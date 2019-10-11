Марафон Зеленского как продолжение стадиона: что это было и зачем?

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Президент Зеленский провел уникальный по открытости и продолжительности медиамарафон, но по сути, не так много чего-то нового было озвучено.

Какие же выводы можно сделать после 14 часов непрерывного живого общения главы государства с представителями СМИ?

Формат

"Для украинской политики это было что-то новое. Возможно, произошло зарождение нового жанра политической коммуникации глав государств", - считает политолог Вадим Карасев.

С ним соглашается другой эксперт Петр Олещук: "Подозреваю, этот формат выйдет за пределы Украины и так или иначе отразится на форматах общения с прессой других мировых лидеров".

"На постсоветском пространстве мы точно ничего такого не видели, да и в мире нечасто такое увидишь", - добавляет он.

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Впрочем, другой политолог Валентин Красноперов считает, что 14-часовой пресс-марафон Зеленского, наоборот, является порождением именно постсоветской политики.

"Это формат постсоветского пространства: 7 часов говорил Лукашенко, четыре с половиной часов - Путин (столько длились нынешние большие пресс-конференции лидеров Беларуси и России. - Ред.). На западе же нет таких форматов, ведь они не нужны - там есть местные власти, есть министры. Президент не отвечает за все в стране", - объясняет политолог.

"У нас президент решает все, должен говорить 14 часов и "тянуть" за всю власть", - отмечает Валентин Красноперов.

А шеф-редактор "Детектор медиа" Наталья Лигачева написала в Facebook, что хоть и благодарна президенту за такую ​​многочасовую открытость, но надеется, что этот формат был использован "в первый и последний раз": "многое же просто теряется, даже важное. Нельзя объять необъятное".

По ее словам, лучше уж традиционная пресс-конференция, но каждый месяц.

Зачем так?

Политологи считают, что изнурительный (прежде всего - для самого президента) марафон имел несколько целей.

"Формат позволил журналистам выговориться и ощутить личный контакт с президентом, и теперь это сделает марафон информационным поводом на достаточно длительный период времени. Перекроет многое другое", - отмечает Петр Олещук.

В то же время он обращает внимание, что марафон стал своего рода демонстрацией характера Владимира Зеленского и его осторожного отношения к прессе.

"Зеленскому всегда был свойственен максимализм. Как только перед ним возникает вызов - он его принимает и выводит на более высокий уровень, как в случае со стадионом. Очевидно, у президента было ощущение, что журналисты к нему несправедливы. И таким образом он хотел показать: смотрите, я готов с вами общаться хоть 10 часов, если вы так хотите", - говорит Петр Олещук.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Марафон как продолжение стадиона

Вадим Карасев добавляет, что и время было выбрано не случайно - канун 14 октября, на эту дату запланированы акции протеста против решений команды президента по так называемой "формуле Штайнмайера" на Донбассе.

"Команда президента относится к этому достаточно тревожно и бережно, и это была попытка достучаться до активной части общества. Поэтому так неожиданно они в экспресс-режиме подготовили этот достаточно интересный формат", - объясняет политолог.

В конце концов, такой длинный марафон имел целью еще одно, считает Валентин Красноперов.

"Определенное количество проколов Зеленского за такое время исчезают после того, как медиа десять раз написали, что сказал Зеленский. Это не так, как Янукович сказал "включи Украину" и скрылся. Здесь похожего было много, но оно стерлось", - напоминает политический эксперт.

Что по сути?

Image caption Сказал ли Зеленский что-то новое о ситуации на Донбассе и разведении войск?

Все опрошенные BBC News Украина политологи соглашаются, что ничего нового по сути Владимир Зеленский на пресс-марафоне не сказал.

"Вряд ли он сказал что-то принципиально новое: измены не будет, капитуляции и сдачи национальных интересов не будет, а в отношении "посадок" представителей старой власти - "вопрос не к нему". В некоторых случаях он старался максимально отойти от некоторых вопросов, в частности, в отношении американской ситуации дал понять, что не хочет быть втянутым в американские дела больше, чем это уже произошло", - рассказывает Петр Олещук.

"Новый формат, но без нового содержания", - констатирует Вадим Карасев.

В то же время Валентин Красноперов говорит, что определенные существенные моменты выделить все же можно.

Например, о рынке земли - судя по словам Зеленского, его команда планирует разрешить продавать ее только украинцам.

Так же можно сделать выводы о том, кого Владимир Зеленский считает главной оппозицией для себя.

"Раскрылся момент, что Порошенко - враг номер один для президента. Зеленский действительно верит, что активизация активного меньшинства - дело его рук", - говорит эксперт.

А другим оппонентом, судя по репликам президента, он считает чешского бизнесмена и инвестора издания "Новое время" и инвестфонда Dragon Capital Томаша Фиалу. Его также считают одним из тех, кто поддерживает партию "Голос".

Копірайт зображення УНИАН Image caption Зеленский довольно неожиданно упомянул владельца издания "НВ" Томаша Фиалу, когда говорил об иностранных инвесторах медиа в Украине

"Для Зеленского оппозицией является "Европейская солидарность" и частично "Голос" из-за Фиалы. Например, фамилии Тимошенко или кого-то другого не звучали, а Порошенко и Фиалы звучали. Это интересный политический момент", - обращает внимание Валентин Красноперов.

В то же время он добавляет, что не услышал четких ответов по ситуации на Донбассе и возможных переговорах в "нормандском формате".

"Я увидел только его стремление и веру в то, что в "нормандском формате" что-то произойдет. Но, к сожалению, нормального аргументария я не получил", - говорит Валентин Красноперов.

"По-прежнему остаются опасения, что мы идем навстречу России, потом выходим на "нормандский формат" и неизвестно, на чьей стороне будут иностранные партнеры, и как все будет происходить", - добавляет он.

Эксперт считает, что пресс-марафон президента вряд ли успокоил людей, с четкой проукраинской позицией, которые живут в тех регионах на Донбассе, где может состоятся разведение войск.

"Они очень напряжены, и ответы им никто не дал. Потому что президент хочет провести "нормандскую встречу" и отводят войска уже сейчас, и уже сейчас может быть опасность для них", - предупреждает политолог.

Подготовка к "Нормандии"?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Изнурительный пресс-марафон Зеленского может быть подготовкой к не менее изнурительным переговорам с Путиным

В то же время политические эксперты не исключают, что сам 14-часовой пресс-марафон стал своего рода подготовкой Владимира Зеленского к непростым переговорам с лидерами России, Франции и Германии в "нормандском формате".

Например, переговоры по Минску-2 зимой 2015-го длились 17 часов, напоминает Вадим Карасев.

"Сейчас мы видели многочасовое брифингование президента резонансными фактами, аналитикой, событиями, фейками, мифами и конспирологией. На пресс-марафоне смешалось все", - отмечает политический эксперт.

"То есть это был такой хороший тренинг для президента", - заключает Вадим Карасев.

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