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Предупреждение: В этой статье есть упоминания о сексуальном насилии, которые могут огорчить.

"Мне даже в голову не пришло, что таблетка экстренной контрацепции будет неэффективной".

Рэйчел (имя изменено) забеременела после того, как ее изнасиловали в Канаде, куда она поехала после окончания школы. Ей дали таблетку экстренной контрацепции тот же вечер, в рамках медицинской помощи, оказанной ей после нападения.

"Когда через два месяца я узнала, что беременна, это стало для меня полным шоком, - вспоминает она. - Мне даже в голову не приходило, что это вообще могло произойти".

Рэйчел, которой сейчас 34 года, говорит, что ей не сказали, что она все же может забеременеть после экстренной контрацепции: "Я вообще не помню, чтобы тогда речь шла о том, что это (таблетка. - Ред.) может не сработать".

По оценкам, 0,6-2,6% женщин, принимающих таблетки экстренной контрацепции после незащищенного секса, все равно беременеют.

То, что люди знают - и чего не знают - об экстренной контрацепции начали обсуждать после того, как автор сайта Refinery29 рассказала, как забеременела, несмотря на принятую таблетку.

Статья стала вирусной, и стали звучать призывы к более активному распространению информации о том, что таблетки экстренной контрацепции не гарантируют защиты от нежелательной беременности.

Как действуют таблетки экстренной контрацепции?

Синтетические гормоны предотвращают или задерживают овуляцию (высвобождение яйцеклетки из яичника)

Если овуляция состоялась перед тем, как вы приняли таблетку, и вы были фертильны во время незащищенного секса, она не защитит от беременности

Это означает, что таблетки экстренной контрацепции могут быть неэффективными, даже если вы принимаете их правильно - все зависит от менструального цикла

Овуляция обычно происходит в середине цикла (примерно за две недели до месячных)

Существует два типа таблеток экстренной контрацепции: левоноргестрел и улипристала ацетат

Левоноргестрел следует принять в течение 72 часов (три дня) после незащищенного секса

Улипристала ацетат необходимо принять в течение 120 часов (пять дней)

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На эффективность таблеток также могут влиять некоторые лекарства, говорит доктор Кэролайн Купер, специалист по вопросам репродуктивного и сексуального здоровья.

"Это те лекарства, которые могут влиять на то, как ваша печень перерабатывает медикаменты", - объясняет она. Среди них - некоторые лекарства от ВИЧ, эпилепсии, а также безрецептурное растительное средство зверобой, который иногда принимают для лечения легких расстройств настроения.

Еще одна причина, по которой таблетки экстренной контрацепции могут не сработать - это вес женщины, объясняет доктор Купер. У женщин с большим весом выше риск забеременеть после их приема, говорит она. "И речь идет даже не об избыточном весе", - добавляет д-р Купер.

По ее словам, риск неэффективности левоноргестрела гораздо выше, если женщина весит более 70 кг или имеет индекс массы тела больше 26 (по данным Британской службы здравоохранения, идеальный ИМТ для большинства взрослых составляет от 18,5 до 24,9).

"Полная неожиданность"

Но сколько женщин обо всем этом знают? Хотя инструкции к таблеткам экстренной контрацепции содержат информацию о том, что действие лекарства основано на задержке овуляции, на нее, как и на все, что написано мелким шрифтом, легко не обратить внимания. Инструкция также прямо не говорит о том, что эффективность таблеток зависит от того дня менструального цикла. Так почему же, вместе с таблетками экстренной контрацепции, женщинам не предоставляют всю необходимую информацию?

"Я не ожидала, что это не сработает", - рассказала мне 26-летняя Гарриет. Во время секса у них порвался презерватив, и она прибегла к экстренной контрацепции - но все равно забеременела, хотя приняла таблетку сразу и делала все по инструкции.

Гарриет добавляет, что ей говорили, что таблетки иногда не срабатывают, но единственный упомянутый фактор риска касался того, что таблетку принимали слишком поздно. Поскольку она сделала это в течение 24 часов, то и не волновалась. Примерно через неделю она узнала, что беременна.

Для Рэйчел незнание о том, что таблетка может быть неэффективной, сделало ее ситуацию еще более сложной. "Я бы ничего не меняла - моему сыну 15, с ним бывает очень трудно, но я бы не хотела его мать, - говорит она мне. - Но тогда... Я думаю, что столь неожиданная беременность была для меня очень травматичной" .

Я спрашиваю доктора Купер, всегда ли женщинам в аптеке или клинике по вопросам сексуального здоровья говорят, что на эффективность таблеток экстренной контрацепции влияет их менструальный цикл.

"Я думаю, что это должны делать, - говорит она и добавляет, что хотя фармацевты обычно хорошо знают, как работает экстренная контрацепция, "если они сильно заняты, то могут не углубляться во все эти подробности".

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"Золотой стандарт"

Другой доступный метод экстренной контрацепции - это медная ВМС (внутриматочная спираль), установлена ​​в течение первых пяти дней после незащищенного секса. В то время как таблетки задерживают овуляцию, ВМС предотвращает имплантацию оплодотворенной яйцеклетки на слизистую оболочку матки и имеет эффективность 99%.

По оценкам, беременеют две из каждых 100 женщин, которые употребляют улипристала ацетат, и 0,6-2,6% женщин, использующих левоноргестрел.

Ни Гарриет, ни Рэйчел не предлагали ВМС в качестве альтернативы таблеткам.

Ребекка Пикерилл, медсестра по вопросам сексуального здоровья в клинике под патронатом благотворительной организации Brook, занима.щейся сексуальным здоровьем молодых людей, говорит, что их работники всегда предлагают ВМС как "золотой стандарт".

"Мы выясняем, когда они в последний раз имели незащищенный секс, когда были последние месячные, продолжительность цикла, предполагаемую дату овуляции, которая, конечно, является лишь приблизительной - обычно овуляция происходит в середине цикла, но, очевидно, так бывает не у всех", - говорит она.

"Затем мы обсуждаем с ними варианты, какие из двух типов оральных контрацептивов подойдут им лучше ... но всегда подчеркиваем, что наиболее эффективна ВМС".

Д-р Купер говорит, что она никогда не видела, чтобы ВМС была неэффективной в качестве средства экстренной контрацепции. "Но я, конечно, видела женщин, которые принимали таблетки экстренной контрацепции, беременели, делали аборт, а потом приходили ко мне, чтобы установить спираль, и были в ярости, что никто не предложил им этот вариант сразу", - добавляет она.

"Мужчины тоже должны об этом знать"

Специалист по сексуальному и репродуктивному здоровью д-р Джейн Кавана считает, что об экстренной контрацепции стоит рассказывать в школе.

"Возмутительно, что каждому ребенку не рассказывают о контрацепции и о том, что делать, если они занимались сексом и есть риск беременности, - говорит она. - Это должно быть базовым правилом в каждой школе".

"Я провела небольшую фокус-группу с подругами моей дочери-подростка несколько лет назад, в возрасте 14-15 лет, - продолжает она. - В комнате было где-то шесть девушек, и я просто спросила их: "Кто знает, что для экстренной контрацепции можно использовать ВМС?", и она была единственной, кто это знал".

Гарриет добавляет, что больше рассказывать об экстренной контрацепции нужно не только женщинам. "Я думаю, мужчины также должны больше об этом знать, - говорит она. Она рассказывает, что среди ее партнеров были такие, которые говорили ей, что утром она может просто сходить к врачу за таблетками.

"Замечательно, что у вас есть выбор их принимать, - говорит Рэйчел. - Но вы на самом деле не делаете осознанный выбор, если на момент, когда вы решаете их принять, вы не располагаете всей информацией".

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