Чего Коломойский хочет от Украины за Приват и как менялись эти требования

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17 октября в Хозяйственном суде Киева должны были состояться дебаты в рамках судебного дела о признании недействительной сделки купли-продажи ПриватБанка.

Поскольку с некоторых пор судебный процесс происходит необычайно быстро, как для украинской судебной системы, его участники не исключали, что завершение дебатов и принятие решения могут быть такими же быстрыми.

Однако сначала появилась информация о минировании суда, а в полдень на официальном сайте суда появилось сообщение о приостановлении рассмотрения дела.

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"Сообщаем, что судебное заседание по делу №910/1834/19, назначенное на 10 час. 30 мин. 17 октября 2019 года не состоится в связи с приостановлением производства по делу №910/1834/19 до вступления в законную силу решения по делу №826/7432/17", - говорится в сообщении суда.

Дело, на которое ссылаются в Хозяйственном суде, касалось признания незаконным национализации ПриватБанка. Его рассматривал Окружной административный суд Киева, и решение было принято в пользу истца - одного из главных экс-акционеров банка Игоря Коломойского. Однако НБУ и ПриватБанк обжаловали его.

Сейчас рассмотрение этого дела продолжается, однако судебные решения должны дать ответ на вопрос, приблизился ли Игорь Коломойский к заявленной им же цели - получить компенсацию за активы, якобы потерянные из-за перехода банка в собственность государства.

До, во время и после выборов

Хотя формально в декабре 2016 года прежние владельцы ПриватБанка просили правительство о национализации банка, почти сразу после этого они стали оспаривать это решение в судах. А в конце зимы этого года Игорь Коломойский прямо озвучил желание получить компенсацию за ПриватБанк.

Во время президентских выборов национализация ПриватБанка стала одной из крупнейших претензий Коломойского к президенту Порошенко и его окружению.

В интервью ВВС в конце февраля 2019 года Игорь Коломойский назвал "одним большим фейком" обвинения в адрес бывших владельцев банка в том, что они вывели из него 5,5 млрд долларов, как об этом заявляло руководство Нацбанка после расследования компании Kroll.

Тогда же ВВС напрямую спросила у Коломойского, могут ли президентские выборы и борьба с Порошенко стать шансом отомстить за ПриватБанк?

Игорь Коломойский опроверг это, настояв, что месть здесь ни при чем.

На вопрос, надеется ли бизнесмен в случае проигрыша Порошенко вернуть ПриватБанк, Коломойский ответил, что ожидает получить правовую оценку и компенсацию:

"Для нас очень важны несколько аспектов этой истории. Первый - это очистить свое имя, второй - наказать виновных, а третий - получить компенсацию в том или ином виде".

Это интервью Игорь Коломойский дал ВВС в Израиле, где жил после переезда из Швейцарии.

Между первым и вторым туром президентских выборов - в апреле - в интервью "Экономической правде" Игорь Коломойский назвал желаемую сумму компенсации - 2 млрд долларов. При этом он отметил, что возвращать сам ПриватБанк он не собирается:

"Мне не нужен ПриватБанк. Но там лежало два миллиарда долларов капитала. Пусть вернут, и нет вопросов".

"Пока будет Порошенко, никакого справедливого суда в стране не будет. И не только по моему вопросу. Я никуда не спешу. Для меня это не вопрос жизни и смерти. Вопрос не в деньгах, а в принципе", - заявил Игорь Коломойский.

Однако между двумя турами выборов украинские суды вынесли три важных решения относительно национализации ПриватБанка. В частности, Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию. ПриватБанк и НБУ обжаловали это решение.

В начале мая 2019 года в интервью Bihus.Info Игорь Коломойский дает государству выбор - либо компенсация, либо возврат банка:

"Это пусть государство решает: либо верните то, что вы забрали, либо дайте компенсацию и оставьте это себе".

В середине мая - после победы на выборах Владимира Зеленского - Игорь Коломойский вернулся в Украину, где не был с лета 2017 года.

Очередная порция заявлений о ПриватБанке прозвучала уже в сентябре.

Копірайт зображення Офіс президента Image caption На встрече, кроме президента Зеленского и Игоря Коломойского, были премьер, министр энергетики, помощник президента Шефир и глава его офиса Андрей Богдан, который был адвокатом Коломойского

10 сентября вечером Офис президента Зеленского сообщил о его встрече с Игорем Коломойским.

Президент и другие участники встречи заявили, что говорили только об энергетике и "вопросах ведения бизнеса в Украине".

Однако уже через несколько дней, во время форума YES, на который он пришел впервые за 15 лет существования форума Игорь Коломойский долго общается с журналистами. Он рассказывает не только о том, как он поборол аллергию на амброзию, которая ранее якобы мешала ему находиться в Украине, или же о добрых отношениях с организатором форума Виктором Пинчуком, с которым он отчаянно судился в Лондоне, договорившись, наконец, о мировом соглашении, но и о Привате.

Image caption В сентябре Игорь Коломойский заявил о возможности "мирового соглашения" по ПриватБанку

Именно тогда чуть ли не впервые звучит выражение "мировое соглашение" по ПриватБанку, - мол, оно необходимо, чтобы предотвратить нестабильность финансовой системы страны, ведь Приват продолжает оставаться крупнейшим банком страны.

"Мы продекларировали, что не хотим катаклизмов, а хотим просто правовой оценки и после этого - мирового соглашения, выхода из этой ситуации. Нам не нужен банк любой ценой", - заявил Коломойский.

Он также заявил, что считает нынешний момент хорошим "окном возможностей", чтобы заключить такое мировое соглашение.

При этом, по словам Коломойского, это ПриватБанк будет искать пути для улаживания судебных споров с бывшими акционерами:

"Я ни о чем не собираюсь договариваться с ПриватБанком. Я истец, а они ответчики. Пусть они со мной соглашаются, чтобы я он них отцепился".

Что говорят другие?

Через несколько дней после длительного общения Коломойского с журналистами на форуме YES, премьер-министр Алексей Гончарук заявил в интервью Financial Times, что власти ищут компромисс в деле ПриватБанка с бывшими владельцами, добавив, что этим изначально этим вопросом занимаются президент Зеленский и глава его администрации Андрей Богдан.

Однако впоследствии Гончарук так уточнил свои слова FT:

"Никаких переговоров Правительство ни с кем не ведет. Правительство внимательно изучает ситуацию вокруг Приват Банка (в том числе и переговоры с бывшими его владельцами, которые проводились предварительным независимым наблюдательным советом банка). Более того, журналистам FT я подчеркивал, что не настолько глубоко знаю юридические детали этого дела, чтобы его комментировать по существу", - написал премьер в Facebook.

Он добавил, что уверен - "будет сделано все, чтобы защитить деньги украинских налогоплательщиков и национальные интересы Украины. И сделано это будет в тесных консультациях с международными партнерами".

Именно в это время в Киеве начала работать первая после смены власти миссия МВФ, от которой правительство надеялось получить согласие на начало новой программы сотрудничества. Ранее МВФ и другие международные партнеры Украины неоднократно заявляли о поддержке национализации ПриватБанка и того, как ее осуществили НБУ и правительство.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Официальное заявление о национализации ПриватБанка в декабре 2016 года делали министр финансов Александр Данилюк и глава НБУ Валерия Гонтарева

Эксперты миссии МВФ находились в Киеве в то время, как произошел последний из ряда инцидентов, связанных с Валерией Гонтаревой, которая возглавляла Национальный банк при национализации Привата. Сначала в Киеве сожгли авто ее невестки, а затем сожгли ее загородный дом.

Сама экс-глава НБУ в интервью ВВС заявляла, что возвращение Привата бывшим владельцам может угрожать финансовой стабильности страны:

"Если такое произойдет и национализация будет признана незаконной, тогда наступает реституция. Это когда банк отдается бывшим владельцам, а государство, которое внесло 155 млрд, забирает назад свой капитал. Что происходит в этот день? 155 млрд - это актив банка, это даже не капитал. В этом банке не было ничего, когда его национализировали. Так вот, государство заберет 155 млрд гривен, в этот день Нацбанк признает этот банк неплатежеспособным".

Другое ключевое лицо истории с ПриватБанком - Александр Данилюк, который на момент национализации банка возглавлял Министерство финансов, а при президенте Зеленском стал секретарем СНБО, среди причин своей отставки с этого поста назвал именно ситуацию с Приватом, заявив, что решение о незаконности национализации банка станет "красным светом" для сотрудничества Киева с МВФ.

"Надеюсь, что мое решение будет способствовать тому, что мы избежим неправильных решений в процессе ПриватБанка. Думаю, что это было услышано как внутри Украины, так и за ее пределами", - заявил он в интервью ВВС.

Президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос ВВС, заявил, что Игорь Коломойский знает его позицию по Привату:

"Он знает мою позицию. Она государственная. Я буду защищать Украину, защищать государство. Вот и все".

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