Земля Украины: сколько ее, кому принадлежит и кто на ней работает

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Сколько в Украине земли, предназначенной для сельского хозяйства? Кому она принадлежит сейчас? Что нынешние владельцы земли делают с ней, пока полноценный рынок не работает?

ВВС News Украина собрала несколько цифр о том, с чем страна подходит к моменту, когда землю можно будет продавать и покупать.

Статистика земельных отношений в Украине - довольно запутанная, устаревшая и неполная.

Проблемой остается и несогласованность данных Государственного земельного кадастра и Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Но если сравнить официальные данные и расчеты экспертов, то некоторые цифры о том, с чем Украина готовится открыть рынок земли, назвать можно.

Сколько земли в Украине?

В Украине более 60 млн га земли. Из них 42,7 млн га - более 70% - это земля сельскохозяйственного назначения. При этом речь идет об очень плодородной почве. Около 40% с/х земли в Украине - это черноземы.

Под действием моратория на куплю-продажу земли находится более 41 млн га - за исключением тех, что выделены для ведения подсобного и личного крестьянского хозяйства, садоводства и огородничества.

Из них более 31 млн га - это земля в частной собственности, из которой почти 28 млн га - частные паи. В государственной и коммунальной собственности - более 10 млн га.

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Однако и здесь не все просто.

"Если более-менее понятно, сколько частной земли под мораторием есть, то не совсем понятно, что происходит с государственной землей. Часть передали в коммунальную собственность, а сколько осталось?" - говорит Олег Нивьевский, профессор Киевской школы экономики, участвовавшей в ряде исследований земельных отношений и аграрной отрасли в Украине.

Еще один вопрос: сколько с/х земли осталось на подконтрольной Киеву территории?

"Те цифры, что в Украине 10,5 млн га - государственная земля, так это с учетом Крыма и оккупированных территорий", - говорит экономист и подсчитывает: если учесть, что в прошлом году из государственной в коммунальную собственность было передано 1,5 млн га, то понятно, что на рынок государство сможет выставить не более 9 млн га.

Кто и что делает на рынке земли?

Владельцев земельных паев сейчас чуть меньше 7 млн. То есть открытие рынка земли напрямую коснется каждого шестого украинца. Однако количество землевладельцев и землепользователей в Украине превышает 25 млн.

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При этом сами владельцы обрабатывают менее трети земли. Те, кто обрабатывает арендованную землю, получают ее в основном от частных владельцев - 56%. Земли, арендованные у государства, дают еще 8% обработки. И примерно столько же - 7% земли - не обрабатывается вообще.

Что еще делают с землей?

Эксперты проекта по поддержке прозрачного управления земельными ресурсами в Украине, финансируемого ЕС и Всемирным банком, проанализировали данные Минюста о транзакции земельных участков с лета 2015 до лета 2017 года.

Несмотря на то, что тогда, как и сейчас, действовал мораторий на продажу земли с/х назначения, 9 из 10 этих транзакций касались именно этой категории земли. Из этих соглашений три четверти касались аренды, а каждое пятое - передачи земли по наследству. На куплю-продажу приходилось около 3%, и это касалось с/х земли не под мораторием.

Если взглянуть на рынок земли не с/х назначения, то на операции по купле-продаже приходится около трети, на наследство - более четверти, а вот на аренду - только каждая пятая.

Сколько земли продадут на рынке?

Как будет работать рынок сельхозземли после отмены моратория на куплю-продажу? Сколько владельцев земли захотят ее продать?

Опрос, проведенный по заказу проекта USAID "Агроинвест" в 2015 году показал, что лишь 8% владельцев сельхозземли хотели бы продать ее в первый год после снятия моратория.

Еще один опрос, который в 2017 году проводил Институт аграрной экономики, показал, что среди владельцев земельных паев хотят их продать около 10%.

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