Крах украинца Гвоздика в Филадельфии

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Украинский боксер в полутяжелом весе Александр Гвоздик - больше не чемпион мира.

Поздним субботним вечером по местному времени и в воскресенье утром по Киеву Александра на ринге Liacouras Center в Филадельфии (США) нокаутировал россиянин Артур Бетербиев. К своему поясу чемпиона IBF Артур добавил титул WBC, принадлежащий боксеру из Украины.

Чеченский нокаутер

Для Бетербиева это был 15-й бой на профессиональном ринге. Предыдущих 14 он выиграл нокаутами, и эта статистика, конечно, впечатляла. Впечатляла еще и потому, что десять лет назад Артур встречался со своим нынешним соперником на любительском ринге.

15 апреля 2009 года украинец и россиянин встречались в рамках турнира Ahmet Comert Memorial в Стамбуле (Турция). Бой завершился победой Бетербиева техническим нокаутом. Впоследствии россиянин выиграл тот турнир.

Сам Бетербиев, который на любительском ринге был чемпионом мира и Европы, утверждал, что событиям десятилетней давности не нужно уделить особое внимание, поскольку это было давно и при других обстоятельствах.

Так или иначе, наряду с этой победой Артура боксерские аналитики в контексте боя с Гвоздиком вспоминали и о двух поражениях боксера из Чечни: когда он в четвертьфиналах чемпионатов мира-2011 и Олимпиады-2012 в довольно ожесточенных боях уступил другому украинцу Александру Усику.

С Усиком, который на прошлой неделе нокаутировал американца Чезза Уизерспуна и получил первую свою победу в супертяжелом весе, Гвоздик провел часть подготовки.

"Если хочешь победить Бетербиева, бей его так же сильно, как меня", - советовал Усик земляку.

Смелость Гвоздика

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Александр Гвоздик выходил на ринг впервые с тех пор, как отобрал пояс WBC у его многолетнего обладателя, опытного канадца Адониса Стивенсона. Причем закончился бой для Стивенсона трагически: после нокаута его с инсультом отправили в больницу.

По словам тренера Бетербиева Марка Рэмси, Артур был не против встретиться с кем-либо из трех чемпионов в полутяжелом весе, но согласился на бой только Гвоздик. Чемпион по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол, временный чемпион по версии этой организации канадец Жан Паскаль и чемпион по версии WBO, еще один россиянин Сергей Ковалев от поединка уклонились.

Собственно, и Бетербиев, и Гвоздик не скрывали, что их главной целью в боксе является титул абсолютного чемпиона мира, а значит нынешний поединок они рассматривали как один из шагов к цели.

Гвоздик с его 17-ю победами в 17-ти боях (14 - нокаутом) считался фаворитом по мнению букмекеров, однако статус этот не подтвердил.

Падение

Бой не сложился для Александра с самого начала.

Правда, поначалу не столько по своей вине, сколько из-за неожиданного решения рефери в ринге, который отсчитал нокдаун в ситуации, когда Бетербиев повалил Гвоздика на канвас борцовским приемом.

К чести судьи, ошибку он признал почти мгновенно и свое решение после первого перерыва отменил. Так или иначе, на старте боя Артур был действительно активным. Россиянин работал первым номером, тогда как украинец взрывался единичными, хотя и очень акцентированными "двоечками".

"Не подходи слишком близко, ты выбрасываешь недостаточно джебов", - говорил в углу после второго раунда тренер Гвоздика Тедди Атлас.

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Сказать, что после этих указаний Гвоздик начал выбрасывать больше коротких, нельзя, но дистанцию в третьей трехминутке украинский боец действительно держал лучше, а на расстоянии работал убедительнее.

Так же уверенно Александр выглядел и в четвертом раунде, однако пропустил мощную атаку в концовке, и это вызвало гнев Атласа. "Не прижимайся к канатам, не теряй концентрации, вообще не останавливайся!" - эмоционально подчеркивал тренер.

После некоторого затишья в 5-м раунде, в шестом соперники устроили настоящую рубку, в которой удары иногда залетали в обе цели одновременно, а в состоянии, близкому к нокдауну были оба соперника.

В этот момент вспомнились слова опытного промоутера Боба Арума, компания которого Top Rank ведет дела обоих боксеров. Опытный специалист говорил, что он не удивится, если в этом поединке в нокдаунах побывают оба соперника.

Вообще, с пятого по одиннадцатый раунд Гвоздик с натяжкой выиграл разве что восьмую трехминутку, а в девятой избежал падения на канвас только чудом.

В этом отрезке преимущество россиянина было огромным. Уже тогда нокаут выглядел делом времени. Бетербиев контролировал ситуацию и доказал свое преимущество в 11-м раунде. После трех нокдаунов рефери прекратил бой - технический нокаут.

Что тепер?

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Бетербиев, конечно, будет добиваться встреч с чемпионами по двум другим версиям. Поединок с Биволом выглядит реальным, а вот организация возможного боя с Ковалевым осложняется давней неприязнью, даже враждебностью между соперниками.

В конце концов, Гвоздика пока должно интересовать другое. Конечно, после столь сокрушительного поражения реванш против Бетербиева пока выглядит делом нереальным.

Так же как сомнительны чемпионские бои по другим двум версиям.

Очевидно, Александру теперь предстоит провести один-два промежуточных боя, попробовать их выиграть как можно увереннее и только после того вернуться на чемпионскую орбиту повторно.

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