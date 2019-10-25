Фотограф потратил год, чтобы сделать идеальное фото белок
Фотограф потратил год, чтобы "уговорить" белок посетить свой сад и устроить фотосессию.
50-летний Терри Доннелли установил в своей оранжерее метровый деревянный каркас и насыпал рядом с ним орехов.
Ежедневно фотограф приходил туда и часами ждал, когда к нему в гости пожалуют белки.
Он хотел заставить своих пушистых моделей позировать и прыгать.
Терри положил орехи в горшок в глубине сада и каждые два дня перемещал его ближе к дому.
"Белки ненавидят изменения, поэтому все нужно делать очень медленно", - сказал он.
Как только белки обустроились, он начал строить каркас.
"Собрать каркас - это пять минут, а завоевать доверие животного требует много времени", - рассказал он.
Терри назвал своих новых друзей в соответствии с особенностями их характера.
"Джаггер очень эффектно двигается. А Брюс Ли выглядит так, будто занимается боевыми искусствами", - рассказал фотограф.
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