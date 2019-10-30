Путь мигранта: сколько нелегалов хочет попасть в ЕС из Украины и что с ними происходит

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Недавнее трагедия с находкой в ​​грузовике-рефрижераторе в пригороде Лондона 39 тел мигрантов, среди которых могут быть граждане Китая и Вьетнама, обострила внимание к "транзитным странам".

Такие страны используются нелегалами и преступниками, чтобы попасть на территорию стран ЕС, и Украина одна из них.

По данным Вьетнамской службы BBC, часть вьетнамских нелегальных мигрантов пытаются попасть в ЕС из Украины. Чтобы оплатить дорогу контрабандистам, они работают в условиях, близких к эксплуатации.

BBC News Украина выяснила, сколько иностранцев пытаются незаконно пересечь западную украинскую границу, гражданами каких стран они являются, и что с ними происходит в Украине.

Сколько незаконных мигрантов задерживают

Копірайт зображення dpsu.gov.ua Image caption Ежегодно в Украине задерживают несколько сотен незаконных мигрантов из стран Азии, которые пытаются попасть в ЕС через Украину

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил BBC News Украина, что за 2018 год в Украине задержали 3286 незаконных мигрантов. Из них 1130 хотели незаконно пересечь границу, а более двух тысяч нарушили правила пребывания в Украине.

К последней группе преимущественно относятся граждане соседних государств. В 2018 году это были 1480 граждан Молдовы, 150 граждан России и 100 граждан Болгарии.

Однако среди тех, кто попытался незаконно пересечь украинскую границу, преобладали граждане азиатских стран.

Вьетнам - 332 задержанных

Бангладеш - 150

Молдова - 103

Турция - 70

Ирак - 60

Афганистан - 50

Пакистан - 47

Индия - 46

Копірайт зображення УНИАН Image caption Пограничники Чопского отряда патрулируют один из участков границы на Закарпатье. По статистике, именно украинско-словацкую границу пытаются пересечь незаконные мигранты

За 9 месяцев 2019 года (по состоянию на 30 сентября) в Украине задержали 2060 незаконных мигрантов, из них 830 за попытку незаконного пересечения границы, более тысячи - за нарушение правил пребывания.

Среди тех, кто нарушил правила пребывания в Украине снова преобладали граждане Молдовы - 681 человек, несколько десятков задержанных нарушителей - из Турции и России.

Среди тех, кто незаконно пытался пересечь границу Украины преобладали граждане стран Азии:

Афганистан - 110 задержанных

Молдова - 106

Бангладеш -100

Турция - 91

Вьетнам - 62

Россия - 40

Индия - 35

Ирак - 35

Как незаконные мигранты попадают на границу с ЕС

"Украину они рассматривают как транзитную территорию в большинстве случаев", - отмечает Андрей Демченко.

По его словам, значительную часть нелегальных мигрантов, которые пытались нелегально пересечь границу, в 2019 году, задерживали на границе со Словакией, Польшей и Румынией, а в 2018 году - со Словакией, Польшей и Венгрией.

Некоторые из них легально попадают на территорию Украины, но после определенного времени пытаются пересечь границу со странами ЕС.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Патрулирование в Раховском районе Закарпатья на границе с Румынией. По статистике, украинско-румынская граница в 2019 году - третья по популярности среди незаконных мигрантов

"Пытаются проехать через украинские пункты пропуска, заявляют, что едут с целью туризма, обучения, по приглашению каких-то организаций, иногда используют поддельные документы. Когда попадают в Украину, отсиживаются здесь, иногда длительное время, а потом едут к западной границе", - объясняет Андрей Демченко.

По его словам, в таких случаях они передвигаются либо большими группами - если их перемещением занимаются преступники, либо самостоятельно на поездах и такси. И пытаются прорваться через "зеленую зону" - леса и горы западных регионов.

Среди незаконных мигрантов также категория студентов-иностранцев, обучающихся в Украине несколько лет, иногда прекращают учебу и по разным личным причинам решают ехать в ЕС.

Рабство и дань контрабандистам

Часть мигрантов, которые хотят незаконно пересечь границу Украины со странами ЕС, испытания ждут еще далеко от границы.

Как правило, речь идет об украинских преступниках, которые пытаются использовать людей как рабов или требуют от них плату за организацию пересечения границы.

Широкую огласку получила история 28 мигрантов из Вьетнама, которых обнаружили в октябре 2018 года в поселке Глеваха Киевской области, где они три месяца жили в условиях рабства.

Копірайт зображення kv.npu.gov.ua Image caption 28 мигрантов из Вьетнама удерживали в рабстве в поселке Глеваха Киевской области

"На протяжении трех месяцев два человека держали иностранцев в неволе в подвале частного дома. Неизвестные отобрали у вьетнамцев документы и одежду, а также запрещали свободно передвигаться", - сообщала тогда в Facebook омбудсман Людмила Денисова.

Среди захваченных в рабство вьетнамцев были семь женщин и один ребенок.

Мигрантам удалось бежать из подвала, они ходили по селу и просили еду у местных жителей, которые сообщили об этом случае полицию.

Против украинца, организовавшего схему использования рабского труда, открыли уголовное дело за незаконное лишение свободы или похищение человека.

В сентябре 2018 года пограничники, сотрудники ГТС и СБУ обнаружили в Одессе 20 мигрантов из Вьетнама, которые нарушили правила пребывания в Украине.

"На правонарушителей наложены штрафы и вынесли постановления о добровольном уходе с территории Украины в течение суток", - сообщала пограничная служба.

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В 2017 году BBC News Украина уже проводила расследование путей нелегальной миграции через Украину.

Тогда источник BBC News Украина среди пограничников на Закарпатье сообщил, что преступники формируют группы мигрантов, берут с них деньги и обеспечивают доставку по всей цепочке в ЕС.

"Самыми дорогими за все время службы были китайцы, которые давали по 40 тысяч долларов за переправку из Китая через Украину в Германию", - отмечал собеседник.

Их перевозили через Украину в Европу двое граждан Японии и Канады.

Стоимость перевозки, по словам пограничника, составляла от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов.

Пакистанцы, например, платили от 10 до 15 тысяч долларов, а в Украину попадали как туристы.

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Пограничник также сообщил, что в последние годы активизировался "вьетнамский канал", а венгерскую границу начал терять популярность среди контрабандистов в пользу словацкого, потому Венгрия усилила меры безопасности и возвращала задержанных нелегалов Украины.

В преступной деятельности часто участвуют местные жители, которые знают все пути и тропы.

По словам источника BBC News Украина, такие проводники преимущественно имеют два паспорта - украинский и соседней страны. Если с той стороны возникает опасная ситуация, то "гид" убегает. Если его ловят - показывает венгерский или румынский паспорт и спокойно возвращается в Украину.

Организаторы нелегального пересечения хорошо оснащены. Они имеют тепловизоры и средства прослушивания связи. Отслеживают пограничные наряды и, когда видят пробел, пытаются пройти. Это происходит преимущественно ночью.

Тогда собеседник рассказывал, что украинские пограничники задерживают меньше половины нелегалов, которые пытаются пересечь границу с ЕС.

Что с мигрантами происходит после задержания

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После задержания незаконные мигранты до 10 дней могут содержаться в пунктах временного содержания иностранцев, после этого их могут отправить в пункты постоянного содержания Государственной миграционной службы. Впоследствии их дела рассматривают суды.

"Это админответственность - попытка или незаконное пересечение государственной границы. Дело рассматривается судом, будет точно административный штраф, а дальше - либо добровольное либо принудительное возвращение, в зависимости от обстоятельств", - объясняет представитель ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, за принудительное возвращение (депортацию) платит Украина.

Уголовную ответственность несут только организаторы схем незаконного пересечения границы.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Задержанные незаконные мигранты во временном центре содержания

В случае нарушения правил пребывания в Украине, данные нарушителей передаются в ГТС.

"Это нарушение административного законодательства, поэтому может быть принято решение о штрафе или о принудительном выдворении или возвращении в страну происхождения", - отмечает Андрей Демченко.

По его словам, в некоторых случаях тем, кто нарушил правила пребывания в Украине, могут запретить въезд в страну.

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