим преимуществом в истории колумбийской демократии, а был я популярен благодаря успехам на войне. Но чтобы достичь мира, нужно идти на многие жертвы, и среди этих жертв - политический капитал людей, которые пытаются достичь мира", - отмечает Хуан Мануэль Сантос.

"Собственный народ всегда будет критичен к любым уступкам. Уступки и компромисс - это слова, которые трудно произнести, но они нужны для длительного мира", - добавляет экс-президент Колумбии.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 2010 году 69% избирателей, пришедших на участки, избрали Сантоса президентом. Это был самый высокий результат в истории страны

По его мнению, настроенные на войну лидеры не сталкиваются с такими проблемами.

"Руководить нацией во время войны гораздо легче, чем управлять ею во время мирного процесса. Во время войны тип лидерства вертикальный, все просто - хорошие ребята на одной стороне, плохие - на другой. Собираешь людей вокруг себя и начинаешь бить. Пока ты успешен, твоя популярность растет. Но когда ты хочешь достичь мира, ты должен убеждать пострадавших людей, чтобы они прощали", - объясняет Хуан Мануэль Сантос.

"У вас сейчас президент, который хочет делать непопулярные решения. Это очень важно, если вы хотите достичь длительного мира", - комментирует он деятельность президента Зеленского.

"Их командиры должны чувствовать угрозу"

Секретные встречи представителей правительства с членами ФАРК относительно мирных переговоров начались весной 2011 года и продолжались много месяцев, прежде чем они официально начались в сентябре 2012 года.

Но это не означало прекращения военных действий. Более того, во время операции колумбийской армии в ноябре 2011 года был убит лидер ФАРК Альфонсо Кано. Среди жертв в последующие годы было еще несколько известных командиров ФАРК.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Гибель в результате военной операции лидера ФАРК Альфонсо Кано в ноябре 2011 года не прервала переговоры между ФАРК и правительством

Такую тактику сочетание переговоров и военного давления экс-президент Колумбии пояснил на лекции в Киеве так: "До тех пор, пока повстанцы думают, что могут победить путем насилия, они не будут вести переговоры добросовестно. Поэтому лидеры повстанцев должны чувствовать угрозу. Пока они чувствуют себя в безопасности, договориться о мире трудно".

Только потом врагов надо превращать в противников, с которыми нужно вести переговоры, считает экс-президент.

"Враг - тот, кого ты хочешь уничтожить, противника ты хочешь победить", - отмечает Сантос.

Надо привлекать стороны, которые на самом деле хотят мира

Мирный договор между правительством Колумбии и ФАРК был подписан после пяти лет переговоров, 26 сентября 2016 года.

В мирном процессе приняли участие в качестве наблюдателей Венесуэла, Эквадор и Боливия, которые возглавляли левые президенты, а переговоры происходили на Кубе.

Хуан Мануэль Сантос объясняет, что к переговорному процессу должны быть привлечены участники, которые на самом деле хотят мира.

"В случае Колумбии, это были мои соседи, с которыми у меня были плохие отношения - не было дипломатических и торговых отношений - Эквадор и Венесуэла. Но это были участники, которых надо было привлечь, я их привлек, и они оказались очень полезными".

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 2011 году Сантос восстановил добрососедские отношения с Венесуэлой, встретившись в Каракасе с Уго Чавесом, а в 2012 году Венесуэла и Эквадор решительно поддержали переговоры о мире в Колумбии. Несмотря на мировоззренческую конфронтацию с колумбийским руководством, венесуэльский лидер никогда не выражал желания захватить колумбийские территории и осуждал тактику похищений, которую использовали бойцы ФАРК

Вторым фактором успеха экс-президент Колумбии называет привлечение военных.

"Военные оказались первыми, кто был заинтересован в мире, потому что он устранял постоянный риск их жизни. Я привлек самых авторитетных генерала армии и генерала полиции, и сделал их переговорщиками", - объясняет он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Исторический момент: 26 сентября 2016 года президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер ФАРК Тимолеон Хименес подписали в городе Картахена мирный договор

История заключения мирного договора была драматичной - на референдуме 2 октября 50,2% колумбийцев, которые пришли на участки, проголосовали против мирного соглашения. Преимущество противников мирного соглашения составляло всего 50 тыс. голосов. Больше всего за мир голосовали пострадавшие от войны районы, против - крупные города.

Противников соглашения возглавлял бывший президент Альваро Урибе (2002-2010). Они выступали против обеспечения ФАРК нескольких мест в Конгрессе и особого правосудия для экс-бойцов.

Правительство и ФАРК должны были переделать договор, который был утвержден обеими палатами Конгресса в ноябре 2016 года, уже без одобрения на всенародном референдуме.

В 2017 году оружие сложили семь тысяч повстанцев ФАРК, которые еще с шестью тысячами невоенных членов группировки переселились в специальные зоны для реинтеграции.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Чем занимаются бывшие повстанцы? В сентябре 2019 года 22 бывших повстанца, в частности Джимми Родригес (на фото в зеленой рубашке), представили в Боготе коллекцию одежды PAZarela (с акцентом на слово PAZ - "мир")

Часть бывших бойцов ФАРК приняла участие в государственных проектах по переквалификации в работников сельского хозяйства, пищевой и текстильной промышленности.

Бывшие повстанцы уже есть и среди туристических гидов, которые организуют рафтинг-туры на горных реках, а также среди модельеров одежды.

"Жертвы конфликта должны быть в центре внимания"

Копірайт зображення Олександр Індичий/YES Image caption "Право на компенсации и правосудие" жертв конфликта должно быть в центре внимания, отмечает Хуан Мануэль Сантос

"Мы сделали жертв центральным пунктом решения нашего конфликта, именно их право на компенсации и правосудие. Важно залечить раны, жертвы хотят узнать правду, почему против них были совершены преступления, хотят, чтобы у них попросили прощения. Это тяжелый и длительный процесс, который мы сейчас переживаем в Колумбии", - отмечает Хуан Мануэль Сантос.

В 2011 году парламент страны принял закон о жертвах войны - таких зарегистрировано более 6 млн, из них более 5 млн потеряли жилье и стали временно перемещенными лицами.

Закон предусматривал выплату им компенсаций и возврат отобранной у них земли - речь шла о по меньшей мере 7 млн ​​гектаров, которые группировки различных идеологических взглядов и банды наркокартелей, заставив террором крестьян бросить их, использовали для выращивания коки и обогащения.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Жертвы конфликта держат документы на владение землей, полученные в Колумбийском национальном земельном агентстве - возвращение земли тем, у кого ее отобрали боевики любой принадлежности, является одной из задач мирного процесса в Колумбии

Выплата компенсаций растянется на многие годы, ведь речь идет о сумме в миллиарды долларов.

Многим жертвам правительство предоставляет гуманитарную помощь, жертвам сексуального насилия - психологическую.

"Переходное правосудие позволит жить в мире"

По словам экс-президента Колумбии, многие не понимают, почему к тем, кто совершил преступления, должно применяться какое-то особое, "снисходительное" правосудие, и считают, что это будет триумфом безнаказанности.

"Однако переходное правосудие не позволит безнаказанность, но позволит стране жить в мире. Это был первый договор в истории, когда две стороны собрались и создали специальную переходную систему правосудия", - отмечает Хуан Мануэль Сантос.

Переходная система правосудия в Колумбии фокусируется на выплате компенсаций жертвам со стороны виновников, и замене им заключения общественными работами. "Например, 5 лет осужденный будет строить школы или дороги", - объясняет Хуан Мануэль Сантос.

Согласно мирному договору, за политические преступления и убийство во время боя предусматривалась амнистия, но она была невозможной в случае обвинений в причастности к актам геноцида, военным преступлениям, пыткам, сексуальному насили..

Копірайт зображення Getty Images Image caption 30 августа в Колумбии отмечают международный день пропавших людей - таких в результате конфликта насчитывают примерно 86 000. Есть надежда, что система переходного правосудия и созданное спецподразделение по поиску пропавших смогут узнать их судьбу или найти их останки

Из семи тысяч членов ФАРК, сложивших оружие, пять тысяч сразу получили амнистию, другие, в частности руководство группировки, проходят через специальный трибунал, где должны, часто в присутствии жертв конфликта, рассказать всю правду о преступлениях, обещать их неповторение, выплатить компенсацию жертвам. В случае нарушения любого из этих обязательств подследственному грозит уже преследование по обычному уголовному законодательству и до 20 лет заключения.

Переходное правосудия касается не только членов ФАРК, ведь некоторые бойцы армии, полиции, правых группировок, которые противостояли леворадикальной группировке, тоже нарушали законы, некоторых из них обвиняют в убийствах и других преступлениях.

"Мир лучше войны"

Хуан Мануэль Сантос отмечает, что развитие мира - гораздо более сложный процесс, чем достижение мирного договора, и он может продолжаться в течение нескольких поколений.

"Строить мир - это как строить кафедральный собор. Вам нужен солидный фундамент, а потом вы строите его кирпич за кирпичом", - отмечает он.

После того, как подавляющее большинство бойцов ФАРК сложили оружие, в марте 2018 года в Колумбии состоялись первые парламентские выборы, на которых бывшие бойцы группировки приняли участие как легальная партия ФАРК.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Согласно мирному договору, за ФАРК в двух палатах парламента страны закрепили несколько мест

Она получила голоса тлишь 32 тысяч из 17,8 млн избирателей, пришедших на участки, то есть чуть менее 0,2%. Но по условиям мирного договора, партия получила 5 мест из 172 в Палате представителей и 5 мест из 108 в Сенате.

В то же время уже 2017 году озвучивалась цифра в несколько сотен бойцов ФАРК, которые отказались сложить оружие.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Действующий президент Колумбии Иван Дуке принадлежит к лагерю критиков мирного соглашения с ФАРК. Впрочем, отказаться от его выполнения ему будет непросто

Тенденция к конфронтации правительства с повстанцами усилилась, когда в августе 2018 года к власти пришел президент Иван Дуке, советник экс-президента Альваро Урибе.

Он критиковал мирный договор 2016 года, хотел пересмотра статуса Специального суда по вопросам мира и горячо поддерживал венесуэльскую оппозиции, из-за чего отношения с Венесуэлой существенно ухудшились.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Леворадикальная группировка ELN, насчитывающая 2-3 тысячи бойцов, оружие не сложила

Кроме того, не отказалась от вооруженной борьбы Армия национального освобождения (ELN), которая является сейчас крупнейшей повстанческой организацией с 2-3 тысячами бойцов. В январе 2019 года она взяла ответственность за взрыв автомобиля у полицейской академии в Боготе, в результате которого 22 человека погибли и 87 были ранены.

После этого президент Колумбии Иван Дуке объявил о прекращении переговоров с группировкой, которые происходили на Кубе, и потребовал выдачи переговорщиков от повстанцев. Взрыв в Боготе осудили даже левые правительства Боливии и Венесуэлы. В Боготе прошел массовый марш за мир и против терроризма.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Колумбийцы. Не позволим войне больше поляризовать нашу страну. Нет терроризму. Сегодня маршируем за мир", - с таким плакатом прошла демонстрация за мир после теракта в январе 2019 года в Боготе

А в августе 2019 года один из лидеров ФАРК Иван Маркес с несколькими полевыми командирами объявил о возобновлении вооруженной борьбы, аргументировав это убийствами экс-бойцов ФАРК после достижения мирного соглашения: по его словам, количество убитых достигло нескольких сотен.

Другие лидеры ФАРК, в частности Тимолеон Хименес (по прозвищу "Тимошенко"), который возглавлял группировку в 2011-2017 годах, а сейчас возглавляет политическую партию ФАРК, заявили о преданности мирному соглашению.

Хуан Мануэль Сантос не считает, что заявление Ивана Маркеса означает поражение мирного процесса, ведь, по его словам 90% бывших бойцов ФАРК подтвердили приверженность миру.

"Для процесса это, конечно, не хорошо. Но это обычная преграда, с которой каждый мирный процесс сталкивается. Диссиденты, несогласные есть всегда. Большинство членов ФАРК говорят, что не согласны с возобновлением вооруженной борьбы", - говорит Хуан Мануэль Сантос.

"Конечно, есть то, что вызывает у меня отчаяние. Мы жмем на правительство, чтобы оно было более эффективным в защите жизни бывших членов ФАРК", - добавляет он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лидер партии ФАРК Тимолеон Хименес ("Тимошенко") подтвердил приверженность мирному соглашению в сентябре 2019 года. Ранее, в июне 2019 года, он заявил, что с момента подписания мирного соглашения в сентябре 2016 года 160 бывших бойцов ФАРК и членов их семей были убиты

Экс-президент Колумбии объясняет, что людей обычно убивают на территориях, которые контролируют наркоторговцы: "В этих районах члены ФАРК конфликтуют с бандами и их убивают".

На вопрос о том, чувствует ли он, что для успеха мирного процесса ему нужно вернуться к власти, Хуан Мануэль Сантос отвечает:

"Нет, я решил оставить политику. Если ты сделал то, что считал нужным для своей страны, приложил усилия, придут другие люди и заменят тебя. Нет незаменимых людей в политике", - говорит он.

"Есть одно очень плохое явление в латиноамериканской политике - каудильо, незаменимый человек. Это вредит демократии. Я горжусь тем, что отменил в нашей Конституции возможность быть переизбранным на второй срок", - объясняет Хуан Мануэль Сантос.

Копірайт зображення Олександр Індичий/YES Image caption В политику Хуан Мануэль Сантос возвращаться не собирается и осуждает традицию "каудильизма" - неизменных лидеров во главе государств

Как же тогда уберечь мир, если действующий президент Иван Дуке всегда был критиком мирного соглашения с ФАРК?

Экс-президент Колумбии объясняет, что мирное соглашение защищено законодательно:

"Конституционный суд постановил, что следующие три правительства должны принимать решения, которые соответствуют мирному договору. Они не могут принять ни одно решение, которое бы ему противоречило".

Весной 2019 года Конституционный суд отклонил претензии президента Дуке к системе переходного правосудия, и тот объявил, что принимает решение суда.

"Страна объединилась и потребовала от действующего президента соблюдать соглашение", - говорит Хуан Мануэль Сантос.

"Общество хочет перемен. Мне повезло, что сложились условия для изменения ситуации. Я надеюсь, новая эра принесет Колумбии гораздо больше процветания и равенства", - отмечает экс-президент.

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