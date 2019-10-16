Один из самых известных в мире украинских художников, автор порядка пяти тысяч картин - Иван Марчук жалуется, что ему негде выставлять свои работы. Музей в Киеве, давно обещанный ему властями, так и не был открыт.

Копірайт зображення ВВС

Украина любит только мертвых художников, повторяет художник и говорит, что выставка его работ, которая в конце октября откроется в галерее ARTAREA, будет последней в Киеве.

В 2007 году британская Daily Telegraph включила Марчука в рейтинг "100 гениев современности", но сам художник себя гением не считает.

На своей выставке Иван Марчук обещает показать работы, которые ранее не выставлялись. Накануне ее открытия он рассказал ВВС News Украина о том, как любит кормить ворон, как разговаривает с картинами и как хочет, чтобы в Украине люди научились радоваться.

Копірайт зображення ВВС Image caption Иван Марчук: У меня очень много картин, но выставлять их негде. На фото - часть экспозиции "Секреты гениальности: 100 неизвестных произведений Ивана Марчука" в галерее ARTAREA

О том, почему выставка последняя

Мне уже надоело выставляться, Киев мне надоел, а я - Киеву. Хотя люди все равно подходят на улице и спрашивают, где можно вас увидеть? А я им отвечаю: "Идите к властям и спрашивайте, когда будет музей?" В музее будете смотреть, сколько пожелаете, даже когда меня не станет. Поэтому эта выставка это, возможно, последний раз, когда в Киеве можно будет увидеть мои картины.

Музей, которого нет

Я очень надеялся, что в Киеве будет мой музей, но больше не надеюсь. Украине музеи не нужны. А что такое музей? Это же лицо государства. Все мы ездим по миру и куда мы ходим? В музеи. А в Украине в музеи не ходят, может одного человека там встретите.

Ван Гог "кормит" Амстердам, и я стоял в очереди в его музей. А вы не хотите сделать музей Марчука в Киеве, чтобы и к нам ездили. Столько лет проект делали под мой музей, ничего из этого не вышло.

(В 2005 году президент Виктор Ющенко обещал посодействовать созданию музея Ивана Марчука. В Киеве под будущий музей заложили капсулу, были представлены несколько проектов, но музей за 14 лет так и не появился)

"Пешком хожу, ворон кормлю"

У меня очень много картин, за свою жизнь написал более 4 500 картин, но выставлять их негде. Что мне с ними делать? Мои друзья призывают меня открывать музей за рубежом, но Украина не хочет.

Люди меня очень ценят, а государству это не интересно. Каждый день на улице меня останавливают люди. Они думают, что я должен в броневиках ездить с кортежем, а я пешком хожу, ворон кормлю, под бомжа "кошу".

Копірайт зображення ВВС Image caption Марчук: Мои картины - это готовые принты для тканей

О неизвестном Марчуке на выставке

Здесь, на выставке, вы увидите того неизвестного Марчука, который 11 лет изучал изобразительное искусство и был нормальным советским художником. Но потом сказал, что хочет быть ненормальным, не таким, как все. Я - упрямый, упорный, одержимый, я начал рисовать что-то совсем необычное, я вбил клин в этот путь соцреализма.

На выставке будут мои ранние картины с 1965 по 1980 год, и их еще никто не видел, кроме моих близких друзей. Там будут картины-абстракции, зимние и летние пейзажи, автопортреты

Копірайт зображення ВВС Image caption Автопортрет Ивана Марчука с выставки "Секреты гениальности: 100 неизвестных произведений Ивана Марчука"

Картины в движении

В советские времена я часто рисовал маленькие картины, чтобы их можно было спрятать и передать за границу. Тогда я не знал, выживу ли, и хотел, чтобы выжили хотя бы мои картины. Теперь я хочу увидеть мои маленькие картины в большом формате. В галерее мои картины "оживут" на стенах с помощью проекции, они будут находится в постоянном движении. Такое с моими работами произойдет впервые.

Мои картины так созданы, что их можно использовать как принт для тканей, на платках, сумках, платьях. Даже не нужно специальный проект разрабатывать.

Копірайт зображення ВВС Image caption Иван Марчук: Мои картины содержат в себе вибрации. Это картина "Луна в степи", здесь есть микрорельеф, игра света

Слово "плентанизм" пришло от мамы

Я начал рисовать, не зная, что именно я рисую. Это просто исходило из меня. Каждый день появлялся новый маленький листочек, новая картина. Так появился цикл - "Голос моей души".

Меня завораживали голые деревья, это кружево линий, эта красота. А как все изобразить? Так я изобрел свою собственную технологию "плентанизм", от слова плентать. Это слово придумала моя мама, которая расчесывала свои длинные волосы и говорила, что они так "заплентались".

Мои картины делятся на 13 разных циклов. Это 13 разных Марчуков. И порой люди на выставках спрашивают, а что это за художники? А им отвечают - это все Марчук. Да, настолько разные мои картины.

Я разговариваю с картинами

Я иду в мастерскую и разговариваю с картинами, они мне все рассказывают. Ни в доме, ни в мастерской у меня никого нет, кроме картин. С кем говорить, с телевизором?

Иногда я воюю с ними, порой злюсь на них. Иногда я рисую, а картины не подсказывают мне свои названия.

Копірайт зображення ВВС Image caption Иван Марчук

Что я рисую?

Я не являюсь иллюстратором жизни. То, что я создаю, это голос моей души. Сюжеты моих картин взяты не из реальной жизни. Последний мой цикл "Взгляд в бесконечность". Откуда это, спрашивают у меня. Как откуда? Я поднялся вверх, пробил головой небо, посмотрел, какой удивительный и прекрасный мир. Разрезал его на куски и нарисовал этот мир.

О признании

Резонанс и интерес к моему творчеству - большой. Меня узнают, мои картины выставляются в музеях на всех континентах, ну кроме Антарктиды. Когда я начал рисовать пейзажи, эти веточки, люди запоминали и узнавали штрихи Марчука. Меня многие подделывают. Иногда приносят фальшивки и просят подтвердить авторство.

Меня приняли в Римскую академию современного искусства, а мой стиль "плентанизм" уже есть в энциклопедиях по искусству.

Копірайт зображення ВВС Image caption Иван Марчук: Я похож на это яблочко на снегу - такой же одинокий

Скупой художник

Я самый прижимистый художник в отношении продажи картины. Само слово "продавать" для меня - крамола. Пусть бы кто-то другой это делал с моими картинами, только не я. Не люблю продавать. Но с продаж картин я живу.

Я хочу сам видеть много картин. Хочу спать на них, укрыться ими, чтобы на потолке они были. Чтобы я жил в этом мире картин. Мне жаль с ними расставаться.

Копірайт зображення ВВС Image caption Иван Марчук: Мне жаль расставаться с моими картинами

Как научиться видеть красоту

Чтобы научиться видеть красоту, нужно смотреть на мои картины. Потому что люди смотрят, а художник видит. Как-то я нарисовал покрытый снегом холмик, а одна женщина на выставке говорит: "Боже, я по той дороге хожу и никогда его не видела. А тут смотрю и не могу глаз оторвать".

А еще иногда женщины плачут возле моей картины, где изображен обветшавший дом с покосившимися ставнями, ранняя весна, пятно снега. Называется она "Родились. Выросли. Ушли". Ведь многие наши люди родились в таком доме, а потом жизнь их разбросала по миру. Но домик этот до сих пор в их сердцах.

Копірайт зображення ВВС Image caption Иван Марчук объявил, что его выставка в Киеве будет последней. Открывается выставка 17 октября

Марчук в рейтинге гениев

Да, меня включили в рейтинг 100 гениев современности, но почему я должен считать себя гением? Я считаю себя художником, который создает картины и все. Мою жизнь этот рейтинг не изменил.

О мечтах

Моя мечта - чтобы всем людям было хорошо. Я не хочу видеть слезы, печальных людей, я хочу видеть веселых. Как радуются люди в мире - они радуются тому, что живы. У нас так не умеют радоваться.

О соцсетях

Технологически я живу в 19 веке. До сих пор не постиг все эти технологии, соцсети. Телефон - это для меня чудо. Я хочу удивлять людей картинами, а меня удивляют телефонами. Это же надо такое, что можно в Америку звонить. Звонишь и слышишь голос откуда-то из космоса.

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