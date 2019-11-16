100 англоязычных романов, изменивших мир - по версии BBC Arts
Произведения, написанные на английском языке в течение последних 300 лет, - от детской классики до взрослых бестселлеров.
Рассказанные истории - мощный инструмент, который может изменить нашу личность. Редакция BBC Arts попросила нескольких известных писателей, кураторов и критиков выбрать 100 романов, оставивших важный след в их жизни.
Жюри понадобилось несколько месяцев, чтобы отобрать истории, достойные этого определения.
В список вошли романы, написанные на английском языке в течение последних 300 лет, - от детской классики до взрослых бестселлеров.
Мы распределили их по темам, которые отражают то, как книги формируют и изменяют наше мышление.
С состав жюри вошли: ведущий Radio 4 Front Row и редактор The Times Literary Supplemen Стиг Абель, телеведущая Мариэлла Фрострап, авторы Джуно Доусон, Кот де Ваал, Александр Макколл Смит, а также литературный директор Брэдфордского фестиваля Сийма Аслам.
Идентичность личности
- "Возлюбленная" - Тони Моррисон
- "Дни без конца" - Себастьян Барри
- "Беглецы" - Анна Майклз
- "Половина желтого солнца" - Чимаманда Нгози Адичи
- "Домосед" - Яа Гьяси
- "Маленький остров" - Андреа Леви
- "Под стеклянным колпаком" - Сильвия Плат
- "Бог мелочей" - Арундати Рой
- "И пришло разрушение" - Чинуа Ачебе
- "Белые зубы" - Зэди Смит
Любовь, секс, романтика
- "Дневник Бриджит Джонс" - Хелен Филдинг
- "Раз и навсегда" - Джуди Блум
- "Комната Джованни" - Джеймс Болдуин
- "Гордость и предубеждение" - Джейн Остин
- "Всадники" - Джилли Купер
- "Их глаза видели Бога" - ЗЗора Ниел Херстон
- "Далекие шатры" - Мэри Маргарет Кей
- "Сорок правил любви" - Элиф Шафак
- "Страсть"- Дженет Уинтерсон
- "Рабы одиночества" - Патрик Гамильтон
Приключения
- "Город Боуган"- Кевин Барри
- "Игольное ушко" - Кен Фоллетт
- "По ком звонит колокол" - Эрнест Хемингуэй
- "Темные начала" - Филип Пулман
- "Айвенго" - Вальтер Скотт
- "Мистер Стендфаст" - Джон Бакен
- "Вечный сон"Реймонд Чандлер
- Голодные игры"Сьюзен Коллинз
- "Цикл о капитане Джеке Обри и доктора Стивена Метьюрин" - Патрик О'Брайан
- "Властелин колец" - Джон Рональд Руэл Толкин
Жизнь, смерть, иные миры
- "Игра престолов" - Джордж Мартин
- "Удивляя богов" - Бен Окри
- "Дюна" - Фрэнк Герберт
- "Франкенштейн, или Современный Прометей" - Мэри Шелли
- "Галаад" - Мэрилин Робинсон
- "Хроники Нарнии" - Клайв Стейплз Льюис
- "Плоский мир" - Терри Пратчетт
- "Земноморье" - Урсула Ле Гуин
- "Песочный человек" - Нил Гейман
- "Дорога" - Кормак Маккарти
Политика, власть, протесты
- "Тысяча сияющих солнц" - Халед Хоссейни
- "О дивный новый мир" - Олдос Хаксли
- "Домашний огонь" - Камила Шамси
- "Повелитель мух" - Уильям Голдинг
- "Крестики-нолики" - Мэлори Блэкмен
- "Взбаламученный город" - Джеймс Планкетт
- "Цвет пурпурный" - Элис Уокер
- "Убить пересмешника" - Харпер Ли
- "V − значит вендетта" - Алан Мур
- "Если только" - Кэрол Шилдс
Общество и классы
- "Дом для мистера Бисваса" - В.С. Найпол
- "Консервный ряд" - Джон Стейнбек
- "Бесчестье" - Дж. М. Кутзее
- "Наш общий друг" - Чарльз Диккенс
- "Бедняга" - Нелл Данн
- "В субботу вечером, в воскресенье утром" - Алан Силлитоу
- "Одинокая страсть Джудит Херн" - Брайан Мур
- "Расцвет мисс Джин Броди" - Мюриэл Спарк
- "Остаток дня" - Кадзуо Исигуро
- "Антуанетта" - Джин Рис
Взросление
- "Эмили из Молодого Месяца" - Люси Мод Монтгомери
- "Золотой ребенок" - Клэр Адам
- "Орикс и Коростель" - Маргарет Этвуд
- "Давай, увидимся завтра" - Уильям Кипперс Максвелл-мл.
- "Свами и его друзья" - Разипурам Кришнасвами Нарайан
- "Деревенские девчонки" - Эдна О'Брайен
- "Серия романов о Гарри Поттере" - Джоан Роулинг
- "Изгои" - Сьюзен Хинтон
- "Тайный дневник Адриана Моула, начатый в 13 с половиной лет" - Сью Таунсенд
- "Сумерки" - Стефани Майер
Семья и дружба
- "Подходящий жених" - Викрам Сет
- "Балетные туфельки" - Ноэль Стритфилд
- "Улица облаков" - Тим Уинтон
- "Неуютная ферма" - Стелла Гиббонс
- "Я захватываю замок" - Доди Смит
- "Мидлмарч" - Джордж Элиот
- "Корабельные новости" Энни Прул
- "Незнакомка из Уайлдфелл-Холла" Энн Бронте
- "Ведьмы" - Роальд Даль
Преступления и конфликты
- "Американский таблоид" - Джеймс Эллрой
- "Американская война" - Омар Эль Аккад
- "Раскол Индии" - Бапси Сидхва
- "Ребекка" - Дафна Дюморье
- "Возрождение" - Пэт Баркер
- "Дитя человеческое" - Филлис Дороти Джеймс
- "Собака Баскервилей" - Артур Конан Дойл
- "Фундаменталист поневоле" - Мохсин Хамид
- "Талантливый мистер Рипли" - Патриция Хайсмит
- "Тихий американец" - Грэм Грин
Нарушение правил
- "Сговор остолопов" - Джон Кеннеди Тул
- "Писец Бартлби" - Герман Мелвилл
- "Хабиби" - Крейг Томпсон
- "Как быть двумя" - Али Смит
- "Орландо" - Вирджиния Вулф
- "Ночи в цирке" - Анджела Картер
- "1984" - Джордж Оруэлл
- "Псмит-журналист" - Пелам Гренвилл Вудхаус
- "Прощальный вздох мавра" - Салман Рушди
- "Зами: новое написание моего имени. Свобода" - Одри Лорд
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