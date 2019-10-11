Байден, Burisma и Украина: зачем компании "покупают" западное имя для советов директоров?

Копірайт зображення GettyImages/Teresa Kroeger Image caption История с трудоустройством сына Джо Байдена Хантера в энергетической компании беглого украинского экс-министра может служить предостережением для других западных политиков

Сын экс-вице-президента США, экс-президент Польши, бывший чиновник ЦРУ - всех их объединил совет директоров украинской энергетической компании Burisma Group Николая Злочевского.

Она оказалась в центре международного скандала из-за попытки Дональда Трампа добиться от Владимира Зеленского расследования ее деятельности. Но почему западные деятели такого уровня стали участниками этого скандала?

BBC News Украина попыталась выяснить, зачем такие компании на постсоветском пространстве привлекают известных на Западе людей, что те им дают в обмен на высокие гонорары, и на какие риски соглашаются.

Когда имя - это ресурс

Облетает листва с пожелтевших деревьев, посаженных вдоль дороги, ведущей к Рокитнянскому газоконденсатному месторождению, что в 28 км к юго-западу от Харькова. Вокруг - бескрайние равнинные пейзажи.

Здесь находится энергетическая компания Николая Злочевского Burisma Group, которая недавно начала бурение очередной скважины.

Само название этой компании доносит сюда, на эти харьковские просторы, отголоски крупнейшего политического кризиса США последних лет. Кризиса, который гипотетически может завершиться импичментом Дональда Трампа.

Копірайт зображення Burisma Group Image caption Рокитнянское газоконденсатное месторождение в Харьковской области

Вряд ли один из фигурантов этой истории - сын американского экс-вице-президента Джо Байдена Роберт Хантер Байден - когда-либо имел возможность насладиться местными красотами. Хоть он и работал в совете директоров Burisma Group с мая 2014-го до начала 2019-го.

Основателем и бенефициаром этой компании является Николай Злочевский, экс-министр экологии (2010-2012) в правительстве Николая Азарова, который после Майдана покинул Украину.

Юрист Хантер Байден - не единственный западный деятель с известной фамилией и без опыта в газовой сфере, входивший в совет директоров Burisma Group.

К примеру, экс-президент Польши Александр Квасьневский и экс-глава Антитеррористического центра ЦРУ (1999-2002) Джозеф Кофер Блэк - также имеют международное имя и не имеют экспертных знаний и собственных технологий в этой сфере.

В отличие от Байдена-младшего, они продолжают работать в украинской энергетической компании, которая официально заявляет о своем международном статусе.

Их лица смотрят на нас с главной страницы сайта газодобытчиков. Далеко не все подобные компании освещают состав собственных наблюдательных советов.

Таких людей, как Хантер Байден или Александр Квасьневский, приглашают со стандартными формулировками: "для налаживания административных процедур", "для усиления эффективности активов", "для налаживания сотрудничества с международными организациями", "для улучшения корпоративного управления".

Хантер Байден, как сказано на сайте Burisma, отвечал за юридический блок.

Это был его первый подобный опыт. Он также вошел в совет директоров китайского консалтингово-инвестиционного фонда BHR Partners, который должен был "пристраивать" китайские инвестиции за рубежом. Перед этим он ездил в эту страну вместе с отцом. Для того это была официальная поездка.

Байден-младший согласился на пакет акций в фонде только после того, как Байден-старший покинул Белый Дом.

Юристы, знакомые с реалиями работы энергетических компаний на постсоветском пространстве, называют две основные причины привлечения людей с известным на Западе именем.

Во-первых, речь идет о репутационных достижениях. Представим, газодобывающей компании нужно получить кредит в иностранном банке. Не кипрском, а из первой десятки мировых банков.

Для этого нужно пройти процедуру Know Your Customer (знай своего клиента). Приятно, когда при первых онлайн-кликах выясняется, что в совет директоров компании входят условно "западные авторитеты".

Во-вторых, речь идет о политических связях, влиянии и поддержке в Европе и ЕС.

Но этот фактор не стоит переоценивать.

Сигнал "их не трогать!"

Старший вице-президент Центра анализа европейской политики, британский журналист Эдвард Лукас является одним из тех, кто давно бьет тревогу из-за, по его мнению, "завуалированного подкупа" западных элит постсоветскими клептократами.

Он советует различать так называемую "шредеризацию" ради получения реального политического влияния на Западе, с одной стороны, и привлечение людей, наподобие Байдена, для "отбеливания" имиджа компании на фоне открытых в отношении владельца уголовных дел.

Термин "шредеризация" придумали в Германии для обозначения сомнительных связей бывших политиков, энергетических компаний и постсоветских элит. Прецедентом стала история наблюдательного совета газопровода "Северный поток". Ее возглавил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

В состав этого совета входят и другие западные деятели, но они, в отличие от иностранных членов совета директоров Burisma, имеют солидные профессиональные профайлы именно в энергетике.

"То, что сын Байдена работал в такой компании, - плохо. И не столько потому, что участие в совете директоров якобы обеспечивает влияние компании на Западе", - отметил Лукас в комментарии BBC News Украина.

"Кто слышал о Хантере Байдене в Великобритании, ЕС или даже в США? Но это является сигналом внутри Украины: не трогайте эту компанию, потому что мы" купили "для нее большое западное имя", - считает эксперт.

Закон "позволял" злоупотребления

Бывший генпрокурор Юрий Луценко в мае этого года заявил, что доказательств нарушений Хантером Байденом украинских законов нет.

За свою работу в Burisma Group он мог получать любую зарплату, хоть и 100 тысяч долларов в месяц, о которых заявил Дональд Трамп.

Новый глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил о пересмотре полтора десятка уголовных производств, в которых фигурируют предприятия Николая Злочевского и Сергея Курченко. Некоторые из этих дел могут содержать эпизоды, связанные с Burisma Group.

После Евромайдана в отношени Николая Злочевского ГПУ открыла сразу несколько производств по факту злоупотребления властью. Впрочем, постепенно они были закрыты.

Копірайт зображення SOPA Images Image caption СМИ сообщали, что в 2018-м Николай Злочевский приезжал в Украину, в частности, чтобы решить свои бизнес-вопросы

НАБУ также расследует возможные нарушения при выдаче разрешений чиновниками Минэкологии компаниям, основанным Burisma Limited, в 2010-2012 годах. То есть задолго до того, как там начал работать сын американского экс-вице-президента.

Выдача специальных разрешений на использование недр без проведения аукциона, манипуляции условиями выдачи этих разрешений, работа "своих компаний" под прикрытием государственных предприятий, искусственное размывание доли государства в газодобыче, отмена правительственных решений о выдаче разрешений задним числом - все это нарушает закон.

И в странах ЕС или США так и есть, но в "домайданной" Украине это можно было осуществлять практически легально - в рамках закона.

Непрозрачного, часто меняющегося, прописанного не для обеспечения конкуренции, а для удовлетворения интересов олигархических групп. Длинный список исключений, когда разрешения на пользование недрами можно было получать без проведения аукциона, был одной из основ этой системы. Другой основой - наличие "своих" людей в Минэкологии и госслужбе геологии и недр, которые непосредственно отвечают за выдачу разрешений. "Свои" во главе этих органов вообще был идеальным вариантом.

После Майдана для многих в области газодобычи стало понятно, что жить по-старому больше не получится.

В последние пять лет в Украине появилось антикоррупционное законодательство, соответствующие следственные органы, усовершенствовалось регуляторное законодательство. Аукционы стали электронными, а информация о доступных для разработки недра открытой.

Знакомые с реалиями отрасли люди, с которыми удалось пообщаться BBC News Украина, объясняют, что Хантер Байден должен был проверить с помощью своих юристов легальность бизнеса, прежде чем принять заманчивое предложение. Это неписаное правило.

И, очевидно, те ему подтвердили, что все законно.

"Я чувствую, что принял правильные решения для моей семьи и для себя", - признался Хантер Байден в интервью The New Yorker. Но в то же время признал, что это не стоило той "боли", которую эта история нанесла его семье.

"Я никогда даже предположить не мог, что Дональд Трамп поднимет меня на острие копья, направленного против человека, который, как они думают, может их победить", - сказал он.

Копірайт зображення GettyImages/Alexander Demianchuk Image caption Газопровод "Северный поток", поставляющий газ из России, создал прецедент для других. Его наблюдательный совет возглавил Герхард Шредер, которого критиковали за возможные коррупционные связи с россиянами

Отрицал конфликт интересов и Александр Квасьневский.

"Присутствие президента Александра Квасьневского в независимом совете директоров не создает какого-либо конфликта интересов ... Стратегическая цель Burisma - увеличить долю газа собственного производства на рынке Украины и сделать ее независимой от России. Это один из важнейших элементов политики, который должны поддерживать демократические силы Украины и Запад ... ", - заявили в 2014-м в его офисе.

BBC News Украина обратилась к экс-главе польского государства с запросом пояснить его роль в совете директоров и ждет ответа.

"Байден не делал ничего незаконного"

Такой бизнес может привлекать не только отдельных людей, но и целые организации для улучшения репутации и налаживания связей за рубежом.

"Burisma Group поддержала принципы Атлантического совета США по экономической политике и судебной реформы в Украине", - это заголовок одной из топ-новостей на сайте Burisma Group.

При чем здесь одна из самых известных неправительственных организаций в Америке? Объяснение простое - она ​​получает финансирование от Burisma.

Экс-посол США в Украине Джон Хербст возглавляет Евразийский центр этой влиятельной неправительственной организации. В 2017-м она согласилась принять деньги на исследования от компании Николая Злочевского.

Дипломат признает, что это спорное решение. Впрочем, он убедился, что деньги от энергетической компании из Украины можно было брать, когда лондонский суд закрыл дело о злоупотреблениях Злочевский. По словам Хербста, Burisma придерживается принципов их интеллектуальной независимости.

"В случае с Байденом критики говорят, что он не имел опыта в вопросах энергетики. Для чего его взяли на эту позицию? Это справедливо. С другой стороны, он не совершил ничего незаконного", - добавляет Хербст.

"Законная коррупция" - еще один специфический термин. Он описывает противоречия в действиях людей из западных демократий, которые получают гонорары от бизнеса в коррумпированных, часто авторитарных странах.

Украина имеет шанс вырваться из этого замкнутого круга благодаря реформам.

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