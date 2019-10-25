Фотограф потратил год, чтобы сделать идеальное фото белок

Копірайт зображення Terry Donnelly/Mercury Press Image caption Терри Доннелли ежедневно часами ждал подходящего момента, чтобы сделать хорошее фото

Фотограф потратил год, чтобы "уговорить" белок посетить свой сад и устроить фотосессию.

50-летний Терри Доннелли установил в своей оранжерее метровый деревянный каркас и насыпал рядом с ним орехов.

Ежедневно фотограф приходил туда и часами ждал, когда к нему в гости пожалуют белки.

Он хотел заставить своих пушистых моделей позировать и прыгать.

Терри положил орехи в горшок в глубине сада и каждые два дня перемещал его ближе к дому.

"Белки ненавидят изменения, поэтому все нужно делать очень медленно", - сказал он.

Как только белки обустроились, он начал строить каркас.

"Собрать каркас - это пять минут, а завоевать доверие животного требует много времени", - рассказал он.

Терри назвал своих новых друзей в соответствии с особенностями их характера.

"Джаггер очень эффектно двигается. А Брюс Ли выглядит так, будто занимается боевыми искусствами", - рассказал фотограф.

Копірайт зображення Terry Donnelly/Mercury Press Image caption "Белки - замечательные существа, - считает Терри Доннелли. - И мне очень повезло, что они ежедневно ходили ко мне в гости"

Копірайт зображення Terry Donnelly/Mercury Press Image caption Джаггер и Брюс Ли (на фото) - так фотограф назвал своих новых пушистых друзей

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