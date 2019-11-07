Рак, коррупция и госизмена: как в Украине закупают оборудование для онкоцентров

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Огромные темпы заболеваемости раком, поздняя диагностика, высокая смертность, дорогостоящее лечение, недостаток "умной" техники - так выглядит сегодня ситуация в украинской онкомедицине.

Практически все тендеры по закупке важного оборудования для сферы онкологии превращаются в уголовно-политический триллер. В котором свои роли играют Служба безопасности Украины, политики от "Слуги народа" и даже посольство Швеции в Украине.

И если голливудский триллер основном имеет счастливый конец, то украинская история - зачастую наоборот.

BBC News Украина исследовала ситуацию с закупкой современных линейных ускорителей для украинских государственных больниц и обнаружила интересные детали.

Баталии вокруг тендеров, обвинения в коррупции и отставки - обычное дело. Но когда закупка оборудования для лечения рака приводит к уголовному делу о государственной измене - это уже другой уровень сюжета.

История, которую мы опишем ниже, рассказывает о том, как в Украине искусственно тормозят закупку жизненно необходимого медицинского оборудования, кто может быть в этом заинтересован и как этому "помогают" силовики.

Спасительное оборудование

Украина сегодня - в лидерах среди европейских стран по смертности от рака. Здесь ежегодно онкологию обнаруживают почти у 150 тыс. человек, 90 тысяч умирают.

Учитывая катастрофическое состояние медицины, пациенты воспринимают этот диагноз как приговор. Хотя в западных странах уже давно ситуация изменилась, ведь появились новые разработки и технологии по лечению этого заболевания.

Копірайт зображення Peter Skinner Image caption Лечение больного раком с помощью линейного ускорителя - облучение и уничтожение опухоли без хирургического вмешательства

Для лечения онкологии в мире уже давно применяют лучевую терапию на современных линейных ускорителях. Принцип их действия таков: аппарат большими дозами облучает опухоль и при этом не затрагивает здоровые ткани организма.

Украине очень не хватает этого оборудования. По рекомендации ВОЗ, с учетом населения страны таких ускорителей должно быть не менее 150. А есть лишь два десятка, большинство из которых - в частных клиниках.

Основная причина, почему невозможно сразу закупить такое количество аппаратов - это их стоимость. Ведь она достигает десятков миллионов гривен.

Но несмотря на это в последние годы больницы начали закупать такое оборудование, объявляя соответствующие тендеры на Prozorro.

"Государственная измена" по-запорожски

И все бы ничего, пока в Запорожье не произошла интересная история, которая и привлекла наше внимание. Там после проведения тендера на такое оборудование СБУ открывает уголовное дело по статье ... о государственной измене. Казалось бы, как закупка медицинского оборудования может быть связана с государственной изменой?

Все началось с того, что областная больница через тендер купила современный линейный ускоритель. Это произошло в результате конкурса, в котором участвовали главные конкуренты - американская Varian (дистрибьютор "Протек Солюшнз") и шведская Elekta (поставщик "Биосенс"). Битву выиграло шведское оборудование.

После этого спецслужба начинает расследовать дело, в котором фигурируют местные журналисты, врачи и даже больше - посольство Швеции в Украине, которое помогает шведской компании выходить на украинский рынок.

Следователи утверждали, что эта закупка могла подорвать экономическую безопасность страны "в условиях военной агрессии на востоке Украины", а чиновники "нагрели руки" на 10,7 млн гривен.

Image caption Доклад СБУ главе службы Ивану Баканову по делу о государственной измене

Кроме 111 статьи Уголовного кодекса о госизмене, в деле также фигурирует 191-я - растрата государственных средств.

Корреспонденты BBC News Украина разбирались, может ли за делом о государственной измене и растрате средств прятаться чей-то корыстный интерес. Ведь обвинения очень серьезные и тянули на десятки лет заключения. А втягивание в дело еще и шведского посольства вообще могло спровоцировать международный скандал.

"Огромная коррупция"

В ходе этого расследования мы обратились за комментариями к руководству СБУ, больнице, которая закупала ускоритель, компаниям-участникам этого тендера и экспертам рынка медицинского оборудования.

Последние нам объяснили, что закупка в Запорожье была одной из самых конкурентных в этой области в истории Prozorro.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Сотрудники Службы безопасности Украины

Максимальная стоимость оборудования в начале тендера была 85 млн гривен, но в ходе торгов ее существенно снизили - до 64,8 млн. Закупка состоялась еще в сентябре 2018 года, а через год, 21 августа 2019 года, спецслужба открывает дело. Это изрядно обескуражило посольство Швеции в Украине.

В материалах следствия фигурирует поездка врачей в Швецию для ознакомления с работой медицинского оборудования, которую официально финансировало шведское посольство в Украине.

В ответ на наш запрос шведское посольство сообщило, что напрямую не имело отношения к продаже компанией "Биосенс" ускорителя в Запорожье. Однако дипломаты "продвигают шведские решения на украинском рынке в сфере медицины".

Именно с этой целью посольство и организовывало и оплатило учебный визит в госпиталь в Швецию для украинских врачей "по случаю победы шведской компании Elekta на открытом тендере за Prozorro". Были в этой группе и представители запорожского диспансера.

Чтобы получить объяснение из первых уст, мы обратились к руководителю СБУ Ивану Баканову. Он откликнулся и поставил своим подчиненным в Запорожье задачу предоставить нам всю необходимую информацию.

Данные от следователей в начале нашего расследования и на стадии его завершения значительно эволюционировали. Сначала они указывали на огромную коррупцию при закупке оборудования и заявляли о совместном расследовании с правоохранителями Швеции и Великобритании (завод Elekta расположен в Англии) в этом деле.

Другой аргумент силовиков - дорогостоящее оборудование доставили в Украину еще в ноябре 2018 года, но к концу лета 2019 оно так и не заработало.

Хронология дела в Запорожье с ентябрь 2018 - проведение тендера

- проведение тендера н оябрь 2018 - завоз оборудования

- завоз оборудования 1 августа 2019 - увольнение председателя СБУ в Запорожской области

- увольнение председателя СБУ в Запорожской области 21 августа 2019 - возбуждение уголовного дела

- возбуждение уголовного дела 5 сентября 2019 - обращение ВВС к председателю СБУ с просьбой объяснить причины возбуждения дела

- обращение ВВС к председателю СБУ с просьбой объяснить причины возбуждения дела 11 сентября - назначение нового председателя СБУ Запорожской области

- назначение нового председателя СБУ Запорожской области 19 сентября - закрытие дела о государственной измене

Мы сразу заметили, что в этой информации есть фактические противоречия и противоречивая аргументация. И самое главное - непонятно, где здесь государственная измена и ущерб на 10 млн.

Мы изучили всю тендерную документацию и предположили, что "спецслужбисты" учли только стоимость самого ускорителя, но проигнорировали цену дополнительного оборудования, которое шло с ним в комплекте. А это практически и есть те самые 10 млн гривен.

С руководителем компании "Биосенс" Аллой Шептицкой мы встретились как раз перед ее поездкой в ​​Запорожье на допрос СБУ. Она отрицает все обвинения в завышенной цене, ведь именно открытые торги определили стоимость оборудования, а компания еще и оплачивает монтаж и ремонт до обслуживания первого пациента.

Шептицкая откровенно признается, что переживает за свою безопасность и перспективу дальнейшей работы представителей Elekta в Украине. По ее словам, теперь главные врачи из других областей "дважды подумают", решаться ли на торги.

В посольстве Швеции тоже пожаловались, что "во время своей работы компания "Биосенс ​" неоднократно сообщала посольству о давлении со стороны правоохранительных и контролирующих органов".

Для того, чтобы докопаться до сути, мы поехали в Запорожье, чтобы об этом пообщаться с местным управлением СБУ и руководством больницы.

Без состава преступления

10 сентября в отчете председателю СБУ Ивану Баканову следователи доказывали, что дело о госизмене в Запорожье обосновано. Хотя уже тогда журналисты ВВС News Украина обратили внимание на определенные нестыковки в позиции силовиков.

Старого руководителя СБУ области президент уволил еще 1 августа, а 11 сентября назначил нового - Бориса Безрукого. Дело о госизмене открыли как раз в этом промежутке, а смена руководства не сразу повлияла на него.

Image caption Борис Безрукий фактически закрыл дело о государственной измене

Однако уже потом, после того, как вопросы следствию начал ставить руководитель спецслужбы, местное управление СБУ радикально изменило свой взгляд на эту историю.

Накануне поездки в Запорожье нам стало известно, что еще 19 сентября следователи СБУ закрыли дело о госизмене в связи с отсутствием состава преступления. А расследование о растрате и хищении имущества уже не подследственно спецслужбе - этим занимается местная полиция.

В разговоре с ВВС News Украина Борис Безрукий признает, что фактически он принял решение убрать из этого дела "госизмену". А на вопрос, почему это дело было открыто, говорит: "Тяжело сказать, это было до моего назначения ... Эта ситуация для меня также непонятна, почему так произошло".

О любых деталях дела он говорить отказался из-за тайны следствия, а на прямой вопрос, могло ли СБУ в этой ситуации отстаивать какие-то корыстные интересы, только вздыхает...

Пока расследование этого дела полицией продвигается не слишком активно. По словам собеседников ВВС News Украина, правоохранители не слишком охотно приняли от СБУ это дело, ведь для них это - лишний груз с сомнительными доказательствами.

Многострадальный ускоритель

Когда мы приехали в Запорожский областной онкодиспансер в октябре, там же готовились закапывать капсулу под новое помещение, где должны обустроить и подключить линейный ускоритель. Это специальный бункер, который проектируется под аппарат конкретного производителя.

Поэтому, как объясняет главный врач Михаил Есаянц, разрабатывать проект бункера они начали только после объявления результатов тендера осенью 2018 года.

Image caption Михаил Есаянц - главный врач Запорожского областного онкологического диспансера

Весной областной совет выделил деньги на строительство бункера, после чего на тендере определили подрядчика. "При нормальном финансировании, весь бункер может быть готов для монтажа оборудования в мае 2020 года, а заработает в сентябре", - рассказал Михаил Есаянц.

Врач настаивает, что оба участника тендера - дистрибьюторы Varian и Elekta - представили качественное оборудование и его бы удовлетворила победа любого. А тендер считает успешным, ведь сэкономили 20 млн.

Image caption Помещение и бункер под новый ускоритель еще только строятся

Он не понимает, на основании чего спецслужба открыла дело и где взяла 10 млн убытков. Ведь в Запорожье купили такой мощный ускоритель по наименьшей цене в истории Украины.

"Он космический, не во всех европейских клиниках такие есть. Я спросил следователя, где я предал Родину, но мне не ответили", - вспоминает врач разговор в СБУ, куда его вызывали на допросы.

На вопрос о давлении со стороны силовиков врач не ответил, но признался, что риски задержки строительства бункера и запуска линейного ускорителя таки были.

Тендерные игры

Анализируя ход тендеров медицинского оборудования, мы обратили внимание на определенные закономерности в закупке линейных ускорителей, которые частично проливают свет на дело о государственной измене в Запорожье.

В мире есть два крупнейших производителя "линейников" - американская компания Varian (у нее в Украине несколько дистрибьюторов, но самый большой - "Протек Солюшнз") и шведская Elekta (эксклюзивный поставщик "Биосенс" - именно она победила на тендере в Запорожье). Они занимают 90% рынка и жестко конкурируют между собой.

Но в украинских госзакупках на Prozorro больницы часто так прописывают технические требования к ускорителям, что один из главных производителей не может участвовать в тендере. И, как утверждают специализированные врачи, часто эти условия можно было бы прописать так, чтобы допустить всех желающих и не ухудшить качество желаемого оборудования.

К тому же, собеседники ВВС News Украина с рынка закупок медицинского оборудования указывают на наличие коррупционных схем, когда свою долю отката во время конкурса могут требовать не только заказчики тендера, но и силовые структуры. Хотя официально, конечно, в разговоре с нами на диктофон этого никто не подтверждает.

Копірайт зображення www.protech-solutions.com.ua Image caption Компания "Протек Солюшнз" работает в Украине уже более 10 лет и занимается продажей всего спектра медицинского оборудования

Мы проанализировали тендеры на линейные ускорители и обнаружили несколько случаев, когда производитель Elekta не смог попасть на тендер. В такой ситуации прогнозируемо побеждает продукция Varian, которую представляют два разных поставщика.

Например, такая ситуация произошла в Херсоне и Хмельницком. Из-за технических нюансов в требованиях эксклюзивный поставщик оборудования Elekta в Украине, компания "Биосенс", на конкурс в этих городах попасть не смогла. В итоге тендеры играли поставщики Varian - "Протек Солюшнз" и "Хелс Дизайн".

Показательно, что на этих двух тендерах цену конкуренты не сбрасывали.

А одним из руководителей "Протек Солюшнз" является Юрий Горин, который несколько лет назад возглавлял компанию "Хелс Дизайн".

Шведские представители официально жаловались и просили изменить, по их мнению, несущественные детали, которые позволили бы принять участие в конкурсе в Херсоне.

"Если на Prozorro реальная конкуренция, то это хорошая площадка для продажи и снижения цены. Если же на конкурс заходят только две связанные компании, то такого соревнования не получается", - рассуждает Шептицкая.

Она считает, что на определенные тендеры ее компанию не пускают из-за искусственных препятствий в технических условиях. При этом директор "Биосенс" напрямую не ответила на вопрос, предлагали ли ей с кем-то поделиться откатом, чтобы лучше попадать на тендеры.

"Скажу так - в Чернигове и Запорожье не было ни слова об откатах", - настаивает Шептицкая.

В Чернигове и Запорожье "Протек Солюшнз" и "Биосенс" конкурировали напрямую.

Тендеры на закупку линейных ускорителей Херсон Хмельницкий Чернигов Запорожье "Протек Солюшнз" (победитель) vs "Хелс Дизайн" "Протек Солюшнз" (победитель) vs "Хелс Дизайн" "Протек Солюшнз" vs "Биосенс" (победитель) "Протек Солюшнз" vs "Биосенс" (победитель) Стартовая стоимость - 42,2 млн, цена тендера - 41,8 Стартовая стоимость -70 млн, цена тендера - 69,9 Стартовая стоимость - 75 млн, цена тендера - 57,5 Стартовая стоимость - 85 млн, цена тендера - 64,86 Понижение - 0,4 млн Понижение - 0,1 млн Понижение - 17,5 млн Понижение - 20,14 млн

Журналисты ВВС News Украина встретились с руководством компании "Протек Солюшнз". Там заверили, что никаких нарушений и дискриминации на конкурсах, где они побеждали, не было. "Компания Varian видит в этом здоровый рынок", - прокомментировал директор компании Андрей Скрипко тот факт, что две компании выставили на конкурс оборудование одного производителя.

Отрицает он и упреки в том, что тендеры разыгрывают связанные фирмы.

"Рынок не такой широкий, поэтому специалисты периодически мигрируют из одной компании в другую, но это вовсе не означает, что они (компании - Ред.) каким-то образом связаны", - прокомментировал он работу в своей компании бывшего директора конкурента из "Хелс Дизайн".

Он советует фирмам, которые не согласны с условиями конкурса, оспаривать техническое задание, если они видят в нем дискриминацию.

На это их основной конкурент компания "Биосенс" заявила, что пыталась обжаловать тендер, но отступила из-за морального давления.

"Нас обвиняли, что мы затягиваем тендер и погибают херсонские пациенты. Я после пятого заседания в антимонопольном комитете сказала - все, если так хотите, то делайте", - вспоминает директор этой компании Алла Шептицкая.

Похожая история произошла и в Хмельницком весной 2019 года. Правда, в июне 2019 года результат этих торгов контролирующие органы отменили, потому что у заказчика не было достаточно денег.

Противоположная ситуация произошла в Чернигове несколько лет назад. Местный областной онкодиспансер прописал технические требования таким образом, что на тендер попали главные конкуренты - Varian и Elekta.

Там между компаниями-дистрибьюторами состоялась настоящая битва в три раунда, "Биосенс" сбросил цену до 57,5 ​​миллиона и победил. Экономия составила 17,5 млн гривен.

Копірайт зображення Запорожский областной онкологический диспансер Image caption Алла Шептицкая

Такая же битва второй раз в истории закупки ускорителей на Prozorro состоялась осенью 2018 года в уже упомянутом нами Запорожье. Но если сравнить два тендера, то в Запорожье, где открыли дело о госизмене, цена аналогичного ускорителя была даже выгоднее, чем в Чернигове.

Мы связались с руководителем Черниговского областного онкодиспансера Валерием Зубом, который на досрочных парламентских выборах летом 2019 года был избран по мажоритарке в Верховную Раду от "Слуги народа".

Зуб назвал тендер в Запорожье "образцом открытости" и даже позавидовал, что на торгах продавцы так сильно сбросили цену. "В Запорожье сумели купить даже более качественное оборудование одной закупкой, которое им вообще обошлось дешевле", - утверждает он.

Врач убежден, что никакого финансового ущерба государству, а тем более государственной измены, в Запорожье быть не могло. И призвал все клиники писать техническое задание так, чтобы пытаться допустить на конкурс всех желающих, а не создавать искусственные ограничения.

Отставки в Киевской области

Но самые рьяные баталии развернулись в Киевской области. В конце августа 2019 года тендер на закупку "линейников" объявил Киевский областной онкодиспансер.

Ожидаемая стоимость оборудования составила 70 млн, однако техническое задание прописали так, что компания "Биосенс" со шведским оборудованием Elekta попасть на тендер не смогла. Зато под все требования спокойно попадала продукция их конкурентов - дилеров Varian.

Image caption Приглашение принять участие в тендере

Image caption Ответ компании

В середине сентября создавалось впечатление, что торги в Киеве состоятся по сценарию Херсона и Хмельницкого. Именно такое развитие прогнозировала в разговоре с ВВС News Украина руководитель "Биосенс" Алла Шептицкая.

"Мы бы с радостью приняли участие в тендере в Киеве даже с машиной высшего класса, чем в тендерном задании. Но при условии, что требования в некоторых деталях изменят, чтобы мы физически могли попасть в тендер", - рассказывала она в середине сентября.

Тогда Шептицкая прогнозировала, что с нынешним курсом евро компания могла бы снизить цену на торгах существенно ниже 60 млн гривен. Но ситуацию резко изменил политический скандал во властной команде Киевской области.

19 сентября депутат от "Слуги народа" округа в Киевской области Александр Дубинский заявил, что при закупке ускорителя планируется "откат" в 20%, и уже определено, что закупят ускоритель Varian. В коррупции он обвинил нового руководителя области Михаила Бно-Айрияна.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Михаил Бно-Айриян ушел с должности за несколько дней до проведения тендера

После громких обвинений в коррупции, которые губернатор отрицал, Бно-Айриян 26 сентября обратился к компании "Биосенс" с предложением таки принять участие в конкурсе.

В ответ чиновнику объяснили, что представить на конкурсе свое оборудование они смогут только в случае, если онкодиспансер изменит технические требования, из-за которых Elekta "вылетела" с торгов.

В результате технические требования так и не изменили, "Биосенс" на конкурс не попала, а сам губернатор впоследствии подал в отставку.

Тендер состоялся и его выиграла компания "Протек Солюшнз", которая все же сбросила на торгах цену с 69 до 59 млн грн.

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