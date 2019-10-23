Отопительный сезон: где могут быть проблемы с теплом и почему

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Благодаря теплой погоде отопительный сезон стартует позже, чем обычно. Власти утверждают, что с наступлением холодов отопление включат почти везде. Запасы газа в хранилищах - рекордные. Однако так же огромны долги ТКЭ и потребителей.

Еще после сентябрьского похолодания к теплу стали подключать объекты социальной инфраструктуры - больницы, детские сады, школы. Сейчас, по информации Минрегиона, в Киеве и четырех областях подключили более половины соцобъектов. В остальных регионах этот показатель пока меньше.

Жилые дома с центральным отоплением, согласно закону, начинают подключать, когда среднесуточная температура ниже 8 градусов по Цельсию.

Кое-где, преимущественно в западных областях, местные власти решили уже подключать жилые дома к теплу.

"Во всех городах отопительный сезон начнется без особых проблем", - заявил премьер Алексей Гончарук, но добавил, что исключением могут стать Смела (Черкасская область) и Новый Раздол (Львовская область). Отопление в этих городах может появиться "на несколько дней позже". Проблемы связаны с тем, что услуги там стали предоставлять частные компании, которые "своими действиями создали критические ситуации".

Общая ситуация с отоплением, по словам премьера, традиционно сложная: "Отопительный сезон в Украине всегда начинался в ручном режиме. Столь плохо работает система - долги, устаревшие коммуникации, множество проблем, коррупция, бесхозяйственность".

Газ: рекордони запасы ... и долги

В течение всего лета и начала осени "Нафтогаз" закачивал газ в подземные хранилища ускоренными темпами. Сейчас эти запасы уже превысили 21 млрд кубов - это рекорд за десять лет.

Впрочем, в основном эти запасы "Нафтогаз" планирует использовать в случае, если до конца года не сможет договориться с "Газпромом" о новом контракте на транспортировку газа и Россия прекратит его.

С момента завершения предыдущего сезона цена на газ для населения снизилась на треть. В октябре цена для населения будет еще на 5% меньше по сравнению с сентябрем. Однако в формуле, по которой рассчитывают цену для населения, принимаются во внимание рыночные показатели двухмесячной давности.

Сейчас цены на газ на мировых рынках пошли вверх. Для промышленности на ноябрь "Нафтогаз" заявил о повышении цен на 18-19%, если сравнить с октябрем. Именно с началом отопительного сезона начнется и рост цен на газ, а значит, и на тепло и горячую воду для населения.

Но есть еще более серьезная проблема. Миллиардные долги тепловиков перед "Нафтогазом" за предыдущие сезоны.

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В сентябре Ассоциация газового рынка предупредила, что из-за этих долглв около 2 млн домохозяйств могут остаться без тепла.

Дело в том, что без урегулирования проблемы долгов невозможно заключить договор на поставку с единым поставщиком газа на льготных условиях - "Нафтогазом".

Правительство, возложив на "Нафтогаз" специальные обязанности по поставке газа для ТКЭ по льготным ценам, одновременно обязало их, чтобы уровень текущих расчетов был не меньше 90%, а относительно предыдущих долгов были заключены договоры о реструктуризации.

Учитывая критичность ситуации "Нафтогаз" предложил изменить этот механизм, привлекая к ответственности за долги местные власти.

Суть предложения заключался в том, чтобы заключить договора на поставку газа даже с должниками, но если таковой не рассчитается с "Нафтогазом" до конца отопительного сезона, его долг будет покрыт из госбюджета с последующим уменьшением дотаций соответствующим местным бюджетам.

Однако пока общая задолженность всех компаний, которые получают газ на льготных условиях - а это и предприятия теплокоммунэнерго, и теплоэлектроцентрали, и облгазы - превысила 62 млрд грн.

Из них 40,3 млрд грн приходятся на долги ТКЭ и ТЭЦ, из которых 12,4 млрд долгов образовались в этом году.

Самая большая задолженность у предприятий Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областей. Среди долговых лидеров и Киев, газовые долги которого превышают 3 млрд грн.

Среди ТЭЦ, использующих газ для выработки тепла и электричества, тройка "лидеров" выглядит так:

• Харьковская ТЭЦ-5 (ЗАО)

• Киевтеплоэнерго (коммунальное предприятие Киевсовета)

• Северодонецка ТЭЦ (государственное предприятие).

Еще более 21 млрд - долги региональных газосбытовых компаний.

Не только газ

Большинство теплоэлектростанций (ТЭС) в Украине, как и раньше, работают на угле.

Этот уголь поступал от шахт, которые с начала конфликта на Востоке оказались на неподконтрольной Киеву территории. Нехватку угля, необходимого для ТЭС, необходимо покрывать импортом.

К началу октября запасы угля на складах были на треть меньше прошлогодних.

Поскольку около 80% тепловой генерации в Украине сосредоточено в руках ДТЭК - энергетического подразделения холдинга СКМ, контролируемой Ринатом Ахметовым, - основной импорт угля также осуществляет эта компания. По сообщению ДТЭК, 22 октября в Украину поступила пятая партия импортного угля. В этот раз - из Колумбии.

"На складах уже 1 млн тонн угля, что в два раза больше, чем на начало осени", - говорится в сообщении компании.

В министерстве энергетики говорят, что накопление угля на складах ТЭЦ и ТЭС опережает план - примерно на 400 тыс. тонн по состоянию на 22 октября.

Однако, если с ТЭС, принадлежащих ДТЭК только в Луганской области, уровень запасов - менее рекомендованного, то на государственных ситуация зеркальная - только на Змиевской ТЭС объемы запасов достаточны.

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Еще более проблемная ситуация с так называемым "резервным" топливом - мазутом, который используют в случае чрезвычайных ситуаций на ТЭС и ТЭЦ.

К середине октября они были на 20% меньше прошлогодних.

Верификация "в законе"

С календарным началом отопительного сезона совпало также и принятие Верховной Радой закона "О верификации и мониторинге государственных выплат".

В случае, если президент подпишет его, среди прочего будут в очередной раз верифицированы, то есть проверены и подтверждены данные тех, кто получает коммунальные субсидии.

В бюджете текущего года на выплату субсидий было выделено 55 млрд грн. В проект на следующий год правительство пока заложил 47,6 млрд грн.

"Вместо обещанного вам снижения тарифов - уменьшат количество получателей субсидий. А некоторых даже попросят вернуть уже полученные ранее деньги", - прокомментировал принятие закона предыдущий президент Петр Порошенко.

Главное юридическое и научно-экспертное управление Рады рекомендовали отправить проект на повторное второе чтение, ссылаясь на несогласованности норм проекта с Конституцией и практикой Европейского суда, особенно в части прав на защиту персональных данных. Там также указывали на отсутствие границ для полномочий лиц, которые будут проводить верификацию.

Впрочем, в правительстве настаивают, что верификация нужна для того, чтобы государственную помощь, в том числе и для уплаты "коммуналки", получали именно те, кто в ней нуждается.

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