100 англоязычных романов, изменивших мир - по версии BBC Arts

Редакция BBC Arts
  • 16 ноября 2019
Книги Копірайт зображення Unsplash

Произведения, написанные на английском языке в течение последних 300 лет, - от детской классики до взрослых бестселлеров.

Рассказанные истории - мощный инструмент, который может изменить нашу личность. Редакция BBC Arts попросила нескольких известных писателей, кураторов и критиков выбрать 100 романов, оставивших важный след в их жизни.

Жюри понадобилось несколько месяцев, чтобы отобрать истории, достойные этого определения.

В список вошли романы, написанные на английском языке в течение последних 300 лет, - от детской классики до взрослых бестселлеров.

Журі Копірайт зображення BBC Arts

Мы распределили их по темам, которые отражают то, как книги формируют и изменяют наше мышление.

С состав жюри вошли: ведущий Radio 4 Front Row и редактор The Times Literary Supplemen Стиг Абель, телеведущая Мариэлла Фрострап, авторы Джуно Доусон, Кот де Ваал, Александр Макколл Смит, а также литературный директор Брэдфордского фестиваля Сийма Аслам.

Идентичность личности

  • "Возлюбленная" - Тони Моррисон
  • "Дни без конца" - Себастьян Барри
  • "Беглецы" - Анна Майклз
  • "Половина желтого солнца" - Чимаманда Нгози Адичи
  • "Домосед" - Яа Гьяси
  • "Маленький остров" - Андреа Леви
  • "Под стеклянным колпаком" - Сильвия Плат
  • "Бог мелочей" - Арундати Рой
  • "И пришло разрушение" - Чинуа Ачебе
  • "Белые зубы" - Зэди Смит

Любовь, секс, романтика

  • "Дневник Бриджит Джонс" - Хелен Филдинг
"Дневник Бриджит Джонс" по роману Хелен Филдинг Копірайт зображення IMDB
Image caption "Дневник Бриджит Джонс" по роману Хелен Филдинг
  • "Раз и навсегда" - Джуди Блум
  • "Комната Джованни" - Джеймс Болдуин
  • "Гордость и предубеждение" - Джейн Остин
  • "Всадники" - Джилли Купер
  • "Их глаза видели Бога" - ЗЗора Ниел Херстон
  • "Далекие шатры" - Мэри Маргарет Кей
  • "Сорок правил любви" - Элиф Шафак
  • "Страсть"- Дженет Уинтерсон
  • "Рабы одиночества" - Патрик Гамильтон

Приключения

  • "Город Боуган"- Кевин Барри
  • "Игольное ушко" - Кен Фоллетт
  • "По ком звонит колокол" - Эрнест Хемингуэй
  • "Темные начала" - Филип Пулман
  • "Айвенго" - Вальтер Скотт
  • "Мистер Стендфаст" - Джон Бакен
  • "Вечный сон"Реймонд Чандлер
  • Голодные игры"Сьюзен Коллинз
  • "Цикл о капитане Джеке Обри и доктора Стивена Метьюрин" - Патрик О'Брайан
  • "Властелин колец" - Джон Рональд Руэл Толкин

Жизнь, смерть, иные миры

  • "Игра престолов" - Джордж Мартин
  • "Удивляя богов" - Бен Окри
  • "Дюна" - Фрэнк Герберт
  • "Франкенштейн, или Современный Прометей" - Мэри Шелли
"Хроники Нарнии" по роману Клайва Льюиса Копірайт зображення IMDB
Image caption "Хроники Нарнии" по роману Клайва Льюиса
  • "Галаад" - Мэрилин Робинсон
  • "Хроники Нарнии" - Клайв Стейплз Льюис
  • "Плоский мир" - Терри Пратчетт
  • "Земноморье" - Урсула Ле Гуин
  • "Песочный человек" - Нил Гейман
  • "Дорога" - Кормак Маккарти

Политика, власть, протесты

  • "Тысяча сияющих солнц" - Халед Хоссейни
  • "О дивный новый мир" - Олдос Хаксли
  • "Домашний огонь" - Камила Шамси
  • "Повелитель мух" - Уильям Голдинг
"V − значит вендетта" по роману Алана Мура Копірайт зображення IMDB
Image caption "V − значит вендетта" по роману Алана Мура
  • "Крестики-нолики" - Мэлори Блэкмен
  • "Взбаламученный город" - Джеймс Планкетт
  • "Цвет пурпурный" - Элис Уокер
  • "Убить пересмешника" - Харпер Ли
  • "V − значит вендетта" - Алан Мур
  • "Если только" - Кэрол Шилдс

Общество и классы

  • "Дом для мистера Бисваса" - В.С. Найпол
  • "Консервный ряд" - Джон Стейнбек
  • "Бесчестье" - Дж. М. Кутзее
  • "Наш общий друг" - Чарльз Диккенс
  • "Бедняга" - Нелл Данн
  • "В субботу вечером, в воскресенье утром" - Алан Силлитоу
  • "Одинокая страсть Джудит Херн" - Брайан Мур
  • "Расцвет мисс Джин Броди" - Мюриэл Спарк
  • "Остаток дня" - Кадзуо Исигуро
  • "Антуанетта" - Джин Рис

Взросление

  • "Эмили из Молодого Месяца" - Люси Мод Монтгомери
  • "Золотой ребенок" - Клэр Адам
  • "Орикс и Коростель" - Маргарет Этвуд
  • "Давай, увидимся завтра" - Уильям Кипперс Максвелл-мл.
Сутінки Копірайт зображення IMDB
Image caption "Сумерки" по роману Стефани Майер
  • "Свами и его друзья" - Разипурам Кришнасвами Нарайан
  • "Деревенские девчонки" - Эдна О'Брайен
  • "Серия романов о Гарри Поттере" - Джоан Роулинг
  • "Изгои" - Сьюзен Хинтон
  • "Тайный дневник Адриана Моула, начатый в 13 с половиной лет" - Сью Таунсенд
  • "Сумерки" - Стефани Майер

Семья и дружба

  • "Подходящий жених" - Викрам Сет
  • "Балетные туфельки" - Ноэль Стритфилд
  • "Улица облаков" - Тим Уинтон
  • "Неуютная ферма" - Стелла Гиббонс
  • "Я захватываю замок" - Доди Смит
  • "Мидлмарч" - Джордж Элиот
  • "Корабельные новости" Энни Прул
  • "Незнакомка из Уайлдфелл-Холла" Энн Бронте
  • "Ведьмы" - Роальд Даль
"Ведьмы" по роману Роальда Дала Копірайт зображення IMDB
Image caption "Ведьмы" по роману Роальда Даля

Преступления и конфликты

  • "Американский таблоид" - Джеймс Эллрой
  • "Американская война" - Омар Эль Аккад
  • "Раскол Индии" - Бапси Сидхва
  • "Ребекка" - Дафна Дюморье
  • "Возрождение" - Пэт Баркер
  • "Дитя человеческое" - Филлис Дороти Джеймс
  • "Собака Баскервилей" - Артур Конан Дойл
  • "Фундаменталист поневоле" - Мохсин Хамид
  • "Талантливый мистер Рипли" - Патриция Хайсмит
  • "Тихий американец" - Грэм Грин

Нарушение правил

  • "Сговор остолопов" - Джон Кеннеди Тул
  • "Писец Бартлби" - Герман Мелвилл
  • "Хабиби" - Крейг Томпсон
  • "Как быть двумя" - Али Смит
  • "Орландо" - Вирджиния Вулф
  • "Ночи в цирке" - Анджела Картер
  • "1984" - Джордж Оруэлл
  • "Псмит-журналист" - Пелам Гренвилл Вудхаус
  • "Прощальный вздох мавра" - Салман Рушди
  • "Зами: новое написание моего имени. Свобода" - Одри Лорд

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

--

Новости по теме