Когда и как произойдет разведение войск на Донбассе

Копірайт зображення Прес-центр ООС

В понедельник разведение сил и средств близ Золотого на Донбассе так и не началось.

Почему так произошло, как Киев вообще планирует проводить отвод своих войск от линии соприкосновения и когда это может произойти теперь?

Три года попыток

О разведении сил в районе Станицы Луганской, Петровского и Золотого начали говорить еще в 2016 году.

Главная идея - чтобы стороны не были в зоне прямой видимости и, соответственно, не могли обстреливать друг друга из стрелкового оружия, а впоследствии - и из более тяжелого вооружения.

Тогда считалось, что эти три зоны станут "прототипами" для разведения сил по всей линии соприкосновения, и так "тлеющая" окопная война на Донбассе постепенно превратится исключительно в политический конфликт, без ежедневных обстрелов и регулярных потерь.

В сентябре 2016 года Трехсторонняя контактная группа в Минске подписала Рамочное соглашение "о разведении сил и средств", согласно которому у Станицы Луганской, Золотого и Петровского обе стороны должны были отойти каждая на 1 км от линии соприкосновения.

Копірайт зображення УНІАН

Это сделали "с целью создания участков разведения, как правило, не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину", - сказано в соглашении.

Разведение должно происходить "синхронно, зеркально и завершиться в течение не более чем трех суток", а фиксировать это должна была Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Главное условие - семь дней тишины именно на этих участках фронта.

Это семидневное перемирие и стало непреодолимой преградой - штаб АТО тогда сообщал, что противник "понарошку" нарушал режим тишины и так раз за разом срывал начало разведения.

Например, под станицей Луганской перемирие однажды длилось шесть дней, но в последний день было сорвано из-за обстрелов из подствольного гранатомета.

В непризнанных "ДНР" и "ЛНР" в ответ обвиняли украинскую армию - мол, именно она не придерживалась перемирия.

Тем не менее, ровно три года назад - 7 октября 2016 года - тогдашний пресс-центр АТО сообщил, об успешном разведения сил у Петровского и соседнего села Богдановка.

"Силы АТО отошли на 1 км на запад и заняли новые, заранее оборудованные позиции. Процесс отвода был верифицирован представителями СММ ОБСЕ и СЦКК", - отчитывались в штабе АТО.

Но в итоге украинские военные впоследствии вернулись на свои позиции, ведь устойчивое перемирие ни на одном из участков так и не было установлено.

Разведение в Станице Луганской

Уже в 2019 году "разведение сил" стало частью риторики нового президента Владимира Зеленского об установлении мира на Донбассе.

Наиболее реалистичным оно выглядело на "самом спокойном" из трех возможных участков - в Станице Луганской.

И в конце июня разведение действительно там началось - СММ ОБСЕ отчиталась, что 30 июня обе стороны отошли от линии соприкосновения и даже начали разбирать передовые позиции.

С тех пор украинская сторона отстроила там временный мост через реку Северский Донец для передвижения гражданских и озвучила планы по восстановлению капитального моста, взорванного еще в 2015 году.

В то же время украинские СМИ утверждают, что "народная милиция ЛНР" так и не разобрала свои укрепления у линии разведения, и представители незаконных вооруженных формирований, переодетые в штатское, осуществляют там разведку.

В "ЛНР" в то же время обвиняли Объединенные силы в провокации в нейтральной зоне у Станицы Луганской, где были вывешены украинские флаги.

Наблюдательная миссия ОБСЕ периодически фиксирует единичные выстрелы или взрывы в районе Станицы Луганской, однако к срыву перемирия они не привели.

Золотое и Петровское

Копірайт зображення Прес-центр ООС

Следующими участками разведения сил должны стать Золотое и район сел Петровское-Богдановка.

Золотое - город в Попасной, где весной 2019 году пытались открыть один из немногих в Луганской области пунктов пропуска. Впрочем, украинская сторона открыла его в одностороннем порядке, и район остается потенциально опасным.

А села Петровское и Богдановка близ Докучаевска Донецкой области вообще являются одной из точек постоянного обострения на Донбассе.

В Министерстве обороны недавно объясняли, что разведение на обоих участках возможно при соблюдении того же семидневного периода тишины.

И, по плану, происходить оно должно в два этапа: сначала отходят бойцы на 1 км с обеих сторон, затем - разбирают укрепления и разминируют район.

Ожидалось, что разведение состоится уже в ближайшее время - как продолжение процесса обмена пленными и отвода военных у Станицы Луганской.

Например, возле Золотого разведения сил ожидали уже в понедельник, 7 октября.

Впрочем, ни на одном из двух участков никаких изменений так и не произошло.

Еще 5 октября пресс-центр ООС сообщил о нарушении противником режима тишины близ Богдановки, в результате чего был ранен один украинский боец.

Ситуация повторилась впоследствии и возле Золотого.

"В нарушение Минских соглашений противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - было сказано в утренней сводке пресс-центра ООС в понедельник.

Позже министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил - разведения в районе Золотого пока не будет: "Нужно ждать, пока пройдет следующий период, который должен доказать, что стороны не имеют серьезных намерений и готовы к дальнейшим шагам в отношении разведения".

Таким образом, разведение в районе Петровского может начаться не ранее 12 октября, а в районе Золотого - не ранее 14 октября.

Однако срыв семидневного периода тишины может снова произойти в любой момент: украинские военные, с которыми побеседовала BBC News Украина, говорят, что не видят тенденции к уменьшению обстрелов как по всей линии фронта, так и на участках возможного разведения, в частности.

Только за минувшую неделю Объединенные силы на Донбассе потеряли нескольких бойцов, погибших от рук снайперов.

О постоянных нарушениях перемирия со стороны ВСУ говорят и в самопровозглашенных "республиках", где традиционно заявляют об обстрелах западных окраин Донецка и Горловки.

Гарантии

Копірайт зображення УНІАН

"Разведение предусматривает уход живой силы наших Вооруженных сил, но фортификационные сооружения остаются. Если мы увидим, что их сторона не выполняет (условия разведения. - Ред.), более того, не дай Бог, она планирует какие-то агрессивные действия, наши Вооруженные силы займут свои позиции. И, поверьте мне, что мы не рекомендуем играть и не рекомендуем пробовать какие-то такие шаги - попытаться прикрыться отводом, чтобы занять какие-то позиции или захватить какой-нибудь город", - пообещал в понедельник Вадим Пристайко.

Ранее президент Владимир Зеленский лично гарантировал безопасность жителям тех районов, где может происходить разведение сил

В МВД объяснили, что даже при условии возможного отвода армии на 1 км в Золотом останутся украинская полиция и Нацгвардия, которые будут патрулировать город, как это произошло в Станице Луганской.

Кроме того, в Золотое приехали активисты партии "Нацкорпус" - некоторые российские медиа подали это под заголовками "Азов" занял поселок на Донбассе, чтобы сорвать разведение сил".

Полк Нацгвардии "Азов" действительно несколько месяцев находился на передовой на Донбассе, однако сейчас отведен на ротацию.

А в Золотом, как говорят в "Нацкорпусе", проходит акция "Последний блокпост" в составе "добровольцев и ветеранов".

"Эти люди организовались, приехали сюда, на свою родную землю, в украинский поселок Золотое для того, чтобы остаться здесь, даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска, для того, чтобы здесь не появилось ни одного сепаратиста", - заявил лидер партии "Нацкорпус" Андрей Белецкий.

Между тем, в Кремле заявили о том, что не могут полностью гарантировать отвод сил "ДНР" и "ЛНР".

"Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса, но вы знаете, что республики Донбасса в данном случае самостоятельный субъект в регулировании этого конфликта", - заявил в понедельник представитель Владимира Путина Дмитрий Песков.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram