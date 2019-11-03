Следующий пошел: что Нафтогаз хочет от Газпрома в Стокгольмском арбитраже?

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2 ноября "Нафтогаз" выдвинул "Газпрому" новые исковые требования, которые отправили в Стокгольмский арбитраж. Об этом исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook. Детали относительно требований компании он пообещал обнародовать позже, но отметил, что объем самого документа уже превышает 500 страниц.

По словам Юрия Витренко, компания рассчитывает, что новый арбитраж примет решение в 2021 году, а в следующем году он надеется, что удастся взыскать с "Газпрома" долг в 3 млрд долл.

Ранее Витренко анонсировал, что новый иск "может стать компенсацией за прекращение транзита" после 1 января 2020 года, когда старый десятилетний контракт на транспортировку российского газа в Европу по территории Украины завершится.

После очередного раунда переговоров между "Нафтогазом" и "Газпромом" при посредничестве Еврокомиссии о новом контракте, который завершился безрезультатно, Юрий Витренко подтвердил эти намерения.

После переговоров стало известно, что российская сторона настаивает на том, чтобы "Нафтогаз" отступился от своей победы в Стокгольмском арбитраже, по решению которого "Газпром" должен заплатить 2,6 млрд долларов в пользу украинской компании.

Копірайт зображення AFP Image caption На переговорах в Брюсселе российская делегация, возглавляемая министром энергетики Александром Новаком, подтвердила свое требование к Украине отказаться от судебных претензий к "Газпрому"

"Какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о договоренности", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя последние газовые переговоры.

О каких "судебные претензиях" идет речь?

Прежде всего, о масштабном четырехлетнем арбитражном споре между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольме.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал принял решение, согласно которому признал нарушения контракта на транспортировку газа со стороны "Газпрома" на общую сумму в 4,63 млрд долларов. В то же время арбитры решили, что 2,1 млрд долларов из этой суммы будет зачислено за полученный в 2014-2015 годах, но не оплаченный "Нафтогазом" газ. Следовательно, "Газпром" остался должен "Нафтогазу" 2,6 млрд долларов плюс проценты за время неисполнения судебного решения.

"Газпром" практически сразу отказался выполнять решение арбитража и обжаловал его в апелляционном суде округа Свеа в Швеции. Суд сначала встал на сторону "Газпрома", не заслушав "Нафтогаз", но позже - в сентябре 2018 года - отменил свое предыдущее решение. Слушания по существу и решение этого суда ожидаются в 2020 году.

Однако обжалование не приостанавливает общего исполнения решения арбитража. Поэтому "Нафтогаз" пытается взыскать долг в принудительном порядке там, где есть активы "Газпрома", - в Нидерландах, Великобритании, Швейцарии, США, Люксембурге - то есть там, где зарегистрированы "дочки" "Газпрома" или компании, управляющие проектами, связанными с "Газпромом".

Но такие попытки имеют и обратный эффект, поскольку национальные суды отдельных стран могут приостанавливать исполнение решения международного арбитража до рассмотрения апелляций. Именно этим активно пользуется "Газпром", который оспаривает претензии "Нафтогаза".

Нидерланды

В июне 2018 года "Нафтогаз" подал ходатайство об аресте долей "Газпрома" в голландских дочерних компаниях. Например, под юрисдикцией Нидерландов находится Gazprom Holding Cooperatie. Голландский суд удовлетворил это ходатайство, но шесть из семи компаний отказались сотрудничать с судебными исполнителями.

В сентябре 2018 года "Нафтогаз" также подал заявление в голландский Апелляционный суд по выполнению решений Стокгольмского арбитража. "Газпром" решил не защищаться в этом деле.

В июле 2019 года Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу "Газпрома" относительно юрисдикции суда, признав, что имеет право выносить решения по принудительному исполнению решений Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов.

В октябре 2019 года Окружной суд Амстердама удовлетворил требование "Нафтогаза" об аресте 100% акций дочерней компании "Газпрома" - South Stream Transport B.V., которая занимается строительством Турецкого потока.

Великобритания

В июне 2018 года Коммерческий суд Лондона принял решение об аресте "Газпрома" в Англии и Уэльсе в рамках исполнение решения Стокгольмского арбитража. Суд также обязал российского газового гиганта составить список своих активов в Англии стоимостью более 50 тыс. долларов. Банки, обслуживающие "Газпром", получили указание не осуществлять операции, связанные с выводом активов "Газпрома" из страны.

В марте 2019 года Английский коммерческий суд постановил, что принудительное исполнение решений Стокгольмского арбитража может быть проведено после того, как свое решение вынесет Апелляционный суд округа Свеа. В то же время английский суд запретил "Газпрому" скрывать активы в Великобритании и выводить их.

Швейцария

В конце мая 2018 года "Нафтогаз" подтвердил, что обратился в швейцарские суды с требованием принудительного взыскания средств в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража. Арест активов касался акций двух масштабных проектов - "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

В январе 2019 года суд швейцарского кантона Цуг подтвердил, что решение Стокгольмского арбитража является действующим и должно быть выполнено несмотря на апелляцию "Газпрома" в Швеции. В то же время суд снял предварительный арест с дебиторской задолженности "Газпрома", поскольку ее наличие не было подтверждено.

Люксембург

В июле 2019 года окружной суд Люксембурга отклонил жалобу "Газпрома" и подтвердил арест на активы российской компании на территории страны.

Люксембургские отделения крупных мировых банков являются непосредственными кредиторами "Газпрома". Кроме того, в Люксембурге зарегистрирована компания-эмитент еврооблигаций "Газпрома" - Gaz Capital SA.

США

В декабре 2018 года "Нафтогаз" подал иски в федеральные суды Нью-Йорка и Техаса. Эти иски направлены на получение доказательств для поддержки позиции в судебных процессах в Нидерландах и Швейцарии. Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования Нафтогаза на получение доказательств относительно активов "Газпрома" в Европе.

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