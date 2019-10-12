"Вернуться? Это - невозможно, там война". Квартирный вопрос переселенцев. Что изменилось за 5 лет.
Пять лет войны, около миллиона вынужденных переселенцев. По данным агентства ООН по делам беженцев, большинство из тех, кто бежал от конфликта, не хотят возвращаться. И главное условие интеграции в новое общество - наличие жилья.
"70% переселенцев, по оценкам международной организации миграции, не планируют возвращаться назад и поэтому для них очень важно иметь собственное жилье", - объясняет советник по правовым вопросам агентства ООН по делам беженцев Лидия Кузьменко.
По данным Министерства социальной политики, количество вынужденно перемещенных лиц составляет в среднем полтора миллиона человек. Представители агентства по делам беженцев говорят о цифре от 800 тысяч до 1 миллиона. Различие в 200 тысяч связано с тем, что некоторые постоянно не проживают на территории, подконтрольной Украине.
"Главное, чтобы вообще было жилье". Приветливо неприветливый город Старобельск
Первые две недели мы следили за происходящим. Телевизор, интернет - у кого что было. И смотрели, как движется линия фронта. Вот-вот, вот сейчас", - вспоминает Оксана Очкурова.
Трое детей, старшему - 16 лет, младшему - едва исполнилось 8 месяцев, дом и работа в доме культуры. Покинуть Стаханов семья Очкуровых решила после появления на улицах техники и боевиков. Тогда многие уехали, город словно вымер, вспоминает Оксана. Люди надеялись переждать.
До территории, контролируемой Украиной, преодолели 11 блокпостов. Из-за информационного вакуума и постоянных слухов ждали угрозы и от украинских военных.
"Нас встретил украинский военный. И тогда он был в шлепанцах, униформы не было. Совсем молодой, немного старше моего старшего сына. Он увидел, что у нас дети в машине. Несет горсть конфет. Говорит - у вас дети, угощайтесь. Эти конфеты по машине падают, я сижу плачу. Думаю - все, я уже в Украине, мне нечего бояться".
Очкуровы поселились в Старобельске. Здесь они до сих пор делят дом с родственниками. Год не разбирали вещи, а недавно все-таки приобрели шкаф. Из-за недостатка места Оксана с мужем до сих пор обитают в летней кухне.
"После 2014 года изменились все ценности. Уже нет такого понятия, что мне нужны комфортные условия, жилье. Мне главное, чтобы оно вообще было, чтобы здоровье было, чтобы было безопасно", - признается Оксана.
Населения Старобельска вместе с районом составляет около 46 тысяч жителей. 29 тысяч - зарегистрированные переселенцы, постоянно проживают до 8 тысяч.
Жилищный вопрос решили с помощью аренды, которая с появлением новых жителей города подскочила до 2,5-3 тысяч гривен.
Старобельск Оксана Очкурова называет не особо дружелюбным к переселенцах. Согласно исследованиям, сделанным ее общественной организацией "Эффективная община", занимающейся проблемами ВПЛ, люди не хотят оставаться здесь, а значит и получать собственное жилье.
"Кого что удерживает: у кого-то работа, у кого-то ребенок учится в начальной школе и родители не хотят переезжать. На данный момент они хотели бы получить социальное жилье".
Социальное/временное. Баллы на жилье
Случаи получения именно социального жилья единичны, говорит Лидия Кузьменко. Во-первых, претендовать на него могут только самые нуждающиеся, сумма дохода которых не превышает прожиточный минимум. А еще большую роль играет желание и степень привлечения именно местных органов власти.
"Как например нам в Тернополе сказали: "Мы сначала решим проблемы всех своих людей, а потом уже переселенцев. Хотя и для своих у них нет фонда социального жилья", - отмечает советник по правовым вопросам.
Одним из самых удачных проектов социального жилья в агентстве по вопросам беженцев называют общежития, отремонтированные за счет международных доноров в Днепре, Харькове и на территории Донецкой области.
В июне этого года Кабинет министров утвердил постановление №582, разработанное Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Речь идет о механизме распределения и предоставления временного жилья переселенцам.
Программа прежде всего направлена на семьи с несовершеннолетними детьми, пенсионеров, людей с инвалидностью и тех, кто потерял работоспособность. Прозрачность распределения жилья должна обеспечивать балльная программа. Баллы устанавливаются по степени уязвимости, и чем они выше, тем больше шансов получить временное жилье. По результатам пилотных проектов МВОТ, реализованных в некоторых городах с 2017 года, удалось обеспечить жильем 600 внутренне перемещенных лиц.
Участником этого пилота был Кривой Рог. Но именно здесь власть хотела бы внести некоторые изменения в постановление. Речь идет о привлечении профессиональных специалистов. Их - 5 тысяч из 17,5 тысяч переселенцев.
"Мы не можем предоставить (временное. - Ред.) жилье для переселенцев, имеющих профессию, высшее образование. Например, медицинский персонал с высшим образованием. Те же учительницы, те же инженерные специальности. Потому что есть привязка к минимальному доходу. По кривому Рогу это составляет около 2700 - 2800 гривен. Мы понимаем, что профессиональный специалист, имеющий высшее образование, то же медик или учитель, получит заработную плату официально выше и фактически не может получить это жилье", - объясняет директор Департамента развития инфраструктуры Кривого Рога Иван Карый.
5 лет в общежитии
"Заходим в комнату, видим кровать, одну тумбочку, шкаф и все, больше ничего ... Что делать? Бросить это, уехать? Вернуться обратно? Но обратно - уже невозможно. Там идет война", - Владимир Мороз вспоминает свои первые впечатления от нового дома.
В комнате общежития Луганского национального университета в Старобельске преподаватель педагогики с женой живет пятый год подряд.
Из Луганска супруги выезжали с небольшим чемоданчиком - в нем документы и вещи первой необходимости. Даже сбережения оставили дома. Ехали в последним поездом. Уже тогда находиться дома было опасно. Особенно обстрелы усиливались ночью. Ранее пришлось эвакуировать студентов ВУЗа. 1 мая 2014 года общежитие университета захватили боевики.
"Всех студентов они искали, чтобы не было прописки из Западной или Центральной Украины. Только должна была быть луганская прописка, - объясняет Владимир Мороз. - Но мы успели предупредить таких студентов заранее. Сказали - выезжайте, чтобы вас здесь не было".
Университет переехал в Старобельск, здесь был один из филиалов ВУЗа. На преподавателей и студентов - одно общежитие.
"У кого-то просили подушки, у кого - матрасы, у кого - то еще что-то", - говорит Владимир.
Сейчас отремонтировано за счет учебного заведения и заселено еще одно общежитие. Но проблемы с жильем остаются насущными. Только преподавателей в университете свыше 3 тысяч.
Помощь ищут у западных доноров. Несмотря на невозможность получить жилье в Старобельске, Владимира с женой держит в университете работа.
"Я 5 лет не сидела за семейным столом"
Решением жилищного вопроса могли бы стать, по мнению представительницы агентства ООН по делам беженцев, инновационные программы. Например, контракт на работу с предоставлением жилья. Такая программа по словам Лидии Кузьменко, с привлечением иностранных средств была опробована в Мариуполе. Работой и жильем обеспечивали медиков и учителей из числа переселенцев.
Светлана Пономарева рабочее место для себя создала сама. Юрист по специальности, год назад она написала бизнес-план, получила грант на оборудование и изготавливает выпечку.
"Я 5 лет уже не сидела за семейным столом. Я не знаю, что такое семейные праздники", - говорит Светлана. Ее родной Молодогвардейск сейчас - неподконтрольная Украине территория.
Там у Светланы остался разрушенный родительский дом и трехкомнатная квартира.
В Очакове Николаевской области - арендованное жилье с условиями, не совсем пригодными для жизни:
"Все, что удалось собрать, одноместная кровать, железная, еще из тех старых, используемых в больницах. Это матрасы, которые я взяла в волонтерском центре, стол старый, мебель 1950-х годов. Но, по крайней мере, не холодно. Есть печка" , - объясняет Светлана.
В Николаевскую область женщина выехала вслед за 10-летним сыном. Летом 2014-го детей из Молодогвардейска вывозили в лагеря на море. Более 30 километров до Луганска Светлана преодолела пешком. Из-за активных боевых действий транспорт почти не ходил. В Очакове оказалась без друзей и поддержки.
Понимание того, что вернуться домой в ближайшее время не получится, пришло примерно через год. Впоследствии встал вопрос и о собственном жилье. Но участие в любой программе в курортном городе оказалась невозможным.
"Программа 50 на 50 не работает. Нет нового жилья. Нет социального жилья, нет временного жилья. И нет земли под застройку", - озвучивает Светлана результаты прошлогоднего круглого стола переселенцев с местными властями.
Программа доступного жилья для переселенцев работает с 2017 года. Именно по этой программе внутренне перемещенные лица могут получить жилье в собственность. И рассчитана она на платежеспособных людей. Ведь, по условиям, 50% стоимости квартиры оплачиваются без рассрочки.
Сейчас желающих зарегистрировано 8 225 семей. Но количество тех, кто все-таки получил заветные квадратные метры, не велико. В 2017-м году - это 68 семей, в 2018-м - 171 семья, в нынешнем - пока 28 семей.
Первый заместитель председателя правления "Держмолодьжитло" Иван Парух говорит, что объемы финансирования из госбюджета невелики.
"Наша идеальная модель этой программы предусматривает, что когда доходит очередь до какой-то конкретной семьи, у них должно быть право выбора: либо государство ей оплачивает 50% стоимости жилья в виде разовой субсидии, либо предоставляет доступный кредит. И тогда мы можем таким механизмом покрыть весь сегмент экономически активной части внутренне перемещенных лиц", - объясняет Иван Парух.
В числе идей о возможности получения собственного жилья переселенцами в агентстве ООН по делам беженцев называют аренду с правом выкупа или оплату равными частями.
"Самостоятельно вот так вопрос не решить. Просто как отдельный гражданин, вы придете в органы местного самоуправления и скажете - да, мне нужно решить вопрос с жильем. Вам пожмут мужественно руку и скажут "до свидания". А когда вы вместе и умеете работать с властями - это другой вопрос", - добавляет председатель общественного объединения переселенцев Виннице "Общее дело" Юрий Зыков.
Бывший шахтер из Горловки с 2014 года успел побывать на заработках в Польше, ремонтировал квартиры вместе с женой. А в 2015-м году с другими переселенцами создал общественную организацию.