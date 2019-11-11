Пять вещей, которые нужно знать о вагине

Социальные сети полны мифов и ложных представлений о вагине, однако нашлась женщина, которая поставила перед собой задачу это исправить.

Врач Дженнифер Хантер была практикующим акушером-гинекологом в США и Канаде в течение 25 лет. Она - ярая защитница здоровья женщин, а сейчас активно обучает их в соцсетях, поэтому ее еще называют "штатным гинекологом" Twitter.

Недавно Дженнифер опровергла заявления о том, что введение нефритовых яиц в вагину нормализует "гормональный баланс, менструальный цикл и работу мочевого пузыря". Она объяснила, что эта идея не была частью древней китайской традиции, как утверждают ее адепты, и не имеет никакой научной поддержки.

Последняя книга Хантер "Библия вагины" стала бестселлером в нескольких странах. Она содержит много практических советов, призванных расширить возможности женщин и помочь им заботиться о своем здоровье. Вот некоторые факты, которые, по ее мнению, должна знать каждая женщина.

Копірайт зображення Emma Russell

1. Не путайте вагину с вульвой

Вагина находится внутри тела - это мышечный канал, соединяющий матку с внешним миром. То, что вы можете видеть извне, часть, которая касается вашей одежды - это вульва.

Хантер говорит, что важно знать и применять правильную терминологию.

"Если вы не можете произнести слова "вагина" или "вульва", то создается впечатление, что в этом есть что-то грязное или позорное", - говорит гинеколог.

Она отмечает, что медицинский термин pudenda, который описывает внешнюю сторону вульвы, происходит от латинского pudet, что означает "стыдно".

Врач считает, что использование таких ярлыков вредит женщине не только на эмоциональном, но и на медицинском уровне, поскольку пациенты не могут точно описать то, что с ними происходит, и не получают правильного лечения.

2. Способна к самоочищению

Гинеколог заметила, что за последние 10 лет очень изменилось отношение женщин к интимной гигиены.

Многие стремятся избавиться от вагинального запаха. Так, только в прошлом году в Северной Америке около 57% женщин прошли через процедуру "очищения" вагины, и большинство из них говорят, что к этому их поощряют сексуальные партнеры.

"Однако, влагалище женщины не требует дополнительной очистки, - объясняет Дженнифер Хантер. - Оно способно самостоятельно очищаться".

Вагинальные клетки обновляются каждые 96 часов - гораздо быстрее, чем другие части кожи - потому вагина является естественно регенеративным органом.

Хантер особенно предостерегает от спринцевания парфюмированными спреями. Они будто бы призваны добавить влагалищу аромата, на самом деле эффект будет противоположным.

"Это вагина, а не пина колада, - объясняет она - и спринцевания действуют на нее как сигареты".

Даже вода может нарушить чувствительную "интимную" экосистему, увеличивая риск заражения инфекциями, передающимися половым путем.

Другая новомодная процедура - распаривание. Она не только лишняя, но и может привести к ожогам.

Мыть нужно только то, что расположено снаружи. При необходимости можно использовать мягкое очищающее средство.

Но даже мыло может нарушить баланс рН или уничтожить естественную бактериальную флору влагалища.

Отдельная тема - менопауза.

Гормональные изменения могут сопровождаться сухостью и неприятными ощущениями во влагалище. В таких случаях врач советует использовать, например, кокосовое или оливковое масло.

Копірайт зображення Emma Russell

3. "Интимный сад"

В женском влагалище обитает целая армия "хороших" бактерий, которые помогают сохранить его здоровье.

"Микробиом влагалища напоминает сад, где различные виды бактерий сосуществуют, чтобы поддерживать здоровую вагинальную экосистему", - рассказывает Хантер.

Полезные бактерии создают слабокислую среду, останавливают действие любых вредных бактерий, а также способствуют образованию слизи, которая смазывает влагалище и шейку матки.

Многие убеждены, что использование антибактериальных салфеток помогает поддерживать естественный pH баланс и уменьшает запах во время менструации. Однако, это не совсем так. Антибактериальные салфетки могут привести к дисбалансу и развитию вагинальной инфекции.

Джен Хантер также советует не использовать фен для сушки вульвы: кожа там должна быть влажной.

Копірайт зображення Emma Russell

4. Волосы растут "там" не просто так

Гинеколог также заметила, что в последнее время набирает обороты мода удалять лобковые волосы. Последствиями эпиляции - восковой или сахарной - являются многочисленные микротравмы, а также повреждения гениталий.

"Порезы, царапины, инфекции - это то, с чем мы сталкиваемся после лобковой эпиляции", - рассказывает Хантер.

Если же вы решили удалить волосы, убедитесь, что мастер придерживается норм гигиены.

Во время бритья подготовьте кожу и двигайтесь в направлении роста волос, чтобы избежать риска вросших волос и связанных с этим инфекций.

Но главное правило - это чистая бритва.

Люди должны понимать все последствия и делать осознанный выбор, считает гинеколог.

"Лобковые волосы - это своеобразный защитный барьер, от которого не стоит избавляться, - отмечает она. - Они также влияют на половую функцию. Каждый лобковый волос соединен с нервным окончанием - поэтому так больно их удалять".

5. Время безжалостно

С возрастом женская репродуктивная функция ухудшается - яичники истощаются и прекращают вырабатывать яйцеклетки.

Уровень гормонов, которые влияют на фертильность, также снижается. Начинается менопауза, и это не может не отразиться на влагалище и вульве.

Ткани, которые ранее сохраняли естественную влажность, атрофируются, поэтому во время секса могут возникать неприятные ощущения, сухость и боль.

В такой ситуации Дженнифер Хантер советует обратиться к врачу. Однако, некоторые женщины решают эту проблему с помощью лубриканта (геля-смазки), который продается без рецепта.

"Думаю, женщины должны знать об этом, - говорит она. - Они не должны страдать".

Существует еще один миф, что секс лечит все. Но это, конечно, не так.

Против микротравм вагинальных тканей, которые могут сделать их уязвимыми для инфекций, бессилен даже секс.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram