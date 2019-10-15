Кризис с курдами в Сирии: почему это важно для Украины

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Информационный вихрь, получивший название "Украинагейт", уступил место более насущной и потенциально более глобальной проблеме: перекраиванию карты Сирии на девятый год войны в этой стране.

Это стало следствием решения Дональда Трампа вывести войска США из северной Сирии и открыть дорогу Турции для операции против военизированных группировок сирийских курдов.

Анкара считает их приближенными к группировке курдов Турции - Рабочей партии Курдистана, а следовательно, террористами.

Звонок Зеленского

В обоих случаях поводом для бурных событий стали телефонные разговоры. Конгресс США расследует обстоятельства, сопровождавшие разговор президента Трампа и Владимира Зеленского 25 июля.

Если он обнаружит достаточно доказательств давления со стороны хозяина Белого Дома на главу иностранного государства с целью скомпрометировать политического соперника на выборах 2020, то импичмент лидера самой мощной страны Запада - вместо гипотетического предохранительного механизма, придуманного основателями американской Конституции в 18-м веке, - превратится в политическую действительность президентского сезона 2019-2020.

Но хоть в американском обществе в целом, и рядах демократов в частности, число сторонников импичмента Трампа растет, его политические союзники-республиканцы воздерживались от открытой критики президента из-за его давления на Украину. Так было до бурных событий начала октября.

Звонок Эрдогана

6 октября состоялся телефонный разговор Трампа с турецким лидером Эрдоганом - разговор, который запустил маховик следующего этапа войны в Сирии.

О намерениях Анкары создать на своей юго-восточной границе "буферную зону", чтобы защититься от трансграничных терактов, американской администрации было известно давно.

Поэтому турецко-сирийское приграничье на этом участке с августа совместно патрулировали американцы и турецкие военные. Местные союзники США, Сирийские демократические силы, где костяк составляют курдские военные, сделали возможными такие патрули, демонтировав свои укрепления.

На рассвете 7 октября, выполняя распоряжение своего главнокомандующего в Белом доме, два небольших контингента США покинули свои базы в окрестностях городов Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн.

"Нож в спину"

Курды, которые совместно с американцами воевали против джихадистов группировки "ИГ" более четырех лет, поняли, что их бросили, и Турция получила карт-бланш на одностороннюю вооруженную операцию в этом районе.

Которую Анкара и начала в среду, 9 октября, сначала обстрелами с воздуха и артподготовкой, а затем и наземной атакой на позиции Сирийских демократических сил.

Когда Дональд Трамп весной этого года заявил о победе в войне Запада против группировки "Исламское государство", то он имел в виду победу прежде всего курдов.

Курды, которые в боях с джихадистами потеряли более 11 тысяч своих бойцов, до прошлой недели были наиболее проамериканской и прозападной силой на Ближнем Востоке.

Оставленные один на один с военной мощью турецкой армии, курдские военные почувствовали себя преданными.

"Нас использовали, а когда мы стали не нужны, американцы нам вонзили нож в спину", - сказал корреспонденту ВВС полевой командир YPG, курдских отрядов народной обороны, главной ударной силы антиисламистской коалиции.

Копірайт зображення AFP Image caption Курды на похоронах одного из пяти убитых бойцов. Понедельник, 14 октября

Стыд боевых побратимов

В Вашингтоне даже республиканцы, с подозрением относящиеся к процедуре импичмента, инициированной демократами в Палате представителей, раскритиковали действия своего президента.

Критика ближайших политических союзников побудила Трампа пригрозить Турции экономическими последствиями в случае, если в своей военной операции Анкара "зайдет слишком далеко".

Однако его противоречивые заявления - каждый день разные - лишь усугубили смятение и показали хаотичные попытки администрации США уменьшить вред от решения Трампа после телефонного разговора с Эрдоганом. Разговора, имевшего такие катастрофические для курдов и губительные для американской репутации последствия.

До сих пор пылкий защитник и политический союзник Трампа, сенатор-республиканец (Южная Каролина) Линдси Грэм инициировал рассмотрение законопроекта о жестких санкциях против Турции.

"Молитесь о наших курдских союзниках, бесстыдно брошенных администрацией Трампа. Этот шаг приведет к возрождению ИГИЛ", - написал сенатор в Twitter.

Курдские силы предупреждали, что не смогут гарантировать охрану всех джихадистов и членов их семей, содержащихся в лагерях для интернированных на подконтрольных им территориях.

Издание NYT подытожило настроения американских офицеров, которые год назад совместно с курдами отражали нападение российских наемников из группы Вагнера и войск Асада, такой цитатой: "Нам доверяли, а мы обманули их доверие. Это пятно на совести Америки".

Народ без государства

Курды - коренной народ месопотамской низменности - разбросаны между четырьмя странами региона: Турцией, Ираном, Ираком и Сирией, где живут компактными, но часто дискриминируемыми меньшинствами.

Больше всего курдов, до 15млн - в Турции.

Активна и курдская диаспора в Европе, по которой после начала турецкой операции на севере Сирии прокатилась волна демонстраций протеста.

В Лондоне марш курдов, которые скандировали самоназвание курдских районов Сирии "Роджава", прошел параллельно с протестами защитников окружающей среды из "Восстания за выживание" (Extinction Rebellion).

В Киеве охранник турецкого посольства напал на участников небольшого пикета.

Марши протеста курдской диаспоры прошли также в Кельне, Вене, Марселе, Милане и многих других европейских городах.

Автор книги "Девушка из Алеппо: как Нуджин сбежала от войны к Свободе" Нуджин Мустафа в колонке для британской газеты Times, с горечью пишет, как она росла, наученная родителями, что "единственные друзья курдов - горы".

В выигрыше - Путин и Асад

Американские эксперты и публицисты еще в начале турецкой операции в Сирии предупреждали, что преданные США сирийские курды будут искать новых союзников против Турции.

Так и произошло - командование курдов обратилось за защитой к правительству в Дамаске. И уже в понедельник правительственное сирийское войско двинулось на север, чтобы взять под контроль северную границу - ту ее часть, где Эрдоган стремится создать свой буфер и заселить его, вместо курдов, сирийскими беженцами, число которых в Турции превышает 3,5 млн.

Россия, которая поддерживает Башара Асада, но также является союзницей турецкого президента Эрдогана, говорит, что поддерживает тесный контакт с Анкарой, чтобы не допустить вооруженного столкновения между российскими и турецкими войсками на севере Сирии.

Геополитический вакуум на Ближнем Востоке не успел даже образоваться, как его заполнила Россия, замечает обозреватель ВВС Джереми Боуэн. Он считает, что события прошлой недели приблизили завершающий этап сирийской войны.

"Два важных игрока, американцы и курды, похоже, выбывают из игры. А президент Асад, вместе со своими союзниками из России и Ирана, продолжает укреплять свою победу в катастрофической войне в Сирии", - пишет обозреватель по вопросам Ближнего Востока.

Десятки убитых гражданских, десятки погибших бойцов, более 160 тыс. перемещенных - такова цена искалеченными и потерянными жизнями первой недели конфликта.

Кризис для НАТО

Военная интервенция Турции в Сирии, фактическое предательство союзников курдов со стороны США, новости о массовом бегстве из лагерей родственников джихадистов "ИГ" - все это создает также кучу проблем для НАТО.

Турецкое войско - по численности второе крупнейшее в альянсе, после вооруженных сил США. А то, что в конце первой недели турецкая артиллерия била неподалеку от мест базирования американских войск на севере Сирии, поставило в ситуацию возможного противостояния военных двух стран-участниц НАТО. Пусть это и чисто гипотетическая возможность.

Но вполне реально политическое противостояние внутри альянса: Франция, Германия и Великобритания призвали Турцию остановить наступление. А Испания даже пригрозила прекратить военное сотрудничество с Анкарой.

Отношения между союзниками в НАТО охладевают в то время, когда отношения между Турцией и Россией становятся все теплее, отмечает корреспондент ВВС по вопросам обороны Джонатан Маркус: "Если к нынешнему кризису добавить недавнее решение Анкары купить ракеты класса "земля-воздух" в России, то возникает четкое ощущение, что Турция медленно отдаляется от альянса".

Об опасности угроз ввести жесткие экономические санкции США против Эрдогана - и еще больше подтолкнуть Турцию в объятия Путина - пишет и американский эксперт Том Николс.

Skip Twitter post by @RadioFreeTom The Kurds will be just as dead, and Putin will laugh even harder as we sanction our own ally.

Competent policy is about not ending up in no-win situations like this. But because we have an emotionally disordered president and a party of enablers, here we are. https://t.co/Zj7vbeAcvU — Tom Nichols (@RadioFreeTom) 13 октября 2019 г.

"Курды будут все так же мертвы, а Путин будет хохотать еще сильнее, если мы наложим санкции на собственного союзника... Но из-за того, что мы имеем эмоционально нестабильного президента и партию его приспешников, мы и оказались в такой ситуации".

Выводы для Украины

Сирийский кризис и проблемы на Ближнем Востоке ненадолго отвлекли внимание от слушаний "украинского дела" Дональда Трампа в Конгрессе.

Но это вызвано остротой кризиса и тем, что решение президента вывести американские войска из Сирии привело к появлению новой "горячей фазы" и нового фронта в сирийской войне.

Как считает директор Центра международных исследований при Одесском национальном университете имени Мечникова Владимир Дубовик, действия Трампа показали его склонность к "крайней односторонности" - когда в святой уверенности в собственной правоте он вполне готов пойти против всех - НАТО, союзников и прочих.

Когда же речь о том, чем все это обернется для Украины, то эксперт не видит ничего хорошего.

"У Трампа нет внешнеполитических приоритетов, постоянных друзей, союзников - нет ощущения долга или обязательств перед кем-то. На первом плане - его собственная персона и его интересы", - считает Владимир Дубовик.

Украина должна осознавать, что для администрации Трампа внешняя политика - второстепенна и подчинена делу выживания его режима, убежден эксперт.

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