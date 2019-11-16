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Произведения, написанные на английском языке в течение последних 300 лет, - от детской классики до взрослых бестселлеров.

Рассказанные истории - мощный инструмент, который может изменить нашу личность. Редакция BBC Arts попросила нескольких известных писателей, кураторов и критиков выбрать 100 романов, оставивших важный след в их жизни.

Жюри понадобилось несколько месяцев, чтобы отобрать истории, достойные этого определения.

В список вошли романы, написанные на английском языке в течение последних 300 лет, - от детской классики до взрослых бестселлеров.

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Мы распределили их по темам, которые отражают то, как книги формируют и изменяют наше мышление.

С состав жюри вошли: ведущий Radio 4 Front Row и редактор The Times Literary Supplemen Стиг Абель, телеведущая Мариэлла Фрострап, авторы Джуно Доусон, Кот де Ваал, Александр Макколл Смит, а также литературный директор Брэдфордского фестиваля Сийма Аслам.

Идентичность личности

"Возлюбленная" - Тони Моррисон

"Дни без конца" - Себастьян Барри

"Беглецы" - Анна Майклз

"Половина желтого солнца" - Чимаманда Нгози Адичи

"Домосед" - Яа Гьяси

"Маленький остров" - Андреа Леви

"Под стеклянным колпаком" - Сильвия Плат

"Бог мелочей" - Арундати Рой

"И пришло разрушение" - Чинуа Ачебе

"Белые зубы" - Зэди Смит

Любовь, секс, романтика

"Дневник Бриджит Джонс" - Хелен Филдинг

Копірайт зображення IMDB Image caption "Дневник Бриджит Джонс" по роману Хелен Филдинг

"Раз и навсегда" - Джуди Блум

"Комната Джованни" - Джеймс Болдуин

"Гордость и предубеждение" - Джейн Остин

"Всадники" - Джилли Купер

"Их глаза видели Бога" - ЗЗора Ниел Херстон

"Далекие шатры" - Мэри Маргарет Кей

"Сорок правил любви" - Элиф Шафак

"Страсть"- Дженет Уинтерсон

"Рабы одиночества" - Патрик Гамильтон

Приключения

"Город Боуган"- Кевин Барри

"Игольное ушко" - Кен Фоллетт

"По ком звонит колокол" - Эрнест Хемингуэй

"Темные начала" - Филип Пулман

"Айвенго" - Вальтер Скотт

"Мистер Стендфаст" - Джон Бакен

"Вечный сон"Реймонд Чандлер

Голодные игры"Сьюзен Коллинз

"Цикл о капитане Джеке Обри и доктора Стивена Метьюрин" - Патрик О'Брайан

"Властелин колец" - Джон Рональд Руэл Толкин

Жизнь, смерть, иные миры

"Игра престолов" - Джордж Мартин

"Удивляя богов" - Бен Окри

"Дюна" - Фрэнк Герберт

"Франкенштейн, или Современный Прометей" - Мэри Шелли

Копірайт зображення IMDB Image caption "Хроники Нарнии" по роману Клайва Льюиса

"Галаад" - Мэрилин Робинсон

"Хроники Нарнии" - Клайв Стейплз Льюис

"Плоский мир" - Терри Пратчетт

"Земноморье" - Урсула Ле Гуин

"Песочный человек" - Нил Гейман

"Дорога" - Кормак Маккарти

Политика, власть, протесты

"Тысяча сияющих солнц" - Халед Хоссейни

"О дивный новый мир" - Олдос Хаксли

"Домашний огонь" - Камила Шамси

"Повелитель мух" - Уильям Голдинг

Копірайт зображення IMDB Image caption "V − значит вендетта" по роману Алана Мура

"Крестики-нолики" - Мэлори Блэкмен

"Взбаламученный город" - Джеймс Планкетт

"Цвет пурпурный" - Элис Уокер

"Убить пересмешника" - Харпер Ли

"V − значит вендетта" - Алан Мур

"Если только" - Кэрол Шилдс

Общество и классы

"Дом для мистера Бисваса" - В.С. Найпол

"Консервный ряд" - Джон Стейнбек

"Бесчестье" - Дж. М. Кутзее

"Наш общий друг" - Чарльз Диккенс

"Бедняга" - Нелл Данн

"В субботу вечером, в воскресенье утром" - Алан Силлитоу

"Одинокая страсть Джудит Херн" - Брайан Мур

"Расцвет мисс Джин Броди" - Мюриэл Спарк

"Остаток дня" - Кадзуо Исигуро

"Антуанетта" - Джин Рис

Взросление

"Эмили из Молодого Месяца" - Люси Мод Монтгомери

"Золотой ребенок" - Клэр Адам

"Орикс и Коростель" - Маргарет Этвуд

"Давай, увидимся завтра" - Уильям Кипперс Максвелл-мл.

Копірайт зображення IMDB Image caption "Сумерки" по роману Стефани Майер

"Свами и его друзья" - Разипурам Кришнасвами Нарайан

"Деревенские девчонки" - Эдна О'Брайен

"Серия романов о Гарри Поттере" - Джоан Роулинг

"Изгои" - Сьюзен Хинтон

"Тайный дневник Адриана Моула, начатый в 13 с половиной лет" - Сью Таунсенд

"Сумерки" - Стефани Майер

Семья и дружба

"Подходящий жених" - Викрам Сет

"Балетные туфельки" - Ноэль Стритфилд

"Улица облаков" - Тим Уинтон

"Неуютная ферма" - Стелла Гиббонс

"Я захватываю замок" - Доди Смит

"Мидлмарч" - Джордж Элиот

"Корабельные новости" Энни Прул

"Незнакомка из Уайлдфелл-Холла" Энн Бронте

"Ведьмы" - Роальд Даль

Копірайт зображення IMDB Image caption "Ведьмы" по роману Роальда Даля

Преступления и конфликты

"Американский таблоид" - Джеймс Эллрой

"Американская война" - Омар Эль Аккад

"Раскол Индии" - Бапси Сидхва

"Ребекка" - Дафна Дюморье

"Возрождение" - Пэт Баркер

"Дитя человеческое" - Филлис Дороти Джеймс

"Собака Баскервилей" - Артур Конан Дойл

"Фундаменталист поневоле" - Мохсин Хамид

"Талантливый мистер Рипли" - Патриция Хайсмит

"Тихий американец" - Грэм Грин

Нарушение правил

"Сговор остолопов" - Джон Кеннеди Тул

"Писец Бартлби" - Герман Мелвилл

"Хабиби" - Крейг Томпсон

"Как быть двумя" - Али Смит

"Орландо" - Вирджиния Вулф

"Ночи в цирке" - Анджела Картер

"1984" - Джордж Оруэлл

"Псмит-журналист" - Пелам Гренвилл Вудхаус

"Прощальный вздох мавра" - Салман Рушди

"Зами: новое написание моего имени. Свобода" - Одри Лорд

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