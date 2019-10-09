Новейший украинский ракетный комплекс "Нептун", бронетранспортер "Атаман-3" для морпехов, автобус-вездеход Praetorian для пограничников и беспилотный комплекс с крупнокалиберным пулеметом.

Рассказываем о главных новинках и просто интересные разработки, представленные на выставке "Оружие и безопасность-2019".

Ракетный комплекс "Нептун"

Главная "звезда" нынешней выставки - комплекс "Нептун", который впервые показали широкой публике.

Image caption "Нептун" - комплекс, состоящий из нескольких машин

Это украинский береговой ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения кораблей различных классов и береговых целей.

Он оснащен ракетами Р-360, максимальная дальность составляет 280 км над морем.

На эту разработку конструкторского бюро "Луч" украинская армия и флот возлагают большие надежды - рассчитывают на повышение обороноспособности на Черном и Азовском морях.

Комплекс состоит из нескольких машин: подвижного командного пункта, пусковой установки и транспортно-заряжающей машины. Есть еще транспортная машина, но на выставку ее не привезли.

"Мозг" комплекса - командный пункт - оснащен как американской техникой, в частности рациями Harris, которые используются как локальный модем для закрытой связи, так и украинской электроникой, произведенной, например, на Смелянском заводе "Оризон-Навигация".

Image caption В командной машине "Нептуна"

Сам комплекс разработали через несколько лет, а первые публичные летные испытания прошли в начале 2018 года.

Ракеты "Нептун" теоретически можно установить и на военных кораблях, однако пока речь идет только о береговом комплексе, рассказали BBC News Украина представители КБ "Луч".

Сам комплекс еще проходит испытания и, как ожидается, будет принят на вооружение ВСУ в 2020 году. Другие источники говорят, что более реалистичная дата - 2021 год.

"Атаман-3"

Это - трехосевой колесный плавающий бронетранспортёр.

Разработан для нужд ВСУ и морской пехоты с привлечением опыта боевых офицеров, говорят разработчики из компании "Практика".

Имеет высокий, пятый, уровень защиты - лобовая броня может выдерживать попадание пули калибра 12,7 мм.

Дополнительно может быть оснащен навесной броней, например, противокумулятивной.

Может перевозить груз весом до 7 тонн.

Штатный экипаж состоит из трех человек, помимо них, бронетранспортёр может перевозить семь человек десанта внутри.

Image caption Десантный отсек

Вооружение - управляемый боевой модуль "Парус", состоящий из 30-мм автоматической пушки, спаренного 7,62-мм пулемета и противотанковых ракет.

Image caption Боевой модуль

Еще одна особенность нового "Атамана" - система камер кругового обзора. Отснятый материал направляется на сервер, который "сшивает" изображение в одну круговую панораму, говорят разработчики системы из украинской компании Limpid Armor.

Этот же сервер может интегрировать изображения с беспилотников.

Разработчики утверждают, что система может автоматически распознавать технику и людей: "Вы видите не только то, что вокруг вас, но и понимаете, кто вас окружает".

"Атаман-3" все еще находится на стадии испытаний.

Среди его потенциальных недостатков называют большие размеры (слишком высокий), а также сложность в управлении всех систем.

Внедорожный автобус Torsus Praetorian

Эта собранная в Словакии разработка должна вскоре появиться у украинских пограничников.

Фактически это полноприводный автобус внедорожник (клиренс - 389 мм), предназначен для ведения наблюдения в труднодоступных местах.

Может быть оснащен тепловизорами, дронами, спутниковыми антеннами.

Image caption Кабина автобуса

Есть спальные места для двух людей, которые могут сменять друг друга на посту наблюдения, - таким образом машина может фактически работать в круглосуточном режиме.

Имеет автономное отопление.

Поставка девяти таких автобусов запланирована для украинских пограничников.

"Богдан-6317L"

Этот трехосевой грузовик с базой колес "6 на 6" способен перевозить контейнеры весом 11 тонн.

Он оснащен шведской системой Multilift, которая может самостоятельно загружать или разгружать груз весом до 10 тонн.

Как говорят разработчики из компании "Богдан Моторс", главная идея грузовика - универсальность. Он может перевозить стандартные контейнеры, кунги, командно-штабные пункты, быстро разгружать их и ехать дальше.

"Раньше машина была привязана к кунге, а теперь логистика упрощается. Это можно использовать для быстрого развертывания военных лагерей", - объясняет представитель компании.

Беспилотник Ironclad с турелью "Сабля"

Дистанционно управляемый транспорт, оснащенный турелью "Сабля", на которую можно устанавливать различное вооружение - от пулеметов калибра 7,62 или 12,7 до 40-мм гранатомета или противотанковой ракеты.

Предназначен для разведывательных операций, обороны или перевозки грузов, раненых или боекомплекта.

Это гибрид, который работает и от электробатареи, и от двигателя внутреннего сгорания.

Едва ли не главная особенность транспортника - переломный мост, позволяющий ему двигаться на сложном рельефе. Разработчики уверяют, что Ironclad может преодолевать препятствия под углом более 40%.

Image caption 12,7-мм пулемет

Радиус действия (расстояние от оператора): в городе радиус - до 3 км на открытой местности - до 10 км, при использовании беспилотника с ретранслятором - до 20 км.

Изготовленный в Украине компанией Roboneers, этот беспилотник сейчас предлагают взять на вооружение украинским десантникам и морпехам.

Камуфляж "Combat СпН"

Камуфляж, который, как говорят разработчики, был разработан специально для украинских условий.

В его основе - вариант больших и малых пятен и переходов между ними.

Представлен в трех расцветках: "песок", "листья-трава" и "ствол дерева-земля".

"На песочном фоне зеленый переходит в песочный оттенок, а коричневый "ломает" силуэт бойца. В зеленой местности - наоборот", - объясняет один из разработчиков.

Он уверяет, что в Украине такой камуфляж "работает" и способен скрыть бойца на расстоянии 70 метров почти везде, кроме заснеженной местности - для нее нужен уже зимний вариант.

Этот камуфляж создали еще в начале 2010-х, в 2012 году такие маскировочные халаты заказали для десантников.

До 2014 года они все фактически пролежали на складах, но с началом войны на Донбассе их начали использовать разведчики и снайперы.

Сейчас этот камуфляж заказывают для спецподразделений Нацгвардии.

Мнение эксперта: военный публицист Михаил Жирохов

Image caption Украинский аналог чешской колесной САУ "Дана" в этом году снова не показали

Эта выставка масштабнее прошлогодней.

Среди участников больше зарубежных компаний, а это значит, наш рынок становится более привлекательным для инвестиций и новых разработок.

Из интересного: комплекс береговой охраны с противокорабельной ракетой "Нептун", МИ-8 со стеклянной кабиной, чешская модернизация БМ-21.

Image caption Модернизированный Ми-8МСБ-В

Некоторые представленные на выставке образцы уже были опробованы на фронте, поэтому представляют значительный интерес для иностранных заказчиков.

Но "вишенка на торте"- это, наверное, "Нептун", который впервые показали широкой публике. До этого он был только на полигонах, на фото и видео, но вживую - совсем другие впечатления. Это доказывает, что Украина имеет ракетные технологии, которые рано или поздно будут воплощены в жизнь и приняты на вооружение.

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