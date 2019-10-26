Как переселенцы с Донбасса годами живут в харьковских контейнерах

Копірайт зображення Антон Авижас

Временный городок для переселенцев в Харькове уже давно стал постоянным местом жительства людей, которые выехали из Донецкой и Луганской областей из-за войны.

Некоторые здесь с 2015 года - с момента открытия городка, хотя застройщики рассчитывали, что они будут жить здесь не более полугода.

Весной в горсовете сообщили, что контейнеры непригодны для жизни. Предлагают искать другое помещение. Но большинство переселенцев продолжают надеяться, что их всё-таки не выселят.

Голубой забор вокруг белых зданий, расположенных посреди пустоши, как будто подчеркивает обособленность его обитателей от общины Харькова. За более чем четыре года здесь сформировалась своя особая община.

Временное, ставшее постоянным

Чтобы не допускать на территорию посторонних, всех посетителей обязательно регистрируют. Рядом с охраной размещен план расположения зданий и сообщение, что городок транзитный - по крайней мере, именно таким его задумывали немцы: временное пристанище для тех, кто был вынужден бежать от войны.

Но для части жителей городка временное стало постоянным. Сейчас здесь проживает 227 человек, 99 из которых - дети.

Сначала жильцов выбирали среди наиболее нуждающихся слоев. "Впоследствии, - говорит Артур Стаценко, - это сыграло с нами злую шутку".

Директор городка встречает нас в модуле администрации. Посреди кабинета стоит ведро с водой - последствия вчерашнего дождя.

Копірайт зображення Антон Авижас

Другие модули - в несколько лучшем состоянии, но согласно технической экспертизе, проведенной весной этого года, они все равно не пригодны для жизни.

Срок эксплуатации контейнеров закончился еще в 2017 году. Сейчас здесь иногда протекает потолок, в швах накапливается конденсат, и образуется плесень. Есть опасность пожаров из-за перегрузки электрической сети.

Копірайт зображення Антон Авижас

"У нас обнаружили два дома, где провода вообще сгорели. Люди кричали: "Нам не нужно ничего проверять, у нас все хорошо". Когда мы открыли щиток, там вот так пополам провода погорели. Следовательно, какая-то проблема была", - объясняет Артур Стаценко.

Искать варианты жилья в горсовете, на балансе которого в настоящее время находится городок, рекомендовали еще весной. У чиновников не было уверенности, что городок выдержит еще одну зиму. Но за полгода в новое - собственное или арендованное - жилье за пределами городка переселилось всего несколько семей.

"Узнают, что мы инвалиды, и сразу отказывают"

На пороге десятого модуля гостей громким лаем приветствует Лорд. Он - единственный харьковчанин в семье, шутят хозяева. Лорда купили для 9-летнего сына Богдана уже после приезда в Харьков - мальчик очень просил животное.

В домике с двумя комнатами Виталий Зинченко и Ирина Лаптева живут с 2016 года. В помещении тесновато.

Из-за пластика, которым обиты стены, летом здесь довольно душно. Зимой, если не отапливать, модуль быстро остывает. Но возвращаться в Дебальцево, где у них осталась квартира, Виталий и Ирина не планируют.

"Мы полгода прожили там при таких бомбежках, очень страшно. Ни света не было, ни тепла. Мы бы просто замерзли", - вспоминает Ирина.

Копірайт зображення Антон Авижас Image caption Ирина Лаптева и Виталий Зинченко

Говорят, хоть и понимали, что модульный городок - это временное пристанище, искать варианты начали только полгода назад. У семьи особые требования к жилью из-за инвалидности, которую имеют родители и их ребенок. Кроме доступности, рядом с домом должна быть больница или реабилитационный центр.

Признаются, что сначала рассчитывали на аренду квартиры, но уже утратили надежду подыскать что-то в городе.

"Как только узнают, что мы инвалиды, сразу - нет. Хотя я объясняю, что мы чистоплотные и платежеспособные", - рассказывает Ирина и добавляет, что о собственном домике им нечего и мечтать: копить на него нужно годами. От того, что предлагала власть, отказались.

"Нужно вести диалог с властью"

На территории городка - 13 контейнеров. Кроме домиков семейного типа, три модуля построены как общежития. Здесь общая кухня и прачечная. В коридоре много вещей, которые не поместились в тесных комнатах. В одной из них живет Людмила Бобовая вместе с мужем, который нуждается в присмотре врачей, и мамой пожилого возраста.

В Харьков семья приехала из Молодогвардейска. "В половине одиннадцатого ночи танки российские ехали мимо окон. И трясло так, будто гром и молния, очень гадкое чувство страха и дрожи в ногах. Мне было противно от собственной слабости", - вспоминает Людмила.

На оккупированной территории осталось две квартиры и бизнес по выращиванию и продаже грибов. Здесь Людмила подрабатывает ремонтом и пошивом одежды. Мечтает взяться за создание мягких игрушек.

Копірайт зображення Антон Авижас Image caption Людмила Бобовая с мамой

Выносит работу мамы. Из старых свитеров 85-летняя женщина вяжет теплые носки для украинских военных. За лето готова новая партия для волонтеров. Все, на что могла бы рассчитывать семья из трех пенсионеров - это социальное жилье.

"Аренда - это аренда, а что дальше делать таким людям, как мы - спрашивает Людмила. - Я думаю, нужно вести диалог с властями и в Киеве, и здесь на местах. Именно относительно социально незащищенных категорий".

"Вы вашему государству не нужны"

Искать жилье за пределами модульного городка не видит смысла Марина Кирбаба. Из Донецка Марина уезжала в 2014-м беременной, а рожала уже в Харькове.

"Донецк был, как в фильмах про апокалипсис, - вымерший город, - вспоминает Марина. - Ты выходишь в шесть часов вечера - пустые улицы. 25-26 января 2015-го я попала сюда и вот постоянно как на пороховой бочке. Временно, и что придумать не знаю", - говорит Марина.

Копірайт зображення Антон Авижас

Основной доход Марины - социальная помощь от государства. Большую часть она отдает на оплату коммунальных услуг. Говорит, пыталась устроиться на работу, в Донецке была менеджером, но неполный рабочий день работодателей не устраивает. А 5-летнюю дочь оставить не на кого. Настаивает - обеспечить ее жильем должно государство.

Именно на это надеялись и немцы, строя временный городок, говорит Марина: "Когда они приехали через год, были удивлены, что мы здесь еще делаем. Через два-три года говорили "просите ваше государство, вы ему не нужны".

Силой выселять не будут

Возможности решить жилищный вопрос нет лишь у небольшой части жителей модульного городка, уверен его директор.

По его мнению, речь идет в основном о людях с ограниченными возможностями. Другие же, а это 95%, просто выбрали для себя пассивную позицию, объясняет он.

В подтверждение своих слов демонстрирует папку. Здесь более трех с половиной тысяч предложений работы - в частности, с возможностью получить временное жилье. Их предоставил центр занятости.

Его представители были в городке несколько недель назад. Предлагали провести тестирование, чтобы подобрать вакансии.

Копірайт зображення Антон Авіжас

В модульном городке собралась группа семей, выбравших абсолютно патерналистскую позицию, может, они ждут, что им ордера готовые в городок принесут, или они ждут, что им ключи от квартир принесут. Они ничего не делают, чтобы как-то изменить свою жизнь", - говорит заместитель Харьковского городского главы по вопросам здравоохранения и социальной защиты Светлана Горбунова-Рубан.

В Харькове действует городская программа, по которой переселенцы, проживающие в городе, могут получить беспроцентный кредит на 15 лет, при условии первого взноса в размере 5% от стоимости доступного жилья.

"Человек должен показать, что у него есть постоянная работа. Что он работает официально. И у него будет постоянный доход, чтобы гасить этот кредит", - говорит заместитель мэра. По последним данным, из взрослых жителей города работают только 19 человек.

Благодаря договоренностям с областными чиновниками удалось забронировать места для жителей модульного городка под Харьковом. Там на средства немецких доноров достроили общежитие. Переехать в него планируют две многодетные семьи.

Копірайт зображення Антон Авіжас

В горсовете побеседовали с представителем ООН по правам беженцев. Возможно, удастся помочь с арендой и оплатой на первые месяцы. Предложения арендовать или приобрести дом в области вывешиваются в городке на доске объявлений.

А вот рассчитывать на социальное жилье не стоит, говорит Светлана Горбунова-Рубан, ведь его просто нет.

"У нас очередь на квартиры - 20 лет. И если у нас появляется возможность выдать квартиры, то мы прежде всего обращаемся к нашей городской очереди из детей-сирот, чернобыльцев, участников боевых действий и больных туберкулезом".

Рассматривать продление договоров на проживание в модульном городке будут на следующей неделе. Силком выкидывать людей, обещают в мэрии, не будут. Но это не избавляет от необходимости искать другое жилье.

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