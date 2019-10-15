"Не плачь, куплю я твой шампунь". Соцсети о победе Украины над сборной Роналду

Копірайт зображення Асоціація футболу України

Сборная Украины досрочно гарантировала себе выход на Евро-2020, переиграв в Киеве действующих чемпионов Европы португальцев со счетом 2:1. Соцсети - в восторге.

Возможно, больше всего победе подопечных Андрея Шевченко радовался освобожденный политзаключенный Владимир Балух, который вернулся в Украину в рамках обмена пленными с Россией.

Вот как он праздновал победу украинской сборной сразу после завершения поединка:

Другие украинские болельщики не сдерживали эмоций в соцсетях.

"Бешеная сборная! Бешеная победная серия продолжается! Украина 2:1 Португалия !!! С выходом на Евро-2020 желто-голубые! Спасибо команде! Спасибо Шеве и тренерскому штабу!", - пишет Виталий Безгин.

Кто-то обращает внимание на тренерские способности Андрея Шевченко...

... другие - на то, что в победу Украины до последнего не верили букмекеры - даже, когда до конца матча оставались считанные минуты.

Но больше всего, как всегда, шутили.

Пока Антон Ходза успокаивает лидера португальской сборной Криштиану Роналду и обещает купить шампунь, который тот рекламирует...

... многие пользователи не забывают провести параллели с политикой.

"Украина - Португалия 2:1. Нам достаточно было сойтись где-то посередине. У Португалии сильная сборная, чемпионы Европы - очевидно, что мы не можем победить. Нужно было просто перестать бить по воротам. Задумайтесь: какую картинку мы создали для португальских СМИ?" , - пишет Роман Шрайк.

"Надо было отвести всех украинских футболистов от центра поля и подождать, когда сборная Португалии прекратит бить по нашим воротам", - добавляет паблик "Баба і кіт".

Авторы другого паблика - "Мемна Контрабанда" - шутят, что победа сборной - это и есть несомненное доказательство изменений в государстве при Зеленском.

Но Михаил Ткач напоминает: эта победа была заложена еще при президентстве Петра Порошенко.

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